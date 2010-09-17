زرع العدسات في داخل العين لعلاج قصر النظر

زرع العدسات
مصريات – كتبت اماني خليل: يعد قصر النظر بدرجاته المختلفة من اكثر عيوب انكسار العين انتشارا في مختلف الأعمار.. وفي الماضي كان علاج قصر النظر يقتصر على استعمال النظارة الطبية فقط بما فيها من عدم ملاءمة في الاستخدام عند العديد من المرضى وتنوعت في الفترة السابقة طرق علاج قصر النظر البديلة من العدسات اللاصقة والليزك مرورا بتغيير عدسة العين الطبيعية وفي السنوات الأخيرة ثبت علميا ان زرع العدسات الأمامية داخل العين يعد من أكثر الطرق أمانا وكفاءة في هذا المجال.
وهذا ما يؤكده الدكتور رياض فكري ــ استاذ طب وجراحة العيون.. كما يمتاز زرع العدسات بوضوح الرؤية والرؤية الليلية والأمان التام كما يعتبر حلا جذريا مدى الحياة حيث لا تحتاج العدسة الى التغيير في المستقبل وتتم عملية زرع العدسات الأمامية لعلاج قصر النظر عادة لعلاج ما بين “ــ 4” الى “ــ 25” درجة قصر نظر ويستخدم في المرضى بين سن 18 الى 45 عاما وتجرى عمليات زرع العدسات عادة تحت مخدر سطحي أو موضعي أو كلي في بعض الأحيان حيث يستغرق زمن جراحة زرع العدسات ما بين 5 الى 10 دقائق في المتوسط ويعود الشخص الى ممارسة حياته الطبيعية في اليوم التالى مع بعض الاحتياطات البسيطة ولفترة قليلة.
أضاف الدكتور رياض ان الفترة الأخيرة شهدت تطورا مستمرا في نوعية وشكل العدسات المزروعة لزيادة درجة الكفاءة والأمان ويعد الجيل الجديد من العدسات اللينة مثالا ممتازا لهذا التطوير حيث يتم زرع العدسات من خلال فتحة دقيقة لا تتعدى 5.3مم وبدون الحاجة الى اجراء فتحة بالقزحية ولا استخدام الخيوط الجراحية نظرا للدقة المتناهية لحجم العدسة وفي النهاية فان اختيار الوسيلة المناسبة لعلاج قصر النظر يظل دائما اختيارا مشتركا بين الطبيب والمريض لتحديد أكثر الوسائل المناسبة والأكثر كفاءة لكل عين ولكل شخص حسب حالته.
هل ينفع اقدم فى الكلية الحربية بعد العملية
ابني عمره12سنه ممكن اعمل ليهو زراعه عدسه لانه عنده كسل في عينه الشمال والفرق بينهم 9 درجات
قصر نظر 7 درجات ونص وعمري 27 سنه أستطيع أعمل زرع عدسه لو لا
درجة قصر نظري هيه 7 ونص وعمري 27 كادر اسوي زرع عدسه أو لا
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته,مع انني مقيم بأروبا, وأيضا عندي نقص نظر في العيون,استعمل عدسات اللصيقة
اغيرهم كل شهر او ستة شهور او سنتين على حسب نوع العدسة التي استعملها,المهم زروت اكثر من دكتور والإختصاصي في العملية الجراحية للعيون, المهم هذه معلومة مؤكدة علميا,ممنوع زرع عدسات او قيام بالعملية الليزا الا بعد 21 سنة, دكتور الذي ينصحك بالزرع العدسة او العملية الليزا وانتي او انت تحت 21 سنة,همه هو المال,
اما العملية زرع العدسة فيكون الذي يعاني اكثر من 14 ناقص البعد والقرب وهذه تحتاج زرعة عدسات,لان الليز يجب تكون لديك اقل بكثر 8 ناقص, مدة رؤية جيدة شهر بعد العملية,هنا بأروبا مكلفة وحاسة زرع العدسة اماالليز فهي لايتعدى 1500 ارو للعينين .وأريد ان انصح الاشخاص قبل قيام بالعملية هو تذهب لأكثر من دكتور ويكون عنده خبرة طويلة في الإجراء العملية الجراحية,لان بعض الاطباء مع آسف يتدربون في البشر كم شخص فقد عينه لان دكتور طلع حرامي
السلام عليكم انا عملت عين وحده قبل اسبوع والان لا ارى فيها مثل العين اليسرى بالنظاره افضل بكثير من العين الي فيها العدسه شو اعمل هل ممكن تتحسن الرويا بعد اسبوع او انهم حطولي عدسه اقل مقاس انا قلقله جدا ومحبطه مع العلم اني بعد شهر اعمل العين اليسرى
انا عمري 36 سنه نظري اقل من -10 ما هي تكلفة زراعة العدسات بالنسبه لي حتي اجهز المبلغ
عمري الان 16سنة لدي نقص كبير في النضر هل ممكن زراعة العدسات الدائمة
عندي نقص -20 أرجوكم مساعدتي فورا
السلام عليكم ورحمة الله
ارجوا من سيادتكم توضيح بعض الامور , ابلغ من العمر 32 لدي قصر نضر شديد -15,5 العين اليمني و -17 العين اليسرى هدا وفق مقاس العدسات اللصقة التي البسها , الدكتور المشرف عليا قال لي ممكن اجراء عملية زرع عدسة ICL لكن لن يتخسن الابصار الا ب 3 من 10 في العين اليمني و 1من 10 في العين اليسري السؤال هل هدا صحيح أم يمكن الحصول على جودة ابصار احسن وفي الاخير بار ك الله فيكم وجازكم كل الخير
السلام عليكم اعاني من ضعف نظر شديد منذ الصغر وظهر عندي الان الماء الابيض في احد العينين نصحني الدكتور بزراعه عدسه علما بان نظري -16والانحراف -3 هل في أمل بعد العمليه الاستغناء عن الظاهر وما مخاطر العمليه شكرًا وجزاكم الآه خير أتمنى الرد في اقرب وفت لان العمليه حقتي بعد يومين وشكرا
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ارجوكم كل الرجاء أن ترد على رسالتي
اختي عمرها 21 سنه عملت عمليه زراعه عدسات وازاله المياه البيضاء وهي في عمر 9 سنوات وكانت العمليه سنه 2001 في اليمن على يد دكتور روسي المهم بدأ نظرها يقل بعد كم سنه أكثر وأكثر وبسبب الجهل من الجميع لم يتصرفو بحكمه في حالتها وعندما كان عمرها 18 سنه دخلت عندي امريكا وعرضناها على الدكاترة هنا وقالو كيف نعمل لها عمليه زراعه عدسات وهي مازالت صغيره وان نظرها ضعف جدا وبعد الفحوصات طلب الدكتور أن تلبس نظارات لمده سنتين أو ثلاث حتى تصل إلى عمر 21 سنه وبعدها تعود لعمل عمليه ثانيه لزراعة عدسات جديده ولاكن سوف يتم ازاله الجسم الزجاجي لأنه لا ادري ماذا كان يقصد أعتقد لأنه بعد العمليه وهي صغيره أنعمل لها عمليتين ليزر وهي عمرها 10 و11 وهذا أحدث ثقوب للجسم الزجاج وعندما يتم ازاله العدسات السابقه سوف يخرج الجسم الزجاجي المهم استخدمت النظارات والآن عدنا للدكتور ولكنه غير رأيه وقال مازالت صغيره على عمليه كهذا يفضل أنها تصبر أكثر عشان مايكون فيه خطورة عليها وقال سوف يتم زراعه عدسات فوق العدسات القديمه لكي نتجنب العمليه الكبيره وعندما بدأنا نأخذ القياسات للعدسات غير رأيه وقال ماينفع لازم تستخدم عدسات عاديه كل يوم تحطها وتشيلها أو النظارات لمده 4 أو 5 سنوات حتى يتطور العلم وتكون النتيجة أفضل
والآن احنا في حاله صعبه ولا نعرف مانفعل وأختي صعبانه عليا ولكنها قويه والحمد لله وراضيع بحكم الله بس حابه اعمل شي ل اختي ارجوكم أن تفيدوني ماذا بإمكاني أن أفعل وهل كلام الدكتور صحيح أو ماذا
وارجم أدعو لاختي ربي يشفيها ويحفظها من كل شر يارب
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السلام عليكم
انا عملت عملية زراعة عدسات .والحمد لله تغيرت حياتي بالكامل
ثمن العملية حسب الدولة التي توجد فيها انت.متلا المغرب والاردن لا يتجاوز سعر العملية للعينين 3000 يورو.
اما في دبي او باريس .تصل حتى 8000 الاف يورو.
بالمناسبة الاطباء العرب احسن من الأوربيين. لانهم كلهم درسو ا في اوربا وامريكا.
من 15 يوم عملت العملية.الحمد لله
3 انواع من القطرات الاسبوعين الاولين
قطرة واحة الاسبوعين التانيين
قطرة واحدة الاسبوعين التالتين
uعملت زرع عدسة منز شهرين وطلعت اقل درجتين واصبحت لم ارى بعينى كويس ماذا افعل
كم تكلفة زراعة العدسة طفلة عمرها عشر سنوات ؟ اليمن تعز
هل يمكن زرع العدسات السقه ملوانه زي الرومادي كده
مساء الخير هو انا ممكت اختار لون العدسه ولا هي لون واحد ؟
االسلام عليكم
انا اجريت عمللية زرع عدسات لتصحيح النظر شهر 12
والان فكيت الغرز من اسبوع فات
وسالب5ونص
وللعلم نظري كان سالب 5 قبل العملي
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وقبل فك الغرز اصبح سالب 1 وسالب 2 يعني بعد العملية وقبل فك الغرز
والان لي اسبوع من فك الغرز هل سيتحسن النظر بعد شهر او شهرين كما قال الدكتور
يا ريت تجاوبني يادكتور لاني مشغول البال كتير
والدكتور بعيد في دولة اخرى
اتمنى ترد علي
وشكرا
السلام عليكم ..
والدتى عملت عمليه ازاله مياه بيضاء وزراعه عدسه عملت اول عين الشمال وبعد اسبوع العين اليمين لكن
بعد اسبوع عينها الشمال بقت -1قال لها الدكتور انه عملت المقاس الى كان موجود بس طلع ناقص درجه هى تشعر بزغلله بصيطه سؤالى:هل نظرها سوف يضعف اكتر وماذا نفعل اذا لاقدر الله حدث ذلك؟ولكم جزيل الشكر