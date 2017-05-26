رسائل رمضانية مصرية جامدة جداً 2017 مسجات تهنئة رمضان كريم

رسائل رمضانية مصرية
مصريات – خلاص اول ايام شهر اليوم، وكل عام والكل بخير وصحة وسلام، بس ولكل واحد قاعد يفكر في الافطار، وهاياكل ايه النهاردة، او يحلي بايه، ينسى المحشي والسلطة والاكل شوية ويبعد تركيزه شوية عن اطباق الكنافة والبقلاوة وخلافه ويبدأ عملية الجهاد تبع كل مناسبة.
يعني يهني كل اللي يعرفهم تليفونيا، او لو ملكش مزاج في اللت والعجن والكلام اللي لا بيقدم ولا بيأخر، امسك عدة الموبايل اللي حيلتك، وابدأ حالا على واتس اب وخلافه في التهنئة للاصدقاء والاحباء بشوية من مسجات قصيرة تهنئة بشهر رمضان 2017 ومش اي مسجات رمضانية يعني رسائل رمضانية مصرية مليون في المية.
وطبعا عشان مقدرين ظروفك وانه الوحي صعب يجيلك في تلك الساعة عشان تكتب كلمتين حلوين فهنا هاتلاقي شوية رسائل رمضانية مضحكة باللهجة المصرية جامدة جدا، تموت من الضحك، وع السريع تبعتهم وتخلص من الواجب اللي المفروض تعملهم اما لو عندك في جعبتك المزيد من رسائل رمضان كريم مصرية مضحكة قصيرة جديدة فبما انه شهر كريم يعني حطهم في التعليقات وبلاش بخل والاجر والثواب في النهاية على الله.
اجمل رسائل رمضان مضحكة قصيرة مصرية 2017
- قبل الشوربه والسنبوسه لك ألف بوسه وكل رمضان وانت بخير قبل الحوسه
- كل ساعه كل يوم كل أسبوع كل شهر رمضان وانتم بألف خير .
- قبل تنشغل جميع الخطوط والشبكة تصبح أخطبوط طوط طوط كل رمضان وأنت مبسوط
- أسأل الله لكم فى شهر رمضان حسنات تتكاثر وذنوب تتناثر وهموم تتطاير وأن يجعل بسمتكم سعادة وصمتكم عبادة وخاتمتكم شهادة ورزقكم فى زيادة وبكل زخة مطر وبعدد من حج واعتمر أدعو الله أن يتقبل صالح العمل
- يا حمامه الحرم زوريه من زمر اسقيه من عطر الكعبه طيبيه وبرمضان وصيه
- بنسيم الرحمه وعبير المغفرة وقبل الزحمة اقول كل عام وانت بخير
- قبل الزحمة.. والرز واللحمة. حبيت أقولك.. كل عام وأنت بألف خير
- نفسي أشوٍفك تحت تحت ظل عرٍش الرٍحمن يوٍم القيامة . قوٍل آمين
- بدعي في رمضان الله يحرمك اربعة اشياء ضيقتك دمعتك همك واللي ما يعرفش قيمتك
- بعتلك في رمضان فراشة مرسوم على جناحها شفايف ترفرف ع خدك و تعطيك مع كل رفة بوسه
- أفرح زقطط حنكش بلبط انكش شعرك بالشارع نطنط . . . . رمضان في الصيف يا مقطقط
- من غيرك مقدر أعيش والله الحياة ما تمشيش حبك بالقلب دوم يعيش وفي رمضان بشوفك بتفكر الياميش
- ربنا يملأ قلبي وقلبك بـ القرآن..ويجمعني بيك في ظل الرحمن ويبلغنا سويا بركة شعبان وَ عتق رمضان
- يارب انا باحب عبدڪ ده فيك..فأحبه و بلغه شهر رمضان يا كريم
- اليوم عندنا عيد بقدوم رمضان الخير و صفحة من حياتنا ها تبدأ من جديد
انا اريد ان اسألكم هل يجوز شرب الماء اثناء الادان التاني انا شربت مادا افعل
كل عام وانتم بخير
منورين وكل سنة وانتو طيبن بحبكم كلكم
كل عام والامة الاسلامية بألف خير ويارب رمضان المقبل أكون متزوج من حبيبتى انشاء الله
كل عام والامة الاسلامية بخير
رمضان هو شهر الرحمه و المغفره و كل عام وانتم بخير
رمضان كريم على الامه العربيه
كل عام وانتم بالف خير
سم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
و رحمة الله
و بركاته
ان الاحلام تتحقق
اثبت ايمانك بالرب
بارسالك هذه الرسالة
لـ 20 من اصدقائك
وسترى أنه خلال
عشرين دقيقة
سيصل خبر لطالما رغبت
في سماعه
هذه ليست مزحه
بـسـم الله
ـ ا لـعـز يـز
– ا لـجـبـا ر
– ا لـمـتـكـبّـر
– ا لـخـا لـق
– ا لـبـا ر ئ
– ا لـمـصـو ر
– ا لـغـفـا ر
– ا لـقـهّـا ر
ـ ا لـو هـا ب
– ا لـر ز ا ق
– ا لـفـتـا ح
– ا لـلـطـيـف
– ا لـخـبـيـر
– ا لـحـلـيـم
– ا لـعـظـيـم
– ا لـغـفـو ر
– ا لـشـكـو ر
– ا لـعــلـي
– ا لـكـر يـم
– ا لـمـجـيـد
لا تخاطر
أنها أسماء الله الحسنى
ارسلها
إلى …………………20
و انظر ماذا سيقع
بعد خمس دقائق
جرب حتى لو تكون غير مصدق
ركـــــــــــز
شـــــــــــوي
أرسل هذه الأسماء الحسنى الخمسة
إلى أصدقائك
وسترى أن أكبر مشكلة
عندك ستنحل
بإذن الله تعالى
جــرب
حتى لو لم تكون
مقتنع بها :
يـا الله
يـا كريم
يـا أول
يـا آخر
يـا مجيب
يـا فارج الهمّ
يـا كاشف الغمّ
فـرّج همي
و يـسّر أمري
و أرحم ضعفي
و قلة حيلتي
و أرزقني
من حيث لا أحتسب
يا رب العالمين
قـال
صلّى الله عليه وسلّم :
“من قرأ هذا الدعاء
وأخبر الناس به
فرّج الله همّه
أرسله لوجه الله
إذا ماقدرت ترسلها
فأعرف ان اللٌه غني عنك
اللهم ثبت قلبي على دينك
كل عام وانتم بخير وتقبل الله طاعاتكم
مسجات روعة ومبارك عليكم الشهر وكل عام وانتم بالف حير يا الامة الاسلامية
يالها من مسجات انها راءعة فقط
مسجات في قمة الروعة
رسائل رمضانية رائعة مشكورين رمضان كريم وكل عام وانتم بخير
كل سنة وانتوا طيبون بحلول شهر رمضان الكريم لكل فرد فالجتمع المصرى
كل سنه و الامه الامه الاسلاميه طيبه و بخير و يا رب يبلغنا رمضان ان شاء الله لا فاقدين ولا مفقودين
و رمضـــــــــان كريـــــــــم 🙂
كل سنه و انتوا طيبين
رمضان كريم
كل عام و العالم العربي بخير و السيسي بخير
كل عام وانتوم بخير
كــــل عـــــــــام والامـــــــــه الاسلاميــــــــه بخيـــــر
كل عام و انتم بخير و ينعاد عليكم بالفرحة و بالمحبة و بالير و بالسلام
كل عام ونتم بجير كل سنه أنشاء الله
الهم بارك لانا في شهر رمضان المبارك
فانوس منور ماشي يدور علي الحلوين يقولهم كل سنه وانتم طيبين ولامه الاسلاميه بخير وكل عام وانتم بخير عبده غنيم
رمضان كريم عليكم جميعا
رمضان كريم
كل سنه ومصر والوطن العربي بصحه وسلام
ارب احفظ مصر من كل عدوء من الارهاب
أهلا بالضيف
شَهْرٌ تَكَلَّلَ بِالتُّقَى
نفح الشذا والطيب في استقبال شهر رمضان الحبيب
لنطرق باب الريان
رمضان … أقبلت يا خير الشهور
قصة الحب الكبير
كيف نستقبل شهر رمضان
أهلاً رمضان … شهر الخير والتغيير
وقفات مع قدوم شهر العطايا والهبات
يا من استقبلت رمضان
وعدت يا رمضان
هلال خير وبركة
سؤالان : في استقبال شهر رمضان
أهم كلمات في أول لحظات من رمضان
استقبال خاص لحبيب مفارق !
الشوق لرمضان
أقبلت يا زين الشهور
مناجاة.. بين يدي رمضان
كيف تستعد لرمضان ؟
من أرادَ أن يكونَ من أهلِ المَعارِف! فليلزمْ [لِطَائفُ المَعَارف] لابن رجب الحنبلي
قُرُبات … قبل رمضان
هل أنت مستعد للمنافسة : المسابقة الرمضانية الكبرى
خطوات عملية للاستعداد لشهر رمضان
ليلة مشاعرية
ابتهال الفرصة
كيف نقبل على رمضان؟
كيف نستقبل رمضان
استقبال رمضان بقلب سليم
لحظة لقاء
أهلاً يا شهرالخير
((خمس وقفات)) قبل حلول شهر رمضان
الضيف المنتظر
ضيف الأولياء
الليلة ينادي المنادِ : يا باغي الخير أقبل
في مثل هذه الليلة أُناس يبكون
وجاء الضيف الكريم
بين يدي رمضان
وبكيت عند اللقاء
بين يدي رمضان
هل اشتقت إلى رمضان ؟
شَهْرُ الصِّيَامِ هَلا
رمضان الكريم… أهِلَّة وفضائل بمَقْدَمِ شهر القرآن
رمضان الفضيل… تهانٍ وتبريكات نثريّة وشعريّة
~ * ~ وقفات لكل مسلم ومسلمة على أعتاب رمضان ~ * ~
فرصة لإعادة النظر
هلالُهُ في السَّماءِ و نورُه في القلبِ
عاد بعد شوق !
وعدتَ يا رمضان …
وفي القلبِ قِنديلٌ يتَوهّج ..
توجيهات لاستقبال أشرف الضيوف
الله مـولانــا هــو الرحمــن — أحيا القلوب بشهره رمضان
رمضان هلّ
مدرسة رمضان ستفتح أبوابها
توبة مهمة قبل فتح أبواب الجنة
دموع الفرحة !!
استعدادات رمضانية
هــلال رمـضـان
توبة مهمة قبل فتح أبواب الجنة
رمضان شاهد لك او عليك
لا أوحش الله منـك يا شـهر الصيام
استقبال شهر الرحمة
دموعٌ الهلال !
ضيف كلِّ الفصول ..
الضّيف الحبيب
مقترحات قبل رمضان
وأقبلت نفحات الجنان
فاجأني رمضان !
واشـوقــاه إلى رمـضـان
دورة تأهيلية لرمضان
حتى لانضع الرحال..
وأقبلت يا رمضان
يا قادما بالتقي في عينك الحب طال
أقبـــــــــل..!
هكذا نسعد في رمضان
وينادي مناد يا باغي الخير أقبل
استقبال رمضان
أهلاً رمضان
كيف نستقبل رمضان
الليلة رمضان !
القادم المنتظر
أخي .. ماذا أعددت لرمضان ؟
كيف نستقبل شهر رمضان ؟
كيف تستعد لشهر رمضان ؟؟
لماذا نخسر رمضان ؟؟
هاتِ الفجرَ يارمضان
همسة في أذن صائم
قبل أن تعانق رمضان
عشر وسائل لإستقبال رمضان
قبل أن يدخل رمضان
سأرحل وربي .. فاسمعوا هذه الكلمات قبل رحيلي
أكبر مسابقة يشهدها العالم الإسلامي في رمضان
هل أنت راضي عن رمضان الفائت ؟؟؟
رمضان…..كيف نستقبله ؟؟….وكيف نغتنمه ؟؟
وصيتي … قبل الاعتقال
رسالة شهر رمضان
لعله آخر رمضان
عشر حوافز لإستغلال رمضان
حكم التهنئة بشهر رمضان
وقفات على أبواب رمضان
يا من يريد المغفرة!
هلال رمضان
أهلاً يا شهرَ الإسلام
رمضانُ يوافينا حُبّا
على أبواب رمضان .. يعتصرني الألم ويحدوني الأمل
مع إطلالة شهر الصيام .. تهاني ووقفات
أقبلت يا شهر الصيام
ضيف جــديد .. هل من مـرحب ؟؟
وبلغنا رمضان
أهلاً بالضيف العزيز
خطبة : بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَان
رسالة إلى إمام المسجد خلال شهر رمضان
ما حكم من لم يصم شهر رمضان متعمداً ؟
قال الله عَزَّ و جَلَّ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ 1
فصيام شهر رمضان المبارك فرض إلهي على كل إنسان بالغ ، عاقل ، مختار ، غير مريض ، غير مسافر ، و غير معذور ، كالحائض و النفساء ، و الحامل التي تخشى على حملها أو على نفسها ضرراً لو صامت ، أو المرضعة القليلة اللبن .
حكم التارك لصوم شهر رمضان :
من ترك الصيام متعمداً لا لعذر فقد ترك واجباً ، و ارتكب إثماً ، و يجب عليه أن يتلافى تركه للصيام بالأمور التالية :
1. الاستغفار و التوبة .
2. قضاء صوم الأيام التي تركها .
3. الكفارة ، و يتخيَّر بين :
1. صيام شهرين متتابعين ، و يجب عليه أن يكون صيامه لـ 31 يوماً منها متتالية على الأقل .
2. أن يُطعم ستين مسكيناً ، و المقصود من إطعام ستين مسكيناً هو إشباعهم بوجبة طعام ، أو إعطاء كل واحدٍ منهم مُدّاً من الطعام ، و المُد هو ثلاثة أرباع الكيلو ( 750 غرام ) من أنواع الطعام كالقمح ( الحنطة ) و دقيقها ، أو الخبز ، أو الأرز ، أو التمر ، و غيرها من أنواع الطعام ، أو تسليم ثمن الطعام لكل منهم و توكيلهم في شراء الطعام ، مع الوثوق بهم في ذلك ، و لا فرق بين الذكور والإناث و لا بين الصغار و الكبار من المساكين .
أما المسكين فهو كما ورد في الحديث : المسكين أجهد من الفقير ، أي أسوأ حالا منه .
حكم الإفطار العمدي بلا مسوغ شرعي :
و أما من أفطر يوماً من شهر رمضان عامداً بغير عذر شرعي ، فعليه أن يقضي يوماً بدلاً عن ذلك اليوم بعد شهر رمضان .
فإن كان إفطاره على الحلال ، كأن أكل خبزاً أو شرب ماءً ، فعليه أيضاً أحد أمرين يختار أيهما شاء :
1. صيام شهرين متتابعين ـ كما أشرنا ـ عن كل يوم أفطر فيه متعمداً لا لعذر .
2. إطعام ستين مسكيناً ـ كما أشرنا ـ عن كل يوم أفطر فيه متعمداً لا لعذر .
الإفطار على الحرام :
و أما لو كان إفطاره على الحرام كمن أفطر على شرب الخمر أو الزنى ـ أعاذنا الله ـ ، فعليه كفارة الجمع ، أي عليه أن يجمع بين الكفارتين ، أي بين صيام شهرين متتابعين ، و بين إطعام ستين مسكيناً ، مضافاً إلى صيام يوماً بدلاً عن اليوم الذي أفطر فيه .
و عَنْ نُعْمَانَ الرَّازِيِّ أنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ 2 ( عليه السَّلام ) يَقُولُ : ” مَنْ زَنَى خَرَجَ مِنَ الْإِيمَانِ ، وَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ خَرَجَ مِنَ الْإِيمَانِ ، وَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً خَرَجَ مِنَ الْإِيمَانِ ” 3 .
تكرار الإفطار العمدي :
و أما تكرار الإفطار العمدي في شهر رمضان المبارك فهو من الكبائر ، و الكبائر تسبب العقاب الإلهي و دخول النار ما لم يتب عنها صاحبها .
حكم تأخير قضاء الصوم :
و من لم يقضِ ما عليه من الصيام بعد شهر رمضان حتى جاء شهر رمضان السنة التالية فعليه الفدية مضافاً على القضاء ، و الفدية في الصوم ، هي : إطعام الفقير مقدار مُدٍّ من الطعام ، و المُدُّ ثلاثة أرباع الكيلو ، أي ما يعادل 750 غراماً .
و الطعام هو الحنطة و الطحين و الخبز و الأرز و التمر .
و يجب تسليم الطعام بعينه للفقير لا ثمنه ، لكن يمكن توكيل الفقير في شراء الطعام بالثمن المدفوع إليه ، كما و يمكن دفع القيمة لمن يوثق به ليشتري الطعام و يدفعه للمستحق .
اقدم لكم نصائح لشهر رمضان المبارك
رمضان كريم كل عام وانتم بخير.
كل سنه والامه الاسلاميه بخير
كل عام والشعب المصري وكل الشعوب بخير
رمضان كريم
رمضان كريم
كل عام والامة الاسلاميه بخير
وادعوا الله ان يحفظ مصر وبلاد المسلمين ويمنع الفتن الله اما تقبل دعواى يا رب العالمين
كل عام والشعب الفلسطينى بخير
كل سنه والشعب السوداني بخير
يارب انا باحب عبدڪ ده فيك..فأحبه و بلغه شهر رمضان يا كريم