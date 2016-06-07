شروط الالتحاق بالتمريض العسكري 2017

شروط الالتحاق بالمدارس الثانوية العسكرية التمريض العسكري 2017 – 2018

شروط الالتحاق بالتمريض العسكري

مصريات – كتبت شادية وهبة: تقوم وزارة الدفاع بالاعلان عن شروط التقديم في المدارس العسكرية الثانوية التابعة لها وخاصة التمريض العسكري لطلبة الاعدادية لعام 2016 – 2017.

وحددت الحد الادنى للقبول في تنسيق التمريض العسكري وهي ان يكون الطالب حاص على مجموع 170 درجة في نتيجة الشهادة الاعدادية العامة و اللغات الانجليزية ، و 250 درجلة لطلبة الشهادة الاعدادية الازهرية.

واهم شروط الالتحاق بالتمريض العسكري هو قبول ولي الامر لدخول ذويه في القوات المسلحة والتحاقه بـ التمريض العسكري للبنات و للبنين ويجب تقديم موافقة كتابية على هذا.

وايضا يشترك ان يكون الطالب مصري الجنسية ومن ابوين مصريين ولا يقل عمره 14 سنة ولا يزيد ايضا عن 17 سنة ، وعليه اجتياز جميع اختبارات القبول ومن بينها الكشف الطبي.

كما اوضح مسئول الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ان من شروط التقدم بالتمريض العسكري ان لا يكون سبق التحاق المتقدم بالمدارس العسكرية ورفده وسوف يتم الاعلان عن نتائج الكشف الطبي في شهر يوليو.

اما آخر موعد للتقديم هو بداية يوليو 2017 القادم.

ويحصل الطالب في حالة قبوله في مدرسة التمريض العسكري ونجاحه بكل الاختبارات على كل امتيازات افراد القوات المسلحة ومن بينها امكانية السفر في بعثات تعليمية داخل وخارج مصر.

لمعرفة المزيد من المعلومات حول تنسيق الشهادة الاعدادية العامة او الشهادة الاعدادية الازهرية وشروط القبول في الثانوية العسكرية مدرسة التمريض العسكري اضغط هنا >> www.tansik.egypt.gov.eg/application

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شروط الالتحاق والقبول بمدارس التمريض العسكري 2017 للبنات للبنين

07/06/2016 657 تعليق الكلية الحربية , , , , , , , , , , , , , , , ,
657 comments
  1. ندي محمد 08/07/2017 14:45 -

    عندي واحده صحبتي اسمها ندي وجايبه173.5 وهي من الوادي الجديد

  2. معتز حامد 07/07/2017 22:19 -

    انا اسمى معتزحامد انا جيب 248عايز ادخل تمريض عسكرى اعمل ايه ممكن الرد

  3. هايدي السيد عبد الغني 02/07/2017 19:30 -

    لو سمحت انا جايبه 233 ينفع أقدم ثانوي عسكري
    وكمان هوا في ثانوي عسكري في المنصوره ممكن الرد

  4. اميره 01/07/2017 16:39 -

    مفيش ثانوي عسكري انا رحت اقدم لبنتي قالوا انه اللغه من 2015 فيه معهد التمريض العسكري بعد الثانويه العامه علمي علوم بمجموع 60%

  5. اسماء ممدوح رشدي 30/06/2017 22:30 -

    لو سمحت انا خارجه جامعه كليه خدمه اجتماعيه ينفع اقدم تمريض

  6. سيد القاضي 28/06/2017 15:55 -

    الاسم ايمان حمدي محمود عمارة
    ارغب بالتقدم لتمريض العسكري
    المجموع. 290

  7. Taha El seedy 21/06/2017 12:32 -

    انا اسمي طه محمود سيد أحمد الصعيدي من المنوفية انا جيب 206.5 عايز ادخل تمريض العسكرية

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