شروط الالتحاق والقبول بمدارس التمريض العسكري 2017 للبنات للبنين

شروط الالتحاق بالتمريض العسكري
مصريات – كتبت شادية وهبة: تقوم وزارة الدفاع بالاعلان عن شروط التقديم في المدارس العسكرية الثانوية التابعة لها وخاصة التمريض العسكري لطلبة الاعدادية لعام 2016 – 2017.
وحددت الحد الادنى للقبول في تنسيق التمريض العسكري وهي ان يكون الطالب حاص على مجموع 170 درجة في نتيجة الشهادة الاعدادية العامة و اللغات الانجليزية ، و 250 درجلة لطلبة الشهادة الاعدادية الازهرية.
واهم شروط الالتحاق بالتمريض العسكري هو قبول ولي الامر لدخول ذويه في القوات المسلحة والتحاقه بـ التمريض العسكري للبنات و للبنين ويجب تقديم موافقة كتابية على هذا.
وايضا يشترك ان يكون الطالب مصري الجنسية ومن ابوين مصريين ولا يقل عمره 14 سنة ولا يزيد ايضا عن 17 سنة ، وعليه اجتياز جميع اختبارات القبول ومن بينها الكشف الطبي.
كما اوضح مسئول الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ان من شروط التقدم بالتمريض العسكري ان لا يكون سبق التحاق المتقدم بالمدارس العسكرية ورفده وسوف يتم الاعلان عن نتائج الكشف الطبي في شهر يوليو.
اما آخر موعد للتقديم هو بداية يوليو 2017 القادم.
ويحصل الطالب في حالة قبوله في مدرسة التمريض العسكري ونجاحه بكل الاختبارات على كل امتيازات افراد القوات المسلحة ومن بينها امكانية السفر في بعثات تعليمية داخل وخارج مصر.
لمعرفة المزيد من المعلومات حول تنسيق الشهادة الاعدادية العامة او الشهادة الاعدادية الازهرية وشروط القبول في الثانوية العسكرية مدرسة التمريض العسكري اضغط هنا >> www.tansik.egypt.gov.eg/application
عندي واحده صحبتي اسمها ندي وجايبه173.5 وهي من الوادي الجديد
انا اسمى معتزحامد انا جيب 248عايز ادخل تمريض عسكرى اعمل ايه ممكن الرد
لو سمحت انا جايبه 233 ينفع أقدم ثانوي عسكري
وكمان هوا في ثانوي عسكري في المنصوره ممكن الرد
مفيش ثانوي عسكري انا رحت اقدم لبنتي قالوا انه اللغه من 2015 فيه معهد التمريض العسكري بعد الثانويه العامه علمي علوم بمجموع 60%
لو سمحت انا خارجه جامعه كليه خدمه اجتماعيه ينفع اقدم تمريض
الاسم ايمان حمدي محمود عمارة
ارغب بالتقدم لتمريض العسكري
المجموع. 290
انا اسمي طه محمود سيد أحمد الصعيدي من المنوفية انا جيب 206.5 عايز ادخل تمريض العسكرية