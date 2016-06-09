رسائل حب وغرام وعشق رومانسية ٢٠١٧ مسجات حب غرامية للجوال

رسائل حب وغرام

مصريات – وانت قاعد على صوت فيروز وحليم دول الصبح او حتى مع ام كلثوم بعد العشا .. بطل بخل او حتى عنطزة وعبر عن مشاعرك مع اجمل رسائل حب واشتياق وغرام واحلى مسجات غرامية رومانسية قصيرة حب وغرام وعشق رسائل حب للحبيب.

رسائل حب وغرام واتس اب 2018 للموبايل قصيرة رومانسية جديدة قوية

رسائل حب وغرام ٢٠١٧ واتساب

هو اكيد مش هاتكون رسائل غرام للواتس اب كفاية عشان توصف مشاعرك بـشوية رسائل حب وغرام بس برضه اعتبر رسائل حب تصبيرة قوية على ما تقابل حبيبك,

المهم لمساعدة العشاق دول رسائل للحب والغرام وهيام قصيرة واتس اب وللموبايل عيش حياتك ومتنساش تدعي للي كاتبهم لو رسائل الحب والغرام مصرية مع رسائل حب باكثر من لهجة عربية: ( سعودية، كويتية، عمانية، اماراتية ، بحرينية ، قطرية، يمنية، سودانية، مسجات حب عراقية ، اردنية ، لبنانية ، سورية ، فلسطينية ، رسائل حب جزائرية ، مغربية، تونسية، ليبية ) جابوا مفعول ايجابي طبعا.

اجمل رسائل حب وغرام واشتياق قوية جديدة ٢٠١٧ للعشاق

  • أحبك بجنون ,, خليهم يعرفوا ,,هايعملوا ايه ,, ممكن يزعلوا ؟! من البحر يشربو
  • مش مهم أنك ب ع ي د المهم أنك بخير ……
  • أنا هنا يا ابن الحلال ورقمي عندك بالجوال امتى تحن وتديني إتصال ولا البعد غير الاحوال.
  • لا تدور على الرسالة !! دور على قلبي إلي يحبك !!؟؟ .
  •  أحبك فلا تسألني ما الدليل : (فهل سمعت رصاصة تسأل القتيل) .
  • أرسل حمامة سلام بفمها وردة غرام من الولهان لاغلى و اعز إنسان
  • لو كان الحب كلمات تكتب لأنهيت أقلامي لكن الحب أرواح فهل تكفيك روحي؟
  • يأتي الليل يسألني مالي أراك تسهرني فأجيب انتظر حبيب يحن فيراسلني .
  • كيف أناديك عمري والعمر فاني .. إنت غير الناس عندي .. ولك غلا ولا لك ثاني
  • همسة حب تغنيلك لهفة شوق تناديلك دمعة ألم تشكيلك أحلى سلام أهديلك
  • احبك حب ماله حد احبك رغم هذا البعد احبك لو يطول الصد احبك موت يا لغالي
  • لو أنسى كل الناس.. وأنسى أنا حالي.. ويموت كل أحساس.. ما انساك يالغالي
  • مساء الورد على الورد مساء الشوق لاهل الذوق مساء الحب يا كل الحب
  • من السهل أن أنسى روحي .. ولكن من الصعب أن أنسى روح سكنت روحي
  • أقول لك شئ ماتتوقعه؟؟((أنا حامل)) حامل لك كل الحب والاعجاب والشوق واللهفة…
  • بصراحه! بس لاتزعل أنت الدنيا وكل شجوني وأغلى شي بعيوني
  • يسعد صباح الورد يا طيب القلب صباحك يرد الروح ويخلي باب القلب مفتوح.
  • الورد يذبل لو طال الامد والجمر يطفي ويتحول رمد ومعزتك .. بقلبي تبقى لابد
  • بهمس الحب ناجيتك, في جوف القلب خبيتك, بكل حواسي حبيتك .
  • يا طير زف التحيه والفين بوسه هديه لمن فوادي يعزه من قلب مخلص النيه.
  • احبك بجنون خليهم يدرون وش بيسون ها ها ها من البحر بيشربون
  • ياأرض احفظيه ياسماء احرسيه يادقايق أسعديه ده حبيبى وبموت فيه
  • عطشان والدنيا مطر والعين مابتشبع نظر مشتاق يا احلى بشر كيفك يانور القمر؟
  • إن قلت أحبك قليل، مين يوصف المستحيل،حبي لك شي خيالي، حب ماله مثيل.أحبك.
  • لك يا أغلى من ذاتي سلامي مع تحياتي إذا كان الشوق غلطه انت أحلى غلطاتي .
  • أهدي لك سلام ماينعد وباقة ورد وبوسة خد وانا انتظر منك رد ؟ .
  • ادري يا حبيبي وقتي لك دايم قليل حيل أنا مقصر وقلبي عنك انت مايميل .
  • عطشان ارويك ,,زعلان اراضيك ,,انا كلي اشواق تحويك
  • لا تحسب اني طول الوقت ناسيك …… دقات قلبي كلها تقول بموت فيك
  • اوجه الشبه بينك وبين الدم..؟؟ الاثنين يخشوا القلب بس انت ما تخرج
  • لو يحرمني الزمن من لقياك فلن يحرمني من ذكراك أحبك وأوعدك ما أنساك .
  • شركة الاتصالات: الرقم اللي تحت قرفنا من كتر الرسايل اديله وش شكله ييـحـبـك
  • تمنيت أن أكون دمعه حتى أولد في عينيك وأعيش على خديك وأموت عند شفتيك.
  • أنت مطلوب في شرطة الحب بتهمة سرقة قلبي ولاتطلع إلا بكفالة قيمتها 1000 بوسه .
  • الورد يذبل لو طال الأمد .. و الجمر يطفي و يتحول رمد .. و غلاك في قلبي يبقى للأبد

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رسائل حب وغرام وعشق رومانسية ٢٠١٧ مسجات حب غرامية للجوال

09/06/2016 638 تعليق رسائل حب , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
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  1. باسم 24/08/2017 00:03 -

    الحب ميعرفش مستحيل الحب شيء قوي منغير دليل الحب شيء عظيم جميل

  2. محمد 03/01/2017 19:02 -

    الحب ماشى كلام وخلاص الحب كلو احساس ومشاعير وخلاص

  3. محمد 03/01/2017 18:55 -

    الحب كلو ليك والعمر كلو يفدك فيك يحلى حبيب

  4. ابو هارون 21/08/2016 14:21 -

    اذا لم تحب وتعرف ما الهوى
    قم فاعتلف اذا فأنت حمار

  5. محمداحمد 02/08/2016 17:57 -

    الحب لعبة حظ اذا القيت واحد يحب اخر على هواء فنصيحا لتعلك حالك

  6. mahmoud jerjawi 13/12/2015 08:48 -

    الحسب احساس وليس كلمات تقال
    روعــــــة

  7. يوسف احمد 01/10/2015 08:16 -

    ا
    ح
    ب
    ك
    ا ح ب ك
    بالطول بالعرض احبك

  8. مصطفي نصار 11/08/2015 18:45 -

    الحب شئ جميل من غيره مفيش حياه

  9. سما عز 08/07/2015 01:17 -

    مفيش اجمل من الحب **** وحسبى الله ونعمه الوكيل ف اهلى اللى هيموتو وي%

  11. حنين احمد 20/06/2015 21:44 -

    سهران بفكر فيك حيرانة في جمل عنيك مشغولة انا عليك يا حبيبي بموت فيك

  12. ناريمان 20/05/2015 22:59 -

    انا بحب حبيبى مااقدرش اعيش من غيرك هو حياتى وروحى وعمرى

  13. امجد اللورد 26/04/2015 15:55 -

    الحب احساس جميل نابع من الاعماق

  14. شاهر ياسر العبادلي 20/04/2015 19:20 -

    نفسي ابعتلك رساله فيه كلام عسل بس خيفك تقراء ودوب في العسل وتنسا مين الي رسال

  15. محمد ججججججج 16/04/2015 21:41 -

    الحب انا بحب حبيبتي اوي اوي ومائدش اعيش من غيرها لانها توئم روحي

  16. الاميرة ندوش محمد 16/04/2015 20:39 -

    الحب مش كلمة تتقال وبس الحب اجمل احساس ملحوظة بعتلك القمر يو صلك بوسة مني رجع القمر زعلان وقال حبيبك اجمل مني

  17. بولو 15/04/2015 11:49 -

    هذه الى اغلى الناس في قلبي بديعة *لورد يذبل لو طال الامد والجمر يطفي ويتحول رمد ومعزتك .. بقلبي تبقى لابد
    احبكي اموت فيك انت عيناي انت روخي بحبك ممممممممممحححححححح

  18. امين شرقي 22/03/2015 16:03 -

    كم هو جميل ان يشعر الانسان بالحب تجاه شخص يحبه ويقدره

  19. عقرب 21/03/2015 15:12 -

    الحب بالباء … ومنبعه الوفاء … وأعراضه الشفاء … ومعناه اللقاء … ودستوره الإخاء …
    وأساسه النقاء … وشعاره الصفاء … وعدوه الجفاء … وضده الشقاء .. فهـو الدواء …
    فالحب  دواءٌ لكل جرح به قيح وصديد
    فالحب شفاءٌ لكل مرض وسقـم شديد
     
    الحب سبابة ووسطى … من الطرفين … لا يفترقان …
    الحب كيان يسقى ويروى … من قلبين … لا ينقطعان …
    فاشرب من بستان الحب الخمر والكؤوس
    و اعلم  أن للحب نشوةٌ وسكرةٌ وطقوس

  20. عقرب 21/03/2015 15:10 -

    الحب عباره عن شجرة ظليله ساهلت الطلوع وصعبة النزول

  21. habib milano 11/03/2015 20:49 -

    والله روعة كل القصائد اشكركم على ذوقكم الرفيع I love you ♥♥

  22. habib milano 11/03/2015 20:47 -

    انا احب حبيبتي الغالية زيزي واتمنا من الله ان يجمعنا في الحلال انشاء الله

  23. ابو خالد حماد 01/03/2015 21:36 -

    ويكفيني فخرآ بأني ل ؛ دين ‫#‏محمد‬ ” أنتمي

    صباحكم معطر بالصلاة على الحبيب

    أتمنى لكم يومآ جميلآ

  24. mohmed arbek 27/02/2015 22:37 -

    شارب الخمر يفوق من سكرتة وشارب الحب طول العمر سكران

  26. وليد 14/02/2015 12:07 -

    حبيبتي
    سأعيش كل عمري بين اضــــلاعــــك
    ساقضي حياتي لارتوي من انفاســــك
    سأزور شفتــــيك في كــــــــل ثانيــــه
    سأسكــــن فـــــي النـــــــسيم حــــولك
    لاتامل جمال عينـيك لاذوب في روعـه
    شفتيك وأنت تبتــسم لملائكه العشق
    الراقـــــصه حـــــول شـــــــذى عطرك
    سأركب نسمات الهواء وعبير الزهور
    لاقترب منك واكون جزءا من نفســـك
    لاسمع دقات قلبي المتـوقد حباً لروحك
    سأكـــــون بين خـــــــــــــيوط الضوء
    لاسكن بهــــــــــــدوء داخـــــل شعرك
    ساذوب حــــــبا بعــــــــطرك الاناثي 
    وساقترب من رقبتك لاغفو بسحر دفئها
    واذوب عشـــــــــــــــقا بعـــــــــــطرك
    ساكون دوما طـــــرفاً في حديث فمك
    فانا اســـــــكن بين ســـــــحر شفتيك
    انا روحا تعيـــــــــش بين نور عينيك
    فلـــــــن يــــــــــراني ســــــواك انت
    انا روحـــــا تعيش بين نعــومه يديك
    وفي قلبك الحـــــــنين الذي ملــــــكته
    في نزهة تفكيرك و بصــوتك الذي اعشقه

  27. وليد 14/02/2015 12:06 -

    رؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعه

  29. ادهم االمغاورى محمد غانم 08/02/2015 20:17 -

    بحبك يا الى فى با لى وانتى عارفا الى انا بحب

  30. منه 08/02/2015 15:41 -

    الحب هو الذي احياني اطلب من جميع لمحبين المحافظه علي حبهم لان مفيش اجمل من ان حد يحبك بجد ويحافظ عليك ويحطك بقلبه وعيونه ويغلق عليك جفونه

  32. شهنده 08/02/2015 13:32 -

    انا احب ز وجي كتير بحبو مووووووووت بحبك يا حمودي

  34. حسن عبيد 15/01/2015 12:15 -

    محدش بينجرح اوى الا لم يحب اوى

  35. اغلى من حياتى 14/01/2015 17:26 -

    مش هقول افتكرتك لانى مش ناسيك بس زاد الشوق عليا قولت اطمن عليك نفسى فى نظره من عنيك مع لمسه من اديك ربنا يقدرني واقدر اسعدك وارضيك 

  36. اغلى من حياتى 14/01/2015 17:21 -

    كلمه تتحدى كل الظرؤف كلمه بقولها برفه لما سالؤنى عن الحب قؤلت ضعف ؤقوه ولما سالونى عنك قولت عيونى وقلبى من جوه تحياتى لمن دمر حياتى 

  37. انا موذه 12/01/2015 10:07 -

    الحب جميل وصعب واللى اصعب منه انك تنجرح من انسان حبيتة بجد من قلبك

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