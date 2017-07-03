رسائل اعتذار ومصالحة قوية، مسجات موبايل آسف للاعتذار قصيرة

رسائل اعتذار
مصريات لو مضايق حد ومزعله، عملت معاه موقف او فصل بايخ ومش ولابد، ومش عارف تصالحه ازاي او تقوله انا اسف، عندك هنا مجموعة كبيرة ومنوعة من رسائل اعتذار حب وشوق قصيرة للموبايل للحبيب للحبيبة للزوج للزوجة واحلى مسجات واتس اب مصالحة وآسف على الغياب مثلاً.
وهناك بعضها يصلح لتقديم الاسف للاب او للام، للاخ او للاخت، للاصدقاء: لصديق او صديقة، وجميعها مسجات اعتذار للتعبير عن الاسف قصيرة تعبر فيها عن ندمك ورجوعك عن غلطك لتكون رسائل صلح بعد زعل.
ومش بس رسائل اعتذار مصرية في كمان بكل اللهجات رسائل شوق واعتذار للحبيب سعودية يمنية اماراتية كويتية قطرية اماراتية لبنانية سودانية ليبية سورية واقوى رسائل اعتذار عراقية جزائرية مغربية اردنية فلسطينية، او من الاخر رسائل موبايل ومسجات واتس اب اعتذار واسف تنفع لاي جنسية لانها باللغة العربية.
وغير كده هاتلاقي هنا وتجد رسائل اعتذار للصديق وللحبيب ورسائل اعتذار للمصالحة واسف، بالاضافة الى رسائل صلح بسبب زعل طارئ للزوج او للزوجة، وكلها رسائل واتس اب للموبايل قوية اعتذار واسف وتؤثر في المرسل اليه والمقصود من الرسالة فورا جرب الان اقوى رسائل الاعتذار:
رسائل اعتذار واتس اب للموبايل قصيرة قوية:
- لمحة زعل من عيونك تموتني بلا عله وبسمة رضا من شفاتك تعيشني العمر كله
- أسف نسيتك كنت مشغول وتعبان السبب بحفر اسمك بقلبي
- تحية كلها تقدير تخص الصاحب الغالي و العفو لا حصل تقصير بسؤالي
- يسعد مسا نفس بها الوفا سايد،، ويسعد مسا قلب به الطيب زايد،،
- لو قاطعوني الناس يكفي علي وصلك وتعجبني بكل وصفك عطفك حبك وطيب اصلك
- لاتفسر كل صمتي لك جفا.. بعض الغلا مايشرحه غير السكوت
- خلي الزعل عنك الايام تجري منك اليوم أنامعاك وبكرة تحت تراب رجلك
- مني السلام على من لست انساهم ان غابوا عن العين في القلب مأواهم
- الصمت بيت.. ودمعتي الف شباك والهم باب وغيبتك الف زاير
- أكبر قهر لاضاع عمرك ورا إنسان تبي غلاه وهو يبي انسان ثاني
- تريد تعرف من أنا ؟ أنا حزن الشمس لحضات ألمغيب ينطفي نور العمر لما تغيب
- كلمـة أسف مـا تـعيد اللي مـضـى ما تداوي جرح في جوفـي خطير
- ماكل قلب ينشرى بالهدايا ولا كل كسر تفيد فيه الجباير
- أعاتبك لأنك قسيت على قلب بعمره يفداك وان مره وفيت بيحطك فعيونه ويغلاك
- تم فصل الخدمة مؤقتا حتى نشوف كيف تعيش بدون ما تسمع صوت الحبايب
- تركت القلب لك مرسى متى ودك تعال ارسى دخيلك بس لاتنسى ..أعزك موت لاتقسى
- من يكن في حاجة أخيه يكن الله في حاجته
- استغنيت أنا عنك … خله ينفعك ظنك … خلك تذوق اجراح… تذكر زمان راح
- انتظرت ولما طال الانتظار أرسلت أحلى المعاني تقول لا تغيب يا غالي
- الشمعه إذا ذابت اشتري غيرها بس أنت إذا غبت من يعوضني بنورك
- الرسالة دى مش حب فيك دى علشان تفكرك ان فية حد معبرك
- مازاتفعل عندما تري الانسان الزى يمسح دمعك هو الزى يبكيك
- قد يبيع الإنسان شيئا قد شراه…ولكن لايبيع قلبا قد هواه
- أصدق الحزن أبتسامة فى عيون دامعه .
- مقدرش اخالف كلمه انا وعدت انى ابعد ومهما كلفنى وعدى هقدر ادوس على قلبى انسينى اول متشوفينى وسيبينى للايام تداوينى
- حبيبي في القلب ساكن..وعن عيني بعيد.. طب ليه الاقسوة لم انتا بتقول فكرني
- لا تفسر كل صمتى جفا بعض الغلا ما يشرحه غير السكوت
- أسف نسيتك كنت مشغول وتعبان السبب بحفر اسمك بقلبي
- تحية كلها تقدير تخص الصاحب الغالي و العفو لا حصل تقصير بسؤالي
- يا قلبى لا تزعل من حبيب ناسيك .. بكره الحزن يكسره وتبكى عنيه عليك
- كنت بموت فيكى وعايش ليكى واتحدى اللى يجي عليكى لاكن اسف اعطيتك قلب باع الدنيا علشان يشتريكى امضاء عاشق مجروح باع الدنيا علشان يشتريكى
- قمة العظمه ان تبتسم وفى عينيك الف دمعه قمة الصبر ان تسكت وفى قلبك جرح يتكلم قمة الحب ان يجرحك من تحب وقمة الوفاء ان تنسى جرح من تحبه
- غلبت رن عليك وانت قلبك حديد ياترى ديه قسوى ولا قله رصيد
- لمحة زعل من عيونك تموتني بلا عله وبسمة رضا من شفاتك تعيشني العمر كله
- كلمة اسف قليله بس برضو انتا عامل عمله منيله سامحنى
- قالو البعيد عن العين بعيد عن القلب حاولت ابعد بس مقدرتش ابعد القلب حيران بين وعدى ببعدى وبين شوقى لقربك سعدينى وابعدى انتى
- قليل الاصل لا تعتبة ولا تلومة زى البقعة فى الهدوم لا بتطلع بربسو ولا بقومو
- حياتي في خطر مشتاق رسايل من القمر يا ترى بيرسل ولا اشرب من البحر
- الرسالة دى مش حب فيك دى علشان تفكرك إن فيه حد معبرك
- قد يبيع الإنسان شيئا قد شراه…ولكن لايبيع قلبا قد هواه
بطاقة اعتذار مرحة فلاش “انا اسف” للارسال على الفيس بوك او واتس اب
لتشغيل الموسيقى اضغط على الدائرة الحمراء، حرك الماوس باي اتجاه لتحريك الارنب
السلام عليكم ياجماعة يانشامة اريد ابيات شعر مصالحة بيني وبين خالتي تريدني اتزوج بنتها وانا رفضت وهي زعلت مني وصارت ماتكلمني
انا زعلت اصحابي مني ومش عارفه اعمل ايه عشان اصالحهم
بحبك يا من جرحتى قلبى جرحا يئلمنى
يَا جْمٌاْعةِ حُبّيَبّتْيَ زُْعلُانَُه مٌنَيَ كِتْيَرَ كِتْيَرَ وَقًالُتْ حُتْفَضُلُ زُْعلُانَُه مٌنَيَ وَانَا بّحُبُّها وَمٌا بّقًدِرَ اسِتْغًنَيَ ْعنَُها بّدِيَ طِرَيَقًةِ انَُها تْقًبّلُ اْعتْذَارَيَ وَنَرَجْْع احُلُيَ مٌنَ اوَلُ
اجمجد مسج
يا جماعة انا امى زعلاانة منى جدا بالله عليكم اريد انا اقول لها شئ يجعلها فخورة بى انا اخوكم محمد 17 سنة الدقهلية مركز ميت غمرو
كتبت أنا في تالي الليل بيتين
لعيون من يسوى جميع الخﻻيق
اللي معاهدني على الزين والشين
واللي يشوفه يصبح الفكر رايق
زيكو اللي منزلها داخل العين
هي الحبيبه وقت السعة والضوايق
أحبك يا زيكو
إعتذاري موجه إلي حبيبي محمد عبد الله (مودي).
اسفه حبيب عمري كان مقلب بس سخيف وزعلك معناها ابواب الراحه والسعاده ح تتقفل في وشي ولك العتبى حتتتتتى ترضى بحبك
يا اخواني انا سند من السودان حبيبتي مزعله بي مسيج وعلى قدر ما اعتذرة ليها مافي فيدة اعمل اية انا كاتب ليها 43 مسيج في يوم واحد واتصلت ليها اكتر من 100 مكالمة ما ردة في نهاية رسلة ليها رسلة وقلت ليها البينا انتهاء ومش عارف ارجع ليها ازي
حببتي زعلانه مني ومش عارف اصلحا ازي انا بحبها كتير بس هيه زعلانة مني
رسائل جميله وجدا رائعه
انا خالى زعلان منى عوز اصلح خالى اعمل اى
ايه انا اسف بجد والله انا معرفش انا عملت كده ازاى انا عمرى ما عرفت معنا الحب غير معاكى بحبك والله بحبك
انا زعلت مراتى حبيبتى حنان ونفسى اعمل اى حاجه عشان اصالحها
انا اسف يا اغله انسانه فى الوجود ام ريتاج سمحينى يا عمرى وروحى وحياتى بحبك للابد
ده عمى وعايز اعملو اعتزار ممكن تبعتولى اعتزار خاص باسمو
آٍحًـبـُك ولـٍـًيـٍحًـب مٌوعِيـٍب عِيـٍب آٍلـٍـًيـٍنًـكـٍرٍ آٍحًـبـُآٍبـُـٍة آٍلـٍـًحًـب مٌو رٍسَآٍلـٍـًـٍة آٍبـَُخـطَ ولآٍ كـٍلـٍـًمٌآٍت چذٍآٍبـُـٍة آٍلـٍـًحًـب ظَـيـٍمٌ وقـهـﮩًـرٍ وهـﮩًـمٌومٌ صـعِب لـٍـًلـٍـًيـٍحًـسَب آٍحًـسَآٍبـُـٍة آٍلـٍـًحًـب غٌـرٍفـٍـٍة آٍوبـُآٍب وقـفـٍل مٌقـفـٍول صـعِب مٌآٍيـٍنًـفـٍتـَحً بـُآٍبـُـٍة ولـٍـًيـٍحًـب آٍشـلـٍـًونً آٍيـٍنًـآٍمٌ آٍلـٍـًيـٍل آٍذٍآٍ مٌآٍيـٍسَأل عِلـٍـًـٍة آٍحًـبـُآٍبـُـٍة
نفسي احس اني بيحبني بجد بس انا احد دلوقتي مش عرف ممكن تقلولي
حبيبتي انا كتير بتأسفلك يا احلا سوزو بالدنيا ولله بحبك اكتر من كل هالكوون يا رب تسامحيني بعرف اني زعلتك كتيييييير بس ولله اسف
warah dal dayman hibo
ana habit khakhs ktir hilo lakin 3ala absat chaye bykhsmni
ألمساعده لو سمحتم زعلت أشخاص لا أعرفهم وأريد الاعتذار
جيتك معتذر وادري اني مخطى وبغلطتي معترف ولفوك مرتجي
يا جماعه حبيبي زعلان مني كيف أراضي حدا عندو فكره
احب حبيبي كثيرا ولا اقدر العيش بدونه اتمنى من كل قلبي ان نعود كما كنا 3>ايمان و احمد tjr wahedd
nmout
3lik a souhila