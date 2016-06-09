رسائل حب مصرية ٢٠١٧ مسجات حب مضحكة قصيرة اختصاراً للوقت

رسائل حب مصرية

مصريات – بالطبع مسجات الحب المصرية قصيرة للموبايل هي الافضل بدل ما تقعد حاطط ايدك على خدك او العكس وتفتكر الذي مضى وتسترجع ذكريات الماضي وخلافه.

المفروض تبقى ايجابي اكتر وتحكي عن شعورك – اللي راضي بيه على قولة محمد محيي – بس المشكلة لو مش بتنكسف فالحل في رسائل حب مضحكة مصرية للعشاق ازاي يعني مش كلنا نقدر نقول كلام حلو وتحكي عن نفسك بشكل مباشر ولاختصار الوقت عليك باحلى مسجات حب مصرية هي الحل – مش لجميع مشاكل الشعر – : احلى رسائل حب مصرية تقدر من خلالها تقول اللي نفسك بدون استعانة باسامة منير ومعانا اتصال تليفوني ولا غيره هما دول:

اجمد رسائل حب مصرية قصيرة للموبايل ٢٠١٧



خمسة حا يموتوا عليك.قلبي..وعقلي..وعيوني..وروحي..وأنا

يوم ما تحس بضيق وانك زعلان وحزين والدمعة تنزل من عيونك اتصل هبعتلك مناديل

اهديك شيك بمليون بوسة أصرفه من بنك حبي شارع قلبي الدور الأول من روحي

أفرح .. زقطط .. حنكش ..بلبط .. انكش شعرك … بالشارع نطنط .. مشتقلك يا اهبل يا مقطقط .

عشمنى بالمحبة وشعلقنى بالهوا حايلتة حبة حبة زودها وأتلوى

الواحد ممكن ينسى همه ! . و ممكن ينسى ورد شمه! .. بس لا يمكن ينسى حبيب طلع عين أمه.

ارجوكى اوعى تخرجى بليل .. لان القمر حالف يخطف اى شخص احلى منه

لو كانت عيونك بس تساوى الدنيا وما فيها .. شوف كلك على بعضك تساوى كام دنيا

لو سمحت . أهلي طردوني .. إذا ما يضايقك ممكن أنام الليلة جوه في قلبك.

صباح الورد للورد ، صباح النور للنور ، صباح الفل للياسمين

يا احلى أانسان .. فين رسايل الماضى .. يا ترى انت زعلان .. ولا كرتك فاضى

كان بينا شوق ومحبة رحت لويت بوزك ياخى يحرق المحبة ويحرق اللى يعوزك.

الشاى قال للسكر يا أبيض يا تاعبنى ردالسكر وقاله يا أسمر يا مدوبنى

الرسالة دى مش حب فيك دى علشان تفكرك إن فيه حد معبرك

رسايل جاتلي ومافتحتها و رسائل حب جاتلي ومسحتها إلا رسالتك في قلبي حفظتها

الشمعة بتتحرق مرة واحدة .. عشان تشوفها الناس .. أما أنا بتحترق ألف مرة .. عشان اشوفك أنت .

أرسلت شمعة تنور لك .. رجعت لي زعلانه !! قلت لها ليه ؟؟ قالت كيف ترسلني لقمر من نور

أحكيلك حكاية قلب حلف يمشي على أمرك رفض يسكن صدور الناس وجالك بيسكن بصدرك

أقدر أطلعك من بين مليون تيس …… لأنك الغزال الوحيد فيهم …..

موش مهم أنك حلو وموش مهم أنك شيك المهم أنك مؤدب وده اللى عاجبنى فيك

الله يخدك ….. الله يخدك …… الله يخدك ….. من مكانك ويجيبك جنبى يا عمرى

عاوز تتخدر ! …. تتوه …… تدووووب ! …….. تدووووخ ! …… تعالى اديك بوسه

الحب : هو البسمه اللى بتهون علينا حيانتا ، هو النغمه الحلوه اللى بنسمعها فى ليالينا

لو ما اتصلت ….. لو ما ارسلت ….. لو ما سألت ….. لو طنشت …. إنت بقلبى زى ما انت

نفسى اصورك مع الشمس عند الغروب ، علشان أكون أول واحد صور الشمس مع القمر

تعلن هيئة الفلك عن أختفاء أحد الأقمار ، فحاسب يا حبيبى ليمسكوك

الحلوين فى الدنيا 3 القمر والغزاله واللى يقرأ ها الرساله

حبك بطحنى على الحشيش وبدونك مقدرش اعيش ، إحنا جوز جزم وفردة واحدة ماتمشيش

مبروك … الف مبروك … يا حظك … يا سعدك … يا بختك … مين قدك … رقمى ظهر عندك

عنوان بيتنا زى ما كان ، بس انت نسيت العنوان … جرب وأسال وبلاش تتقل ، احسن تاخد ع النسيان

موتك غيره عليا,وأحرقلك أعصابك شويه,لما تتعب تشتكى وتحط أيدك في أيديا

أروع القلوب قلبك ….. وأجمل الكلام همسك ….. وأحلى ما فى حياتى حبك

من السهل أن يشتاق الإنسان لمن يحب ، ولكن من الصعب أن يجده كلما اشتاق إليه

نفسى اخدك فى مكان بعيد عن البشر تبرد ادفيك تعطش ارويك تتدلع انكد عليك

سألت العسل مره مالك زعلان ليه ,قال حبيبك سرق اسمي

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