رسائل رمضان والعيد

مصريات – مع اننا ما زلنا في العشر الاواخر من ايام شهر رمضان المبارك، إلا ان الشعور بقدوم العيد، وبانه سيبدأ بدق الابواب، يجعلنا نشعر بالاسف لرحيله المبكر (والله بدري يا شهر الصيام)، فلو بتحب الهزار وخفة الدم وغاوي تهزر مع اللي حواليك عيش دور المسطول وبدل ما تبعت رسائل رمضانية مضحكة بس اشتغل عليهم بشوية رسائل رمضان والعيد هاتخليه بعدها يتلخبط ويفكر هو امتى هل الهلال وهو هلال شوال ولا هلال رمضان، ويمكن يجراله حاجة لا قدر الله, لذلك كن حذراً.

عيش واضحك مع رسائل مسجات عيد فطر سعيد وكله جديد في جديد من رسائل عيد الفطر المبارك كله ماشي المهم تبدأ تجمع احلى مسجات رمضان والعيد وتبعتهم:

اسأل من اهل الهلال .. وارسى الجبال .. ان يجعلك كل رمضان .. وانت في احسن حال.

يهل الشهر يا غالي ..وانا اهنيك بقدومه .. يمكن يا طيب يا غالي .. بخير وصحه تصومه

بريحة المسك والعود رمضان علينا وعليكم يعود شهر الخير والكرم والجود

يا رسالة دوريه و أمسكيه و بوسيه و قبل الزحمة بالعيد الفطر هنيه

اقدم لك هديه اعتبرها عيديه روحي وقلبي و باقه ورد و بوسه على أحلى خداباركلك بالعيد و ايامه الورديه و امانه يا حبيبي ما تنساش تبعت العيديه

ليه بقينا زي الأغراب .. خلينا نراجع الأسباب ..رمضان خلاص على الأبواب.. خلنا نعيشه وحنا أحباب

يسعدك ربي يا سيد الكل…. وكل عيد بالفرحة يطل…. وتهنئة خاصة لك قبل الكل

ليس العيد لمن لبس الجديد انما العيد لمن نجا يوم الوعيد

بمناسبة العيد نرسل باقة حب مع سلة بوسااااات نسكبها على أجمل خد يملكه أغلى بشر

يمرالعيد و إنتا بعيد وشوقي ليك عمال يزيد وكل عام وانت اسعيد

أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك عيد فطر سعيد

أحلى ما فى العيد العيديه و الأحلى أنها تكون منك هديه عيدك مبارك

بطاقة فلاش للتهاني بشهر رمضان واقتراب موعد حلول عيد الفطر السعيد

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رسائل رمضان والعيد احتفل قبل الكل مع مسجات عيد فطر سعيد