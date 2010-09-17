زرع العدسات

مصريات – كتبت اماني خليل: يعد قصر النظر بدرجاته المختلفة من اكثر عيوب انكسار العين انتشارا في مختلف الأعمار.. وفي الماضي كان علاج قصر النظر يقتصر على استعمال النظارة الطبية فقط بما فيها من عدم ملاءمة في الاستخدام عند العديد من المرضى وتنوعت في الفترة السابقة طرق علاج قصر النظر البديلة من العدسات اللاصقة والليزك مرورا بتغيير عدسة العين الطبيعية وفي السنوات الأخيرة ثبت علميا ان زرع العدسات الأمامية داخل العين يعد من أكثر الطرق أمانا وكفاءة في هذا المجال.

وهذا ما يؤكده الدكتور رياض فكري ــ استاذ طب وجراحة العيون.. كما يمتاز زرع العدسات بوضوح الرؤية والرؤية الليلية والأمان التام كما يعتبر حلا جذريا مدى الحياة حيث لا تحتاج العدسة الى التغيير في المستقبل وتتم عملية زرع العدسات الأمامية لعلاج قصر النظر عادة لعلاج ما بين “ــ 4” الى “ــ 25” درجة قصر نظر ويستخدم في المرضى بين سن 18 الى 45 عاما وتجرى عمليات زرع العدسات عادة تحت مخدر سطحي أو موضعي أو كلي في بعض الأحيان حيث يستغرق زمن جراحة زرع العدسات ما بين 5 الى 10 دقائق في المتوسط ويعود الشخص الى ممارسة حياته الطبيعية في اليوم التالى مع بعض الاحتياطات البسيطة ولفترة قليلة.

أضاف الدكتور رياض ان الفترة الأخيرة شهدت تطورا مستمرا في نوعية وشكل العدسات المزروعة لزيادة درجة الكفاءة والأمان ويعد الجيل الجديد من العدسات اللينة مثالا ممتازا لهذا التطوير حيث يتم زرع العدسات من خلال فتحة دقيقة لا تتعدى 5.3مم وبدون الحاجة الى اجراء فتحة بالقزحية ولا استخدام الخيوط الجراحية نظرا للدقة المتناهية لحجم العدسة وفي النهاية فان اختيار الوسيلة المناسبة لعلاج قصر النظر يظل دائما اختيارا مشتركا بين الطبيب والمريض لتحديد أكثر الوسائل المناسبة والأكثر كفاءة لكل عين ولكل شخص حسب حالته.

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

زرع العدسات في داخل العين لعلاج قصر النظر