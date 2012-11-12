شروط و ميعاد التقديم للكلية الحربية للضباط المتخصصين 2015-2016

شروط التقديم للكلية الحربية 2015
موعد سحب ملفات الكلية الحربية للضباط المتخصصين 2015-2016
يتم تحديد ميعاد سحب ملفات الكلية الحربية للضباط المتخصصين بداية الشهر القادم.
اما شروط التقديم للكلية الحربية بالنسة للضباط المتخصصين بشكل عام، حيث لم يتم بعد تحديدها بعد لعام 2014
شروط التقديم للكلية الحربية و التخصصات المطلوبة من خريجي كليات الطب البشري والاسنان الحاصلين على البكالوريوس 30 عاما في أول يناير القادم و28 سنة للطب البيطري والصيادلة ذكور واناث 28 سنة وخريجي كليات التمريض للبنات 26 سنة.
أما الحاصلون على درجة الماجستير فتكون السن 34 عاما لخريجي الطب البشري لجميع التخصصات بالاضافة الى تخصص طب الطواريء والاسعافات الأولية و30 عاما للطب البيطري و32 عاما للصيادلة.
وشروط التقدم الى الكلية الحربية للضباط المتخصصين للمتقدمين من الأطباء حملة الدكتوراه 38 عاما للطب البشري و30 عاما للطب البيطري و34 عاما للصيادلة.
شروط التقديم في الكلية الحربية : خريجي كليات الهندسة ان يكون حاصلا على المؤهل عام 2014 وما قبلها بشرط التقيد بالسن وبتقدير مقبول فأعلى والا تزيد السن في أول يناير القادم على 26 عاما وان يتم إرفاق شهادة عضوية من نقابة المهندسين.
شروط التقديم للكلية الحربية لدفعة خريجي الجامعات “المختلط” ان يكون حاصلا على المؤهل طبقا للتخصصات المطلوبة 2014 والسنة السابقة لها فقط وبالنسبة لتخصص “علوم فلك” الحاصلين على المؤهل 2009 وما قبلها حتى عام 2015 ويشترط الحصول على المؤهل بتقدير جيد فأعلى ولا تزيد السن في أول يناير القادم عن 26 عاما وان يكون أمضى فترة الامتياز للعلاج الطبيعي..يسمح للضباط الاحتياط والمكلفين وافراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة في الجيش المصري حاليا التقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط.
تحديث:
التخصصات المطلوبة للكلية الحربية 2015 – 2016
التخصصات المطلوبة لم يجري تحدديها حتى الان بشكل نهائي ولكنها عادة ما تشمل على المؤهلات التالية كلية الطب البشرى – طب الااسنان -علاج طبيعي – طب بيطرى ) و حملة شهادات كليات الهندسة بانواعها ( هندسة كهرباء – هندسة الاتصالات -حواسب وتكنوجيا المعلومات – هندسة مدنية – طيران -ميكا انتاج- ميكاباور- سيارات- كيمياء ) وكليات علوم بمختلف تخصصاتها وبعض الكليات الادبية مثل كلية الحقوق والتجارة وخدمة وتربية رياضية واداب على انواعها وكذلك اللغات.
اما بالنسبة للبنات فعادة ماتكون التخصصات والشهادات المطلوبة للتقديم الى الكلية الحربية او باقي الكليات العسكرية قليلة وتنحصر بحملة شهادة التمريض والعلاج الطبيعي وخريجات كلية الصيدلة والتربية الرياضية
مكان و موعد سحب ملفات الكلية الحربية 2015
تسحب ملفات القبول من المكتب الرئيسي في الكلية الحربية على العنوان المعروف اعتبارا من نوفمير 2014.
كما يمكن تبادل المعلومات حول التخصصات المطلوبة و مواعيد سحب ملفات الكلية الحربية 2015 عبر التعليقات ادناه او بزيارة موقع الكلية الحربية بالضغط على الرابط التالي >>> http://q.gs/2Z0fR
خريج كليه هندسه مدنى دفعه السنه دى تقدير جيد
ميعاد سحب الملف
انا بكالوريوس نظم ومعلومات ينفع اقدم ولا لا
هل ينفع لخريجي كلية الشريعة والقانون التقديم فى النيابة العسكرية؟
ارجو الرد
انا خريج تربية رياضيه
دفعة٢٠١٠
السن٣١
هل يمكن التقديم لكليه السياحة والفنادق
ميعاد التقديم لدفعة متخصصين 2016 أمتى
انا حاصل علي بكالوريوس التعليم الصناعي قسم كهربه التحكم في العمليات بتقدير جيد مرتفع هل لي الالتحاق بالكليه الحربيه
لو سمحتوا كنت عاوز اعرف معاد سحب ملف ظباط متخصصين 2016 انا خريج ترية رياضية كنت محتاج اعرف
بعد اذن معاليكم متى موعد سحب الملف
فى اى يوم من شهر 11 بالضبط يبدء سحبه
انا خريجه صيدله المنصورة دفعه 2016 تقدير جيد جدا .. كنت حابه اعرف مواعيد التقديم امتى وايه الورق المطلوب لو سمحتم ؟
بعد اذنك حضرتك انا لسة متخرج من اكاديمية المستقبل قسم ارشاد سياحي وعرفت كل التخصصات وانا كان نفسي اتطوع والمجال اللي اتخرجت منة مش موجود مينفعش حتي لو اقضي خدمة لمدة 45 يوم ممكن اعرف ينفع ولا لا شكرا
خريجى طب بيطري المفروض يبقي التقدير ايه
انا خريجه 2016 خدمه اجتماعيه ينفع أقدم ولو ينفع ايه الشروط منين سحب الملفات
انا خريج تجاره بتقدير مقبول ينفع هل لي تقديم
أحمد جمعة خريج اداب علم نفس 2008 باحث ماجستير علم نفس إكلينيكى عمرى 29 عام هل يحق لى الالتحاق كضابط متخصص
موعد التقديم في شهر كام بالظبط ياريت حد يفدني أنا خريج تجاره عربي بتقدير جيد مرتفع
انا ممكن اتقدم للتجنيد وا من خلال التجنيد التحق كا ظابط متخصيص
ماهو مو عد التقديم وسحب الملفات للكليه الحربيه للضباط المتخصصين لعام 2016 وهل الضباط الاحتياط تجري لهم نفس الاختبارات
بكالوريوس تربيه قسم انجليزى دفعة 2015 اناث
هل يحق لها التقديم ؟
وهل توجد شروط معينه للقبول
ومواعيد سحب الملفات من السبت للخميس ام يوجد مواعيد معينه ؟
الرجاء الافاده وشكرا
بالنسبه لخريجي كلية الزراعه قسم الكيمياء الحيويه مطلوب التخصص ده ولا لا
نورالدين محمد خريج سنة ٢٠١٦ كلية العلوم جامعة الازهر بالقاهرة تخصص علم الحيوان الخاص بتقدير جيد جدا بس دور تانى ينفع اقدم ولا مش هينفع
هل اﻻكاديمية العسكرية مككن تقبل خريجي كلية اﻻداب كل التخصصات؟
انا اسراء خريجه ٢٠١٦ بتقدير عام جيد جدا 82.5% كليه العلوم جامعه عين شمس قسم ميكروبيولوجى وكيميا وكنت عايزة اعرف شروط التقديم ايه وامتى هيبدا التقديم ،،وشكرا
انا خريجة هندسة قسم مدنى عام بتقدير جيد ومشروع تخرج طرق بتقدير امتياز
خريج تجاره دفعة 2016 جيد مرتفع مطلوب
انا خريج بكالوريوس خدمه بتقدير جيد مرتفع دفعه 2016هل ينفع اقدم
انا خريجه دفعه 2014/2015 حاصله علي باكلوريوس تربيه رياضيه بتقدير جيدا هل ينفع اقدم
انا خريجة تربية قسم تاريخ دفعة 2016 تقديرى جيد جدا ينفع اقدم
طب انا هتخرج السنه الجايه ينفع اقدم حاصل علي بكالريوس خدمه هوا التقديم يشطرط بمرور سنه بعد التخرج انا هتخرج السنه الجايه ينفع اقدم علي طول ولا استنا السنه الي بعد التخرج
بكليوس تجاره تعليم مفتوح الشعبه محاسبه بتقدير جيد سني 27 عام هل يتم التطوع ليا بالجيش المصري ام لا ارجو الرد
سارة شمس خريجة 2016 بكالوريوس خدمة اجتماعية بتقدير جيد جدا هل لى الالتحاق ام الافضليه للبكالوريوس والدكتوراه