رسائل حب وغزل رومانسية 2017 مسجات حب وشوق وغرام غزلية قصيرة قوية

رسائل حب وغزل

مصريات – اذا كانت حياتك العاطفية مش ولابد ومش طالعلك منها غير الهم وجع القلب يمكن لانه نار هوى الحب والرومانسية بردت وربما تكون انطفت كمان وراحت عليك.

في الحالة دي مفيش قدامك ايتها حلول غير انك تجرب رسائل حب وغزل صح هي بالنهاية مسجات حب وغزل قصيرة رومانسية عبارات حب للموبايل ومش ممكن رسائل حب وشوق ترجع اللي فات ولا رسائل رومانسية تحيي المشاعر بين يوم وليلة لكن رسائل حب غزلية بتؤثر ان عاجلا ام اجلا ومفعول رسائل حب وغرام لا بأس به.

عشان كده شوف من رسائل حب كلمات الغزل ما يناسب الحالة اللي بتعيشها الان رسائل حب غزلية مصرية ، رسائل حب وغزل سعودية او رسائل حب عراقية ورسائل حب اماراتية و رسائل غزل وحب عراقية ليبية سورية اردنية لبنانية سودانية او يمنية تونسية و جزائرية و مغربية وغيرها من اللهجات العربية وجربها او امطر من تحب باجمل رسائل حب في عام 2017،

وبالمناسبة لو مرتبط او في خطوبة او جواز لازمن برضه من حين لاخر باقوى واروع رسائل الحب والغزل قوية وبنأكد انها صالحة للمتزوجين اي للزوج و للزوجة للحبيب للمخطوبين للخطيبة للخطيب ولكل اللي ييجي على بالك وحابب توصفله شوقك.

اجمل رسائل غزل في حب الحبيب قصيرة 2017

نفسى اكون .. نجمه سماك .. همسه شفاك .. شمعة مساك .. بس تبقى معايا .. وانا معاك

أروع القلوب قلبك ..وأجمل الكلام همسك ..وأحلى ما في حياتي حبك ..

إذا سمعت أحد يناديك وصوته كله حزن لاتلتفت أكيد قلبي من الشوق ماشى وراك

لو كان الناس يتمنون قربك .. انا غير الناس اتمنى.. اكون جزء من ,,قلبك,,

واحشنى وارتاح لك وان غبت اشتاقلك تستاهل الحب كله و الحب يستاهلك

أحبك و أغليك وأخاف الدنيا تنسيك وتخليك ما تسأل عن إنسان .. يموت فيك

بكت السماء فسقطت “دمعتان” فانبتت الارض “زهرتان” بسمتك .. “و وجهك “الفتان

اقطفلك احلى الزهور واسابق كل الطيور واعديلك جبال وبحور واقلك مسائك نور

اهديك 3 وردات * من رب يرعاك * من قلب يهواك * من عين تتمنى رؤياك

أهنئ قلبي بحبك وصبر عيني في بعدك وأقول انك نورعيني يجعل روحي فدى قلبك

غلاك لا صوره ولا حرف مكتوب غلاك عسل بوسط القلب مصبوب

أحبك وأشتهي قربك وأضحي بالعمر لجلك ولو الناس لاموني .. أزيدك بوسه في خدك

أحلى صباح لأحلى وأعز إنسان وأنقى صباح للي ملك الروح .. والوجدان

لو تنقلب دنياي هم على هم أحبك لو تنزف عيوني بدل دمعها دم

أرسلك باقة حب وزهر يلي يغار منك كل البشر أنثرها وعطر .. صباحك يامالك قلبي

أحبك وأفهم ظروفك وأنا عيني تبي شوفك أحبك لو تجافيني ونار .. الشوق تكويني

أحبك وافي مخلص أحبك حتى في غدرك أحبك لو تواصلنـي وأحبك .. لو تجافيـنـي

أنا بوسه حلوه كتير صرلي ساعه عم طير حأرتاح عخدك شوي وقلك شتقتلك كتير

القدر هديه مغلفة…مانعرفش ايه جواها…..ومعرفتك اجمل هدية حب القدر ليا اهداها

وحشــنـي إحــساســــك .. وحشـــني حبـك المجنون .. وحشـــني صدرك الدافي .. يـا أروع حــب فـي الـكـون

من غلاك ودي اكتب على كفك قصيدة .. الحبر موجود بس آآآخ كفك من يصيده

مهما العمر يجري ميلادي او هجري ساءظل احبك يا عمري ومهما العيون تنام يبقى القلب سهران ومهما البعد طال يبقى الغالي علبال

شفت العين دبلانة قلت الوجع عاميها اتاري العين مشتاقة لشوف غواليها

صرت اشوفك في عيون الي قبالي هو يحاكيني وانا ميت ابيك

ساظل ارتقب الوداد .. ويظل شوقي في ازدياد .. واقول للدنيا اشهدي .. ساحبهم رغم البعاد

أذكرك …. دايم تذكرني قليل .. تنساني … أنا أنساك مستحيل .. و رسالتي هي أكبر دليل

عاوز ابعتلك رسائل غزل .. فيها كلام عسل .. بس خايف تدوب فى العسل .. وتنسى الى رسل.

الشوق يسوق الخطوه والروح تعزك تصطفيك وانفاسي تهتف تقول اشتقت ليك

اشتاق اليكي فلاتنسيني احلفي انك هتفكريني يمكن تهدا النار الفي قلبي من خوفي لانك تنسيني

خمسة ولهانين عليك..!!قلبي..وعقلي..وعيوني..وروحي..وأنا.

بردان : بوسه تدفيني ،،، مشتاق: صوتك يكفيني ،،، مظلوم : شوفتك تواسيني

اكبر فخر للسما انك قمرها اكبر فخر للحب انك تعرفه اكبر فخر عندي انك حبيبي

علمتني بالشوق وعرفتني بالحب وكرهتني بثلاثه غيابك، وبعدك، وفرقاك .

عزيز وغالي مهما المسافة ابعدتنا، .. ان كنت ناسي لا تنسى لحظة اجمعتنا

كل شئ اقدر عليه إلا بعدك عن حياتي هو عمري يسوى إيه بعد ك إنتي يا حياتي

إذا غابت الشمس أخذ مكانها القمر … لكن إذا غاب حبيبي ما ياخذ مكانه بشر

قالوا : تحبه ؟ قلت : ساكن فؤادي … قالو : يحبك ؟ قلت : هذا سؤالي

قلبي الوافي مايستحمل الغيبه..طلبتك..خل روحي لروحك قريبه

ابتسم ابتسم شوى ابتسم لسه شوية احترق الفلم من حلاوتك .

أنت ميلاد الهوى …عمر الهوى عيد ميلاد الثرياء والثرى

وانا احبك…وكل الحب لك كله .. ياغالي مسكنه في قلبي وعيني

شفت الفراغ اللي فوق ؟ دي الدنيا بدونك..

أرسلتلك ملاك يحرسك رجعلي الملاك وقال: الملاك مايحرس ملاك

خوفى تكون انك زعلان بسيطة عندك ثلاث جدران .. قلبي … روحي .. عيني

وصفولي صبر ايوب يردوني اعوفك … انت الرمش با العين كل ساعه اشوفك

أمات الحب عشاقا وحبك أنت أحيانى ولو خيرت فى وطن لقلت هواك أوطاني.

يا مشمت فيني العزال يكفي والله دلال أديلك ألف إتصال وأنا ولا على البال.

فاهم>ومجنني- حلو>ومعذبني- ذوق>ومتعبني- عسل>ومذوبني- امير>ومالكني آه منك

لو اعلم أن الحلم يجمعنا ..لأغمضت جفني طول الدهر … احبك

قلبً سكنته كيف يقدر يخليك وروحٍ تعزك كيف تحيا بدونك .

ثلاثه تملكها وهي أغلى ما عندي: شوفتك، وصوتك، ورسايلك فلا تحرمني منها رجاءً

مهما تغيب اشتاق لكـ .. ومهما تصد احتاجلكـ .. انت ياعمري دنيتي .. مهما تسوي عااذركـ

صحيح رسالة منك تفرحني وسماع صوتك يريحني لكن نظرة منك تسوي كل عمري

لو كنت بين الركن والحجر لقبلتك والله ما اخاف من كل البشر

بشوقي أبعث سرج حبي و أشواقي فاقلبي يتلهف وزاد إشتياقي وفمي يبعث القبلاتي ما أروع سمة من الإحترام

الشوق مئخوز من الشوك فكلما يشتاق الانسان لمن احبه يشعر بشوكة في قلبه

يادنية مطري هواي سويهة طينة .. بلكت حبيب الروح يزلك علينة

لَـمْ أتَخَيّـلْ يَوْمـَـاً .. أنّ ألإشْتِـيَـآقْ لِـ| شَخْصٍ مآ | … يؤلِـمُ هَكَـذَآ,,,!!

اشتاق اليكي في كل لحظة وعند كل لحظة افكر فيها فيكي اشعر كأني بضيع من غير تفسير

آخبرتهم آن لا يعلقو آمالهم بـ شخص .. أياً كان .. أخبرت الجميع .. ونسيت ان أخبر نفسي

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