رسائل عيد الأضحى 2017 مسجات تهنئة بالعيد المبارك

رسائل عيد الاضحى 2017

مصريات – بدأ العد التنازلي عشرة .. تسعة .. ثمانية ويهل عيد الاضحى المبارك 1438 يعني الحق نفسك قبل ما يسرقك الوقت وابعت مسجات تهنئة لكل اللي تعرفهم او حتى متعرفهمش مسجات عيد الاضحى 2017 واهو موسم تهاني احسن استغلاله.

ابدأ حالا مع احدث مجموعة من رسائل العيد واجمل مسجات العيد الكبير مصرية عراقية سعودية سورية اردنية قطرية بحرينية سودانية مغربية تونسية جزائرية ليبية فلسطينية اماراتية قطرية كويتية لبنانية عمانية يمنية وبكل اللهجات الدارجة.

واكيد شوية رسائل عيد الاضحى المبارك 2017 او حتى 2018 كله شغال دول هتلاقيهم مناسبين لكل الي عايز تبعتلهم للحبيب او للاصدقاء متفكرش وابدأ ويلا ابعت:

أنطلقت مني أحلى التهاني بالعيد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط

أحلى ما فى العيد العيديه و الأحلى أنها تكون منك هديه عيدك سعيد

العيديه و الأحلى أنها تكون منك هديه عيدك سعيد ليس العيد لمن لبس الجديد إنما العيد لمن نجا يوم الوعيد

يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير

أنطلقت مني أحلى التهاني بالعيد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط

أحلى لحظة في حياتي أني أسمعك تقول فيها.. كل عام و أنتم بخير

إلى أغلى أعز أحلى أحب الناس عيدك سعيد يا تاج الراس

حاولت أسابق الناس .. وأرسلك مع خيوط الشمس الماس .. وأقولك كل عام وإنت بخير .. يا مشعل الرقة و الإحساس.

أهديك ذهب أنتٍ أغلى أهديك ورد أنتٍ أحلى بهديك عمري و ياريت يسوى

كل عيد ,, والخير دربك وممشاك .. والبسمة دوم ما تفارق شفاك .. وجنة ربي هي سكناك.

اباركلك بالعيد و ايامه الورديه و امانه يا حبيبى لا تنسانى بالعيديه

يا ويلي .. قرب يومي .. والكل بيضحي بذبحي .. وبيذوق لحمي .. المرسل …. خروف العيد.

أعذب تهنئه لأعذب أحساس يالي غلاك ماله قياس كل عام و أنت اسعد الناس

ما قدرت أقولها لأحد قبلك .. لا نفسي ولا قلبي طاوعوني .. حبيت إنك أول من يسمعها .. كل عام وإنت بخير يا عيوني.

التوصيل السريع باقة ورد وهمسة حب للغالي بالعيد جعل أيامه عيد

جعلك ربي حبيب الكل .. والعيد بالفرحة يطل .. وتهنئة خاصة لك قبل الكل.

باقة من الورود بقدوم عيد الاضحى معطرة بالعود لك يا صاحب الجود

يا رسالة سايري ركب السحايب وأسبقيه .. وأوصلي جوال .. منهو عني غايب وافتحيه .. سطري له .. من رسايل العيد وشوقيه .. وباركي له .. قبل كل الناس .. بعيد الأضحى وفرحيه.

بريح العطر والريحان بأيات من القران اهنيك يا احلى انسان

جيت اسابق الساعات لاجل اقول كل عام وأنت بخير

أحلى التهاني والورود لك يا سيدي الناس عيدها يومين وأنت طول العمر عيدي

بطاقة فلاشية متحركة للتهاني بمناسبة العيد

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رسائل عيد الأضحى 2017 مسجات تهنئة بالعيد المبارك