مسجات رمضان كوميدية مضحكة جدا

رسائل رمضان مضحكة

رسائل مسجات رمضان مضحكة جدا 2017

رسائل رمضان مضحكة 2017 مسجات رمضانية كوميدية حلوة جدا

مصريات – قبل ما تبعت مسجات رمضان المضحكة جدا القصيرة حلوة جديدة 2017 وجب التحذير انك تكون كريم ولازمن ترسل رسائل مضحكة لحد قريب منك بس احسن يكون دمه واقف يطلع عينك.

وانت ادرى رسائل رمضان 2017 مضحكة حلوة روعة تنفع مين وبلاش منها لمين.

شوف المسجات الرمضانية لعام 2017 – 1438 ونقي منها ما يحلو لك:

  • ابليس سمع العيال بتقول رمضان جانا .. قال : رجب حوش صحبك عنى
  • بمناسبه رمضان حبيت اكون اول انسان يقولك: توب يا صايع دا الصيام ادب مش هز فوانيس .
  • أشكر كل من هنأنى بمناسبه شهر رمضان من ملوك ورؤساء ووزراء .. أو مثلكم من عامة الشعب
  • بمناسبة رمضان حبيت اكون اول واحد يقولك .. بكار هيجى الساعة كام
  • واحد مسطول نفسه رمضان يبقى زي كاس العالم كل أربع سنين وكل سنة في بلد شكل .. يقربلك ده
  • هم 6 اشياء لازم تعملهم فى رمضان: الصلاه ، الصوم ، قراءه القران ،صلاه التراويح ،الصدقه،وطبعا تعزمنى على الفطار
  • صايم بيستهبل… سألوه نفسك تسمع ايه ؟، قالهم: آذان المغرب…
  • خلاص يا عسول..رمضان علي وصول …..حسنات علي طول….سيئات بتزول….. مسحراتي يقول…كلوا زبادي وفول….واوعي تفطر  يا كسول….وصيامك ان شاء الله مقبول
  • رمضان كريم عيد فطر مبارك عيد اضحى سعيد عيد حب فظيع
  • احترت اوفر 50 قرش ولا نهنكم برمضان وبعد تردد طويل وحسبة معقدة وجلسة مريرة مع النفس قررت ان الدنيا فانية وماتساويش  حاجة والبخل وحش ومحدش حياخد معاه حاجة والكفن مالوش جيوب باقول كل عام وانتم بخير والعوض على الله
  • رمضان كريم مبروك نجاح العيال مرسى على تليفونك كدة بقى ملكش حاجة عندى لمدة سنة

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

رسائل رمضان مضحكة جدا 2017 مسجات كوميدية حلوة اوعى تفطرك

26/05/2017 375 تعليق رسائل رمضان , , , , , , , , , , , , ,
375 comments
  2. كل عام وانتى والامه الاسلاميه بخير 05/06/2016 23:32 -

    لرؤبؤ كل عام وانتى والامه الاسلاميه بخير

  9. ه 28/06/2014 02:07 -

    كل عام وانتم بخير –واسال الله العلى العظيم ان يذكرنا باهل سوريا والدعاء لهم

  10. الاموره 25/06/2014 18:14 -

    كل سنه وانتم طيبين بمناسبة رمضان

  11. الحسين توفيق عوض عثمان 24/06/2014 15:03 -

    كل عام وانتم بخير

  12. كرزما 23/06/2014 20:03 -

    كل سنه و انتم طيبين و حبيبى طيب يعو علينا بالخير و المغفره

  14. كل عام ونتم والمسلمين بخير 16/07/2013 16:12 -

    كل عام ونتم والمسلمين بخير

  15. احمد المرادنى 11/07/2013 05:51 -

    اللهم اصلح امور بلادنا ,اللهم بلغنا رمضان

  17. مختار 10/07/2013 17:56 -

    اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علي الايمان…………..واهدنا واصلح احوالنا يا كريم واصلح احوال البلاد …………..امين.امين.امين يا رب العالمين

  19. نفس احس انك جمبي 10/07/2013 11:41 -

    كل سنه والامه الاسلاميه بخير ويارب ابعد عن مصر كل سوء

  20. ريمي 09/07/2013 16:45 -

    ان شاء الله رمضان الجاي يكون الوضع اهدا من هيكـ

  22. توتو 09/07/2013 16:38 -

    كل عام وانتم بخير رمضان كريم 
    ينعاد علينا وعليكم بالخير ان شاء الله

  25. صقر الجزيرة 09/07/2013 02:22 -

    احب اقول للجميع ( كل عام وانتم بألف صحة وعافية يارب ) 
    وتسلم يد كل من شارك برسالة رمضانية او رمضانية مضحكة 
    يارب يجعل حياة الجميع سعادة
    واقول ( أهديكم عطر الورد وألوانة *** وأهنيكم بقدوم رمضان وأيامة.

أضف تعليقاً