رسائل راس السنة الهجرية 2016-2017 مسجات العام الجديد 1438

رسائل راس السنة الهجرية

اقترب موعد بداية العام الهجري الجديد 1438 فيوم الاحد الموافق لتاريخ 2 نوفمبر 2016 الميلادية تشهد الامة العربية والاسلامية نهاية السنة الهجرية 1437 و موعد بدء السنة الهجرية الجديدة 1438.

وبمناسبة عيد راس السنة الهجرية 2016، وكونها من اخر المناسبات الدينية الاسلامية لعام 2016 يتحتم عليك ويتوجب ايضاً ارسال رسائل تهاني بمناسبة حلول عيد السنة الهجرية الجديدة، واجمل مسجات تهنئة العام الهجري الجديد عن طريق الجوال و الموبايل او الانترنت بالطبع الفيس بوك او التويتر ، الواتس اب ، وبأي وسيلة ممكنة من اجل المباركة بعيد راس السنة الهجرية الجديدة وقدومها.

ويفضل ان ترسل رسائل السنة الهجرية الجديدة قبل يوم الاحد اللي ها يكون اول ايام شهر محرم ، اما لو مش في دماغك اي حاجة ومفيش اي وحي هايجيلك الساعة دي فدي مجموعة رسائل معايدة السنة الهجرية باللهجة العربية الفصحى او مصرية وغير المصرية باللهجات العربية المحكية : عراقية ، سعودية ، اردنية ، مغربية تونسية ليبية سودانية فلسطينية عمانية اماراتية قطرية كويتية بحرينية سورية لبنانية فلسطينية الخ .. ومعاها فوق البيعة شوية رسائل دينية اسلامية فيها شوية دعوات دينية لا بأس بها لارسالها لكل شخص حابب تهنيه في هذا اليوم.

أجمل رسائل عيد راس السنة الهجرية الجديدة 2017

كلها ساعات عام هجري يبقى فات وآخر آت وتداوم على الصلوات عام هجري سعيد

كل ساعة كل يوم كل اسبوع كل شهر كل عام وأنت بخير

أهديك الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه وأهنيك بقدوم عام 1438 وأيامه

كلها ساعات ويبدا العام الهجري الجديد كل عام وانت طيب

احلي لحظه في حياتي اسمعك تقول كل عام وانت بخير بمناسبة العام الجديد الهجري

من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا

اسأل الذي جمعنا في دنيا فانية أن يجمعنا ثانية في جنة قطوفها دانية

يارب البسمه تنور وجهك والفرحه تملا حياتك والايمان يعمرقلبك انت وكل من حولك

اللهم ارزق هذاالغالي: .. مغفره بلاعذاب .. وجنه بلاحساب .. ورؤيه بلا حجاب

يا رب إفتح لمن فتح رسالتي باب سروره ويسر أموره وإجعل الجنة أول وآخر مروره

اللهم أرزق هذا الغالي مغفرة بلا عذاب وجنة بلا حساب ورؤية بلا حجاب

اسأل الله لك .. ضوء في ظلمه .. ركعه في صحه .. دمعه في خشيه .. ودعاء ومغفرة وجنه

رسالة معطرة بذكر الله مبعوثة لأحلى خلق الله .. ينور دربك ويبارك يومك بإذن الله

اللهم سخر له القلوب .. واحفظه من كل سوء .. واسعده ما تعاقب الشروق والغروب

بارك الله فيك وعليك .. وحقق لك أمانيك .. وجعلك قرة عين والديك

من قطع بك أوصله لا تقاطعه خل ربك راضي عنك برضاه

يوم تحس بضيق وفراغ (ردد): لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الضالمين

أروع القلوب قلب يخشى الله وأجمل الكلام ذكر الله وأنقى الحب الحب لله

اللهم أذق قلب أخي برد عفوك و حلاوة حبك و افتح مسامع قلبه لذكرك

الله يسعدك و للخير يرشدك و بالجنه يوعدني و يوعدك

اسال الله لك رزق مريم وقصر اسيا وتقوى عائشة وقلب خديجة ورفقة فاطمة وجمال يوسف ومال قارون وحكمة لقمان وملك سليمان وصبر ايوب وعدل عمر وحياء عثمان ووجه على ومحبة الحبيب رسول الله (ص)وميعاد ال ياسر.

بطاقات تهنئة فلاشية بمناسبة عيد راس السنة الهجرية الجديدة 1438

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