رسائل رمضان 2017 مصرية للحبيب للاصدقاء مسجات رمضانية حلوة

رسائل رمضان مصرية 2017

مصريات – السنة دي 2017 رمضان جاي في عز الصيف ومعاه اجمل عروض شركات موبايل للمسجات، واشتراكات النت وخلافه، لذلك سلي نفسك وابعت اجمد رسائل رمضان 2017 قصيرة مضحكة للحبيب او للاصدقاء مصرية.

وبالمرة لازم نفكرك بالنصيحة الخالدة في الشهر الفضيل، اوعى تنسى نفسك وتقضيها قدام التليفزيون ومسلسلات رمضان والفوازير بعد ما تفطر وتملا الكرش الكبير وتضيع عليك صلاة التراويح واللمة الحلوة.

وواجب نفكرك برضه بالمحتاجين وافضل الصدقة في شهر رمضان الكريم.

وماتنساش تهني باحلى رسائل رمضانية مصرية جديدة، لكل اللي تعرفهم واللي متعرفهمش، وعيد على كل العالم حواليك باجمل رسائل تهاني رمضان مصرية للحبيب للغفير للجيران للاصدقاء ولكل حبايك على الفيس بوك وعلى التويتر او واتس اب وكل وسائل التواصل الاجتماعي و ما اكثرها اليومين دول، لهذا لن تعدم الوسيلة لايصال تهنئة برمضان لكل المعارف اينما كانوا.

متضيعش وقتك في التفكير قدامك شوية رسائل رمضان باللهجة المصرية والخير كتير.

اجدد رسائل رمضان مصرية ٢٠١٧ قصيرة

كل سنة وانت طيب يا ننوس تعيش وأجيبلك فانوس

تهنئة من الوريد للوريد وقبل الفتة والخشاف والافطار أقول لسموك رمضان كريم بجد مش هزار

“رمضان كريم” .. عيد ميلاد سعيد، كل عيد حب وانت طيب، هابي كريسماس، عيد أضحى مبارك، وعيد فطر سعيد .. وهكذا مالكش حاجة عندي لآخر العام

خلاص يا عسول .. رمضان ع وصول .. حسنات ع طول .. سيئات بتزول مسحراتي .. يقول كلوا زبادي وفول ..واوعى تفطر .. وصيامك ان شاء الله مقبول.

اكيد سبقنى كتير وقالو رمضان كريم بس ياريت تكون منى أطعم وأرق من الغير

لأنك غير الغير وتستاهل كل خير أرسلك قبل الغير كل عام وإنت بخير

قالو تحب تقول لمين .. كل سنة وأنت طيب .. ملقيتش غيرك ياجميل ,, يأبو قلب طيب

لينا ناس محبوبين ومن القلب قريبين . حبينا بس نقولهم كل سنة وأنتم طيبين

تهنئة ممزوجة بايات القرآن تحفظك من كل شيطان وتبارك لك قدوم شهر رمضان

برمضان أهنيك .. ومن أنهار الجنة .. ربى يسقينى ويسقيك ويجعل فيها نصيب ليا وليك

أيسعدك ربي ياسيد الكل وكل رمضان بالفرحه يطل وتهنئه خاصه لك قبل الكل

يارب . يارحمان .. يامنان ..بلغ قاريء الرسالة رمضان ..وأجعله يزهى حسناً وسط الجنان …

ليه بقينا زي الأغراب .. خلينا نراجع الأسباب ..رمضان خلاص على الأبواب.. خلنا نعيشه واحنا أحباب

بطاقة رمضان كريم متحركة فلاش للاهداء

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