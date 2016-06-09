رسائل حب وغرام وعشق رومانسية ٢٠١٧ مسجات حب غرامية للجوال

رسائل حب وغرام
مصريات – وانت قاعد على صوت فيروز وحليم دول الصبح او حتى مع ام كلثوم بعد العشا .. بطل بخل او حتى عنطزة وعبر عن مشاعرك مع اجمل رسائل حب واشتياق وغرام واحلى مسجات غرامية رومانسية قصيرة حب وغرام وعشق رسائل حب للحبيب.
هو اكيد مش هاتكون رسائل غرام للواتس اب كفاية عشان توصف مشاعرك بـشوية رسائل حب وغرام بس برضه اعتبر رسائل حب تصبيرة قوية على ما تقابل حبيبك,
المهم لمساعدة العشاق دول رسائل للحب والغرام وهيام قصيرة واتس اب وللموبايل عيش حياتك ومتنساش تدعي للي كاتبهم لو رسائل الحب والغرام مصرية مع رسائل حب باكثر من لهجة عربية: ( سعودية، كويتية، عمانية، اماراتية ، بحرينية ، قطرية، يمنية، سودانية، مسجات حب عراقية ، اردنية ، لبنانية ، سورية ، فلسطينية ، رسائل حب جزائرية ، مغربية، تونسية، ليبية ) جابوا مفعول ايجابي طبعا.
اجمل رسائل حب وغرام واشتياق قوية جديدة ٢٠١٧ للعشاق
- أحبك بجنون ,, خليهم يعرفوا ,,هايعملوا ايه ,, ممكن يزعلوا ؟! من البحر يشربو
- مش مهم أنك ب ع ي د المهم أنك بخير ……
- أنا هنا يا ابن الحلال ورقمي عندك بالجوال امتى تحن وتديني إتصال ولا البعد غير الاحوال.
- لا تدور على الرسالة !! دور على قلبي إلي يحبك !!؟؟ .
- أحبك فلا تسألني ما الدليل : (فهل سمعت رصاصة تسأل القتيل) .
- أرسل حمامة سلام بفمها وردة غرام من الولهان لاغلى و اعز إنسان
- لو كان الحب كلمات تكتب لأنهيت أقلامي لكن الحب أرواح فهل تكفيك روحي؟
- يأتي الليل يسألني مالي أراك تسهرني فأجيب انتظر حبيب يحن فيراسلني .
- كيف أناديك عمري والعمر فاني .. إنت غير الناس عندي .. ولك غلا ولا لك ثاني
- همسة حب تغنيلك لهفة شوق تناديلك دمعة ألم تشكيلك أحلى سلام أهديلك
- احبك حب ماله حد احبك رغم هذا البعد احبك لو يطول الصد احبك موت يا لغالي
- لو أنسى كل الناس.. وأنسى أنا حالي.. ويموت كل أحساس.. ما انساك يالغالي
- مساء الورد على الورد مساء الشوق لاهل الذوق مساء الحب يا كل الحب
- من السهل أن أنسى روحي .. ولكن من الصعب أن أنسى روح سكنت روحي
- أقول لك شئ ماتتوقعه؟؟((أنا حامل)) حامل لك كل الحب والاعجاب والشوق واللهفة…
- بصراحه! بس لاتزعل أنت الدنيا وكل شجوني وأغلى شي بعيوني
- يسعد صباح الورد يا طيب القلب صباحك يرد الروح ويخلي باب القلب مفتوح.
- الورد يذبل لو طال الامد والجمر يطفي ويتحول رمد ومعزتك .. بقلبي تبقى لابد
- بهمس الحب ناجيتك, في جوف القلب خبيتك, بكل حواسي حبيتك .
- يا طير زف التحيه والفين بوسه هديه لمن فوادي يعزه من قلب مخلص النيه.
- احبك بجنون خليهم يدرون وش بيسون ها ها ها من البحر بيشربون
- ياأرض احفظيه ياسماء احرسيه يادقايق أسعديه ده حبيبى وبموت فيه
- عطشان والدنيا مطر والعين مابتشبع نظر مشتاق يا احلى بشر كيفك يانور القمر؟
- إن قلت أحبك قليل، مين يوصف المستحيل،حبي لك شي خيالي، حب ماله مثيل.أحبك.
- لك يا أغلى من ذاتي سلامي مع تحياتي إذا كان الشوق غلطه انت أحلى غلطاتي .
- أهدي لك سلام ماينعد وباقة ورد وبوسة خد وانا انتظر منك رد ؟ .
- ادري يا حبيبي وقتي لك دايم قليل حيل أنا مقصر وقلبي عنك انت مايميل .
- عطشان ارويك ,,زعلان اراضيك ,,انا كلي اشواق تحويك
- لا تحسب اني طول الوقت ناسيك …… دقات قلبي كلها تقول بموت فيك
- اوجه الشبه بينك وبين الدم..؟؟ الاثنين يخشوا القلب بس انت ما تخرج
- لو يحرمني الزمن من لقياك فلن يحرمني من ذكراك أحبك وأوعدك ما أنساك .
- شركة الاتصالات: الرقم اللي تحت قرفنا من كتر الرسايل اديله وش شكله ييـحـبـك
- تمنيت أن أكون دمعه حتى أولد في عينيك وأعيش على خديك وأموت عند شفتيك.
- أنت مطلوب في شرطة الحب بتهمة سرقة قلبي ولاتطلع إلا بكفالة قيمتها 1000 بوسه .
- الورد يذبل لو طال الأمد .. و الجمر يطفي و يتحول رمد .. و غلاك في قلبي يبقى للأبد
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الحب ميعرفش مستحيل الحب شيء قوي منغير دليل الحب شيء عظيم جميل
الحب ماشى كلام وخلاص الحب كلو احساس ومشاعير وخلاص
الحب كلو ليك والعمر كلو يفدك فيك يحلى حبيب
اذا لم تحب وتعرف ما الهوى
قم فاعتلف اذا فأنت حمار
الحب لعبة حظ اذا القيت واحد يحب اخر على هواء فنصيحا لتعلك حالك
الحسب احساس وليس كلمات تقال
روعــــــة
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ح
ب
ك
ا ح ب ك
بالطول بالعرض احبك
الحب شئ جميل من غيره مفيش حياه
مفيش اجمل من الحب **** وحسبى الله ونعمه الوكيل ف اهلى اللى هيموتو وي%
انا معرفش حاجة اسمها حب
سهران بفكر فيك حيرانة في جمل عنيك مشغولة انا عليك يا حبيبي بموت فيك
انا بحب حبيبى مااقدرش اعيش من غيرك هو حياتى وروحى وعمرى
الحب احساس جميل نابع من الاعماق
نفسي ابعتلك رساله فيه كلام عسل بس خيفك تقراء ودوب في العسل وتنسا مين الي رسال
الحب انا بحب حبيبتي اوي اوي ومائدش اعيش من غيرها لانها توئم روحي
الحب مش كلمة تتقال وبس الحب اجمل احساس ملحوظة بعتلك القمر يو صلك بوسة مني رجع القمر زعلان وقال حبيبك اجمل مني
هذه الى اغلى الناس في قلبي بديعة *لورد يذبل لو طال الامد والجمر يطفي ويتحول رمد ومعزتك .. بقلبي تبقى لابد
احبكي اموت فيك انت عيناي انت روخي بحبك ممممممممممحححححححح
كم هو جميل ان يشعر الانسان بالحب تجاه شخص يحبه ويقدره
الحب بالباء … ومنبعه الوفاء … وأعراضه الشفاء … ومعناه اللقاء … ودستوره الإخاء …
وأساسه النقاء … وشعاره الصفاء … وعدوه الجفاء … وضده الشقاء .. فهـو الدواء …
فالحب دواءٌ لكل جرح به قيح وصديد
فالحب شفاءٌ لكل مرض وسقـم شديد
الحب سبابة ووسطى … من الطرفين … لا يفترقان …
الحب كيان يسقى ويروى … من قلبين … لا ينقطعان …
فاشرب من بستان الحب الخمر والكؤوس
و اعلم أن للحب نشوةٌ وسكرةٌ وطقوس
الحب عباره عن شجرة ظليله ساهلت الطلوع وصعبة النزول
والله روعة كل القصائد اشكركم على ذوقكم الرفيع I love you ♥♥
انا احب حبيبتي الغالية زيزي واتمنا من الله ان يجمعنا في الحلال انشاء الله
ويكفيني فخرآ بأني ل ؛ دين #محمد ” أنتمي
صباحكم معطر بالصلاة على الحبيب
أتمنى لكم يومآ جميلآ
شارب الخمر يفوق من سكرتة وشارب الحب طول العمر سكران
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حبيبتي
سأعيش كل عمري بين اضــــلاعــــك
ساقضي حياتي لارتوي من انفاســــك
سأزور شفتــــيك في كــــــــل ثانيــــه
سأسكــــن فـــــي النـــــــسيم حــــولك
لاتامل جمال عينـيك لاذوب في روعـه
شفتيك وأنت تبتــسم لملائكه العشق
الراقـــــصه حـــــول شـــــــذى عطرك
سأركب نسمات الهواء وعبير الزهور
لاقترب منك واكون جزءا من نفســـك
لاسمع دقات قلبي المتـوقد حباً لروحك
سأكـــــون بين خـــــــــــــيوط الضوء
لاسكن بهــــــــــــدوء داخـــــل شعرك
ساذوب حــــــبا بعــــــــطرك الاناثي
وساقترب من رقبتك لاغفو بسحر دفئها
واذوب عشـــــــــــــــقا بعـــــــــــطرك
ساكون دوما طـــــرفاً في حديث فمك
فانا اســـــــكن بين ســـــــحر شفتيك
انا روحا تعيـــــــــش بين نور عينيك
فلـــــــن يــــــــــراني ســــــواك انت
انا روحـــــا تعيش بين نعــومه يديك
وفي قلبك الحـــــــنين الذي ملــــــكته
في نزهة تفكيرك و بصــوتك الذي اعشقه
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اجمل رسائل حب
بحبك يا الى فى با لى وانتى عارفا الى انا بحب
الحب هو الذي احياني اطلب من جميع لمحبين المحافظه علي حبهم لان مفيش اجمل من ان حد يحبك بجد ويحافظ عليك ويحطك بقلبه وعيونه ويغلق عليك جفونه
الحب الحقيقي اجمل شيء بالدنيا
انا احب ز وجي كتير بحبو مووووووووت بحبك يا حمودي
روووووووووووعه
محدش بينجرح اوى الا لم يحب اوى
مش هقول افتكرتك لانى مش ناسيك بس زاد الشوق عليا قولت اطمن عليك نفسى فى نظره من عنيك مع لمسه من اديك ربنا يقدرني واقدر اسعدك وارضيك
كلمه تتحدى كل الظرؤف كلمه بقولها برفه لما سالؤنى عن الحب قؤلت ضعف ؤقوه ولما سالونى عنك قولت عيونى وقلبى من جوه تحياتى لمن دمر حياتى
الحب جميل وصعب واللى اصعب منه انك تنجرح من انسان حبيتة بجد من قلبك
قلب+حب=حياة
قلب-حب=موت