مسجات عيد فطر سعيد

رسائل رمضان والعيد

مصريات – مع اننا ما زلنا في العشر الاواخر من ايام شهر رمضان المبارك، إلا ان الشعور بقدوم العيد، وبانه سيبدأ بدق الابواب، يجعلنا نشعر بالاسف لرحيله المبكر (والله بدري يا شهر الصيام)، فلو بتحب الهزار وخفة الدم وغاوي تهزر مع اللي حواليك عيش دور المسطول وبدل ما تبعت رسائل رمضانية مضحكة بس اشتغل عليهم بشوية رسائل رمضان والعيد هاتخليه بعدها يتلخبط ويفكر هو امتى هل الهلال وهو هلال شوال ولا هلال رمضان، ويمكن يجراله حاجة لا قدر الله, لذلك كن حذراً.

مسجات رمضان والعيد رسائل عيد فطر سعيد

رسائل رمضان واحلى مسجات العيد السعيد

عيش واضحك مع رسائل مسجات عيد فطر سعيد وكله جديد في جديد من رسائل عيد الفطر المبارك كله ماشي المهم تبدأ تجمع احلى مسجات رمضان والعيد وتبعتهم:

  • اسأل من اهل الهلال .. وارسى الجبال .. ان يجعلك كل رمضان .. وانت في احسن حال.
  • يهل الشهر يا غالي ..وانا اهنيك بقدومه .. يمكن يا طيب يا غالي .. بخير وصحه تصومه
  • بريحة المسك والعود رمضان علينا وعليكم يعود شهر الخير والكرم والجود
  • يا رسالة دوريه و أمسكيه و بوسيه و قبل الزحمة بالعيد الفطر هنيه
  • اقدم لك هديه اعتبرها عيديه روحي وقلبي و باقه ورد و بوسه على أحلى خداباركلك بالعيد و ايامه الورديه و امانه يا حبيبي ما تنساش تبعت العيديه
  • ليه بقينا زي الأغراب .. خلينا نراجع الأسباب ..رمضان خلاص على الأبواب.. خلنا نعيشه وحنا أحباب
  • يسعدك ربي يا سيد الكل…. وكل عيد بالفرحة يطل…. وتهنئة خاصة لك قبل الكل
  • ليس العيد لمن لبس الجديد انما العيد لمن نجا يوم الوعيد
  • بمناسبة العيد نرسل باقة حب مع سلة بوسااااات نسكبها على أجمل خد يملكه أغلى بشر
  • يمرالعيد و إنتا بعيد وشوقي ليك عمال يزيد وكل عام وانت اسعيد
  • أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك عيد فطر سعيد
  • أحلى ما فى العيد العيديه و الأحلى أنها تكون منك هديه عيدك مبارك

بطاقة فلاش للتهاني بشهر رمضان واقتراب موعد حلول عيد الفطر السعيد

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

رسائل رمضان والعيد احتفل قبل الكل مع مسجات عيد فطر سعيد

19/06/2017 43 تعليق رسائل رمضان, رمضان 2017 , , , , , , , ,
43 comments
  1. دربكة 01/06/2016 17:28 -

    كل سنة والامة الاسلامية بالف خير وبصحه وسعاده ويارب السنه دى تكون احلى

  4. nawal 23/07/2014 14:32 -

    كل عام وانتم بخير يارب يكون عد سعيد عليكم

  8. ميدو الدولى 09/07/2013 21:36 -

    عيد سعيد على كل المصرين         
                                               بحبك يا وزة

  10. مسعد الاسكندرانى 14/07/2012 14:38 -

    رسائل جامده اخر حاجه متشكرين اوى

  12. حبيب عمرى 12/07/2012 18:52 -

    كل سنة والامة الاسلامية بالف خير وبصحه وسعاده ويارب السنه دى تكون احلى واحلى وتكون خير

    على جميع الامة الاسلامية

  13. محمد ابراهيم 29/08/2011 22:00 -

    يسلموا اياديك يا غالى وكل سنه وانتا طيب

  14. محمد 29/08/2011 16:09 -

    تسلم يا معلم وكل عام وانت بخييييير

  15. عيد الفطر المبارك 18/08/2011 15:42 -

    رسائيل حلوة يسمو وعيد سعيد للجميع

  17. اسراء 05/08/2011 20:17 -

    ربنا يبارك فيكو يا جماعه بجد رسايل حلوه

  19. اسماء فضل حسن محمد نصر 31/07/2011 11:39 -

    كل عام وانتم بخير

  20. الجميلة ندى 31/07/2011 00:36 -

    تحفة اوى الرسايل دى واحب ارسل سلامى لاعز الحبايب احمد

  26. نسرين 24/07/2011 21:39 -

    مشكوووورين كتيييييير بجد الرسائل دى جميلة

  27. sweetsoso 14/05/2011 22:19 -

    شكرا على الرسايل الجميلة دية فعلا حلوة اوى

  30. merine 29/08/2010 23:58 -

    لقد اعجبني كتيرا انا بتشكركم بس بدي ارسلها الى اقاربي

  31. ahmad 29/08/2010 02:11 -

    السلام عليكم يا هلا والله منورين ورمضان كريم وكل كام وانتم بخير

  33. ملكت الرومانسية 24/08/2010 01:08 -

    جميلة جدااااااااااااا متشكرة

  35. يعقوب عابدين 13/08/2010 13:38 -

    كل عام وانتي بخير أحلى ما فى العيد العيديه و الأحلى أنها تكون منك هديه عيدك مبارك

  37. نور 11/08/2010 23:28 -

    الرسايل حلوة بس ياريت تكون فى رسايل احلى من كدة شوية

  39. العيون الحزينه 07/08/2010 20:57 -

    بي مناسبة الشهر الفضيل جعله علينا الرضاوالسكينه \الدنيا وطيورهاشمسهاوزهورهاعودهاوبحورهانهنيك بقدوم رمضان يانور نورها \وكل عام وانتم بحير

  40. العيون الحزينه 07/08/2010 20:50 -

    الرسايل دي روعه مشكورين

  41. mona 05/08/2010 23:48 -

    vshzg رسائل بمناسبة شهر رمضان المعظم اعادة عيكم بالخير والبركات وشكرا للعاملين بالموقع

أضف تعليقاً