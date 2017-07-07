اقوى 100 رسالة حب، رسائل حب 2018 بالفصحى واللهجات العامية

رسالة حب

مصريات – لو محتاس ومزنوق في كلمتين حلوين وعمال تفكر: اقول ايه لزوجتي و ازاي اكتب رسالة حب لحبيبتي او لخطيبتي، او لو بالك مشغول ومش عارفة تجمعي كلام حب وعشق وغرام وبينك وبين نفسك بتقولي ياريت الاقي رسالة حب او اجمل كلام في الحب والعشق لحبيبي و لزوجي و لخطيبي.

يبقى هنا ها تلاقي كل اللي نفسك فيه، وبدون ما تستنة مناسبة سعيدة زي عيد الحب او غيره عشان تبعت رسالة حب لنصك التاني.

هنا تقدر تجد اقوى اجمل رسائل حب وشوق واروع مسجات حب باللغة العربية الفصحى وبكل اللهجات العامية المحكية سواء مصرية او رسائل حب سعودية قصيرة ورسائل حب جزائرية واماراتية ومغربية و رسائل حب سودانية، عراقية سورية اردنية لبنانية كويتية قطرية بحرينية عمانية يمنية جزائرية تونسية ليبية فلسطينية، ومن المحيط للخليج يعني مفيش اسهل من كده وكلها رسائل حب 2018 تنفع للوسيلة اللي ها تستخدمها في توصيل اجمل رسالة حب حضرتك تنقيها سواء يعني حمام زاجل او من خلال الفيس بوك و التويتر ، او حتى على البلاك بيري والواتس اب.

امامك دلوقتي احلى رسائل حب واحدثها اختار منها بما يتماشى مع ذوقك ومودك وابعته في الحال.

اقوى 100 رسالة قصيرة من رسائل حب جديدة 2018



عمري ما فكرت فيك .. وما خطر في البال حبك .. لين قلبي قال أبيك .. وقالت عيوني أحبك .

قمت أفز لشوفتك .. وأتحرى جيتك .. أنتظر حبي الجديد .. بعد ما فكرت فيك .

كنت أشوفك من قريب مع جميع الناس عادي .. ما تخيلتك حبيب .. رايح بقلبي وغادي .

تبسم ترى العمر فاني .. تبسم وإياك تنساني .. تبسم ترى الهنا لحظة .. تبسم ولو علشاني .

إن كنت بروحك أنا ثانيك .. وإذا متضايق أنا أسليك .. وإذا مستانس الله يهنيك .

قهوتي أنت حلاها .. وزعلتي أنت رضاها .. وعلتي أنت دواها .. ونظرتك عمري فداها .

خلك بجنبي قريب .. لو حصل شي بيننا .. عن حياتي ما تغيب .

كم تحسفنا عليك .. ما نبي غيرك نبيك .. تونا حسينا بغلاك .. يا تجينا يا نجيك .

رحت للسوق أشتري ساعة غالية .. ما لقيت أغلى من الساعة إلي شفتك فيها .

مشتاق أسولف معاك .. وأحس لحظة بهواك .. من كثر ما أقول غالي .. زاد بغيابك حلاك .

أنا أعرفك ! أكيد أعرفك .. بس وين شفتك ؟ تذكرت .. أنت اللي نصف الشهر يملي السما نورك

لوخيروني بين حبك ومال قارون اختار مال قارون وأقدمه لك هديه

كم قمر في الكون؟ اثنين واحد في السماء وواحد قاعد يقرأ الرسالة

احبك ايه نعم واهيم بسحر نظراتك ولجل حبك أقول تهون حياتي

يا أجمل عشرة عشرتكم .. ومافي مثل طيبتكم .. ترى ما تنقصنا إلا شوفتكم .. وحشتونا

قد يبيع الإنسان شيئا قد شراه…ولكن لايبيع قلبا قد هواه

الشمس ترسل حبا ذهبيا والقمريرسل حبا فضيا وأنا أرسل لك حبا أبديا

دورت رسالة أرسلها لك ما لقيت أحلى من كلمة الله لايحرمنى منك

رسالتك لي فجرت في قلبي الشوق وزاد الحنين للقاك ياحياتي

دخيلك يا بعد روحي .. لا جيت اتنام .. تذكرني .. تذكر إن في واحد يحبك حيل

مطلوب في قسم شرطة الحب .. بتهمة سرقة قلبي .. وما تطلع إلا بكفالة قدرها (5000) بوسه .

لو سنين عمري تضيع .. والزهور تنسى الربيع .. ما أنساك أبد .

قلبي وأنا أدري به .. يحبك ويغليك .. تبي الحقيقة .. كل كلي يحبك ويموت فيك .

كلمة أحبك من شفاتك .. تكفيني . رسالة حب

كيف آكل عشاي وأنت على بالي .. حتى الدياي اللي في الصحن يضحك على حالي .

زرعتك في شراييني .. وسميتك نظر عيني .. ووهبتك كل أحاسيسي .. وقلت إنك هلي وناسي .

أهديك شيك بمليون قبلة .. أصرفه من بنك حبي .. شارع فكري .. الدور الأول من قلبي .

أرسلت شمعة تنور لك .. رجعت لي زعلانه !! قلت لها ليش ؟؟ قالت كيف ترسلني لقمر من نور

تمنيت أكون دمعه .. حتى أولد في عينيك .. وأعيش على خديك .. وأموت عند شفتيك .

لا مرني طيفك .. أضمه حيل بأحضاني .. وشلون إذا جيت عندي .. وشافتك عيني .

لا تلمس الوردة .. من الوردة عليك أغار .. أنا أكثر من يحبك .. لو محبينك كثار .

لو عرف النحل طعم شفتيك .. لترك العسل وذهب إليك .

لو جمعت أيام عمري من فرح .. ما تساوي لحظة من وقتي معك .

أتوقع إن أمك نحلة .. تدري ليش ؟؟ لأنها جابت عسل مثلك .

اللهم إني أحب عبدك هذا حبا خالصا فيك .. فاجمعني وإياه في رياض الجنان .

دورت رسالة أرسلها لك .. ما لقيت أحلى من كلمة .. الله لا يحرمني منك .

تعلن خطوط دمي .. عن إقلاع رحلة حبي .. الرجاء من مطار قلبك .. الإذن لها بالهبوط .

أول شخص بالدنيا يستاهل كلمة .. كل يوم وأنت الحب .. يا أحلى قلب بالدنيا

لو كان كل الناس مثلك .. كان الوفاء تاج على كل مخلوق .

لو ينشري قلبك ترى الكاش مدفوع .. نشتري القلوب اللي ذبحنا غلاها .

ممكن أقول للوردة قبل ما تضم أوراقها..تصبحي على خيري ا أحلى وأعذب وأرق مخلوق .

من حبي لك وصدقي وجنوني .. نسيت كيف أطبق جفوني .. على قلبي ولا على عيوني ؟؟ .

أرسلت القمر ينور طريقك .. رجع زعلان .. قلت: وشفيك ؟؟ قال:نوره أعماني !! .

أبيك (حب) .. ما ينتهي عشقه أبد .. وأبيك (قلب) .. ما يسكنه غيري أحد

إن هواك في قلبي يضيء العمر إشراقا سيبقى حبنا أبدا برغم البعد عملاقا

أنا لي قلب ما يقسى ولي عقل ما ينسى ولي حبيب بدونه ما أسوى

رسالتك: ما تكفيني مكالمتك: يمكن تراضيني اشوفك: هي منى عيني

لو ورق أبيض أرسل يكفي انك سألت يكفي أن الورق به لمسة من ايديك

ذرفت دمعه في أحد المحيطات إن استطاعوا الحصول عليها أعدك بنسيانك

ودي أجيلك ملهوف عابر بحور الخوف لكن كل شي ضدي حظي و الدنيا و الظروف

حان ألان موعد بوستى حسب توقيت الشوق لشفايفك

ممكن أقول للوردة قبل تضم أوراقها تصبحين على خير يا أحلى وأرق مخلوق

اللي خلقك خلق مليون زيك بس وربي كلهم ما يساوي شيء من غيرك

اذا لم تجمعنا الايام جمعتنا الذكريات واذا القلب لم يراك فالعين لن تنساك

رحت اشتري ساعة هدية ما لقيت اغلي من الساعة اللي قابلتك فيها

تعلن هيئة الفلك عن اختفاء احد الاقمار فحاسب يا حبيبي ليمسكوك

عرب (( قلبي )) كائن مسحور بطيفك مقتول وعلامة قتله البسمة الظاهرة علي شفتيك

سأظل احبك واعشقك ولو طال انتظاري فأن لم تكن قدري فأنت اختياري

فكرت يوم اهديك عيوني لكني تراجعت خفت اشتقالك في يوم ما اقدرش اشوفك

من كتر شوقي ولهفتي المس ايديك اروح اسلم علي اللي سلمت في يوم عليه

دورت علي رساله ابعتهالك ما لقيت غير الله يخليك ليه ويبارك فيك يا وجه الخير

نفثي ارثلك رثالة بث ماني عارف ايث اكتبلك ياربي ايث ايث بث انت عثل

انتظرت ولما طال الانتظار أرسلت أحلى المعاني تقول لا تغيب يا غالي

استعد لتحليل فصيلة الدم. انتظر. النتيجة في الطريق . اكتشاف خطير. دمك ع.س.ل

خليك جاهز يمكن تنقص الكمية و نحتاج لك المرسل:مصنع العسل و الشوكولاته

أنا رسالة جايه من إنسان قاعد بروحه يفكر فيك كثير ويسلم عليك كتير

طلب صغير؟ ممكن : تضحك وتعبر لي بضحكتك برنه وتقفل

لولا الحياء والخوف والثالثة الموت لا أصيح بالصوت مشتاق لك > موووت <

أنا الان فوق السطح أن ما أرسلت لي رساله خلال 5 دقائق رميت نفسي

تمنيتك ترفع الهاتف ، وتسأل عني ، ولا آنت خايف لا تسمع عتاب مني!

في مساء ساهر مع نجم ساهر أرسل باقة ورد عاطر لأغلى من مر على الخاطر

همسة حب ونبضة شوق تقول لك صباح الخير يا وجه الخير

خليني ببالك وطمني على حالك ولاتقطع أخبارك تراني انتظر اشوف رقم جوالك

دايما اللقا محكوم بأوقات وظروف لو زاد بي الشوق ازاي أشوفك

أكذب على نفسي إذا قلت بنساك وأكذب عليك إذا قلت ناسيك

لا تحسب البعد وقلة رسايلنا مرخصه مقامك واللي خلق الكون موش ناسيك

من غلاوتك والله مالاقي كلام ويعلم الله فوق حبي كيف لك عندي احترام

عندي لك وردتين : ورده تبوسك وورده تداعب خدودك و تقول صباح الخير

ثلاثه تملكها وهي أغلى ما عندي: اشوفك وصوتك ورسايلك لا تحرمني منها رجاءً

لليل هلاله ولقلبي حبيب عذبني دلاله يا ترى اليوم كيف حاله

لو يحرمني الزمن لوقاك فلن يحرمني من ذكراك أحبك و أوعد ما أنساك

للدموع أسرار وللحب آثار وفراقك نار وشوفتك تمحي كل شي صار

جمال الليل بنظرة عيونك ونور البدر مرسوم بجفونك وكل الكون ما يسوى بدونك

سلامة روحك وقلبك من هموم تعانيها حبيبي يحفظك ربي من الدنيا و ما فيها

يا أجمل الناس بالخير صبحتك يا أعذب الناس فديتك نسيت نفسي ما نسيتك

حياتي في خطر مشتاق رسايل من القمر يا ترى بيرسل ولا اشرب من البحر

نفسي أبوسك تسعه و تسعين مرة و كل مرة أغلط في العدد و أعيد من أول

كل شي بينتهي حياتي عمري رسايلي الا غلوتك ما تنتهي

يا عطر الشوق يا ملح وذوق يا نور الشمس يا صوت الهمس يسعد مساك وبس

تغيب لكن ما تفارق خيالي أنت الوحيد اللى إذا غبت في عيني والله غالي

بيقولو: بالبعد القلب يقسى و أنا أقول: اللي يحب ما ينسى وأنت ايه تقول؟

ياأرض احفظيه وياسماء ظلليه ده غالي ومن نسمة الهواء نخاف عليه

اتفقنا نكون اثنين انا الرمش وانت العين اذا مافرقنا القدر ماتفرقنا البشر

الصديقان الصادقان مثل الشفتين قد يفترقا بكلمه ولكنهما سرعان مايعودان

دورت رسالة أرسلها لك ما لقيت أحلى من كلمة الله لا يحرمنى منك

أرسل لغيرك و الرسايل تجي ليك كن الرسايل حالفة ما تخونك. ؟

إذا أرسلت لك رساله أقول فيها (أنا أحبك موت) ايه راح ترسل لي..؟!

هلا باللي تذكرني وكنت احسبه نساني .. بعيد عن عيني وهو اقرب من انفاسي!

مبروك قبولك في كلية قلبي تخصص : حب التخرج : مستحيل

لو ما أرسلت !لو ما اتصلت !!لو حتى شفت رقمي وطنشت !أنت بقلبي مثل ما إنت !!

اجمل بطاقة حب فلاشية للاهداء

لتشغيل اغنية الحب المرافقة اضغط على الدائرة الحمراء



اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

اقوى 100 رسالة حب، رسائل حب 2018 بالفصحى واللهجات العامية