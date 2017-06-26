رسائل عيد ميلاد مصرية 2018 مسجات تهنئة واتس اب جديدة جامدة

رسائل عيد ميلاد مصرية

مصريات – مفيش اكتر من اعياد الميلاد في البلد، وكل يوم هيطلعلك مناسبة عيد ميلاد من اخ او صاحب زميل في الشغل او الدراسة امك ابوك حماتك .. وهلم جرا.

عشان كده هتلاقي هنا مسجات عيد ميلاد مصرية تهاني جديدة للحبيبة او للحبيب او للاصدقاء للاب للام للاخوات للمخطوبين للمتزوجين للاخ للاخت وهكذا دواليك، تبعتها تهنئة بالعامية المصرية وانت متطمن انها هتوصل مع احلى كلام واجمل عبارات تهنئة في احلى رسائل عيد ميلاد 2018 بلهجة مصرية تحفة.



ومتنساش ان مسجات موبايل اعياد الميلاد مصرية مضحكة روشة جديدة يعني توصل من القلب للقلب على طول وبكل عمق، رسائل قصيرة وطويلة للتهنئة على فيس بوك، واتس اب، تويتر .. الخ.



استل موبايلك من غمده وشغل واتس اب او افتح صفحة فيسبوكك او فيس بوكها، او واتس ابك ولا واتس ابها، تويترك او تويترها، وبكل حب ابعت وهني مع اجمل و اجمد رسائل عيد ميلاد سعيد مصرية مضحكة.

احلى مسجات عيد ميلاد سعيد مصرية مضحكة روشة



يا طير طاير بالسما .. ميل على حبيبي و قول له ..كل عام و أنت بألف خير و هنا ..و ربي يزيد عمره

قبل ما تلبس الزعبوط ..وتجيب زماره وتقول توووت ..كل سنه وأنت مبسوط

أهديك حب أنتٍ أغلى أهديك ورد أنتٍ أحلى بهديك عمري و ياريت يسوى

الأن ولأول مره , حصريا , وعلى شاشة تليفونك , وقبل كل الناس , كل سنه وأنت طيب

احترت و الله اهديك ايه ما لقيتش أحلى من كلمة الله ياخدك … ويجيبك عندي.

كل عام وحـبك الأجمل يا مضوي شـمعة سـنيني كل عام وأنت الأول .. في حياتي وقلبي وعقلي

يا ورد روح لحبيبي و قوله أنا هدية لك من إنسان بحبك و يقول لك كل عام وإنت بخير

تليفونى مسكين حرارته اربعين وعنده عقدة لازم يعاكس الحلوين ويقولهم كل سنة وانتم طيبين

يا رسالة دوريه و أمسكيه و بوسيه و قبل الزحمة بعيد ميلاده هنيه

إلى أغلى أعز أحلى أحب الناس عيدك سعيد يا تاج الراس

أنطلقت مني أحلى التهاني بعيد ميلادك فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط

أتجاوز كل المسرعين وأسبق كل المهنئين و أقووول كل عام و أنتي بخير.

مرت سنة بكل ما فيها و جت سنة أحلى ما فيها إنك لسة معايا فيها.

المرسل: مجرد احساس المستقبل: جوهر ألماس النص: كل عام و أنتي بخير قبل كل الناس.

لك 3 وردات: وردة تبوسك وردة تسلم عليك وردة تقولك كل عام و أنت بخير.

أقول بسرعة قبلهم كلهم كل عام وأنت بخير وزي الفل ياللي اغلى عندي من الكل .

مع آخر لحظات السنه نطفي شموع ونشعل شموع نتمى لكم سنة حب بلا دموع.

ونشعل شموع نتمى لكم سنة حب بلا دموع. كيكي ميكي شيكي تيكي بيكي فيكي ريكي سيكي يعني عيد ميلاد سعيد بالافريقي

أحلى لحظة في حياتي أني أسمعك تقول فيها.. كل عام و أنتم بخير

صاروخ ارض ارض انفجر بالطول والعرض بيقول ميلاد سعيد لاحلى وجه علي الارض

كل يوم جديد وانت غلاوتك تزيد اسبق العالم واقلك كل عام وانت سعيد

يا عقد من الماس يالى القمر جارك اقولك قبل كل الناس يجعل ميلادك كله فرحة واحساس

اكيد انا الاخير و سبقونى كتير بس اكيد منى طعمها خطير كل عام وانت بخير

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