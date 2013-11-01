رسائل موبايل اسلامية 2017 مسجات دينية ابعتها وصلي على رسول الله

رسائل اسلامية للموبايل

رسائل موبايل اسلامية – مسجات اسلامية دينية للجوال

رسائل موبايل اسلامية

مجموعة من رسائل دينية اسلامية قصيرة للجوال واكيد مما لا شك فيه بانها رسائل دينية اسلامية جميلة جديدة تدعو للحب في الله والتسامح.

كما تجدون ادناه مجموعات رسائل موبايل اسلامية اخرى للتهنئة بجميع المناسبات الاجتماعية والاعياد الاسلامية، وكذلك ادعية دينية قصيرة ليوم الجمعة للاحباء او للاصدقاء على الفيس بوك او عبر رسائل الجوال القصيرة.

اختر مايروق لك من احلى رسائل دينية لترسلها في الحال،وندعوا الزوار الى المشاركة باجمل مسجات الجوال الاسلامية من خلال وضع رسائل موبايل اسلامية قصيرة للجوال واي رسائل اسلامية دينية حلوة جديدة بالتعليقات ليستفاد منها الجميع.

رسائل اسلامية دينية للجوال جديدة 2017

  • يا خالق الاكوان يارازق الانسان اجعل اللهم مثوانا اعلى الجنان
  • بحق من انزل سوره فاطر ان غبت عن العين لا تغيب عن الخاطر
  • انت اصلا لاتستحق لا رساله ولا رنه انت تستحق دعوه بالجنه
  • اسأل الله الذى جمعنى و اياك فى دنيا فانيه ان يجمعنا سويا فى جنه قطوفها دانيه
  • اسأل رب الارض و السموات ان يدخلنا الجنه مع الذاكرين الله كثيرا و الذاكرات
  • اسأل الله الذى جمعنى و اياك على الكتاب و السنه ان يجمعنا ثانيه مع الحبيب فى الجنه
  • عدد خطوات نبينا من مكه الى المدينه اسأل الله التقى ليك ولينا
  • اعرف نفسك بنفسك لنفسك فى نفسك حتى تقى من النار نفسك
  • سعادتك بثلاث:  طاعة ، مجاهدة ، جنة .. عش بالأولى  .. تحمل الثانية لأجل الثالثة
  • قلبك اذا عطش فلا تسقه إلا بالقرآن .. واذا استوحش فلا تشغله إلا بالرحمن
  • يا حي يا قيوم .. ظلل أحبتي بالغيوم .. وأبعد عنهم الهموم .. وارزقهم عافية تدوم
  • ذكرك الله في الملا الاعلى بما تحبين .. وامنك مما تخافين  .. واسكنك منازل المتقين
  • هنأك الله بالقبول.. واسكنك الجنة مع الرسول.. وجعل جمعتك فاتحة بهجة لا تزول
  • عطر فؤادك بالتقى .. فالعمر محدود السنين .. واحمل بصدرك مصحفاً .. يشرح فؤادك كل حين
  • الهم افتح لمن فتح رسائل موبايل اسلامية باب السرور واجعل له فى قلبه نور و يسر له كل الأمور ..يا رب العالمين
  • اللهم هذا الغالى عينى لا تراه فعينك الهم ارعاه و فرج همه وشكواه واجل السعاده السعاده لا تفارق عيناه وبحكمتك يارب سدد خطاه وبرحمتك اجعل الجنه مثواه
  • خير ما اتمنى فى الوجود دعاءك لى عند السجود ومرافقتك فى جنه الخلود
  • اللهم اجعل لاحبتي فيك مغفره ورحمه تحف دنياهم وآخرتهم
  • اللهم اجعل قارئ الرسالة مع اول زمرة يدخلون الجنة .. هو ووالديه وكل عزيز لديه
  • رفع الله قدرك .. وفرج همك .. وبلغك شهرك الذي أحبه ربك .. ودمت لمن أحبك
  • اللهم اجعل ارواحنا .. طيورا في الجنة
  • ما أروعه .. الاستغفار يفتح الأقفال .. يشرح البال .. يكثر المال .. ويصلح الحال
  • جميل ان تزرع وردة في كل بستان .. لكن الاجمل .. ان تزرع ذكر الله على كل لسان
  • ياانسان .. لاتركن الى الدنيا ومافيها .. فالدهر لاشك يفنينا ويفنيها
  • من وجد الله .. ماذا فقد!! ومن فقد الله ماذا وجد؟!
  • اللهم من فتح رسالتي .. افتح له باب رزقك .. واكفه ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة
  • لكي تبحر في سعادة .. ليس لها ساحل .. اركب زورق التقوى
  • ادام الله لكم الافراح دهورا .. و البسكم من تقواه نورا ,, ورزقكم الله الخير و السعاده و الحقكم بدار الحسنى و الزياده
  • لان امرك يهمنى و البعد عنك يهزنى و حبى ليك يشدنى حبيت اقولك وحشتنى
  • اسأل الله لك ضوء فى ظلمه .. وسجده فى صحه ودمعه فى خشيه ودعاء فمغفره فجنه
  • من قلب صادق و حنون وعيون تشتاق لعيون دعيت رب الكون يسعدك فين متكون

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رسائل موبايل اسلامية 2017 مسجات دينية ابعتها وصلي على رسول الله

01/11/2013 31 تعليق رسائل موبايل , , , , , , , ,
31 comments
  4. سامي السيد 19/11/2014 12:17 -

    الرسائل روعه جدا بارك الله لكم وجزاكم الله بخير واهدانا الصراط المستقيم 

  5. محمد حبيب الله بیگ 31/10/2014 08:07 -

    سبحان الله! ما أجمل الرسائل وما أحسن الدعوات.

  9. MERO 18/02/2013 02:05 -

    جزاكم الله كل خير على هذه الرسائل الرائعه

  10. الكلمة الطيبة 05/02/2013 14:53 -

    حلوة جدا جزاكم الله خيرا

  12. دنيا 01/02/2013 15:12 -

    اللهم صلى على سىدنامحمدوالةوصحبةوسلم

                        

  13. البرنسيسة يومة 31/01/2013 14:57 -

    حلوة اوع روعة جمدة جدي

  15. ياسمين 22/01/2013 10:10 -

    انا ياسمين ديني الاسلام حبيت الرسائل الدينية كتير ويارب يبارك فيما رزق

  16. محمد+نونة=love 10/01/2013 00:37 -

    رسال جميلة جدااااااااااا

  18. soso 26/06/2012 19:29 -

    الرسائل جميله اوووووووووووووى  بجد

  21. سيرين 15/01/2012 19:53 -

    يجزيكم كل الخير
    رسائل اكثر من رائعة

  22. سيرين 15/01/2012 19:52 -

    يجزيكم كل الخير ويعطيكم الف عافية
    رسائل اكثر من رائعة

  24. منة +حسام =love 05/01/2012 18:10 -

    اولا جزاكم الله كل خير على السائل
    ثانيا ادعولى ربنا يوفقنى انا وخطيبى

  25. خوخه 12/12/2011 20:33 -

    الرسائل خقاق مرسييييييييييييييييييييييي

  26. toto 03/12/2011 22:05 -

    اجمل رسايل قراتها بحياتى الله يجزيك كل خير بسببها امين

  27. ولسه بحلم بيوم 01/08/2010 13:56 -

    جزاكم الله خيرا اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد صلاه تحبها وترضها

  28. nada 08/07/2010 11:33 -

    rasael jamila wamofida lilmoltazimin chokran wa jazakom allaho khayran

  29. nada 08/07/2010 11:28 -

    rasael jamila wa mofida lilmoltazimin chokran wajazakom allaho khayran

  30. nada 08/07/2010 11:26 -

    رسائل جميلة ومفيدة واسلامية جزاكم الله خيرا

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