رسائل موبايل اسلامية 2017 مسجات دينية ابعتها وصلي على رسول الله

رسائل موبايل اسلامية

مجموعة من رسائل دينية اسلامية قصيرة للجوال واكيد مما لا شك فيه بانها رسائل دينية اسلامية جميلة جديدة تدعو للحب في الله والتسامح.



كما تجدون ادناه مجموعات رسائل موبايل اسلامية اخرى للتهنئة بجميع المناسبات الاجتماعية والاعياد الاسلامية، وكذلك ادعية دينية قصيرة ليوم الجمعة للاحباء او للاصدقاء على الفيس بوك او عبر رسائل الجوال القصيرة.

اختر مايروق لك من احلى رسائل دينية لترسلها في الحال،وندعوا الزوار الى المشاركة باجمل مسجات الجوال الاسلامية من خلال وضع رسائل موبايل اسلامية قصيرة للجوال واي رسائل اسلامية دينية حلوة جديدة بالتعليقات ليستفاد منها الجميع.

رسائل اسلامية دينية للجوال جديدة 2017



يا خالق الاكوان يارازق الانسان اجعل اللهم مثوانا اعلى الجنان

بحق من انزل سوره فاطر ان غبت عن العين لا تغيب عن الخاطر

انت اصلا لاتستحق لا رساله ولا رنه انت تستحق دعوه بالجنه

اسأل الله الذى جمعنى و اياك فى دنيا فانيه ان يجمعنا سويا فى جنه قطوفها دانيه

اسأل رب الارض و السموات ان يدخلنا الجنه مع الذاكرين الله كثيرا و الذاكرات

اسأل الله الذى جمعنى و اياك على الكتاب و السنه ان يجمعنا ثانيه مع الحبيب فى الجنه

عدد خطوات نبينا من مكه الى المدينه اسأل الله التقى ليك ولينا

اعرف نفسك بنفسك لنفسك فى نفسك حتى تقى من النار نفسك

سعادتك بثلاث: طاعة ، مجاهدة ، جنة .. عش بالأولى .. تحمل الثانية لأجل الثالثة

قلبك اذا عطش فلا تسقه إلا بالقرآن .. واذا استوحش فلا تشغله إلا بالرحمن

يا حي يا قيوم .. ظلل أحبتي بالغيوم .. وأبعد عنهم الهموم .. وارزقهم عافية تدوم

ذكرك الله في الملا الاعلى بما تحبين .. وامنك مما تخافين .. واسكنك منازل المتقين

هنأك الله بالقبول.. واسكنك الجنة مع الرسول.. وجعل جمعتك فاتحة بهجة لا تزول

عطر فؤادك بالتقى .. فالعمر محدود السنين .. واحمل بصدرك مصحفاً .. يشرح فؤادك كل حين

الهم افتح لمن فتح رسائل موبايل اسلامية باب السرور واجعل له فى قلبه نور و يسر له كل الأمور ..يا رب العالمين

باب السرور واجعل له فى قلبه نور و يسر له كل الأمور ..يا رب العالمين اللهم هذا الغالى عينى لا تراه فعينك الهم ارعاه و فرج همه وشكواه واجل السعاده السعاده لا تفارق عيناه وبحكمتك يارب سدد خطاه وبرحمتك اجعل الجنه مثواه

خير ما اتمنى فى الوجود دعاءك لى عند السجود ومرافقتك فى جنه الخلود

اللهم اجعل لاحبتي فيك مغفره ورحمه تحف دنياهم وآخرتهم

اللهم اجعل قارئ الرسالة مع اول زمرة يدخلون الجنة .. هو ووالديه وكل عزيز لديه

رفع الله قدرك .. وفرج همك .. وبلغك شهرك الذي أحبه ربك .. ودمت لمن أحبك

اللهم اجعل ارواحنا .. طيورا في الجنة

ما أروعه .. الاستغفار يفتح الأقفال .. يشرح البال .. يكثر المال .. ويصلح الحال

جميل ان تزرع وردة في كل بستان .. لكن الاجمل .. ان تزرع ذكر الله على كل لسان

ياانسان .. لاتركن الى الدنيا ومافيها .. فالدهر لاشك يفنينا ويفنيها

من وجد الله .. ماذا فقد!! ومن فقد الله ماذا وجد؟!

اللهم من فتح رسالتي .. افتح له باب رزقك .. واكفه ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة

لكي تبحر في سعادة .. ليس لها ساحل .. اركب زورق التقوى

ادام الله لكم الافراح دهورا .. و البسكم من تقواه نورا ,, ورزقكم الله الخير و السعاده و الحقكم بدار الحسنى و الزياده

لان امرك يهمنى و البعد عنك يهزنى و حبى ليك يشدنى حبيت اقولك وحشتنى

اسأل الله لك ضوء فى ظلمه .. وسجده فى صحه ودمعه فى خشيه ودعاء فمغفره فجنه

من قلب صادق و حنون وعيون تشتاق لعيون دعيت رب الكون يسعدك فين متكون

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