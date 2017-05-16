رسائل الصباح والحب، مسجات صباح الخير غزلية للحبيبة والحبيب

رسائل الصباح

بدل ما تبدأ يومك مع نسكافيه او ترمي كلمتين على الفيس بوك او واتس اب على عادتك اليومية بالنهوض في ساعات الصباح الاولى على ريحة القهوة وصوت فيروز عشان العالم تعرف قد ايه انت لطيف وظريف وفر تعبك واستعين فورا بآخر رسائل الصباح النصية الجاهزة اللي تصلح لكل الاعمار و الفئات يعني سواء للاصدقاء للحبيب لبنت الجيران او حتى رسائل غزل الصباح للعشاق: للحبيبة ، للحبيب، او للمخطوبين و للمتزوجين: للزوج، للزوجة، وخلافه وتبين قد ايه انت مرهف الحس و رومانسي. هذا وينصح باستخدام رسائل صباح الخير الرومانسية كل يوم..

يوميا يعني ع الريق قبل ما تتلهي في اي حاجة من مشاغل الحياة وطرقها متعددة اما على صفحة وحساب الفيس بوك بتاع جنابك في status او تقوم برزعها برضه على واتس اب او التويتر و الفيس بوك.

اما الطريقة الاسلم يعني لو ناوي تخصصها لشخص معين هي انك تبعت رسائل صباحية رومانسية على الموبايل وفي قول اخر الجوال ومع انتشار رسائل واتس اب اجعل رسائل الصباح في روتينك واكيد ها تأثر بشكل كبير في حياتك الاجتماعية والحلو انها بكل اللهجات يعني رسائل صباحية مصرية شغالة رسائل الصباح اردنية متوفرة رسائل صباحية سعودية سودانية لبنانية اماراتية قطرية بحرينية يمنية رسائل حب صباحية كويتية مغربية جزائرية تونسية سورية، رسائل صباح الخير عراقية فلسطينية ليبية وحتى باللغة العربية الفصحى.

كله تحت ايدك المهم النية وابدأ في الحال باختيار اللي يناسبك من اجمل رسائل موبايل للصباح واحلى مسجات الصباح وعبارات صباح الخير والنور على الكل.

اجمل رسائل الصباح الرومانسية جديدة



صباح الورد والفل عالحلوين .. بس حبيت اقول لهم احنا !!! وايد وايد مشتاقين

صباح الشهد والعسل .. صباح الحب والغزل .. صباح مصحوب بالامل .. صباح الورد ياعسل..

صباح الورد يااحلى من الورد وعبيره .. صباح الورد ياقلبي عليه من الهنا ديره

صباح الورد ياورده شذاها عطر البستان .. صباح الخير يابسمه جميله تطرد الاحزان

صباح الورد ياروحي..صباح الرقه والاحساس .. صباحك نور ياعمري كتبته بأجمل الابيات

يسعد صباحك يانور القلب والناظر .. يلي صباحك يداعب ثغر بسماتك

يسعد صباحك ولون الورد متناثر .. على خدودك ويحلا بابتساماتك

يسعد صباحك ويسعد قلبك الطاهر .. يامن تفردت في طبعك وعاداتك..

خير صباح للحلوين .. ومن بدري مداومين .. يحرسهم ربي من الحاسدين

صباح الخير يا اجمل صباحاتي على الاطلاق .. جميل الصباح لكنه بضحكاتك يكون اجمل

من بدري وانا ودي اقول .. صباحك صباح الفل ياسيد الكل

صباح الخير يابعد عمري .. عسى عمرك صباح وخير .. صباح الامنيات الحالمه والورد الاحمر

لك احلى الزهور واسابق الطيور .. واقول لك .. صباحك حب وزهور

صباح يسعد أيامك .. ويبعد عنك أحزانك .. صباح يجدد أحوالك .. ويقرب منك احبابك

يجي صوتك .. معاه الحظ وطيب الفال ,, يخلي كل مواعيد الفرح في صدري الظامي,, فرح تختال

[ صباحك عصفورة ] تغفي في كفيك .. [ صباحك نسمة ]تداعب وجنتيك .. [ صباحك أقحوانة ] خجله .. [ صباحك الورد ] والزنبق .. [ صباحك التوت ] والكرز .. [ صباحك الغيمة ] والمطر .. أما | صباحي | أما | صباحي | .. فهو انت

صفحة جديدة .. عسانا بأول اليوم نفتحها .. وبسمة حلوة على أول صفحة رسائل حب .. نرسمها .. ونظرة رضا .. على أخر ورقة .. نطبعها .. وأجمل دعوة: صباح الرضا،، صباح السعادة،، صباح الخير،،

صباح الخير، صباح الورد، صباح الحب، صباح الفل، صباح النور، صباح الأمل، صباح العسل، صباح الجمال، صباح الدلال أقول: ( اختار الصباح اللي يعجبك، لانك بصراحه تستاهلهم كلهم )

صباح الحب~ ياأم الحب صباح الشوق ~ياحضن الشوق {صباح الخير {صباح الورد والنويًر ياأول بنت؟ وأحلى بنت تعرف تقول: (صباح الخير)

صباحك .. ورد .. فرح .. وقوافل بهجة ..! صباحك .. خير .. حب .. وباقات سعادة ..!

صباحك .. عطر .. ياسمين .. وقلائد فل ..! صباحك .. دلع .. شقاوة .. وامطار قبل ..!

صباحك .. عصافير ..غيوم .. وسماء طهارة ..! صباحك ..عطاء .. وفاء .. وسفن إنتماء ..!

صباحك .. لؤلؤ .. مرجان .. وحورية عقيق .. تنقذني انا الي في حبك .. غريق ..!

صباحك .. براءة .. إبتسامات .. وسحب بياض ..! صباحك .. اغنية .. قصائد .. ونغمات صوتي ..!

إذا مر يوم ولم أتذكر به أن أقول صباحك سكر .. فلا تحزني من ذهولي وصمتي ولا تحسبي أن شيئًا تغير

حين أنا لا أقول أحبك .. فمعناه أني أحبك أكثر .. صباحك سكر

أشتاقْ لقلوب جميلة ،،طالما أسعدني جَمال نُفوسها وطَاب خاطريْ بطيبْ روحَها ،،

فأود أن يُرسل قلبي لها تَحية حُب وهمسة ود بين حُروفها نبضات الإشتياق ترددْ : صَباحكُم جميل كقلوبكُم ،،

صبَآحْ الطِيفْ .. لآمرّ – الغَرِيبْ – وَ تآه بَه درَبه ! ( ) [ حضنْ عبرَآتْ في / صدرَه وسآلْ الدَمعْ متنَآثرْ ! ]

صباح الحب من قلب عشق روحك وتمناها .. عشق همسك عشق خطك ومراسيلك تحراها

بطاقة حب صباح الخير مع اجمل اغاني الصباح لفيروز

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