رسائل حب وغزل رومانسية 2017 مسجات حب وشوق وغرام غزلية قصيرة قوية

رسائل حب وغزل
مصريات – اذا كانت حياتك العاطفية مش ولابد ومش طالعلك منها غير الهم وجع القلب يمكن لانه نار هوى الحب والرومانسية بردت وربما تكون انطفت كمان وراحت عليك.
في الحالة دي مفيش قدامك ايتها حلول غير انك تجرب رسائل حب وغزل صح هي بالنهاية مسجات حب وغزل قصيرة رومانسية عبارات حب للموبايل ومش ممكن رسائل حب وشوق ترجع اللي فات ولا رسائل رومانسية تحيي المشاعر بين يوم وليلة لكن رسائل حب غزلية بتؤثر ان عاجلا ام اجلا ومفعول رسائل حب وغرام لا بأس به.
عشان كده شوف من رسائل حب كلمات الغزل ما يناسب الحالة اللي بتعيشها الان رسائل حب غزلية مصرية ، رسائل حب وغزل سعودية او رسائل حب عراقية ورسائل حب اماراتية و رسائل غزل وحب عراقية ليبية سورية اردنية لبنانية سودانية او يمنية تونسية و جزائرية و مغربية وغيرها من اللهجات العربية وجربها او امطر من تحب باجمل رسائل حب في عام 2017،
وبالمناسبة لو مرتبط او في خطوبة او جواز لازمن برضه من حين لاخر باقوى واروع رسائل الحب والغزل قوية وبنأكد انها صالحة للمتزوجين اي للزوج و للزوجة للحبيب للمخطوبين للخطيبة للخطيب ولكل اللي ييجي على بالك وحابب توصفله شوقك.
اجمل رسائل غزل في حب الحبيب قصيرة 2017
- نفسى اكون .. نجمه سماك .. همسه شفاك .. شمعة مساك .. بس تبقى معايا .. وانا معاك
- أروع القلوب قلبك ..وأجمل الكلام همسك ..وأحلى ما في حياتي حبك ..
- إذا سمعت أحد يناديك وصوته كله حزن لاتلتفت أكيد قلبي من الشوق ماشى وراك
- لو كان الناس يتمنون قربك .. انا غير الناس اتمنى.. اكون جزء من ,,قلبك,,
- واحشنى وارتاح لك وان غبت اشتاقلك تستاهل الحب كله و الحب يستاهلك
- أحبك و أغليك وأخاف الدنيا تنسيك وتخليك ما تسأل عن إنسان .. يموت فيك
- بكت السماء فسقطت “دمعتان” فانبتت الارض “زهرتان” بسمتك .. “و وجهك “الفتان
- اقطفلك احلى الزهور واسابق كل الطيور واعديلك جبال وبحور واقلك مسائك نور
- اهديك 3 وردات * من رب يرعاك * من قلب يهواك * من عين تتمنى رؤياك
- أهنئ قلبي بحبك وصبر عيني في بعدك وأقول انك نورعيني يجعل روحي فدى قلبك
- غلاك لا صوره ولا حرف مكتوب غلاك عسل بوسط القلب مصبوب
- أحبك وأشتهي قربك وأضحي بالعمر لجلك ولو الناس لاموني .. أزيدك بوسه في خدك
- أحلى صباح لأحلى وأعز إنسان وأنقى صباح للي ملك الروح .. والوجدان
- لو تنقلب دنياي هم على هم أحبك لو تنزف عيوني بدل دمعها دم
- أرسلك باقة حب وزهر يلي يغار منك كل البشر أنثرها وعطر .. صباحك يامالك قلبي
- أحبك وأفهم ظروفك وأنا عيني تبي شوفك أحبك لو تجافيني ونار .. الشوق تكويني
- أحبك وافي مخلص أحبك حتى في غدرك أحبك لو تواصلنـي وأحبك .. لو تجافيـنـي
- أنا بوسه حلوه كتير صرلي ساعه عم طير حأرتاح عخدك شوي وقلك شتقتلك كتير
- القدر هديه مغلفة…مانعرفش ايه جواها…..ومعرفتك اجمل هدية حب القدر ليا اهداها
- وحشــنـي إحــساســــك .. وحشـــني حبـك المجنون .. وحشـــني صدرك الدافي .. يـا أروع حــب فـي الـكـون
- من غلاك ودي اكتب على كفك قصيدة .. الحبر موجود بس آآآخ كفك من يصيده
- مهما العمر يجري ميلادي او هجري ساءظل احبك يا عمري ومهما العيون تنام يبقى القلب سهران ومهما البعد طال يبقى الغالي علبال
- شفت العين دبلانة قلت الوجع عاميها اتاري العين مشتاقة لشوف غواليها
- صرت اشوفك في عيون الي قبالي هو يحاكيني وانا ميت ابيك
- ساظل ارتقب الوداد .. ويظل شوقي في ازدياد .. واقول للدنيا اشهدي .. ساحبهم رغم البعاد
- أذكرك …. دايم تذكرني قليل .. تنساني … أنا أنساك مستحيل .. و رسالتي هي أكبر دليل
- عاوز ابعتلك رسائل غزل .. فيها كلام عسل .. بس خايف تدوب فى العسل .. وتنسى الى رسل.
- الشوق يسوق الخطوه والروح تعزك تصطفيك وانفاسي تهتف تقول اشتقت ليك
- اشتاق اليكي فلاتنسيني احلفي انك هتفكريني يمكن تهدا النار الفي قلبي من خوفي لانك تنسيني
- خمسة ولهانين عليك..!!قلبي..وعقلي..وعيوني..وروحي..وأنا.
- بردان : بوسه تدفيني ،،، مشتاق: صوتك يكفيني ،،، مظلوم : شوفتك تواسيني
- اكبر فخر للسما انك قمرها اكبر فخر للحب انك تعرفه اكبر فخر عندي انك حبيبي
- علمتني بالشوق وعرفتني بالحب وكرهتني بثلاثه غيابك، وبعدك، وفرقاك .
- عزيز وغالي مهما المسافة ابعدتنا، .. ان كنت ناسي لا تنسى لحظة اجمعتنا
- كل شئ اقدر عليه إلا بعدك عن حياتي هو عمري يسوى إيه بعد ك إنتي يا حياتي
- إذا غابت الشمس أخذ مكانها القمر … لكن إذا غاب حبيبي ما ياخذ مكانه بشر
- قالوا : تحبه ؟ قلت : ساكن فؤادي … قالو : يحبك ؟ قلت : هذا سؤالي
- قلبي الوافي مايستحمل الغيبه..طلبتك..خل روحي لروحك قريبه
- ابتسم ابتسم شوى ابتسم لسه شوية احترق الفلم من حلاوتك .
- أنت ميلاد الهوى …عمر الهوى عيد ميلاد الثرياء والثرى
- وانا احبك…وكل الحب لك كله .. ياغالي مسكنه في قلبي وعيني
- شفت الفراغ اللي فوق ؟ دي الدنيا بدونك..
- أرسلتلك ملاك يحرسك رجعلي الملاك وقال: الملاك مايحرس ملاك
- خوفى تكون انك زعلان بسيطة عندك ثلاث جدران .. قلبي … روحي .. عيني
- وصفولي صبر ايوب يردوني اعوفك … انت الرمش با العين كل ساعه اشوفك
- أمات الحب عشاقا وحبك أنت أحيانى ولو خيرت فى وطن لقلت هواك أوطاني.
- يا مشمت فيني العزال يكفي والله دلال أديلك ألف إتصال وأنا ولا على البال.
- فاهم>ومجنني- حلو>ومعذبني- ذوق>ومتعبني- عسل>ومذوبني- امير>ومالكني آه منك
- لو اعلم أن الحلم يجمعنا ..لأغمضت جفني طول الدهر … احبك
- قلبً سكنته كيف يقدر يخليك وروحٍ تعزك كيف تحيا بدونك .
- ثلاثه تملكها وهي أغلى ما عندي: شوفتك، وصوتك، ورسايلك فلا تحرمني منها رجاءً
- مهما تغيب اشتاق لكـ .. ومهما تصد احتاجلكـ .. انت ياعمري دنيتي .. مهما تسوي عااذركـ
- صحيح رسالة منك تفرحني وسماع صوتك يريحني لكن نظرة منك تسوي كل عمري
- لو كنت بين الركن والحجر لقبلتك والله ما اخاف من كل البشر
- بشوقي أبعث سرج حبي و أشواقي فاقلبي يتلهف وزاد إشتياقي وفمي يبعث القبلاتي ما أروع سمة من الإحترام
- الشوق مئخوز من الشوك فكلما يشتاق الانسان لمن احبه يشعر بشوكة في قلبه
- يادنية مطري هواي سويهة طينة .. بلكت حبيب الروح يزلك علينة
- لَـمْ أتَخَيّـلْ يَوْمـَـاً .. أنّ ألإشْتِـيَـآقْ لِـ| شَخْصٍ مآ | … يؤلِـمُ هَكَـذَآ,,,!!
- اشتاق اليكي في كل لحظة وعند كل لحظة افكر فيها فيكي اشعر كأني بضيع من غير تفسير
- آخبرتهم آن لا يعلقو آمالهم بـ شخص .. أياً كان .. أخبرت الجميع .. ونسيت ان أخبر نفسي
رووووعه وکتیرکلام حلو
الي من احبهو واهواء وهو في قلبي لم انساء m
روعه
عن جد كلمات روعه
انا بحبك يا رحمه وبمووووت فيكي ويارب ما يحرمني منك ابدا
سأظل احبك حتى ينتهى الحب من الوجود أو اموت ويبقى حبك فوق قبرى وروود
روووووووووووووووووعه
كل وحد معه محبوب
وانا لمن يافقيه ههههههههه
مررررره روعه
الحب بالقلب ..والا الكلام لايجيب ولا يودي. ….
بنت عمان. .
روعه رسايلكم
انا بحبك ي روح روحي وبفديك بعمري كلو وما فيني ابعد عنك ولادقيقة بحبك بجنون ي نور عيوني انت
عمرررري انا امووووووت ف حبك يا نظر عيني
اشوف رقمك وانا مشتاق ودي اتصل واتراجع عن قراري واشيل اصبعي عن الزر الاخضر كل هذا خوف من الرد يجرحني او الصوت يبكيني
الحب الحقيقي جنه يعيشهاالمخلصون
El.bob بحبك ياااا m
انا عمري ماتغطه طعم الحب و لم ارهو في حياتي
احبك ي جميلت القلب ورقت الأحساس واجمل الهمسات انتي مغرم بك وعلى البعد مجبور ولكن لاتزال القلوب قريبه منمن تحب ولو اجبرنا على العبد اني متيم في حبك واعشق كل تفاصيلك اني مغرام وميتاً لذا لاتخافي فإني لكي وحدك
ويسعد الحب بكله
الحب جزيرة نائيه لا يسكنها الا اثنان ..
ثم يزداد العدد ..وتكبر الجزيرة ..وتصبح دنيا
حبيبتك الي ما بتستغني عنك
انابموت فيك مووووووووووت يااغلي من نور عنيه يااحمد
بحبــك ياشمـــعة حياتي♡وليد
انا عمرى ما شوفت حب حقيقى علشان مافيش
انا بحب وبموت فى حبيبتى ويريت تعرف
الاسلام هو الحل
شافك القمر قال لي النجوم هندبيك مالاك ساكن هناك بين البشر قالي دي مالاك دي انسان بس ربك اداه نص جمال البشر
الحب صعب جداااااااااان في الزمن دهـ
سابقى على ذكرك وستبقى اقلامي بذكركي وسيبقى قلبي يالف عن قصة حبكي لي احبكـ يا سارقة قلبي شروووق
ﻭﻛَﻢ ﺁﺷﺘﻬﻲ ﺁﻥ ﺗﻀﻤﻨﻲ ﺣﻶﻻً ﺇﻟﻰ ﺻَﺪﺭَﮒ
ﺁﻣﺂﻡ ﮔُﻞ ﺁﻟﺤﺂﻗﺪﻳﻦ *-*
الدمعه صعبه بس برضوا الضحكه اصعب وانا لما بضحك صدقوني بجد بتعب
هاد الكلام حبر على ورق بس الي بلقلب اكبر بكثير بحبك يا s
الى حبيبتي انفال ساكتب حروفي شوقا لرؤياها سانثر ورودي حين القاها فقلبي بها متيم ساحبها حد الجنون الى ان ينتهي الكون
وحشني حبك المجنون…
اودعت قلبي للذين احببتهم
فاذا هم بقلبي لا يريدون
فهل اخطأت حين اخترتهم
ام هم لغيري عاشقون
فأصدرت قانون ان لا احب بعدهم
ولكن قلبي خالف القانون
وزاد شوقي بعد ما هجرتهم
ﻭﺻﺎﺭ قلبي بحبهم مجنووون
الحب جميل جدا ومن الاجمل إنّو الي تحبه يحبك
الحب مش كلام الحب احساس
لولا الظما ما صار للماء حلو ولولا غلاكي ما جاكي مني رساله
ولولا الحسد والغيره وعيون الناس الكثيره لقولكي بحبك بموووووت على قناة الجزيرة
ﺳﺄﺑﻘﻰ ﻟﻚَ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺃﻛﻦ ﻟﻚ ﻟﻤﻦ ﺃﻛﻮﻥ؟ ﻳﺎﺳﻴﻒ ﺣﻴﺎﺗﻲ
ﻭﺗﺎﺝ ﻋﻤﺮﻱ ﺍﻟﻤﺼﻮﻥ ﺑﻚَ ﻭﺣﺪﻙ ﻳﻨﺒﺾ ﻗﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻨﻮﻥ ﺑﻚ ﻭﺣﺪﻙ ﻳﻬﺘﻒ ﻋﺎﻟﻤﻲ
ﺍﻟﻤﻜﻨﻮﻥ ﻭﻟﻚ ﻭﺣﺪﻙ ﻳﻔﻴﺾ ﻧﻬﺮﻱ ﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﻓﺘﻌﺎﻝ ﺳﺄﻛﺘﺒﻚ ﺣﺮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ
ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻳﺴﺘﻘﻲ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻌﺸﺎﻕ ﺍﻟﺤﻠﻢ ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ ﻭﺳﺄﺭﺳﻤﻚ ﻟﻮﺣﺔً ﺃﺿﺎﻫﻲ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﺭﻫﺎ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺒﺼﺮ ﻭﺳﺄﻧﻘﺶ ﺍﺳﻤﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺒﺔ ﻣﻄﺮ
ﻟﺘﻔﻮﺡ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﻌﻄﺮ ﺭﻭﺣﻚ ﺑﻌﺪ ﺣﻠﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ
هو الحب لعبه ولا الحب لعبه
أحببتك فوق قدرتي و لا أقوى على الإحتمال،
كنت أحلى صورة ظهرت للعيان ،
أخاطبك بلهجة العشاق لعلك تدرك حالتي
يا من تمنيتك فارس أحلامي ،
كبلني بيديك و لا تطلق سراحي
فأنت حبي الأزلي
ماذا اهديك…؟
يا قطرات المطر…
يا زهور الربيع
اهديك عيون انت تسكنها…
ام اهديك روح انت تملكها
هل يكفي ان اهديك عمري
من يوم ميلادي وحتى مماتي
حبيبي…انا معك…
رغم بعد المسافات…
اتمسك بخيوط العنكبوت…
وانسج منها الامل…
واطرزها بعبارات الصبر…
وسأكتب عليها…
سألقاك ولو بعد الف عام
انا بحبك يا احمد وبموت فيك
حببتكs
روووعة كتير..