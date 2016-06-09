رسائل حب وغرام وعشق رومانسية ٢٠١٧ مسجات حب غرامية للجوال

رسائل حب وغرام

مصريات – وانت قاعد على صوت فيروز وحليم دول الصبح او حتى مع ام كلثوم بعد العشا .. بطل بخل او حتى عنطزة وعبر عن مشاعرك مع اجمل رسائل حب واشتياق وغرام واحلى مسجات غرامية رومانسية قصيرة حب وغرام وعشق رسائل حب للحبيب.

هو اكيد مش هاتكون رسائل غرام للواتس اب كفاية عشان توصف مشاعرك بـشوية رسائل حب وغرام بس برضه اعتبر رسائل حب تصبيرة قوية على ما تقابل حبيبك,

المهم لمساعدة العشاق دول رسائل للحب والغرام وهيام قصيرة واتس اب وللموبايل عيش حياتك ومتنساش تدعي للي كاتبهم لو رسائل الحب والغرام مصرية مع رسائل حب باكثر من لهجة عربية: ( سعودية، كويتية، عمانية، اماراتية ، بحرينية ، قطرية، يمنية، سودانية، مسجات حب عراقية ، اردنية ، لبنانية ، سورية ، فلسطينية ، رسائل حب جزائرية ، مغربية، تونسية، ليبية ) جابوا مفعول ايجابي طبعا.



اجمل رسائل حب وغرام واشتياق قوية جديدة ٢٠١٧ للعشاق

أحبك بجنون ,, خليهم يعرفوا ,,هايعملوا ايه ,, ممكن يزعلوا ؟! من البحر يشربو

مش مهم أنك ب ع ي د المهم أنك بخير ……

أنا هنا يا ابن الحلال ورقمي عندك بالجوال امتى تحن وتديني إتصال ولا البعد غير الاحوال.

لا تدور على الرسالة !! دور على قلبي إلي يحبك !!؟؟ .

أحبك فلا تسألني ما الدليل : (فهل سمعت رصاصة تسأل القتيل) .

أرسل حمامة سلام بفمها وردة غرام من الولهان لاغلى و اعز إنسان

لو كان الحب كلمات تكتب لأنهيت أقلامي لكن الحب أرواح فهل تكفيك روحي؟

يأتي الليل يسألني مالي أراك تسهرني فأجيب انتظر حبيب يحن فيراسلني .

كيف أناديك عمري والعمر فاني .. إنت غير الناس عندي .. ولك غلا ولا لك ثاني

همسة حب تغنيلك لهفة شوق تناديلك دمعة ألم تشكيلك أحلى سلام أهديلك

احبك حب ماله حد احبك رغم هذا البعد احبك لو يطول الصد احبك موت يا لغالي

لو أنسى كل الناس.. وأنسى أنا حالي.. ويموت كل أحساس.. ما انساك يالغالي

مساء الورد على الورد مساء الشوق لاهل الذوق مساء الحب يا كل الحب

من السهل أن أنسى روحي .. ولكن من الصعب أن أنسى روح سكنت روحي

أقول لك شئ ماتتوقعه؟؟((أنا حامل)) حامل لك كل الحب والاعجاب والشوق واللهفة…

بصراحه! بس لاتزعل أنت الدنيا وكل شجوني وأغلى شي بعيوني

يسعد صباح الورد يا طيب القلب صباحك يرد الروح ويخلي باب القلب مفتوح.

الورد يذبل لو طال الامد والجمر يطفي ويتحول رمد ومعزتك .. بقلبي تبقى لابد

بهمس الحب ناجيتك, في جوف القلب خبيتك, بكل حواسي حبيتك .

يا طير زف التحيه والفين بوسه هديه لمن فوادي يعزه من قلب مخلص النيه.

احبك بجنون خليهم يدرون وش بيسون ها ها ها من البحر بيشربون

ياأرض احفظيه ياسماء احرسيه يادقايق أسعديه ده حبيبى وبموت فيه

عطشان والدنيا مطر والعين مابتشبع نظر مشتاق يا احلى بشر كيفك يانور القمر؟

إن قلت أحبك قليل، مين يوصف المستحيل،حبي لك شي خيالي، حب ماله مثيل.أحبك.

لك يا أغلى من ذاتي سلامي مع تحياتي إذا كان الشوق غلطه انت أحلى غلطاتي .

أهدي لك سلام ماينعد وباقة ورد وبوسة خد وانا انتظر منك رد ؟ .

ادري يا حبيبي وقتي لك دايم قليل حيل أنا مقصر وقلبي عنك انت مايميل .

عطشان ارويك ,,زعلان اراضيك ,,انا كلي اشواق تحويك

لا تحسب اني طول الوقت ناسيك …… دقات قلبي كلها تقول بموت فيك

اوجه الشبه بينك وبين الدم..؟؟ الاثنين يخشوا القلب بس انت ما تخرج

لو يحرمني الزمن من لقياك فلن يحرمني من ذكراك أحبك وأوعدك ما أنساك .

شركة الاتصالات: الرقم اللي تحت قرفنا من كتر الرسايل اديله وش شكله ييـحـبـك

تمنيت أن أكون دمعه حتى أولد في عينيك وأعيش على خديك وأموت عند شفتيك.

أنت مطلوب في شرطة الحب بتهمة سرقة قلبي ولاتطلع إلا بكفالة قيمتها 1000 بوسه .

الورد يذبل لو طال الأمد .. و الجمر يطفي و يتحول رمد .. و غلاك في قلبي يبقى للأبد

من مجموعة بطاقات حب وغرام فلاشية على موقع مصريات

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

رسائل حب وغرام وعشق رومانسية ٢٠١٧ مسجات حب غرامية للجوال