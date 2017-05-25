رسائل رمضان 1438 مسجات تهاني أدعية رمضانية 2017 قصيرة روعة

رسائل رمضان 1438

مصريات – قبل ما تنسى وتجهز القائمة لشهر رمضان 2017، وتفكر مين تبعت ليه ومين ما يستاهلش، متنساش انه شهر رمضان كريم، يعني هني في اي واحد تعرفه حتى لو مكنتش طايقه مع رسائل رمضان جديدة حلوة روعة للجوال.

ولك ان تعلم ان كنت لا تعلم، ان التهاني باي مناسبة سعيدة، اصبحت تطير وتعبر المسافات عبر الاثير وبالضرورة عبر صناديق البريد الالكتروني والموبايل، وكذا التهاني عبر الواتس اب والفيس بوك وتويتر.

وحتى وان كنت من النوع الذي لا يملك الكلمات اصبح وباستطاعتك الآن ان تقول وبكل اللغات رمضان كريم.

ابعث وفي الحال مسجات ادعية دينية رمضانية 1438 قصيرة للموبايل للايميل للفيس بوك لاي حاجة تخطر على بالك، وباي لهجة من اللهجات العربية الدارجة كما يقول الاخوة المغاربة، مثلا: مصرية، عراقية، رسائل بمناسبة رمضان سعودية، رسائل رمضان اماراتية، اردنية ، فلسطينية، كويتية، لبنانية، مغربية، جزائرية، تونسية، سودانية، قطرية، عمانية، يمنية ، سورية، او حتى بالعربية الفصحى.

ابعت وما تأجلش رسائل رمضانية مضحكة قبل ما يحل فجأة وتروح فيها ودي مجموعة مسجات رمضان ٢٠١٧ – ١٤٣۸ مصرية وغير مصرية ابعتها للاصدقاء وبلاش بخل في المسجات:

اجمل رسائل تهنئة بمناسبة رمضان كريم قصيرة روعة جديدة 1438 – 2017



كل ساعه كل يوم كل اسبوع كل رمضان كل عام وانت بألف خير يا مفجوع

بانتظر رمضان على أحر من الجمر و بنتظر صوتك لو كنت بالقبر

أسأل الله الذي أهل الهلال وأرسى الجبالأن يبلغك رمضان وأنت في أحسن حال

غسل الله”قلبك”بماء اليقين .. وأثلج صدرك بسكينه المؤمنين وبلغك شهر الصائمين

يارب . يارحمان .. يامنان ..بلغ قاريء الرسالة رمضان ..وأجعله يزهى حسناً وسط الجنان …

رمضان جئت إلينا .. تحنو سماك علينا ..أهلاً قدمت ومرحبا .. سقنا إليك حنـيـنا .. رمضان ليتك دائم ..فيك الثواب جنـينـا ززلكي نفوز بجنـة ..هبة الكريـم إليـنـا

كل ورود الربيع .. وثلوج الشتاء .. وعصافيرالدني .. تغرد لتهنيك .. بقرب رمضان

بقرب رمضان اهديلك (سمبوستين) الحرفين الاولين لعدوك والباقي على خدودك!!

كساك ربي حرير الجنان وجمال الحور الحسان وبارك لك في شعبان وبلغك رمضان

رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا أهلاً قدمت ومرحبا سقنا إليك حنـيـنا رمضان ليتك دائم فيك الثواب جنـينـا لكي نفوز بجنـة هبة الكريـم إليـنـا

باقة ازهار وورود .. وسلة بخور ووعود .. وكل عام وانت بخير .. ورمضان عليك يعود

أيام وينتهي شعبان ويبتدي بعده رمضان قوم وإجهز يا إنسان لفعل الخير وختم القرآن

لا تنسى ذكر الله والصوم عن الحرام والإكثار من فعل الخير وقراءة القرآن المرسل: رمضان

اللهم إحفظه في رمضان لفعل الخير يا رحمان وإبعد عنه المهان ويسر عيشه بأمان

زهر وورد وريحان قطفته من حديقة الرحمن هدية للأعزاء بمناسبة قرب رمضان

اللهم إني أحب عبدك هذا فيك فأحبه و بلغه شهر رمضان يا كريم

كأنني أرى دموعاً سالت على وجنتي العائدون إلى الله

رسائل رمضان – من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا

يوم تحس بضيق وفراغ (ردد): لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الضالمين

أروع القلوب قلب يخشى الله وأجمل الكلام ذكر الله وأنقى الحب الحب لله

الله يسعدك و للخير يرشدك و بالجنه يوعدني و يوعدك

اللهم أذق قلب أخي برد عفوك و حلاوة حبك و افتح مسامع قلبه لذكرك

من وجد الله فماذا فقد؟ومن فقد الله فماذا وجد؟

أهديكم دعوتين من قلب ما ينساكم الله يرعاكم وفي الجنة نلقاكم

اسأل الذي جمعنا في دنيا فانية أن يجمعنا ثانية في جنة قطوفها دانية

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن إذا شئت سهلا

أخي في الله إن اتقيت الله وأكثرت النوافل أحبك الله ثم الخلق

من قرأ سورة الدخان في ليله اصبح يستغفر له 70 الف ملك

احلى ما فى رمضان كريم ثلاثه كثره الخيرات, تبادل الزيارات وقارئ هذه العبارات

رمضان كريم كل رجب وأنت ذهب وكل شعبان وأنت فرحان وكل رمضان وأنت بصحة وأمان

كل ساعة كل يوم كل اسبوع كل رمضان كل عام وأنت بألف خير

يارب يارحمان يامنان بلغ قاريء الرسالة رمضان واجعلة يزهى حسنأ وسط الجنان

عسى رمضانك مبارك.. وكل لحظاتك تبارك .. وجنة الخلد داري ودارك .. والنبي جاري وجارك

لأحلى قمر.. عطر وزهر.. مع كرت.. يقول : رمضان مبارك قبل كل البش

لأحلى قمر.. عطر وزهر.. مع كرت.. يقول : رمضان مبارك قبل كل البشر

يسعدك ربي ياسيد الكل وكل رمضان بالفرحه يطل وتهنئه خاصه لك قبل الكل

عسى رمضانك مبارك.. وكل لحظاتك تبارك .. وجنة الخلد داري ودارك .. والنبي جاري وجارك ..

مكان القمر خليتك .ملاك الخير سميتك .. عزيز وغالي ناديتك … وبشهر الخير هنيتك

أمانيننا تسبق تهانيننا ..وفرحتنا تسبق ليالينا .. وشهر مبارك .. عليكم وعلينـــا

السنة تمشي وتـدور .. ويجي احلى الشهـور .. ونقول لاغلى القلـوب .. كل عام وأنت بصحه وسرور.

كل عام وانتم بخير بنفحات الايمان وايات القران وبذكر الرحمن وبالصلاة والسلام على خير الانام نهنئكم بقدوم شهر رمضان

زاد الله تقاك ومن النار وقاك وللفضيلة هداك وللجنة دعاك وللفردوس زينك وحلاك

أسأل الله الذي جمعنا في دنيا فانيه أن يجمعنا ثانيه في جنة قطوفها دانيه

مضى العمر وفات يا أسير الغفلات فاغنم العمر و بادر بالتقى قبل الممات

ألبسك اللــه حلل الصفــــاء وأنار لك الأرض والسمــــاء وجعل لك الفوز يوم اللقــاء وأسكنك منازل الشهــــــداء وهنأك ربي بعيش السـعداء

الله إني أحبه فيك فأحببه وأرض عنه وأعطه حتى يرضى وأدخلة جنتك آمين

ودي أوصلك رسالة تسبق الريح أكون فيها صريح و بعدها أستريح أحبك في الله

أنار الله مسائك بالقرأن وزادك عافيه وأطمئنان وألزامك شفاعة الحبيب الرحمن

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رسائل رمضان 1438 مسجات تهاني أدعية رمضانية 2017 قصيرة روعة