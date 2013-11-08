رسائل حزينة جدا 2017 مسجات حزن حب وزعل، رسائل فراق وعتاب

رسائل حزينة

حالتك النفسية مش ولابد بتعاني من ظروف صعبة او حاسس بشوق والم من الحب او من فراق او من حبيب ضايقك .. ايا كانت المناسبة او الموقف اللي انت عايشه دلوقتي عندك شوية رسائل حزينه للموبايل جامدة و جديدة رسائل فراق حزينة واجمل رسائل العشق الحزينة ، رسائل حب حزينة للتعبير عن شدة الحب والالم و الشوق رسائل حب وعتاب شغالة وتنفع للموبايل وعلى الفيس بوك ، للواتس اب وغير كده في رسائل حزينة وداع طويلة و رسائل موبايل زعل حزينة للحبيب قصيرة المهم نقي براحتك وعلى مزاجك من اروع عبارات حزن على فراق الحبيب وانسى الحزن شوية وجرب تعدي الصعاب والمشاكل وترميها ورا ضهرك او اكتفي باقوى رسائل عتاب و لوم مسجات موبايل حب حزينة مره للحبيبة او للحبيب اللي مسببلك الحالة دي مع رسائل وداع حزينة موت و قوية جدا:

رسائل عبارات حب حزينة جدا جدا للموبايل



الا ياعين لاتبكين عيشي نعمة النسيان .. خسارة دمعتك تنزل على من لا يراعيها

اكبر قهر اذا ضاع عمرك ورى انسان تبي غلاه وهو يبي انسان ثاني

حرمني الزمان من الحنان ولولاك ما حسيت بأمان وحاجز لقلبي فى قلبك مكان

أثاري العمر فاني تبسم وعيش وإنساني أنا لو كنت استاهلك ماهجرتني فيوم ثاني

تصورونى الناس اغنى وانا من الداخل مجروح روحى مثل الطير ترفرف يرقص الطير المذبوح الالم؟ الحزن؟ العذاب؟ الجروح؟

ياقلب تحمل وش يجيلك .. مالك بدنياك شريك .. غير الدمع ، غير الحزن .. وغالي يتغلى عليك

كلن لعن حظه لا خاب مره.. وش حيلة اللي عاش عمره بلا حظ ..؟

ليتني مثل الرسايل في ثواني أوصلك .. لأجل أقلك كلمة وحده ياحياتي اشتقتلك

امسح بمنديل الأمل دمعة الياس .. واسخر من أحداث الزمن بإبتسامه

تعودت أفارق أحباب وأنساهم بدمعه .. لكن أنت جفت جفت دموع عيني ومانسيتك

اذا تلاشى غلاك ومات نبضك في عروقي .. تأكد .. ماني فوق الأرض

أنا ماني حلم عابر حلمته وتبغى تفسيره .. أنا قصة حب حزينة .. صابر على قلبك وتقصيره

الناس تسأل للمصالح عن الناس .. وأنا سؤالي عنك حشمة وتقدير وإحساس

فتش في قلوب البشر .. وأسأل أيام العمر.. إن لقيت مثل حبي .. وقتها لك عذر

دورت لك في خاطري شئ يكرهك .. لقيت حتى الكره فيني يحبك

لو قسى هالعام أدري قلبك حنون .. بس لو قسى قلبك .. وين بهالعالم أكون

لو يخذلك كل البشر ماخذلتك .. مايفرحون بشوف دمك وأنا حي

أقرى حروفك حب .. في صفحة الصمت .. ياأعذب حديث يسري بقلبي

من يعرفك يحبك .. ومن يحبك يهواك .. ومن يهواك ماينساك .. ومن ينساك مايعرف غلاك

لو كلي ألم ينزف أبظهر لك فرح وسرور .. ولا ارضى ولو مره .. يصيبك جرح بأسبابي

حبي لك أكبر من تصور خيالك .. عسى عيوني مايوم تبكيك

من كثر صدماتي بناس عزيزين.. صرت أتحرى صدمتي من ظلالي

أعاتب وصمتي فيه الكفاية .. من بعد العتب ماتفيد غير الأعذار

أهيم في صوتك وهمسك ولقياك .. حتى مع الأحلام ماأقدر أخونك

ماني على فرقاك ياصاحبي راضي .. حسبي على من تسبب بيني وبينك

كم كنت أداوي من كان مجروح .. واليوم أدور من يداوي جروحي

رفعت راسي للسما ماهو غرور بس اداري دمعة في غيابك عذبتني

شعوري لك مثل ماكان أنا مو طبعي النسيان .. ولو طالت بنا المدة ترى مازلت أعز إنسان

إن وصفتك كذبوني وإن ذكرتك عاتبوني .. يحسبون إني أبالغ ما دروا إنك عيوني

بيني وبينه ماتفيد المراسيل .. ولا يبرر غاية الحب مرسال

كيف أناديك بكلمة عمري والعمر فاني .. أنت غير الناس عندي ولك غلا ثاني

لو انت جمره تحرق كفوفي منك مامليت . اضمك على صدري واسوي نفسي ماحسيت

أرهن العمر كله لأجل أشوفك ثواني .. مانسيتك حبيبي لو زماني نساني

أن الغريب شقا غربته زاد .. تلعب بي أرياح القدر في سنيني

هذي عيوني واعتبرها حلالك ..ان كان دمع العين ذكرى تسليك

ليتني ماشفت في عيونك دموع .. منظر الدمعة على خدك هلاك

يانا أحبه والمحبة مقادير .. هذا هوى نفسي وهذا قدرها

لمحة زعل من عيونك تموتني بلا عله وبسمة رضا من شفاتك تعيشني العمر كله

رح واعتبرني واحد اذنب وتاب ماني ثوب تلبسه ثمن تمله

مراح تغلبني لو الحب غلاب من حضرتك عشان قلبي تذله

مابيني وبينك مشاريه وعتاب شفت دربن جيت منه تدله

سو اللي براسك ولا تذكر أسباب لا صرت بايعني توكل على الله

عشق لا حب لاهم صارت انا عندي شهاده الشخص محد يحبه غير بس هم والدين

كلي اسف يا من اخطيت اختياري كنت لي عزوتي وناسي مدري انك اول اعدائي

ما يهمني حظنك لو كان دافي هذاك يوم كل كلي فداياك بيح جفاك بخاطري كل خافي واليوم انا اكره من بدالي بطرياك

غرتك طيبه خفوقي لعن ابو جدك صار التصدد في تالي الوقت لك عاده

لا فـاضــت أحــزانــي ولا زاد هـمـي ولا إنشـويـت مـن الـفـراق وتحــرقــت لا مـت مـن صـدك ولا فــار دمــي لأن الحكــايـة كلــهـا مضـيــعة وقــت

رفجه لاتطري الغرام انت في عمري محطه مثل اوراق الخريف هو صحيح كنت خلي كنت لي اقرب وليف بس بروازك تكسر واصبح بقلبي حطام

طلبت من الهوى خدمه .. يروح بعيد وينساني .. ولايفكر يجيني بيوم .. ولا أغامر ولا أجيله .. عرفت ان الهوى لعبه وسخافة شعر وأغاني .. خلاص أرجوك يا قلبي بلا رسائل حب وبلا نيله

لو تبي ذاتي وحياتي لك حياتي وذاتي لو تبي عمري تفضل بيع عمري واشتريه الخجل فيني تلاشى رغم انه من صفاتي لوتبي قلبي هلابك انكتب اسمك عليه لوتبي قربي انا لك وفي بعادي لاتحاتي اتبعك مهما حصل لي وش بعد اكثر تبيه .. ؟؟

سقيتني عذب الحكي من شفاتك وأحييت قلب مات من عدة أعوام مخلص وصادق دوم هذي صفاتك نادر مثيلك لو أدور مية عام أوعدك ما أنساك طيلة حياتك

يا من أحبك جريت بحور من عينى دموع قهر من مر العذاب اللى شفتة فى بعادك . اقولهالك والحق ينقال وانا لا اله الا الله ما أسوى شئ من دونك

يامن هجرتني تذكر اني لازلت على العهد وعلى ذكراك باقي

ياللي تذكرني بحب نسيته… اللي مضى هو حب حتى اني انسااااااااه؟؟

هديت عرش الحب بيديك … تبيعنا واليوم تبكي علينا.. ذاب الحنين بعين وقلب يراعيك… مثلك على النسيان والله قوينا.. ابحفظ عزة النفس ما ابيك… بالناس نلقى من نبيه ويبينا…

تجيني مشتاق واقول ما أبيك وادفن بقلبي طاغي الشوق كله وان جيتني ولهان و الله لخليك وازرع بقلبك في عنا الحب عله

لو تبي تزعل وأنا ما أخطيت ازعل وابتعد ما دامت الدنيا كبيره..

انتظر مواعيد اللقا بين نارين وكلما التقيتك يبتدي خــوف فرقاك

لاتجبر الناس ينسون اخطائك.. علم نفسك وشلون ماتخطي عليهم..

تفضل وابتعد عني… ولايجي يوم تذكرني… انا بس اللي قاهرني… غلاك اللي سكن فيني…

بصراحة كنت متعود أعيد هالسنة عيدين ولكن هالحين.. فراقك صار ثالث اعيــــادي

بذمتي لا أحطــك بمــوقف حساب.. وأخليك بالدنيا تشــوف القيـامة

أنا اللي قبلك مضحي.. ولاتحتاج لشرحي… تدري ياسبب حزني وسبب جرحي… ايدي اللي كتبت اسمك بدت تمحي

تدري أن الجرح للمجروح دين.. وانت جارحني وحقك اجرحك وين تبعد وأنت في نفسك سجين.. وين تنسى وانت ناسيني معك كيف تفرح وانت تاركني حزين .. طيف جرحك مثل ظلك يتبعك

حبيبي للوصل سبة وللفرقا كثير أسباب وأنا صابر على ظلمك وجرح حيل مشقيني.

صحيح الوقت فرقنا حرمنى من رؤياك بس القلب اللى حبك يدعيلك وعمره ما ينساك

عايزاك تعرف ان انا بجد حبيتك وموش عايزاك تنس الكلمه دي اوكي

ما هو بيدي أكتم الدمعة و أنوح … هذا أنا اذا كتمت الهم عيوني تبوح

حياتي وصفها ثاني بدونك قمة الحرمان .. وحالي من لهيب الشوق بقايا من رماد إنسان

توني حسبت حساب بعدك وفرقاك توني دريت اني بدونك ولاشي خليتني مابين طيفك وذكراك

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