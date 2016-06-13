رسائل عتاب ٢٠١٧ مسجات حب وفراق وزعل حزينة رومانسية

رسائل عتاب

مصريات – في حد مضايقك مش نازل ليك من زور عامل معاك موقف مش ولابد ومش قادر تواجهه عيني عينك .. جرب تديله وتبعتله واحدة من رسائل عتاب حزينة رقيقة قصيرة يمكن يحس على دمه ويراجع نفسه ويفكر هو غلط معاك في ايه مطنشك..

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وكمان رسائل حب وفراق ، مسجات حب وعتاب وزعل للحبيب ولو هتبعتها لاصدقائك كمان لو ناوي تعتبرها رسائل عتاب رومانسية قصيرة مسجات كلمات العتاب و فراق رقيقة وخفيفة على القلب والمعدة ها تلاقيها هنا.

وهما دول اجمل رسائل عتاب 2017 – 2018 وكلمات عتاب حب وزعل للحبيب :

أسف نسيتك كنت مشغول وتعبان السبب بحفر اسمك بقلبي

الرسالة دى مش حب فيك دى علشان تفكرك إن فيه حد معبرك

قد يبيع الإنسان شيئا قد شراه…ولكن لايبيع قلبا قد هواه

من يكن في حاجة أخيه يكن الله في حاجته

حياتي في خطر مشتاق رسايل من القمر يا ترى بيرسل ولا اشرب من البحر

كل هذا الغرام كان كذبه والسلام وكل حبي لكم كان لعبه بأيديـكم

الشمعه إذا ذابت اشتري غيرها بس أنت إذا غبت من يعوضني بنورك

انا كلي تحت امرك خد فرحي و هات همك ,خد ضحكي و هات دمعك , خد عمري بس هات حبك

مساء الشوق يالي من العسل اصفي لوبيدي علاج الناس لخلي شوفتك وصفة

ربما عجزت روحي ان تلقاك و عيني ان تراك لكن لن يعجز قلبي ان يحبك و يهواك

ليتك تجرب من الفرقا معانتي مره بعمرك وتعرف قدر حبي لك

دور على غيري حبيب صدقنـي أنا منتهي وشلون وياك أبتدي

أمس تجرحني واليوم تراضيني الدنيا مو على كيفك تبيعني وتشتري فيني

ودي أكلمك ودي اسولف معاك صحيح اشتقتلك بس جرحك بقلبي عودني على جفاك

أنا ما بي تعطيني أمل اكبر من أحلامي أخاف اصدق هل حكي وتجرحني أيامي

سكت وتحملت و علشانك تعذبت والحين جادوري يا تمشي بدروبي أو عنك رحلت

مادمت ترفض هدوئي برفض إجنونك من حقي أرفض ومن حقك تعاتبني

انتهى اللي بيننا قدر الله وانتهى ومن ربوع الحب قلبي باجبره درب الرحيل

أكبر قهر لاضاع عمرك ورا إنسان تبي غلاه وهو يبي انسان ثاني

لا يهمك صد عني ما يخالف باكر تجي وتقول : عذبني ضميري

مليت من دمعي حرقني وحرق أجفاني شكيت الدمع لعيوني بكت عيوني على حالي

خلاص من دنيتك برحل وألم عزالي من قلبك أنساني ولا تسأل سبب فرقاي عن حبك

لو الجفا والبعد يعطي شهادات كان أنت ماجستير نسيان وقطاعه

صعب العلاج لا تجرح القلب تراه مجروح والجرح فوق الجرح يبطى علاجه

أجاري وقتي الظالم وأحس الكون فيني ضاق أجامل من يمازحني بضحكة حيل كذابه

مات حبك و البقيه بحياتك في حنايا خافقي لاقى مصيره

إذا سمعت أحد يناديك وصوته كله حزن لاتلتفت أكيد قلبي من الشوق ماشى وراك

تبقى وحدك رمز الحنان وتبقى عيونك احلى مكان وتبقى انت اغلى انسان

انا مخترتش عمرى ولاباديا نصيبى بس اخترتك انت علشان تبقى حبيبى

مشتاق أسولف معاك .. وأحس لحظة بهواك .. من كثر ما أقول غالي .. زاد بغيابك حلاك

لو تاه الحب انت الدليل .. لو مات القلب انت البديل .. وكلمة حب فى حبك قليل

احلف بربى وربك انى رهين حبك عاشق لقلبك بحبك بحبك – رسائل رومانسية

يا راكنى فوق الرف .. ماتحن شويه عليا .. دنا قلبى شريط بيسف .. وأنت ولا حاسس بيا

كم كنت احبك ومتولع فيك بالحيل بس الله يجازي ضميرك اللي يخون

ذوقتني مر العذاب ببعدك ونسيت قلب تاه بعدك و بقيت لي ذكرى تزيد أحزاني

مو مشكله كذبتك يا سيدي اليـوم المشكلة وشلون أصدقك بكره؟

حلال فيك العذاب ذوق مر الغياب مدام حبك سراب شالفايده من هواك

بكى قلبي قبل عيني ولكن للعيون دموع تحسسك إنها اول عضو يبكي من الفرقا

أنا مابيك تنساني ولابي من حياتك شي عساك بس تذكرني إذا طالت بي الغيبه

تيجى فجأة على بالى أضيع و ينقلب حالى وأجرى أدور على بصله و أقول ريحه الغالى

قليل الاصل لا تعتبه ولا تلومه زى البقعة فى الهدوم لا بتطلع بربسو ولا باومو

الحب مهب لعبه تلعب فيها بأصابعك مره تقول أهواك ومرة تقول أكرهك

في كل قصة حب أحلام حزينة وللغدر أوطان وللوفا مدينة وللأسف هذه الحقيقة

قلبي قتله الزمان نزف من غدر إنسان وتبي مني كلمه حنان

دنيا غريبة للأسف الدمع فيها ما يجف هذه جزات اللي يحب يقضي حياته في تعب

الوقت علمني خطى تضحياتي علمني أن العمر ضايع برجواك

مدام انك تخون الملح ابرحل وابتسم وانساك تأكد ما يشرفني تصير يوم محبوبي

أنا تعودت عالصدمه وقلبي صار متعود أنا قررت ما أبكي على الفرقا والخيانه

يجيلك يوم وتندم على ما سويت وتندم على اللي مضى وتتمنى مني كلمه رضى

كلمة اسف قليله بس برضو انتا عامل عمله منيله سامحنى

حبيبي في القلب ساكن..وعن عيني بعيد.. طب ليه الاقسوة لم انتا بتقول فكرني

تم فصل الخدمة مؤقتا عشان نشوف ازاي ها تعيش بدون ما تسمع صوت الحبايب

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