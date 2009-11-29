رقص جزائري ساخن

رقص جزائري ساخن

رقص جزائري ساخن على اغاني الراي | فيديو

مصريات

فيديو رقص جزائري ساخن على اغاني الراي مع اغنية جوليلي جوتيم  .

رقص جزائري ساخن Danse Rai Algerie واغنية Goulili je t´aime .

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فيديو رقص جزائري ساخن Algerian Rai – Oriental Belly dance

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رقص جزائري ساخن على اغاني الراي | فيديو

29/11/2009 57 تعليق رقص شرقي , , , , , , , , , , , , , ,
57 comments
  1. عبد الكريم 31/08/2017 21:33 -

    انا جزائري وافتخر كريم من سطيف

  2. nassima 19/12/2015 23:42 -

    بلادي هي الجزائر  لقد ولدت فيها ترعرعت

  5. جزائرية وافتخر والي مو عاجبو ينتحر 22/08/2013 01:46 -

    السلام عليكم ارحب بكل الجزائريين و ارحب باخواننا العرب و المسلمين من كل الدول و عندي ملاحظة مو حرام تحكمو وانتو شايفين انو الرقص بعيد كل البعد عن الاغنية لا يوجد تناسق و ما اقول انو ما عندنا رقص بالجزائر احنا بنرقص بس بالاعراس و بملابس محتشمة و الله حرام هالفتنة ,,حسبنا الله ونعم الوكيل …تحيا الجزائر اروع و احلى و اجمل بلد

  6. جزائرية وافتخر والي مو عاجبو ينتحر 22/08/2013 01:43 -

    السلام عليكم ارحب بكل الجزائريين و كل اخوانا العرب بس عندي ملاحظة صح في عندنا رقص بس مو هيك و لو كان بيكون بالاعراس فقط وملابس محتشمة و يا ريت تشوفو كيف الرقصة مو متناسقة مع الاغنية مو حرام تعملو هيك حسبنا الله ونعم الوكيل في الي بيعمل الفتنة بين البلدين تحيا الجزائر بلد الرجال و الاخلاق

  7. دلع 16/07/2013 12:20 -

    والله نقول كلمة الصح حرام على هدى الشيرة راها لابسة هاك وترقص قدام الرجال حنايا الجزايريات ما نلبسوش هاك ورقصنا باين 

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