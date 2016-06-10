رسائل حب وشوق 2017 اجمل مسجات رومانسية حب وغرام ووله قصيرة

رسائل حب وشوق

مصريات – فاضي او مشغول تعبان او حتى كنت نشيط لازمن متنساش من وقت للتاني ومن حين لاخر ترمي كلمتين حلوين على احبائك وتخلي بالهم دايما مشغول فيك وصورتك ما تفرقهمش وده حله بسيط وسهل ومش مكلف ولا متعب يكفي انك تبعت يوميا رسائل حب ووله او اسبوعيا رسائل شوق قصيرة او كل ما ييجي على بالك شوية رسائل رومانسية واحلى رسائل حب وشوق وغزل وعشق وغرام وحنين ولهفة وكل المشاعر الحلوة دي في رسائل حب رومانسية وتعبر عن اللي جواك للحبيب.

لكن بما ان الوحي صعب ييجي لناس كتير ومش لسه ها تعصر دماغك على ما تعرف ها تكتب ايه فميش مانع انك تلجئ لاجمل رسائل حب وشوق جاهزة واهي منها مسجات حب للجوال واجدد رسائل غرام قصيرة للموبايل وينفع تحدفها على شخص ما عزيز وغالي عليك ع الفيس بوك ولا الواتس اب يمكن رسائل حب تحرك قلبه ناحيتك يلا جرب الان اجمل رسائل حب وشوق بكل اللهجات سواء مصرية سعودية لبنانية عراقية ليبية سورية اردنية المهم انها في الاخر باللغة العربية ولو نفسك في رسائل حب بالانجليزي شوف في مواضيع مشابهة او اتحفنا بما عندك بالتعليقات:

اجمل رسائل حب وشوق ولهفة قوية قصيرة جديدة 2017



ماعلموك ؟ إنه في غيابك .. يلف دنياي السكون وفي وجودك .. تضحك احزاني وتهون

سأظل أطلب صحبتك .. أذكر حلاوة محبتك .. وتظل عيني للأبد .. عين تحن لرؤيتك

بكل عطر الزهور .. بكل صوت الطيور .. بكل احساس العالم .. أقول:احبك وأموت فيك

صحيح رسالة منك تفرحني, لكن صوتك يريحني, وشوفتك تسوى أغلى ما عندي

أحبك حب ما انذكر من قديم الزمان .. لا بتاريخ الإنس ولا بقصص الجان .. هو الغلا وكل ما في ها الكون من أشجان

لك وحشه لويدري لها الليل مافاق ، كتمتها عبره وحسيتها جروح

عهد قطعته ابد ما انساك .. عهد عليه اوفيه واوفيـك .. درب الهوى بمشيه لرضاك .. وبعطيك من شوقي وبغليك

ومهما الشوق جرحني ولاجاك .. لا تفتكر انسى ودادك واخليك

تفداك روحي وشوقي يفداك .. احبك احبك واموت انا فيك

تزعل أراضيك تكلمني أموت فيك تبعد روحى فيك تنسانى بشبشب مقاس 40 أوريك

ثبت علميا ان السكر يذوب فى الماء علشان كده اوعى تخرج فى المطر

كترالغلى علمنى مااستغنى عن صوتك حتى لوماتكلمنى راح ارسل واسمع سكوتك

دورت فى قلبى على حاجه تزعلنى منك لقيت حتى الزعل فى قلبى راضى عنك

كثير قلوب كذابه .. وكثير من ينسى أصحابه .. بس صحبتك لها قلب .. يموت من شوقه لأحبابه

اذا كنت ناسيني والرساله ذكرتك فيني احذف الرساله وارجع انساني

أنا دلوقتى فوق السطوح لوما أرسلت لي رساله خلال 5 دقائق رميت نفسي

جميل ان يكون ليك قلب انت صاحبه ، ولكن الاجمل يكون لك صاحب انت قلبه

إحساسى معاك روجى معاك فكرى معاك حتى محفظتى ضاعت وشكلها معاك

أنا رسالة شوق جايه من إنسان قاعد وحدانى يفكر فيك كثير ويسلم عليك قوى

خليك جاهز يمكن تنقص الكمية ونحتاجك المرسل مصنع العسل والحلاوة

ضميري يأنبني وحالتي النفسية تتعبني نفسى أدوس قشرة موز ولعندك يزحلقني

ثلاثة لايتحملها أحد : فقد صديق وقصه حب فاشله وشوفة وشك

تزعل أراضيك تحبني أموت فيك تنساني بالشبشب أوريك

يارسالة امسكيه فى المروحة اربطيه لو فاكرنى نزليه لو نسينى دوخية

رنه ولو جبر خاطر .. ولا الو من بعيد .. ولا رسالة شوق ياهاجر .. من هاتفك ياعنيد

الغريب ….. انك معايا و انتا بعيد و الاكيد ….انك بقلبى مهما تغيب

من حبي لك وصدقي وجنوني نسيت كيف أطبق جفوني على قلبي ولا على عيوني

أروع القلوب قلبك ..وأجمل الكلام همسك ..وأحلى ما في حياتي حبك

اسألك ربى ثلاث ، ترزقنا كلنا الجنه والغلط تبعدنا عنه والغالى لا تحرمنا منه

مبروك قبولك في كلية قلبي ، تخصص:حب ، التخرج : مستحيل

كثير الناس في كونك! يودونك! يزورونك! ولكن قلبي يتحدى مثل حبي يحبونك

بيقولو الفلك والأرصاد مضيعين قمر، أنتبه ليمسكوك

انا لي قلب ما يقسى ولي عقل ما ينسى ولي صديق بدونه ما اسو

سلامة روحك وقلبك من هموم تعانيها حبيبي يحفظك ربي من الدنيا و ما فيها

كتمت صوتي لحد صمتي نطقني اشتقت لك واللي خلقني إشتقت لك

انا و عبير الورد و نسمة البرد نقول صباح الورد يا ورد

أسمعك تمشي وسط قلبي وأناجيك ، والناس تحسب مشيك دق قلبي

لو اكتب عنك مافي قلبي بأوراقي تشتكي كلمات الحب وأوراقي تمل منها

كنت أشوفك من قريب مع جميع الناس عادي .. ما تخيلتك حبيب .. رايح بقلبي وغادي .

تبسم ترى العمر فاني .. تبسم وإياك تنساني .. تبسم ترى الهنا لحظة .. تبسم ولو علشاني .

خليك جنبي قريب .. لو حصل شي بيننا .. عن حياتي ما تغيب

رحت للسوق أشتري ساعة غالية .. ما لقيت أغلى من الساعة إلي شفتك فيها .

مطلوب في قسم شرطة الحب .. بتهمة سرقة قلبي .. وما تطلع إلا بغرامة قدرها (5000) بوسه

لو سنين عمري تضيع .. والزهور تنسى الربيع .. ما أنساك أبد

أرسلت شمعة تنور لك ..رجعت لي زعلانه ! قلت لها ليه؟ قالت إزاى ترسلني لقمر من نور

لا تلمس الوردة .. من الوردة عليك أغار .. أنا أكثر من يحبك .. لو محبينك كثار

لو عرف النحل طعم شفتيك .. لترك العسل وذهب إليك

لو جمعت أيام عمري من فرح .. ما تساوي لحظة من وقتي معك .

الثلج هدية الشتاء .. والشمس هدية الصيف .. والزهور هدية الربيع .. وأنت هدية العمر

اللهم إني أحب عبدك هذا حبا خالصا فيك .. فاجمعني وإياه في رياض الجنان

سأظل أطلب صحبتك .. أذكر حلاوة أخوتك .. وتظل عيني للأبد .. عين تحن لرؤيتك

دورت رسالة شوق أرسلها لك .. ما لقيت أحلى من كلمة .. الله لا يحرمني منك

تعلن خطوط دمي .. عن إقلاع رحلة حبي .. الرجاء من مطار قلبك .. الإذن لها بالهبوط

أنت أمرك عجب عجاب .. تدخل القلب من غير دق الباب .. والله العظيم أحبك

لو كان كل الناس مثلك .. كان الوفاء تاج على كل مخلوق .

سؤالك عنى يكفينى ومين غيرك يواسينى احبك وانت ناسينى ولو برساله داوينى

بطاقة حب وشوق : للارسال استخدم زر لايك او فيس بوك او الاميل

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