شروط وميعاد التقديم للكلية الحربية للضباط المتخصصين 2017-2018

شروط التقديم للكلية الحربية 2017

موعد سحب الملفات للضباط المتخصصين

يتم تحديد ميعاد سحب ملفات الكلية الحربية للضباط المتخصصين بداية الشهر القادم.

اما شروط التقديم للكلية الحربية بالنسة للضباط المتخصصين بشكل عام، حيث لم يتم بعد تحديدها بعد لعام 2017

شروط التقديم للكلية الحربية و التخصصات المطلوبة من خريجي كليات الطب البشري والاسنان الحاصلين على البكالوريوس 30 عاما في أول يناير القادم و28 سنة للطب البيطري والصيادلة ذكور واناث 28 سنة وخريجي كليات التمريض للبنات 26 سنة.

أما الحاصلون على درجة الماجستير فتكون السن 34 عاما لخريجي الطب البشري لجميع التخصصات بالاضافة الى تخصص طب الطواريء والاسعافات الأولية و30 عاما للطب البيطري و32 عاما للصيادلة.

وشروط التقدم الى الكلية الحربية للضباط المتخصصين للمتقدمين من الأطباء حملة الدكتوراه 38 عاما للطب البشري و30 عاما للطب البيطري و34 عاما للصيادلة.

شروط التقديم في الكلية الحربية بالنسبة خريجي كليات الهندسة ان يكون حاصلا على المؤهل عام 2014 وما قبلها بشرط التقيد بالسن وبتقدير مقبول فأعلى والا تزيد السن في أول يناير القادم على 26 عاما وان يتم إرفاق شهادة عضوية من نقابة المهندسين.

اما شروط التقديم للكلية الحربية لدفعة خريجي الجامعات “المختلط” ان يكون حاصلا على المؤهل طبقا للتخصصات المطلوبة، والسنة السابقة لها فقط وبالنسبة لتخصص “علوم فلك” الحاصلين على المؤهل، وما قبلها حتى عام 2017 ويشترط الحصول على المؤهل بتقدير جيد فأعلى ولا تزيد السن في أول يناير القادم عن 26 عاما وان يكون أمضى فترة الامتياز للعلاج الطبيعي..يسمح للضباط الاحتياط والمكلفين وافراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة في الجيش المصري حاليا التقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط.

التخصصات المطلوبة للكلية الحربية



التخصصات المطلوبة لم يجري تحدديها حتى الان بشكل نهائي ولكنها عادة ما تشمل على المؤهلات التالية كلية الطب البشرى – طب الااسنان -علاج طبيعي – طب بيطرى ) و حملة شهادات كليات الهندسة بانواعها ( هندسة كهرباء – هندسة الاتصالات -حواسب وتكنوجيا المعلومات – هندسة مدنية – طيران -ميكا انتاج- ميكاباور- سيارات- كيمياء ) وكليات علوم بمختلف تخصصاتها وبعض الكليات الادبية مثل كلية الحقوق والتجارة وخدمة وتربية رياضية واداب على انواعها وكذلك اللغات.

اما بالنسبة للبنات فعادة ماتكون التخصصات والشهادات المطلوبة للتقديم الى الكلية الحربية او باقي الكليات العسكرية قليلة وتنحصر بحملة شهادة التمريض والعلاج الطبيعي وخريجات كلية الصيدلة والتربية الرياضية

مكان وموعد سحب ملفات الكلية الحربية 2017



تسحب ملفات القبول من المكتب الرئيسي في الكلية الحربية على العنوان المعروف اعتبارا من نوفمير 2017.

كما يمكن تبادل المعلومات حول التخصصات المطلوبة و مواعيد سحب ملفات الكلية الحربية 2017 عبر التعليقات ادناه او بزيارة موقع الكلية الحربية بالضغط على الرابط التالي >>> http://q.gs/2Z0fR

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