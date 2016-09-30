رسائل رأس السنة الهجرية الجديدة ١٤٣۸ مسجات دينية اسلامية

رسائل السنة الهجرية الجديدة
مصريات – يوم الاحد الموافق 1 محرم 1438 اي 2 تشرين الاول “اكتوبر” 2016 سوف يكون اول ايام السنة الهجرية الجديدة، وتحتفل الامة العربية والاسلامية في مثل هذا الوقت من كل عام بذكرى هجرة الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) من مكة الى المدينة.
ورغم ان التقويم الهجري الاسلامي ليس معتمداً لدى الدول العربية والاسلامية باستنثاء المملكة العربية السعودية، التي تعتمده رسميا، إلا ان بداية السنة الهجرية واول ايام شهر محرم هو يوم عطلة رسمي في معظم الدول العربية، كما انه وعلى المستوى الشعبي يجري الاحتفال بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة على نطاق واسع، وذلك بتبادل التهاني وارسال المسجات على الموبايل للاقارب والاصدقاء.
وتكون رسائل العام الجديد الهجري عادة اسلامية دينية نظراً لارتباطها بسيرة رسول الاسلام العطرة، لهذا اعددنا مجموعات من اجمل رسائل تهنئة السنة الهجرية الجديدة منوعة وتضم مسجات السنة الهجرية ادعية دينية اسلامية قصيرة كما يمكنكم مشاهدة مجموعة رسائل منوعة معايدة بقدوم العام الهجري الجديد وبدء السنة الهجرية ١٤٣۸.
اضافة الى بطاقات كروت تهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة تجدوها في قسم بطاقات التهاني على موقع مصريات.
مسجات معايدة بالسنة الهجرية الجديدة منوعة
- مرت سنة بكل ما فيها و جت سنة أحلى ما فيها إنك لسة معاي فيها
- باقة من الورود بقدوم السنة الجديدة معطرة بالعود لك يا صاحب الجود
- بتبدى سنة جديدة بنفس هنيئة ونتمنى كل حاجه جديدة نتفائل فيه بحياة سعيدة
- أنا وقلبي فدى عيونك أنا تعودت على فنونك وما أبي سنة جديدة بدونك أبي أعيش روعة جنونك .
- كل عام والخير دربك وممشاك والبسمة دوم ما تفارق شفاك وجنة ربي سكناك
- عدد ورق الشجر وعدد رمش البصر أهنيك قبل البشر
- اللهم اجعل ايامها شبيهة بها جميلةً: مثلها نقية: كقلبها طاهرةً كروحها..
- أتحدى العالم وأنا معاك وقول للبشر بأعلى صوت أنا أهواك ومع بداية سنة جديدة أقول يا حبيبي أنا و قلبي وروحي وإحساسي برضوا معاك
- حبيت يا الغالي بالعام الجديد أهنيك عسى الله يعوده عليي وعليك ويحفظك ويحفظ غاليك
- يا أغلى البشر والأحباب سنة جديدة ع الأبواب ودمعي والله على حد الاهداب قررت أنسى العتاب بلا ذنب وبلا أسباب وأهديك أحلى المسجات وأتمنى منك أسمع الجواب
- تهنئة من الوريد الى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد كل عام انت سعيد وعمر مديد وبوسة الك يا أغلى حبيب
- الشوق يسبق خطوتي قبل لا أجيك والعين حنت قبل ينطق لساني ولهان كلي بالغلا جيت أهنيك وأزف لك أجمل وأرق التهاني بمناسبة العام الجديد 1438 وكل عام وانت بخير
- تخيل المشهد عندما يفتح الباب أي جمال أي روعة أي سعادة يااه ما احقر الدنيا عند تلك اللحظات يا رب الجنة
- يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير
- يا أغلى البشر والأحباب سنة جديدة ع الأبواب ودمعي والله على حد الاهداب قررت أنسى العتاب بلا ذنب وبلا أسباب وأهديك أحلى المسجات وأتمنى منك أسمع الجواب
- لو جرحنا وإنجرحنا خلنا ننسنا أو نتناسا المهم نبدى سنة جديدة والقلوب فيها متصافية
- قلبي يبيك وبحبه يشتريك وبنبضه يرويك وبحنانه يدفيك وبالسنه الجديده يهنيك
احدث رسائل راس السنة الهجرية اسلامية مع ادعية دينية
- للهم اني احب عبدك هذا حبا خالصا فيك…فارضه رضا لا يحزن بعده ابدا
- الهي لي احبة بالفؤاد ذكراهم …ولست دوما اراهم…فاسعدهم واجعل الجنة مأواهم
- أخي في الله إن اتقيت الله وأكثرت النوافل أحبك الله ثم الخلق
- اسأل الذي جمعنا في دنيا فانية أن يجمعنا ثانية في جنة قطوفها دانية
- كل عام وانتم الى الله اقرب ومنه اخوف وبه اعرف والى دار كرامته اسبق
- أجمل من الورد –وأحلى من الشهد – ولا تحتاج إلى جهد – سبحان الله وبحمده
- إن كنت بتضحك يارب علطول وإن كنت مضايق يارب ثواني وتزول خدبالك من حالك وخلي ذكر الله على بالك وإن ضاقت بيك الدنيا قول يارب وهي تصفالك
- تبسم فان هناك من يحبك يعتنى بك يسمعك ينصرك يراك يحميك هو الله
- جعل الله فجر يومك نورا وظهره سرور وعصره استبشار ومغربه غفرانا .وجعل للك دعوه لا ترد ووهبك رزقا لا يعد
- الله يكتب لك بكل خطوة سعادة وكل نظرة عبادة وكل بسمة شهادة وكل رزق زيادة
- ذكر الله يرضي الرحمن ويسعد الإنسان ويذهب الأحزان ويملأ الميزان
سبحان من خضعت لعظمته الرقاب
وذلت لجبروته الشدائد الصعاب
رب الأرباب ومسبب الأسباب
وخالق الناس من تراب
اللهم في هذه اليوم نسألك محو الذنوب
و ستر العيوب و لين القلوب
و تفريج الهموم و تيسير الأمور
و اكتب لنا يا الله خير الدنيا و الآخرة
كل عام و الأمة الإسلامية بخير
عاشت الايادي على المسجات وكل عام وانتم بخير
كل عام وأنتم بخير والمسلمين جميعا بخير يارب العالمين
كل عام وأنتم بألف خير
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى اله وصحبه وسلم
مع اخر لحظات 2012 نطفي شموع ونشعل شموع ونتمنى لكل المسلمين سنة حب بلا دموع
عجبوني بزااااف بصح واش ندي واش نخلي
كل عام وانتم بالف صحة وعافية ان شاء الله هذا العام يعم علينا باليمن والخير والبركات
كب عام والأمه العربيه دوم بخير
صلي الله عليه وعلي اله واصحبه وسلم وكل عام والامه الاسلاميه بخير وسلامه
كل عام وانتم الى الله اقرب ومن النار ابعد ومن الجنة اقرب
كل عام والامة الاسلامية بخير
تزاعلنا وتراضينا نسينا من الاخطئ فينا وبينا طبع بكلمة تأخذنا وتودينا نتلاكى وبينا الشوق ونتفاهم بمحبة وولكينا الدنيا ماتسوى لو يزعل احد بينا وه
لكينا الدنيا ماتسوى لو يزعل احد بينا وه
الى صاحب انت غيرهم …..لمحة زعل من عيونك تموتني بلا علة وبسمة رضا من شفاهك تعيشني العمر كله.:واكو رسالة تقول( تزاعلنا وتراضينا نسينا من الاخطئ فينا وبينا طبع بكلمة تأخذنا وتودينا نتلاكى وبينا الشوق ونتفاهم بمحبة و
كل سنة هجرية والامة العربية بخير ودائما منصورة
الشوق يسبق خطوتي قبل لا أجيك والعين حنت قبل ينطق لساني ولهان كلي بالغلا جيت أهنيك وأزف لك أجمل وأرق التهاني بمناسبة العام الجديد 1434وكل عام وانت بخير
كل عام والامة الاسلامية بخير وسعادة دايما
جميل اووووووووووووووووى
يا حبيبى يارسول اللة كل عام وانتم بخير ونفسى فى رسايل عتاب بجد