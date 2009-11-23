راجل و3 ستات في شبكة دعارة ببلقاس الدقهلية

مصريات

بلقاس – فايز فوزي

مفيش مصدر فلوس سوى الرقص والدعارة.. هذا ما قالته إحدى الراقصات الساقطات فور القبض على شبكة الدعارة بمدينة بلقاس.

تلقي العميد مصطفي مقبل مأمور مركز بلقاس بلاغا من أهالي إحدى قري بلقاس بوجود رجل وثلاث سيدات يمارسون الدعارة داخل إحدى الشقق.

على الفور انتقل العقيد إيهاب ذهني رئيس فرع البحث الجنائي والرائد أحمد رمضان رئيس مباحث بلقاس علي رأس قوة من رجال المباحث إلي مكان البلاغ حيث تبين وجود تجمهر من أهالي المنطقة أمام أحد المنازل بالقرية لاعتراضهم علي ما يحدث داخل هذه الشقة. تم استئذان النيابة العامة واقتحام الشقة وضبط رجل وثلاث راقصات في أوضاع مخلة بالآداب.. تم القبض عليهم.. وأمام رئيس مباحث بلقاس اعترفت صاحبة الشقة راقصة بأنها تدير شقتها للأعمال المنافية للآداب وتعمل بالدعارة واستقطاب النسوة الساقطات لراغبي المتعة الحرام مقابل 250 جنيها.

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راجل و3 ستات في شبكة دعارة ببلقاس الدقهلية