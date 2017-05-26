رسائل رمضانية مصرية جامدة جداً 2017 مسجات تهنئة رمضان كريم

رسائل رمضانية مصرية

مصريات – خلاص اول ايام شهر اليوم، وكل عام والكل بخير وصحة وسلام، بس ولكل واحد قاعد يفكر في الافطار، وهاياكل ايه النهاردة، او يحلي بايه، ينسى المحشي والسلطة والاكل شوية ويبعد تركيزه شوية عن اطباق الكنافة والبقلاوة وخلافه ويبدأ عملية الجهاد تبع كل مناسبة.

يعني يهني كل اللي يعرفهم تليفونيا، او لو ملكش مزاج في اللت والعجن والكلام اللي لا بيقدم ولا بيأخر، امسك عدة الموبايل اللي حيلتك، وابدأ حالا على واتس اب وخلافه في التهنئة للاصدقاء والاحباء بشوية من مسجات قصيرة تهنئة بشهر رمضان 2017 ومش اي مسجات رمضانية يعني رسائل رمضانية مصرية مليون في المية.

وطبعا عشان مقدرين ظروفك وانه الوحي صعب يجيلك في تلك الساعة عشان تكتب كلمتين حلوين فهنا هاتلاقي شوية رسائل رمضانية مضحكة باللهجة المصرية جامدة جدا، تموت من الضحك، وع السريع تبعتهم وتخلص من الواجب اللي المفروض تعملهم اما لو عندك في جعبتك المزيد من رسائل رمضان كريم مصرية مضحكة قصيرة جديدة فبما انه شهر كريم يعني حطهم في التعليقات وبلاش بخل والاجر والثواب في النهاية على الله.

اجمل رسائل رمضان مضحكة قصيرة مصرية 2017



قبل الشوربه والسنبوسه لك ألف بوسه وكل رمضان وانت بخير قبل الحوسه

كل ساعه كل يوم كل أسبوع كل شهر رمضان وانتم بألف خير .

قبل تنشغل جميع الخطوط والشبكة تصبح أخطبوط طوط طوط كل رمضان وأنت مبسوط

أسأل الله لكم فى شهر رمضان حسنات تتكاثر وذنوب تتناثر وهموم تتطاير وأن يجعل بسمتكم سعادة وصمتكم عبادة وخاتمتكم شهادة ورزقكم فى زيادة وبكل زخة مطر وبعدد من حج واعتمر أدعو الله أن يتقبل صالح العمل

يا حمامه الحرم زوريه من زمر اسقيه من عطر الكعبه طيبيه وبرمضان وصيه

بنسيم الرحمه وعبير المغفرة وقبل الزحمة اقول كل عام وانت بخير

قبل الزحمة.. والرز واللحمة. حبيت أقولك.. كل عام وأنت بألف خير

نفسي أشوٍفك تحت تحت ظل عرٍش الرٍحمن يوٍم القيامة . قوٍل آمين

بدعي في رمضان الله يحرمك اربعة اشياء ضيقتك دمعتك همك واللي ما يعرفش قيمتك

بعتلك في رمضان فراشة مرسوم على جناحها شفايف ترفرف ع خدك و تعطيك مع كل رفة بوسه

أفرح زقطط حنكش بلبط انكش شعرك بالشارع نطنط . . . . رمضان في الصيف يا مقطقط

من غيرك مقدر أعيش والله الحياة ما تمشيش حبك بالقلب دوم يعيش وفي رمضان بشوفك بتفكر الياميش

ربنا يملأ قلبي وقلبك بـ القرآن..ويجمعني بيك في ظل الرحمن ويبلغنا سويا بركة شعبان وَ عتق رمضان

يارب انا باحب عبدڪ ده فيك..فأحبه و بلغه شهر رمضان يا كريم

اليوم عندنا عيد بقدوم رمضان الخير و صفحة من حياتنا ها تبدأ من جديد

بطاقة فلاش رمضانية تهنئة بشهر رمضان 2017 ودعاء بصوت محمد منير

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