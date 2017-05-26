رسائل رمضانية 2017 مسجات نصية تنفع قبل السحور وبعد الفطور

مسجات رمضانية 2017

رسائل رمضانية 2017

مصريات – لو خلقك ضيق خصوصاً ساعة الصيام، مفيش مانع تعايد على الكل مع رسائل رمضان 2017 للاصدقاء والمعارف والمحبين في مصر وسائر الدول العربية الشقيقة من : السعودية، الامارات العربية المتحدة، الكويت، سلطنة عمان، مملكة البحرين، دولة قطر، اليمن، السودان، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، العراق، سوريا، لبنان، الاردن، فلسطين المحتلة، وبالمرة تبقى عملت شيء حلو لدنيتك واخرتك ودعوة ممكن توصل ع السريع وابواب السما مفتوحة.

مسجات رسائل رمضانية 2017

رسائل مسجات رمضانية 2017

غير ان كل واحدة من الرسائل الرمضانية هترسم بسمة على وش كل واحد يستقبلها جرب بس مسجات معايدة برمضان كريم جديدة واحلى رسائل وعبارات تهاني رمضانية قصيرة نصية للموبايل وادعي للي الفها مش عليه:

  • تهنئة ممزوجة بأيات القران تحفظكم من كل شيطان و تبارك لكم فى شهر رمضان.
  • بريحة المسك والعود رمضان علينا وعليكم يعود شهر الخير والكرم والجود.
  • باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود وكل عام وانت بخير ورمضان عليك يعود.
  • أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه أهنيك بقدوم رمضان وأيامه.
  • الله يزيد هالوجه المنور نور ويعطيه من حلا الحور ويبلغه رمضان وهو مسرور.
  • أحلى مافي رمضان ثلاثه كثرة الخيرات وتبادل الزيارات وقارئ هذه العبارات.
  • الهى انك اعطيتنى احبابا فلا تحرمنى منهم واجعل الجنة مقرى ومقرهم ولاتفرق بينى وبينهم فانى فيك احبهم كل عام وانتم بخير.
  • يا فانوس رمضان هنيه ونور لياليه ولو داس على زرارك حقق امانيه رمضان كريم.
  • عسى رمضانك رمضان كريم ومبارك وكل لحظاتك تبارك وجنة الخلد داري ودارك والنبي جاري وجارك.
  • شهر يرتفع فيه الدرجات شهر عظيم .. شهر جميل شهر يشعر المسلم بالفرحه شهر رمضان الكريم.
  • كل عام وانتم بخير ويارب يعود عليكم شهر رمضان بليمين والبركات والخير.
  • اللهم ارحمنا برمضان واجعلنا نختم القرآن واهدنا لبرالأمان ياالله يارحمن.
  • أهديك ذهب أنتٍ أغلى أهديك ورد أنتٍ أحلى بهديك عمري و ياريت يسوى.
  • فانوس منور ماشى يدور على الحلوين يقولهم كل سنه وأنتم طيبين.
  • يارب يا رحمن يامنان بلغ قارئ الرسالة رمضان واجعلة يزهى حسنأ وسط الجنان.
  • السنة تمشي وتـدور ويجي احلى الشهـور ونقول كل عام وأنت بصحة وسرور.
  • بمناسبه رمضان اهديك سمبوستين اول حرفين لعدوك والباقي علي خدوك.
  • اللهم ارحمنا برمضان واجعلنا نختم القرآن واهدنا لبرالأمان ياالله يارحمان.
  • أسال الله الذى أهل الهلال و أرسى الجبال ان يبلغك رمضان و انت فى احسن حال.
  • مسائكم نور وقرآن – مسائكم بر وإيمان – مساء معطر – بنور رمضان –
  • قبل كل الناس وقبل قدوم رمضان حبيت اقولك امته هفطر عندكو بقى.
  • أسأل الله لكم فى شهر رمضان … حسنات تتكاثر وذنوب تتناثر … وهموم تتطاير ..
  • يجعل بسمتكم سعادة .. وصمتكم عبادة .. وخاتمتكم شهادة .. ورزقكم فى زيادة .. وبكل زخة مطر .. وبعدد من حج واعتمر .. أدعو الله أن يتقبل صالح العمل
  • بشعور ملؤه الحب .. اجمل التهاني .. بحلول شهر رمضان المبارك
  • الله يشرح صدرك ويزيل همك ويبارك لك في شعبان ويبلغك رمضان
  • ياطيور السلام زوريهم وعلى الخد بوسيهم وبشعبان هنّيهم وبقرب رمضان باركيلهم
  • غسل الله قلبك بماء اليقين وأثلج صدرك بسكينه المؤمنين وبلغك شهر الصائمين
  • عسى رمضانك مبارك وكل لحظاتك تبارك وجنة الخلد داري ودارك والنبي جاري وجارك
  • بلغك الله الشهر ورفه عن الامه القهر واكرمك ليله القدر واسعدك مر الدهر
  • يتجدد اللقاء حبيبتي كم اشتقت لحنان ايديك المرسل: عجينة القطايف
  • صباح الحبايب بشعبان يبلغهم ربي رمضان تام بلا نقصان … و يجزيهم اعلى الجنان
  • يا شهر قدومك خير وكلنا بدونك غير نسأل الله يكتبنا من أهل الخير
  • رمضان يا كريم إشفعلي عند رب رحيم وقارىء الرسالة حميم بلغه صيامك الفضيل
  • في أيامي لا تفوت صيام ولا تهجر القرأن ولا تغلط بالكلام … المرسل: رمضان
  • كل ساعة كل يوم كل اسبوع كل رمضان كل عام وأنت بألف خير

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26/05/2017 111 تعليق رسائل رمضان , , , , , , , , ,
111 comments
  1. roshan 04/06/2015 17:05 -

    كل عام وانتم بخير ورمضان كريم علينا وعليكوا

  4. omar 01/07/2014 15:15 -

    رمضان يا كريم إشفعلي عند رب رحيم وقارىء الرسالة حميم بلغه صيامك الفضيل

  5. مشمش 01/07/2014 14:25 -

    اسعدك اللة بشهر شعبان وبلغك صيام رمضان واهل بيتك اجمعين

  6. ياسين هلال 01/07/2014 01:19 -

    اللهم اجعلنا واياكم من الفرحين حين يقال:
    (أين الصائمون ليدخلوا الجنة من باب الريان الذي لايدخله أحد غيرهم)
    وفقنا الله جميعاًلحسن الصيام والقيام
    امين يارب العلمين

  7. malika mosta 30/06/2014 00:12 -

    رمضان كريم على الجميع اعاده الله على الامة الاسلامية بالصحة و العافية

  8. دامت لمين 29/06/2014 15:32 -

    رفع الله قدرك
    وفرج كربك
    وبلغك شهرك الذى أحبه ربك
    ودمت لمن أحبك

  9. rtron 29/06/2014 12:03 -

    اللهم اجعلنا واياكم من الفرحين حين يقال:
    (أين الصائمون ليدخلوا الجنة من باب الريان الذي لايدخله أحد غيرهم)
    وفقنا الله جميعاًلحسن الصيام والقيام

  10. rtron 29/06/2014 12:01 -

    يسعدك ربي يا سيد الكل
    وكل رمضان بالفرحه يطل
    وتهنئه خاصه لك قبل الكل

  11. الوحــشي بيه 29/06/2014 02:40 -

    رسايل وربي ولا اجمل منها في الكوان

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