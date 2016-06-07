شروط الالتحاق بالتمريض العسكري

مصريات – كتبت شادية وهبة: تقوم وزارة الدفاع بالاعلان عن شروط التقديم في المدارس العسكرية الثانوية التابعة لها وخاصة التمريض العسكري لطلبة الاعدادية لعام 2016 – 2017.

وحددت الحد الادنى للقبول في تنسيق التمريض العسكري وهي ان يكون الطالب حاص على مجموع 170 درجة في نتيجة الشهادة الاعدادية العامة و اللغات الانجليزية ، و 250 درجلة لطلبة الشهادة الاعدادية الازهرية.

واهم شروط الالتحاق بالتمريض العسكري هو قبول ولي الامر لدخول ذويه في القوات المسلحة والتحاقه بـ التمريض العسكري للبنات و للبنين ويجب تقديم موافقة كتابية على هذا.

وايضا يشترك ان يكون الطالب مصري الجنسية ومن ابوين مصريين ولا يقل عمره 14 سنة ولا يزيد ايضا عن 17 سنة ، وعليه اجتياز جميع اختبارات القبول ومن بينها الكشف الطبي.

كما اوضح مسئول الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ان من شروط التقدم بالتمريض العسكري ان لا يكون سبق التحاق المتقدم بالمدارس العسكرية ورفده وسوف يتم الاعلان عن نتائج الكشف الطبي في شهر يوليو.

اما آخر موعد للتقديم هو بداية يوليو 2017 القادم.

ويحصل الطالب في حالة قبوله في مدرسة التمريض العسكري ونجاحه بكل الاختبارات على كل امتيازات افراد القوات المسلحة ومن بينها امكانية السفر في بعثات تعليمية داخل وخارج مصر.

لمعرفة المزيد من المعلومات حول تنسيق الشهادة الاعدادية العامة او الشهادة الاعدادية الازهرية وشروط القبول في الثانوية العسكرية مدرسة التمريض العسكري اضغط هنا >> www.tansik.egypt.gov.eg/application

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شروط الالتحاق والقبول بمدارس التمريض العسكري 2017 للبنات للبنين