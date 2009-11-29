رقص جزائري ساخن على اغاني الراي | فيديو
مصريات
فيديو رقص جزائري ساخن على اغاني الراي مع اغنية جوليلي جوتيم .
رقص جزائري ساخن Danse Rai Algerie واغنية Goulili je t´aime .
شاهد اكبر مجموعة رقص شرقي
بدون تحميل شاهد رقص جزائري
مصريات
فيديو رقص جزائري ساخن على اغاني الراي مع اغنية جوليلي جوتيم .
رقص جزائري ساخن Danse Rai Algerie واغنية Goulili je t´aime .
شاهد اكبر مجموعة رقص شرقي
بدون تحميل شاهد رقص جزائري
انا جزائري وافتخر كريم من سطيف
بلادي هي الجزائر لقد ولدت فيها ترعرعت
اتق الله
الحب والرومنسية
السلام عليكم ارحب بكل الجزائريين و ارحب باخواننا العرب و المسلمين من كل الدول و عندي ملاحظة مو حرام تحكمو وانتو شايفين انو الرقص بعيد كل البعد عن الاغنية لا يوجد تناسق و ما اقول انو ما عندنا رقص بالجزائر احنا بنرقص بس بالاعراس و بملابس محتشمة و الله حرام هالفتنة ,,حسبنا الله ونعم الوكيل …تحيا الجزائر اروع و احلى و اجمل بلد
السلام عليكم ارحب بكل الجزائريين و كل اخوانا العرب بس عندي ملاحظة صح في عندنا رقص بس مو هيك و لو كان بيكون بالاعراس فقط وملابس محتشمة و يا ريت تشوفو كيف الرقصة مو متناسقة مع الاغنية مو حرام تعملو هيك حسبنا الله ونعم الوكيل في الي بيعمل الفتنة بين البلدين تحيا الجزائر بلد الرجال و الاخلاق
والله نقول كلمة الصح حرام على هدى الشيرة راها لابسة هاك وترقص قدام الرجال حنايا الجزايريات ما نلبسوش هاك ورقصنا باين