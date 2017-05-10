رسائل صباحية للعشاق 2018 مسجات صباح الخير حب قصيرة للحبيب

رسائل صباحية

مصريات – قبل ما تصحصح، وتبدأ يومك مع فنجان القهوة بتاعك ولا النسكافيه، وانت لسه رايق كده وع الريق، يجب عليك استلام الموبايل و فردة الجوال بتاعك سواء بلاك بيري نوكيا واتس اب فيس بوك تويتر وخلافه، وتبعت احلى اصطباحة حب لكل عزيز وغالي عليك عن طريق رسائل حب صباحية اللي هاتلاقيها هنا ومن بينها رسائل حب قصيرة صباحية غرامية للعشاق واروع كلمات رسائل غزل صباحية رقيقة شغالة للزوج للزوجة للحبيبة للاصدقاء.

وكل مين يخطر على بالك، وحابب تصبح عليه بكلمتين حب حلوين كده في رسائل غرام صباح الخير جديدة بس بدون لت وعجن وخوض في امور تانية.

يعني يكفي بعض كلمات الرسائل الصباحية الرومانسية قصيرة رائعة وتكون عملت الواجب.

اما لو بتحب تبدأ يومك بدعوة جميلة، ومن القلب، عليك باحدث مسجات للجوال، واجدد رسائل صباحية دينية، وبرضه كله في ميزان حسناتك وينفعك في اخرتك بعد عمر طويل.

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مسجات صباحية حلوة – رسائل الصباح رومانسية قصيرة للجوال

انا و عبير الورد و نسمة البرد نقول صباح الورد يا ورد

صباح الورد والفل على الحلوين بس حبيت أقول لهم احنا كتير كتير مشتاقين

صباحك يختلف نوره تفتح ورده وزهوره .. تبشر بالهنا طيوره صباح الخير وسروره

في صباح ساحر مع دعاء طاهر أرسل باقه ورد عاطر لاغلى من مر على الخاطر

عندي لك وردتين : ورده تبوسك وورده تداعب خدودك و تقول صباح الخير

صباح الشوق ياللي من العسل أصفى.. و لو بإيدي علاج الناس هخلي شوفتك وصفة

جمال الصبح بنظرة عيونك ونور الشمس مرسوم بجفونك .. وكل الكون ما يسوى بدونك !!

يا صباح الحب كله وشمس عمري وظله .. مهما تغير الزمان حبك أنت في محله

صباح الحب من قلب عشق روحك وتمناها .. عشق همسك عشق خطك ومراسيلك تحراها

صباح الورد .. والياسمين .. صباح يسعد .. ويفرح الغاليين

أرستلك قلبي محمول على جناح الطير .. يبوسك ويقولك صباح الخير

الصبح كلمة فرح تفتح جسور الامل و الحب كلمة شوق تبدأ بصباح العسل

صباح الخير .. لاقبلك ولا بعدك صباح وخير .. تعال وسولف لقلب .. يحبك كثر ما احتاجك

صباح الحب من قلب عشق روحك وتمناها عشق همسك عشق خطك ومراسيلك يتحراها

صباحك نعمة الرب .. صباحك حلو عالقلب .. يحفظك ربي بكل درب .. هذا دعائي من القلب

صباح الحب .. واحشني من البارح .. عساك بخير .. ترى مابي من الدنيا .. سواك وضحكة شفاهك

صباح الخير .. يا أجمل طير .. بوجودك جنبي .. أحس إنه الدنيا لسه بخير

لآ تِصَحِينيِ بِـ ” صِبّآح ـآلْخِيرَ ” .. ذِيكْ ـآلْقِدِيمَهـٍ قِلْ ..عَسآنِيٌ لكِ صِبآـآح .. وّ عَسَآـآنِيٍ لِكْ آعِيِشَهـ

صباحك نرجس وعنبر .. صباح احلى من السكر .. صباح العطر والكادي .. صباحك مسك ومبخر

صبحك الله .. بالإيمان وطاعة الرحمن .. صبحك الله .. بالعافيه والقوه الشافيه .. صبحك الله .. بالخير

اصيل يابعدها الناس كلك ذوق ورقه .. واحساس ورومنسيه.لانك ذهب .. بالظاهر وقلبك يالقمر الماس {صباح الورد}

لو الرسالة بقدر الحب نهديها كنت ابعتلك عالصبح شركة المحمول وموظفيها

ساكن قلبي غلاكم .. ما يتسع للغير .. متعلق في هواكم .. يا عسل صباحكم خير

صبَآحْ الطِيفْ .. لآمرّ – الغَرِيبْ – وَ تآه بَه درَبه ! [ حضنْ عبرَآتْ | في صدرَه وسآلْ الدَمعْ متنَآثرْ !

يسعد صباحك يالغالي .. انت دوم على بالي .. ابدا يومي وانا اعاني .. ياترى .. بشوفك اليوم ولو لثواني

قهوة صباحي إنت .. قمّ قهوني لا هنت .. ماقد طلبتك شي ,, بس أذكر إني قلت لك ..- يـقـتـلـنـي سـكـوتـك – قمّ وأسقني [ صوتك ] خلني أحس .. إني انا

صباح الغلا والمعزه صباح الحب في كل حزه ياأغلى وأحلى من اعزه

صباح الخير يا وجه الخير .. صباح النور يا دفا المسرور .. صباح الورد يا صاحب الود .. صباح الحب .. يا مالك القلب

مِنْ شَآفْ { بِـ عْ ــيُووّنكْ } صباحــهـ .. عِز الله إـنهـ مآ رجآ شُوّفَة .. ـآلغ ــــيِر .. صِبَــُـُ ـُـُآح آلَخِـِـِـِـِـِـيِر

أحلى صباح لساكن القلب والروح .. شوفتك تكحل العين وتداوي الجروح

أهديك وردة ياسمين لونها لون قلبك .. تصبح عليك وتقول ياعسى الخير دربك

يا شمس إشرقي على حبيبي وصبحي عليه وأدعيلي .. ما يغيب عن نظر عيني .. وعلى طول بقلبه يشيلني

صَبَاحُ الخيرِ, يا حُبا ًبحَجْم ِ الكوْن ِفي قلب ٍ كقلب ِ الطيْر

الصبح بدونك ظلام والصمت بعيونك كلام؛ وألك مني يا غالي ألف تحية وسلام؛ يا أحلى قمر بايام الغرام

يآ عَصآفِيِرْ ـ آلْصِبَآحْ .. غَنِيِ مِعيِ .. وِشْ نَبِيِ بِآلْصِبْحْ دَآمَهـْ ـمآ صَحىآ !

لانك في عيوني غير .. صباح الخير من صوتك تجيني غير .. واحس ان الزمان بخير

وصيت الطير وحلفته برب الخير .. يبوسك ويقولك صباح الخير

مع نسائم الصباح إليك هذه الهدية .. ملأ الله قلبك بالأنوار .. وحفظك من الأخطار .. وأسعدك ما دام الليل والنهار .. وجعل حياتك حياة الصالحين الأبرار

صباح الخير يا عيونى اخبارك اية من دونى اتمنى اسمع صوتك واضمك جوة جفونى

صباح السكينه.. ورواسي السفينه .. على أجمل مينا والأشواق الحنينه.. عسى حياتك ” فرح ” ما تنتهي سنينه .. صباح الخير يا وجه الخير

صباح الورد صباح الشوق .. صباح الحب والرقه صباح خاص بك .. وحدك انته تستحقه

صباح الحب من قلب في كل اوقاته محتاجك… صباح الشوق من قلب يموت بروعة احساسك

أحب أصبح بهداوه .. نهارك هادي بذكراك .. بطعم العسل والحلاوة .. صباح الخيـــر

آهدي الورد لاهل الورد .. صباح الشوق لاهل الذوق .. وصباح الهنا لحبيبي أنا

صباح الخير حياتي احلى صباح صباحك .. احلى حب حبك واحلى شي اني احبك

الان ولاول مره حصريا على شاشه تليفونك وقبل الناس اقولك يا صباح الخير عمرى

صاروخ أرض أرض انفجر بالطول والعرض بيقولك صباح الخير يا منور كل الارض

صباح الشهد صباح العسل .. صباح الحب والغزل .. صباح مصحوب بالأمل .. صباح الحب يا عسل

بعتلك السلام مع كل نسمه معديه ياترى السلام وصل ولا النسمه حراميه

بطاقة حب صباحية رومانسية

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