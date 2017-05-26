رسائل رمضانية 2017 مسجات نصية تنفع قبل السحور وبعد الفطور

رسائل رمضانية 2017

مصريات – لو خلقك ضيق خصوصاً ساعة الصيام، مفيش مانع تعايد على الكل مع رسائل رمضان 2017 للاصدقاء والمعارف والمحبين في مصر وسائر الدول العربية الشقيقة من : السعودية، الامارات العربية المتحدة، الكويت، سلطنة عمان، مملكة البحرين، دولة قطر، اليمن، السودان، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، العراق، سوريا، لبنان، الاردن، فلسطين المحتلة، وبالمرة تبقى عملت شيء حلو لدنيتك واخرتك ودعوة ممكن توصل ع السريع وابواب السما مفتوحة.

غير ان كل واحدة من الرسائل الرمضانية هترسم بسمة على وش كل واحد يستقبلها جرب بس مسجات معايدة برمضان كريم جديدة واحلى رسائل وعبارات تهاني رمضانية قصيرة نصية للموبايل وادعي للي الفها مش عليه:



تهنئة ممزوجة بأيات القران تحفظكم من كل شيطان و تبارك لكم فى شهر رمضان.

بريحة المسك والعود رمضان علينا وعليكم يعود شهر الخير والكرم والجود.

باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود وكل عام وانت بخير ورمضان عليك يعود.

أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه أهنيك بقدوم رمضان وأيامه.

الله يزيد هالوجه المنور نور ويعطيه من حلا الحور ويبلغه رمضان وهو مسرور.

أحلى مافي رمضان ثلاثه كثرة الخيرات وتبادل الزيارات وقارئ هذه العبارات.

الهى انك اعطيتنى احبابا فلا تحرمنى منهم واجعل الجنة مقرى ومقرهم ولاتفرق بينى وبينهم فانى فيك احبهم كل عام وانتم بخير.

يا فانوس رمضان هنيه ونور لياليه ولو داس على زرارك حقق امانيه رمضان كريم.

عسى رمضانك رمضان كريم ومبارك وكل لحظاتك تبارك وجنة الخلد داري ودارك والنبي جاري وجارك.

شهر يرتفع فيه الدرجات شهر عظيم .. شهر جميل شهر يشعر المسلم بالفرحه شهر رمضان الكريم.

كل عام وانتم بخير ويارب يعود عليكم شهر رمضان بليمين والبركات والخير.

اللهم ارحمنا برمضان واجعلنا نختم القرآن واهدنا لبرالأمان ياالله يارحمن.

أهديك ذهب أنتٍ أغلى أهديك ورد أنتٍ أحلى بهديك عمري و ياريت يسوى.

فانوس منور ماشى يدور على الحلوين يقولهم كل سنه وأنتم طيبين.

يارب يا رحمن يامنان بلغ قارئ الرسالة رمضان واجعلة يزهى حسنأ وسط الجنان.

السنة تمشي وتـدور ويجي احلى الشهـور ونقول كل عام وأنت بصحة وسرور.

بمناسبه رمضان اهديك سمبوستين اول حرفين لعدوك والباقي علي خدوك.

اللهم ارحمنا برمضان واجعلنا نختم القرآن واهدنا لبرالأمان ياالله يارحمان.

أسال الله الذى أهل الهلال و أرسى الجبال ان يبلغك رمضان و انت فى احسن حال.

مسائكم نور وقرآن – مسائكم بر وإيمان – مساء معطر – بنور رمضان –

قبل كل الناس وقبل قدوم رمضان حبيت اقولك امته هفطر عندكو بقى.

أسأل الله لكم فى شهر رمضان … حسنات تتكاثر وذنوب تتناثر … وهموم تتطاير ..

يجعل بسمتكم سعادة .. وصمتكم عبادة .. وخاتمتكم شهادة .. ورزقكم فى زيادة .. وبكل زخة مطر .. وبعدد من حج واعتمر .. أدعو الله أن يتقبل صالح العمل

بشعور ملؤه الحب .. اجمل التهاني .. بحلول شهر رمضان المبارك

الله يشرح صدرك ويزيل همك ويبارك لك في شعبان ويبلغك رمضان

ياطيور السلام زوريهم وعلى الخد بوسيهم وبشعبان هنّيهم وبقرب رمضان باركيلهم

غسل الله قلبك بماء اليقين وأثلج صدرك بسكينه المؤمنين وبلغك شهر الصائمين

عسى رمضانك مبارك وكل لحظاتك تبارك وجنة الخلد داري ودارك والنبي جاري وجارك

بلغك الله الشهر ورفه عن الامه القهر واكرمك ليله القدر واسعدك مر الدهر

يتجدد اللقاء حبيبتي كم اشتقت لحنان ايديك المرسل: عجينة القطايف

صباح الحبايب بشعبان يبلغهم ربي رمضان تام بلا نقصان … و يجزيهم اعلى الجنان

يا شهر قدومك خير وكلنا بدونك غير نسأل الله يكتبنا من أهل الخير

رمضان يا كريم إشفعلي عند رب رحيم وقارىء الرسالة حميم بلغه صيامك الفضيل

في أيامي لا تفوت صيام ولا تهجر القرأن ولا تغلط بالكلام … المرسل: رمضان

كل ساعة كل يوم كل اسبوع كل رمضان كل عام وأنت بألف خير

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