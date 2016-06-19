رسائل واتس اب حلوة روعة، مسجات واتساب حب، عتاب، نكت مضحكة

رسائل واتس اب

اذا كنت من هواة و مستخدمي الواتس اب وحابب تعمل اي تغيير او تبعت كلام جديد و مختلف وتشارك اصدقائك ومعارفك بأجمل رسائل واتس اب حلوة و جديدة وتنفع في ايتها وقت سواء كانت رسائل واتس اب صباحية، ولا مسجات مسائية ويمكن منتصف ليلية، وكمان ممكن تبعت رسائل واتس اب حب فيها احلى كلام في الحب والغرام والرومانسية لشخص ما عزيز على قلبك سواء كان للحبيب للزوج او للزوجة الحبيبة ولكل العشاق ، للمخطوبين وهلم جرا.

لذا بدون اي تردد عليك باروع واخر رسائل حب واتس اب روعة جاهزة واللي بالمناسبة تنفع كمان رسائل موبايل يعني صالحة لكل الاغراض ومش ها تغلب تبعتها لمين.

اما لو كنت مشاكس فعندك رسائل واتس اب عتاب في الحب او رسائل مقالب للحبيب والمزيد من رسائل نكت للواتس اب وكمان نكت مضحكة جدا وها تبسط البني آدم اللي ها توصله جدا وترسم ابتسامة عريضة على وجهه.

وعليه يبقى حالا وبدون تأجيل او لكاعة شوف ايه ينطبق ويعبر عن المود تبعك من رسائل واتساب بكل بالعربية الفصحى او باللهجات العامية الدراجة:

مصرية وسودانية، يمنية، قطرية، بحرينية، عمانية، كويتية،وعراقية، اماراتية اردنية سعودية مغربية جزائرية وتونسية، لبنانية وسورية، وغيره وارسل في الحال احلى واجمل مسجات مضحكة.

اروع رسائل الواتس اب النصية واللي مش محتاجة منك اي تفكير، يادوب خدهم ع الجاهز وانقلهم على حسابك وظبط نفسك واصحابك وروقهم بشوية رسائل و مسجات للجوال واتس اب:

احلى رسائل واتس اب حب جديدة مضحكة للحبيب

يا رب يمنعو الريرى والسريلاك اللى كبروك علينا وخلوك ياوحش ماتسألشى فينا

حكمة اليوم: لا تظن كل من تأمل فيك مغرم بيك ممكن يكون مسروق شبشبة وشاكك فيك

لله يامحسنين لله رنه قصيرة تمنع مكلمه طويله زكى عن تليفونك ربنا يشحنهولك

كل ليلة وكل يوم أسهر لبكرة فى إنتظارك ياحبيبى ..ماهو أنا عاطل ما وريش حاجة.

بعت حالى ومالى ورهنت عيل من عيالى علشان اشحن وقولك وحشنى ياغالى……

رساله قصيره تمنع مكالمه طويله —زكي عن خطك يبارك لك في كارتك—–

فار سكران نام جنب قطة ميته لما صحى قال انا عارف نفسى لما بسكر بفترى

عيونك زى عيون النسر وصوتك زى صوت البلبل وجسمك زى جسم النمر ببساطه انتى أغرب حيوان

نفسى أكون جمبك…. وأهمس فى ودنك…وأقولك من كل قلبى ومشاعرى.. معاك لبانة؟

انت اللى زيك يمسكوه ويكتفوه وفي علبه يحبسوه ويكتبوا عليه حته جاتوه

وحشنى قد سمك القرش وقد الفيل ابو كرش وقد كوب العصير اللى بقى بـ75 قرش

بركان قلبى طفح على كومى ابعتلى المزد كول وارحم ميتين ام من المايسترو

حكولي عنك قصص وحواديت ولما قربت منك… اتمليت براغيت

أنت أنسان جميل وحبوب وعسل ووسيم ودمك خفيف اوه آسف غلطان بالنمرة

أهديك عطرالورد والوانه وأرسل جواب أنت عنوانه وأهنيك برمضان وأيامه

اذا كان دمك عسل وقلبك سكر وكلامك مربى وحبك قشطة سامحنى لو جت رغيف

ماذا تحب ان اهديك: الح<ب> أم الر<و>ح أم الح<س>د أم الحيا<ة> أم ما بين الاقواس

بحبك حب البطة للبطوط والسمكة للقرموط والفرخة للكتكوت

كيف ما احبك وهذي صفاتك قوي كالثور صبور كالحمار وفي كالكلب

تعلن شركة الحمير عن قبول اول دفعة قلت اقلك لو تحب تشارك

انت الجمال أنت الدلال أنت الغزال أنت العشره منك بريال

يا لوز يا عسل يا تفاح يا فراولة المهم ماتجيش وايدك فاضية

امبارح رحت أشترى ساعة سودة مالقيتش أسود من الساعة اللي عرفتك فيها

عيني عليك يا زمن بقيت ماشى بالمقلوب القرد جاب موبايل وبيقرا المكتوب

واحد سباك دخل فرح لقى المعازيم بتنقط ركبلهم جلد

لو خيرونى بين انى اموت او اسيبك …….طبعا اسيبك …انتا فاكر الموت لعبه

كان يا ما كان . تيس حب غزاله . زعلت الغزاله . وظل التيس يقرأ الرساله

لله يامحسنين لله رنه قصيرة تمنع مكلمه طويله زكى عن تليفونك ربنا يشح

الشاى قال للسكر يا أبيض يا تاعبنى رد السكر وقاله يا أسمر يا مدوبنى

الرسالة دى مش حب فيك دى علشان تفكرك إن فيه حد معبرك

لو خيرونى بين انى اموت او اسيبك …. طبعا اسيبك …انتا فاكر الموت لعبه

ابتسم ابتسم اكتر شوية اكتر الله لا يحرمك من الهبل ؟؟

فاهم > ومجنني .. حلو > ومعذبني .. ذوق > ومتعبني .. عسل > ومذوبني .. أمير > ومالكني أه منك

ياما رسائل واتس اب جتني ومافتحتها .. ورسايل جتني وحذفتها .. إلا رسالتك في قلبي حفظتها

انصحك بعدم التجوال ليلا لان القمر حلف ان يحبس اى انسان احلى منه

لو سمحت . أهلي طردوني .. إذا ما يضايقك ممكن أنام الليلة جوه في قلبك.

اسمع كلامي بدون تفكير بلاش تكمل علام واسرح بجرجير.

الاسم مجنونك العمر ضايع بدونك الهواية رسم عيونك النهاية احبك.

إعلان هام تعلن هيئ علوم الفلك عن ضياع أحلى قمر … أنتبه ليمسكوك.

قرب وجهك من التليفون تفوو……. وتفوو…….. وتفوت وما أنساك ياغالي.

رسائلك بالقلم الجاف .. وكلامك زي العيش الحاف.

نفسى اخدك فى مكان بعيد عن البشر تبرد ادفيك تعطش ارويك تتدلع انكد عليك

برنامج واتس اب :- سيتم فصل الخدمه عنك مؤقتا بسبب أهمالك للعاشق الولهان !!

واحشنى وارتاح لك وان غبت اشتاقلك تستاهل الحب كله و الحب يستاهلك

بعتلك سهم الحب و كنت قاصد قلبك غلط السهم و دخل فى عين اللى جنبك

لولا العطش ماكان للماء حلاوة ولولا غلاك ما جائتك منى رساله

أتفقنا نكون أثنين(……..)الرمش و(……..) العين

قليل الأصل لا تعتبه ولا تلومه، ده زى البقعة لا ينظف ببرسيل ولا بأوموه.

حسبت قلبي قوي ومايهزه غيابك .. وطلع مثل الورق يرجف من بعادك

أموت حسرة وقهر لو انت تنساني ..وأرضى أعيش بسجن بس أنت سجاني

ضحكت أنا والضحك عني بعيد ضحكت منك يوم تطلبني أنساك

قسمت روحي بعد فرقاك روحين وحده معك والثانيه بانتظارك

لو أحسب أيامي معك بالدقيقه يا صاحبي تزعل علي الثواني

يا زارع الوردة على الصخر غلطان مثل الذي ينقش على الماء قصيدة

دمعه تسيل و شمعه تنطفي و العمر بدونك يختفي و من دونك قلبي ينتهي

العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف

رب أخ لم تلده أمي ينفي الأذى عني ويجلو همي

صباح الخير لأحلى طير صباح الحب لأطيب قلب صباح الهنا لعمري أنا

نفثي ارثلك رثالة بث ماني عارف ايث اكتبلك ياربي ايث ايث بث انت عثل

لوكان قلبى ورده كنت قطفته لكى ولو كانت عينى جوهره كنت قدمتها لكى وكان حدفى روحى يبقى اغلى الناس انتى

أهديك ذهب أنتٍ أغلى أهديك ورد أنتٍ أحلى بهديك عمري و ياريت يسوى

أحرقت كل الأقلام وبدمع عيني كتبت لك وأختصرت عذب الكلام في كلمه أشتقت لك

تعلن شركة حمودة للالبان عن هروب 150 بقرة يا ريت تكبر عقلك و ترجع

قبل ماتظن انى ناسيك ويبدأ الشك يلعب بيك برسلك ست حروف شيك( و ح ش ت ن ى )

معايا حتى فى احلامى .. مش شايف غيرك قدامى.. ومهما اقولك يا حبيبتى ..مش هقدر اوصف بكلامى

للمزيد من كلمات الحب في رسائل واتس اب استمع للاغنية في البطاقة بالضغط على الدائرة الحمراء

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