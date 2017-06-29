رفع اسعار الغاز الطبيعي

مصريات – اخبار مصر اليوم تكتبها آية شحاتة: قرر مجلس الوزراء رفع اسعار الغاز الطبيعي المنزلي في اليوم الذي اعلن فيه عن رفع اسعار الوقود وكافة المنتجات البترولية في مصر.

وقال طارق الملا وزير البترول ان شرائح اسعار الغاز المنزلي الجديدة دخلت حيز التطبيق ويحاسب المواطنين على استهلاكهم بالتسعيرة الجديدة للغاز المنزلي بدءا من يوم الخميس 29 يونيو 2017.

وبلغت نسبة الزيادة في اسعار الغاز الطبيعي 100 في المية لبعض الشرائح.

واسعار الغاز للمنازل الجديدة هي:

سعر المتر من صفر للشريحة التي تستلهك من صفر الى 30 م3 كانت 30 وبعد الزيادةـ60 قرشا

وسعر متر الغاز الطبيعي لاستهلاك ما بين30 إلى 60 م3 بـ175 قرشا.

اما الاستهلاك فوق الـ60 م3 بلغ بعد الزيادة 255 قرشا.

ومن المتوقع ارتفاع اسعار تركيب الغاز الطبيعى للمنازل، واشتراكات الوحدات السكنية الجديدة ايضا، بعد قرار رفع الدعم الاخير عن الوقود، ولكن يستمر العمل بنظام الدفع بالتقسيط في اسعار الاشتراكات لشركة تاون جاس للتيسير على المواطنين.

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

رفع اسعار الغاز الطبيعي للمنازل مع الزيادات في سعر الوقود