شروط كيفية الالتحاق بالمدارس الثانوية العسكرية بنين بنات 2017

شروط الالتحاق بالثانوية العسكرية

مصريات – كتبت وفاء فتحي: ستقوم وزارة الدفاع في استقبال طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدارس الثانوية العسكرية المصرية 2016 – 2017 التابعة لها بمختلفة تخصصاتها ومن بينها تنسيق التمريض العسكري للبنات و للبنين وكذلك مدارس الثانوية العسكرية الجوية والرياضية بالقاهرة، بسوهاج، او بالمنصورة وغيرها.

وتم تحديد الحد الادنى فقط في تنسيق القبول بمدارس التمريض التابعة للجيش المصري و القوات المسلحة للبنين والبنات وهو بالنسبة لطلاب الشهادة الاعدادية العامة 170 درجة ولطلبة الاعدادية الازهرية 250 درجة.

اما عن كيفية الالتحاق الثانوية العسكرية 2017 الجوية او الرياضية سواء بنات او بنين، فمن الشروط الاساسية والرئيسية هي الا يزيد عمر المتقدم عن 17 عاما ، ولا يقل عن 14 عاما وعليه اجتياز جميع الاختبارات التي سوف يخضع لها ومن بينها الكشف الطبي وكشف الهيئة وايضا يجب الحصول على موافقة ولي الامر.

والتقديم في الثانوية العسكرية لا يقتصر على طلاب الشهادة الاعدادية لعام 2017 فقط لكن يمكن ايضا لطلبة دفعات 2016 و 2015 طلب الالتحاق وسحب الاوراق وينطبق ذلك على جميع طلاب خريجي الشهادة الاعدادية في محافظات ومدن مصر: محافظة القاهرة , الدقهلية ، المنصورة ، محافظة الاسكندرية ، محافظة الشرقية ، المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، محافظة قنا ، مطروح ، شمال سيناء، العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، محافظة اسيوط ، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم

اما كيفية نظام التعليم داخل المدارس الثانوية العسكرية فيشبه النظام العام وتشرف عليه ايضا وعلى اختباراته وزارة التربية والتعليم ولكن بزيادة بعض المواد مثل التربية العسكرية بجانب منظومة الدراسة المنضبطة ، وتخضع كذلك مناهج التمريض لاشراف وزارة الصحة.

وكنا قد نشرنا في وقت سابق على صفحات موقع مصريات تفاصيل كاملة عن التمريض العسكري للبنات والبنين وتجدوه بالضغط هنا >> شروط الالتحاق بالتمريض العسكري وهو مخصص عن كيفية التقديم الى الثانوية العسكرية للتمريض العسكري وشروط القبول وايضاً مواعيد سحب الملفات وغيرها.

ويمكن لخريج الثانوية العسكرية فيما بعد، التقدم الى الكلية الحربية او الفنية العسكرية و كلية الشرطة والكلية الحربية شرط خضوعه للاختبارات واجتيازه لها وغيرها او الجامعات المصرية العامة ويخضع وقتها لنظام التنسيق العام المقرر على السنة التي تخرج بها.

لمزيد من التفاصيل حول تنسيق الشهادة الاعدادية لهذا العام 2017 اضغط هنا >>> www.tansik.egypt.gov.eg

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شروط كيفية الالتحاق بالمدارس الثانوية العسكرية بنين بنات 2017