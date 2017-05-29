رسائل رمضانية قصيرة وسريعة للتهنئة بشهر رمضان المبارك

رسائل رمضانية قصيرة

مصريات – لو كنت من اصحاب زحمة يا دنيا زحمة ومفيش وقت، فاحسن حاجة تلزمك هي المسجات الرمضانية النصية السريعة القصيرة، وتجدها تحديدا في مجموعات كبيرة ومنوعة من رسائل رمضان كريم على صفحات موقع مصريات.

وعليه مش هتاخد غير شوية ثواني تبعت فيها رسائل تهنئة رمضانية قصيرة تقول فيها رمضان كريم سواء على الموبايل او الواتس اب وفايبر وتويتر والذي منه.

يعني لو معندكش وقت بس لازم تهني برضاك او غصب عنك فهي دي مسجات قصيرة فيهم كلمتين حلوين بمناسبة الشهر الكريم تاخدلك دعوة مستجابة تحقق امالك واحلامك من وراهم.

كل عام وانت الى الله أقرب .. ولفعل الطاعات أسبق .. وإلى الجنة أرغب.

يسعدك ربي يا سيد الكل .. وكل رمضان بالفرحه يطل .. وتهنئه خاصه لك قبل الكل.

في قلبي حطيتك…. وبالتهاني خصيتك…. وعلى الناس فضلتك…. وبرمضان هنيتك.

يا عباد الله قوموا… ولله صلوا وأدعوا… وفي شهره الكريم باركوا… ولا تنسوا بالفقير ترأفوا.

عادة رمضان يفرح به الناس وأنت عكس الناس يفرح بك رمضان .. كل عام وانت بخير.

كل ساعه كل يوم كل اسبوع كل رمضان كل عام وانت بألف خير.

ياصاحب السعادة .. وعمري انت وزيادة .. اقترب شهرالعبادة .. عساك من عواده.

كل عام وانت والجميع بصحه وسعاده ياطعم العسل ياسكر زياده مــبروك عليك شهر العباده .

انت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك رمضان كريم.

كلها أيام وليالي…… وأمنعك من الأكل يالغالي….. المرسل: رمضان

أحلى مافي رمضان ثلاثه كثرة الخيرات وتبادل الزيارات وقارئ هذه العبارات

صباح الحبايب بشعبان يبلغهم ربي رمضان تام بلانقصان..ويجزيهم أعلى الجنان

أبعث سلامي مع الطير وأسبق الكل والغير واقول لك(كل رمضان وانت بخير))

لأحلى قمر ..عطر وزهر مع كرت.. يقول: رمضان مبارك قبل كل البشر

أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه أهنيك بقدوم رمضان وأيامه

الله يتقبل صيامك ومبارك عليك الشهر ويعود عليك بصحه وسعاده وعمر مديد.

حفتك سلامة الرحمن وأبعد عنك الاحزان وأنار قلبك بالقرآن وجزاك على صيام رمضان

يسعدك ربى ياسيد الكل وكل رمضان بالفرحه يطل وتهنئة خاصه لك قبل الكل.

كلها ايام وليالى و احرمك من الاكل الغالى المرسل (عمك رمضان).

قبل السحور، حبيت اكون اول شخص يقولك مبارك عليك الشهر.

قبل الشوربه والبسبوسه .. * لك ألف بوسه * وكل رمضان وانت بخير .. قبل الحوسه

الله يزيد هالوجه المنور نور ويعطيه من حلا الحور ويبلغه رمضان وهو مسرور

الصوم ﺎلركن ﺎلرابع .. وﺎلصلاة ﺎلركن ﺎلثاني .. فلا تفخر بصيامك .. وﺄنت نائم بلا صلاة

من عسل النحل نسقيكم واقول لكم كل الاعوام وانتم من صوامه وقوامه.

الله يزيد هالوجه المنور نور .. ويعطيه من حلا الحور .. ويبلغه رمضان وهو مسرور

المؤمنون فى رمضان بسباق الى الله .. فإن إستطعت ألا يسبقك أحد فافعل

نوروا المصابيح…وشعلوا البخور… رمضان على الطريق…ألف مبروك.

ارسل حنين وشوق .. لاهل الذوق وأسياده .. اهنيهم برمضان .. عساهم دوم عواده.

باقة ازهار وورود .. وسلة بخور ووعود .. وكل عام وانت بخير .. ورمضان عليك يعود.

اللهم اجعل رمضان ميلادٌ جديدْ لأروآحنا , يمحُ عنّها مامضَى ويبلغها عفوكَ والرضَى.

بنسيم الرحمة .. وعبير المغفرة .. اقول مبارك عليك شهر العتق من النار.

بلغك الله العشر .. ورفع عنا وعنك الشر .. وأكرمك بليلة القدر .. وأسعدك طول الدهر

أقر الله عينك فى رمضان بلذة الأسحار .. وصحبة الاخيار .. ورحمة الغفار .. وجنة الأبرار.

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رسائل رمضانية قصيرة وسريعة للتهنئة بشهر رمضان المبارك