رسائل رمضان والعيد احتفل قبل الكل مع مسجات عيد فطر سعيد

رسائل رمضان والعيد
مصريات – مع اننا ما زلنا في العشر الاواخر من ايام شهر رمضان المبارك، إلا ان الشعور بقدوم العيد، وبانه سيبدأ بدق الابواب، يجعلنا نشعر بالاسف لرحيله المبكر (والله بدري يا شهر الصيام)، فلو بتحب الهزار وخفة الدم وغاوي تهزر مع اللي حواليك عيش دور المسطول وبدل ما تبعت رسائل رمضانية مضحكة بس اشتغل عليهم بشوية رسائل رمضان والعيد هاتخليه بعدها يتلخبط ويفكر هو امتى هل الهلال وهو هلال شوال ولا هلال رمضان، ويمكن يجراله حاجة لا قدر الله, لذلك كن حذراً.
عيش واضحك مع رسائل مسجات عيد فطر سعيد وكله جديد في جديد من رسائل عيد الفطر المبارك كله ماشي المهم تبدأ تجمع احلى مسجات رمضان والعيد وتبعتهم:
- اسأل من اهل الهلال .. وارسى الجبال .. ان يجعلك كل رمضان .. وانت في احسن حال.
- يهل الشهر يا غالي ..وانا اهنيك بقدومه .. يمكن يا طيب يا غالي .. بخير وصحه تصومه
- بريحة المسك والعود رمضان علينا وعليكم يعود شهر الخير والكرم والجود
- يا رسالة دوريه و أمسكيه و بوسيه و قبل الزحمة بالعيد الفطر هنيه
- اقدم لك هديه اعتبرها عيديه روحي وقلبي و باقه ورد و بوسه على أحلى خداباركلك بالعيد و ايامه الورديه و امانه يا حبيبي ما تنساش تبعت العيديه
- ليه بقينا زي الأغراب .. خلينا نراجع الأسباب ..رمضان خلاص على الأبواب.. خلنا نعيشه وحنا أحباب
- يسعدك ربي يا سيد الكل…. وكل عيد بالفرحة يطل…. وتهنئة خاصة لك قبل الكل
- ليس العيد لمن لبس الجديد انما العيد لمن نجا يوم الوعيد
- بمناسبة العيد نرسل باقة حب مع سلة بوسااااات نسكبها على أجمل خد يملكه أغلى بشر
- يمرالعيد و إنتا بعيد وشوقي ليك عمال يزيد وكل عام وانت اسعيد
- أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك عيد فطر سعيد
- أحلى ما فى العيد العيديه و الأحلى أنها تكون منك هديه عيدك مبارك
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كل سنة والامة الاسلامية بالف خير وبصحه وسعاده ويارب السنه دى تكون احلى
atamana lakom ramadan mobarak w 3id sa3id
ramadaN mobarak
كل عام وانتم بخير يارب يكون عد سعيد عليكم
الرسايل حلوه وجمده جدي
رسائل جامده جدى
حلوين كتييييييييير شكراً ☺
عيد سعيد على كل المصرين
بحبك يا وزة
كل عام وانتم بخير ياشعب مصر
رسائل جامده اخر حاجه متشكرين اوى
كل عام وانتم بخير
كل سنة والامة الاسلامية بالف خير وبصحه وسعاده ويارب السنه دى تكون احلى واحلى وتكون خير
على جميع الامة الاسلامية
يسلموا اياديك يا غالى وكل سنه وانتا طيب
تسلم يا معلم وكل عام وانت بخييييير
رسائيل حلوة يسمو وعيد سعيد للجميع
الرسائل جامدة جدا
ربنا يبارك فيكو يا جماعه بجد رسايل حلوه
اصلى ز جاااامد طحن
كل عام وانتم بخير
تحفة اوى الرسايل دى واحب ارسل سلامى لاعز الحبايب احمد
جميله جدا
بجد رسائل تحفة اخر حاجة
رسائل جامدة جدااا
very good
حلوة
مشكوووورين كتيييييير بجد الرسائل دى جميلة
شكرا على الرسايل الجميلة دية فعلا حلوة اوى
اجمل رسائل
(جامدة موت)
لقد اعجبني كتيرا انا بتشكركم
لقد اعجبني كتيرا انا بتشكركم بس بدي ارسلها الى اقاربي
السلام عليكم يا هلا والله منورين ورمضان كريم وكل كام وانتم بخير
حلوه خالص خالص
جميلة جدااااااااااااا متشكرة
Messages sweet and beautiful hail
كل عام وانتي بخير أحلى ما فى العيد العيديه و الأحلى أنها تكون منك هديه عيدك مبارك
الرسايل جميلة مشكوورين
الرسايل حلوة بس ياريت تكون فى رسايل احلى من كدة شوية
الرسايل بجد حلوة
بي مناسبة الشهر الفضيل جعله علينا الرضاوالسكينه \الدنيا وطيورهاشمسهاوزهورهاعودهاوبحورهانهنيك بقدوم رمضان يانور نورها \وكل عام وانتم بحير
الرسايل دي روعه مشكورين
vshzg رسائل بمناسبة شهر رمضان المعظم اعادة عيكم بالخير والبركات وشكرا للعاملين بالموقع
رسائل حلوة اوى بجد شكرا ليكم
حلوة اوى الرسايل دية