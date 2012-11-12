شروط و ميعاد التقديم للكلية الحربية للضباط المتخصصين 2015-2016

شروط وموعد التقديم في الكلية الحربية للضباط المتخصصين لعام 2015

شروط التقديم في الكلية الحربية للضباط المتخصصين 2015

شروط التقديم للكلية الحربية 2015

موعد سحب ملفات الكلية الحربية للضباط المتخصصين 2015-2016

يتم تحديد ميعاد سحب ملفات الكلية الحربية للضباط المتخصصين بداية الشهر القادم.

اما شروط التقديم للكلية الحربية بالنسة للضباط المتخصصين بشكل عام، حيث لم يتم بعد تحديدها بعد لعام 2014

شروط التقديم للكلية الحربية و التخصصات المطلوبة من خريجي كليات الطب البشري والاسنان الحاصلين على البكالوريوس 30 عاما في أول يناير القادم و28 سنة للطب البيطري والصيادلة ذكور واناث 28 سنة وخريجي كليات التمريض للبنات 26 سنة.

أما الحاصلون على درجة الماجستير فتكون السن 34 عاما لخريجي الطب البشري لجميع التخصصات بالاضافة الى تخصص طب الطواريء والاسعافات الأولية و30 عاما للطب البيطري و32 عاما للصيادلة.

وشروط التقدم الى الكلية الحربية للضباط المتخصصين للمتقدمين من الأطباء حملة الدكتوراه 38 عاما للطب البشري و30 عاما للطب البيطري و34 عاما للصيادلة.

شروط التقديم في الكلية الحربية : خريجي كليات الهندسة ان يكون حاصلا على المؤهل عام 2014 وما قبلها بشرط التقيد بالسن وبتقدير مقبول فأعلى والا تزيد السن في أول يناير القادم على 26 عاما وان يتم إرفاق شهادة عضوية من نقابة المهندسين.

شروط التقديم للكلية الحربية لدفعة خريجي الجامعات “المختلط” ان يكون حاصلا على المؤهل طبقا للتخصصات المطلوبة 2014 والسنة السابقة لها فقط وبالنسبة لتخصص “علوم فلك” الحاصلين على المؤهل 2009 وما قبلها حتى عام 2015 ويشترط الحصول على المؤهل بتقدير جيد فأعلى ولا تزيد السن في أول يناير القادم عن 26 عاما وان يكون أمضى فترة الامتياز للعلاج الطبيعي..يسمح للضباط الاحتياط والمكلفين وافراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة في الجيش المصري حاليا التقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط.

تحديث:

التخصصات المطلوبة للكلية الحربية 2015 – 2016

التخصصات المطلوبة لم يجري تحدديها حتى الان بشكل نهائي ولكنها عادة ما تشمل على المؤهلات التالية كلية الطب البشرى – طب الااسنان -علاج طبيعي – طب بيطرى ) و حملة شهادات كليات الهندسة بانواعها ( هندسة كهرباء – هندسة الاتصالات -حواسب وتكنوجيا المعلومات – هندسة مدنية – طيران -ميكا انتاج- ميكاباور- سيارات- كيمياء ) وكليات علوم بمختلف تخصصاتها وبعض الكليات الادبية مثل كلية الحقوق والتجارة وخدمة وتربية رياضية واداب على انواعها وكذلك اللغات.

اما بالنسبة للبنات فعادة ماتكون التخصصات والشهادات المطلوبة للتقديم الى الكلية الحربية او باقي الكليات العسكرية قليلة وتنحصر بحملة شهادة التمريض والعلاج الطبيعي وخريجات كلية الصيدلة والتربية الرياضية

مكان و موعد سحب ملفات الكلية الحربية 2015

تسحب ملفات القبول من المكتب الرئيسي في الكلية الحربية على العنوان المعروف اعتبارا من نوفمير 2014.

كما يمكن تبادل المعلومات حول التخصصات المطلوبة و مواعيد سحب ملفات الكلية الحربية 2015 عبر التعليقات ادناه او بزيارة موقع الكلية الحربية بالضغط على الرابط التالي >>> http://q.gs/2Z0fR

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شروط و ميعاد التقديم للكلية الحربية للضباط المتخصصين 2015-2016

12/11/2012 1481 تعليق الكلية الحربية , , , , , , , , , , , , , , , ,
1481 comments
  1. أحمد محمد ابراهيم 05/12/2016 21:19 -

    خريج كليه هندسه مدنى دفعه السنه دى تقدير جيد
    ميعاد سحب الملف

  2. محمود امام 02/12/2016 14:14 -

    انا بكالوريوس نظم ومعلومات ينفع اقدم ولا لا

  3. Dr.mohammed 28/11/2016 15:21 -

    هل ينفع لخريجي كلية الشريعة والقانون التقديم فى النيابة العسكرية؟
    ارجو الرد

  4. ابوعوف 27/11/2016 09:26 -

    انا خريج تربية رياضيه
    دفعة٢٠١٠
    السن٣١

  5. اكرم 26/11/2016 20:48 -

    هل يمكن التقديم لكليه السياحة والفنادق

  6. محمود 26/11/2016 15:19 -

    ميعاد التقديم لدفعة متخصصين 2016 أمتى

  7. ibrahim hamdy 23/11/2016 21:35 -

    انا حاصل علي بكالوريوس التعليم الصناعي قسم كهربه التحكم في العمليات بتقدير جيد مرتفع هل لي الالتحاق بالكليه الحربيه

  8. محمد عيسي 02/11/2016 11:45 -

    لو سمحتوا كنت عاوز اعرف معاد سحب ملف ظباط متخصصين 2016 انا خريج ترية رياضية كنت محتاج اعرف

  9. محمد صلاح 26/10/2016 10:09 -

    بعد اذن معاليكم متى موعد سحب الملف
    فى اى يوم من شهر 11 بالضبط يبدء سحبه

  10. ايمان 07/10/2016 17:05 -

    انا خريجه صيدله المنصورة دفعه 2016 تقدير جيد جدا .. كنت حابه اعرف مواعيد التقديم امتى وايه الورق المطلوب لو سمحتم ؟

  11. اندرو ثايت 06/10/2016 15:45 -

    بعد اذنك حضرتك انا لسة متخرج من اكاديمية المستقبل قسم ارشاد سياحي وعرفت كل التخصصات وانا كان نفسي اتطوع والمجال اللي اتخرجت منة مش موجود مينفعش حتي لو اقضي خدمة لمدة 45 يوم ممكن اعرف ينفع ولا لا شكرا

  12. احمد عبد المنعم 01/10/2016 00:16 -

    خريجى طب بيطري المفروض يبقي التقدير ايه

  13. شاهندا 19/09/2016 19:18 -

    انا خريجه 2016 خدمه اجتماعيه ينفع أقدم ولو ينفع ايه الشروط منين سحب الملفات

  14. mohamed elsbay 15/09/2016 02:05 -

    انا خريج تجاره بتقدير مقبول ينفع هل لي تقديم

  15. أحمد جمعة محمود 02/09/2016 19:03 -

    أحمد جمعة خريج اداب علم نفس 2008 باحث ماجستير علم نفس إكلينيكى عمرى 29 عام هل يحق لى الالتحاق كضابط متخصص

  16. Walis 26/08/2016 11:45 -

    موعد التقديم في شهر كام بالظبط ياريت حد يفدني أنا خريج تجاره عربي بتقدير جيد مرتفع

  17. عبدالرحمن بدوي رجب محمد 16/08/2016 21:30 -

    انا ممكن اتقدم للتجنيد وا من خلال التجنيد التحق كا ظابط متخصيص

  18. الحسن علي 12/08/2016 21:22 -

    ماهو مو عد التقديم وسحب الملفات للكليه الحربيه للضباط المتخصصين لعام 2016 وهل الضباط الاحتياط تجري لهم نفس الاختبارات

  19. محمد حسنى 11/08/2016 10:09 -

    بكالوريوس تربيه قسم انجليزى دفعة 2015 اناث
    هل يحق لها التقديم ؟
    وهل توجد شروط معينه للقبول
    ومواعيد سحب الملفات من السبت للخميس ام يوجد مواعيد معينه ؟
    الرجاء الافاده وشكرا

  20. محمد خيري عزيز 07/08/2016 22:49 -

    بالنسبه لخريجي كلية الزراعه قسم الكيمياء الحيويه مطلوب التخصص ده ولا لا

  21. Noureldeen mohamed 07/08/2016 12:41 -

    نورالدين محمد خريج سنة ٢٠١٦ كلية العلوم جامعة الازهر بالقاهرة تخصص علم الحيوان الخاص بتقدير جيد جدا بس دور تانى ينفع اقدم ولا مش هينفع

  22. ايمن محمد احمد 06/08/2016 13:45 -

    هل اﻻكاديمية العسكرية مككن تقبل خريجي كلية اﻻداب كل التخصصات؟

  23. Esraa Gamal Soltsn 01/08/2016 02:52 -

    انا اسراء خريجه ٢٠١٦ بتقدير عام جيد جدا 82.5% كليه العلوم جامعه عين شمس قسم ميكروبيولوجى وكيميا وكنت عايزة اعرف شروط التقديم ايه وامتى هيبدا التقديم ،،وشكرا

  24. عبير 31/07/2016 17:24 -

    انا خريجة هندسة قسم مدنى عام بتقدير جيد ومشروع تخرج طرق بتقدير امتياز

  25. ifi 'guj 30/07/2016 04:56 -

    خريج تجاره دفعة 2016 جيد مرتفع مطلوب

  26. جولاندو 29/07/2016 16:00 -

    انا خريج بكالوريوس خدمه بتقدير جيد مرتفع دفعه 2016هل ينفع اقدم

  27. سهيله ابراهيم 26/07/2016 20:19 -

    انا خريجه دفعه 2014/2015 حاصله علي باكلوريوس تربيه رياضيه بتقدير جيدا هل ينفع اقدم

  28. ايمان 25/07/2016 14:56 -

    انا خريجة تربية قسم تاريخ دفعة 2016 تقديرى جيد جدا ينفع اقدم

  29. mohamed samir 24/07/2016 16:57 -

    طب انا هتخرج السنه الجايه ينفع اقدم حاصل علي بكالريوس خدمه هوا التقديم يشطرط بمرور سنه بعد التخرج انا هتخرج السنه الجايه ينفع اقدم علي طول ولا استنا السنه الي بعد التخرج

  30. احمد عبد العزيز 16/07/2016 22:38 -

    بكليوس تجاره تعليم مفتوح الشعبه محاسبه بتقدير جيد سني 27 عام هل يتم التطوع ليا بالجيش المصري ام لا ارجو الرد

  31. ساره شمس 16/07/2016 21:05 -

    سارة شمس خريجة 2016 بكالوريوس خدمة اجتماعية بتقدير جيد جدا هل لى الالتحاق ام الافضليه للبكالوريوس والدكتوراه

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