حجز شقق وزارة الاسكان والتعمير محافظة القاهرة ومصر 2017

شقق وزارة الاسكان والتعمير
تم تحديد مواعيد الحجز وتقديم الاوراق الخاصة بالتقديم على شقق وزارة الاسكان والتعمير والتي سوف يتم تنفيذها خلال الخمس سنوات القادمة..
وبدأ قبول استمارات حجز شقق وزارة الاسكان والتعمير اعتبارا من 21 فبراير وينتهي موعد شقق وزارة الاسكان في 30 يونيو القادم سواء بما يخص محافظة القاهرة او باقي المحافظات المصرية.
وبعد نهاية التاريخ المعلن لن تقبل اي طلبات خاصة بـ شقق وزارة الاسكان.
ويجب ارسال استمارات شقق وزارة الاسكان على صندوق بريد رقم 11516.
والاوراق المطلوبة لـ شقق وزارة الاسكان والتعمير هي ورقة بيضاء تشمل بعض البيانات الاساسية وهي / الاسم – السن – المهنة – المدينة المراد الحجز بها – العنوان – ارقام التليفونات – و صورة من بطاقة الرقم القومي.
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ياريت المساعدة لى فى الحصول على شقه فى البحيرة وياريت تكون ايتاى او شبراخيت
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا ايمن محمد من البحيرة واريد ان احصل على شقه تاوينى انا واولادى
ارجو من السيد الفاضل وزير الاسكان ان يراعى كل مشاكل الشباب لان الحياه دلوقتى بقيت اصعب من اى شئ وربنا يرحمنا اما بعد انا طالب سيادتك انى تعطنى شقه على سبيل انى محتاجه وارجو من سيادتك ان تراعى ظروفى وانا فى غايه الاحتياج لها
هل يمكن ارسال الطلب من هنا .
أرجو المساعدة في إيجاد شقه في العبور لمحدودى الدخل
ياسيادة وزير الاسكان ماتخصص شخص عندك فى الوزارة يرد على شكاوى المواطنين المذكورة بعاليه حتى تكون هناك مصداقية عند الناس تجاه الحكومة لأن ماينفعش تتجاهلوا شكاوى المواطنين وشكرا
أنا مطلقه وحاصله على دبلوم تجاره وعمرى 50عاما
وليس لى دخل سوى معاش والدى 500جنيه واعمل فى خدمة المنازل لكى اعيش وأريد شقه اعيش فيها حياه كريمه لانه انا كبرت وبقيت مريضه لاستطيع العمل لكى اسد احتياجاتى من مأكل ومشرب وعلاج وسكن وليس لى عائل
أغيثونى وأعطونى شقه أعيش فيها حياه كريمه
حزاكم الله كل خير
عايز شقه استقر فيها انا وولادي التماس لوزير الإسكان
ارجو من سيادتكم منحى وحدة سكنية حيث اننى فى اشد الحاجة لوحدة سكنية – لاننى اعيش مع اخوتى البنبن الثلاثة وابى وامى – واحتاج ان اكون مستقلة عنهم وانا عل اتم استعداد لدفع وسداد القيمة من راتبى الخاص ارجو النظر الى طلبى ولكم جزيل الشكر
السيد الدكتوروزير الاسكان تحية طيبة وبعد
التمس من سيادتكم النظر لى بعين العطف ومذيد من الاهتمام بذوى الاحتيجات الخاصة
حيث اننى رجل من المعاقين حركيا ومتزوج ولدى بنت وولد فى سن الدراسة واسكن بالايجار
وانا عامل خدمات معونة بالتعلىم والايجار 500 جنيها وارجو من سيدتكم توفير مسكن لى انا واولادى
ولكم جزيل الشكر
السيدالدكتور وزيرالأسكان أتقدم لك بخالص الشكر
والتقدير /انا مواطن بسيط كل أحلامه شقه بأى من المدن الجديدة المطروحة فى محافظة دمياط ودخلى الشهر لا يزيد عن 700 جبيه واملى الوحيد انى يكون لى شقه انا واسرتى ممكن يتحقق حلمى
لماذا لايوجد للمغتربين شقق ولهم الحق أن باخذوا شقق لشباب طالما هو مواطن مصري وحق الدوله أن توفر له بالعلم يدفع زياده عن أي مواطن بقلم داخل مصر ولكن له الحق
السيد وزير الإسكان والتعمير انا كنت مقدم فى شقق محدودى الدخل تبع محافظة القاهره وسحبت الفلوس علشان ماطلعتش فى القرعه ممكن أقدم تبع الجيزه ياريت لو فى شقق مطروحه انا متزوج وعندى طفلين واعرف ناس مش متزوجه وخدت شقه وانا أولى
السلام عليكم يارب حد يرد ويتصل انا لا يوجد سكان واريد سكان محترم وانا بشتغل زي الناس ولا حكومة ولاى قطاع خاص بس الحمد لله دخلي كويس اعمل اية بس يارب حد يهتم ويرد عشان اعرف ان الدنيا لسة بخير
التمس من وزير الإسكان اعطاءي شقه لظروفي الماديه الصعبه حيث اني تقدمت لوزارة الإسكان وجاءتي شقه بعد الاستعلام عني في مدينه بدر من قبل الوزارة ولكن للاسف الشديد بنك الأهلي استبدعني لأني اخزت قرض بقيمه 4000 الالف جنيه مصري وقمت بسداده وتقدمت بها إلى البنك الأهلي ولم ينظر إلى طلبي وقمت بسحب المبلغ الزي تقدمت به إلى وزاره الاسكان وهو مبلغ 5000 جنيه مصري أرجو منكم أهل الخير بتبليغ راسالتي الي مسؤلين وزاره الاسكان
رساله مواطن مصري مكتوم
ولكم مني جزيل الشكر
انا مطلقه ومعايا ولدين ثانوى واعدادى ولااملك مسكن للحضانة هل لى الحق فى طلب وحده سكنيه فى اسكان الشباب واهم شروطها وثمنها كاش ام تقسيط برجاء الرد سريعالانى لااعمل بل املك معاش والدى المتوفى برجاء سرعة الرد
معالى وزير الاسكان
هل مزال مطروح شقق للاسكان
وهل مزال الروط لاتنطبق على كبار السن الذين لم يحصلوا على شقهولايقدرون على حجز شقق
هل هناك حلا لكبار السن وهو محدود الدخل ومتى سيتم طرحها
واذا كان مزال متاح طرح شقق هل ستسمحون لكبار السن بالحجز
لان كبار السن ايضا ليس لهم حظ او نصيب فى ذلك رغم انهم يعانون من انهم غير مسموح لهم وهذا منتهى الظلم لكبار السن مع كامل الاحترام لسيادتكم
رجائا الرد
وشكرا لسيادتكم
اللتمس من وزير الاسكان منحى شقة باسرع وقت حيث تقدمت عشرات المرات قبل ذلك ولم احصل على شقه مع العلم ان كل الشروط المطلوبه تتوافر لدى
انا متزوجة وعندى طلفين سكنة بالايجار واريد االاستقرار
التمس من وزير الاسكان منحى شقة باسرع وقت ممكن حيث تقدمت من 2011 الى 2016 ولم احصل على شقة وانا راجل اسرتى مكونة من 4 افراد وانا اسرتى مهددة بالانقسام بسبب الايجار وانا اعمل سائق توكتوك واسكان فى الشهر 500 وقابل للزيادة وانا على قد حالى والعيشة ديقة اوى برجا عمل الزملى لنقز اسراتى من الانقسام الاسم محمد الامنسى مصطفى الغمرى محافظة الغربية مركز المحلة الكبرى برجاء الاهتمام بى وبحالتى ولكم جزيل الشكر
السلام عليكم ورحمة الله//السيد الوزير تحية طيبة وبعد حضرتك انا كنت ساكن فى اسوان وكنت مقدم فى اسكان مبارك 2008 وحتى الان لم احصل على شقة ودفعت مبلغ 5000 الف جنية من 2008 وانا ساكن فى اكتوبر بطبيعة الشغل طيب انا لم اقدم فى اكتوبر على اى شقة ولم احصل على شقة اسوان فماذا افعل وهل استطيع ان احصل على شقة فى اكتوبر مقابل اللى لم احصل عليها من اسوان حتى الان ارجو الافادة وشكرأ
لسيد وزير الاسكان وزير الاسكان المهندس مصطفى مدبولى
السيد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع اسكان الاجتماعى بوزاره الاسكان والتعمير المهندس صلاح حسن
ارجومن سيادتكم بحث حالتى والنظر اليه لقد تقدمة اكثر من مره فى اعلانات الشقق والارضى عن طريق القرعة وعن طريق البريد رقم 11516 ولم يرد الين اى شئى ارجو من سيادتكم الحصول على شقق لان عدد اسرتى 6 افرد ارجوكم فان موظف قطاع عام ارجوكم حل مشكلتى حت ولاو استثمارى عن طريق سيادتكم حسب دخلى من مرتبى ولسيادتكم جزيل الشكر تليفون 01063408251
رقمى القومى 26812260102934 وبالاتصال بالخط الساخن تم ابلاغى بالقبول وموظف خدمة المواطنين قال انتى مرفوض لان معاشك 875 واهب للبنك لسحب نقودك وبعد سحب النقود اكد لى احد الموظفين اننى مقبول وفائز فى القرعه ماذا افعل وهل للفساد من نهايه
تم قبولى فى قرعة شقق محدودى الدخل وفى مكتب خدمة المواطنين قال لى اننى مرفوض برغم اننى اتصلت بالخط الساخن واكد لى بالقبول وتم ابلاغ الموضف بذلك قل اذهب لهم ينهولك الاجرائات وقال ان سبب الرفض ان معاشى 875
السيد وزير الاسكان وزير الاسكان المهندس مصطفى مدبولى
السيد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع اسكان الاجتماعى بوزاره الاسكان والتعمير المهندس صلاح حسن
مقدمه لسيادتكم عبد الفتاح عوض سليمان عكاشه المقيم مساكن الزوبعه حوش عيس بحيره واعمل امام وخطيب باداره اوقاوف حوش عيسى اول
الموضوع
حيث اننى تقدمت لحجز وحده سكنيه بمشروع حوش عيس بجوار المحكمه الجديده وبعد استيفاء الاوراق المطلوبه ودفع مقدم ثمن الوحده وهو 35 الف جنيه تم تخصيصى الوحده رقم 17 بالعماره رقم 5 الدور الرابع وتم عمل توكيل لبنك الاسكان والتعمير فرع دمنهور وكذلك توقيع العقد على هذه الوحده
نداء انسانى نظر لظروفى الصحيه
ارجو التكرم بالموافقه على استبدال الوحده سلبقه الذكر ولو فى عماره اخرى
واستبدال الدورالرابع الى الدور الاول حيث توجد عمارتان 9و10 قيد التسكين ونظرا لظروف عملى الذى يحتاج الى تكرار الصعود الى المنزل والعوده للعمل ومراعاه لكثره تردد الناس للاستفسار عن الامور الشرعيه فمنهم مريض ومسن ولايقدر ان يصعد الى الادوار العليا جعله الله فى ميزان حسناتكم
ولسيادتكم جزيل الشكر
مقدمه لسيادتكم
عبد الفتاح عوض سليمان عكاشه
امام وخطيب باداره اوقاوف حوش عيس اول
رقم قومى 27110231801491
موبيل 01012877585—–01141600469
السيدالدكتور وزيرالأسكان أتقدم لك بخالص الشكر
والتقدير /انا مواطن بسيط كل أحلامه شقه بأى من المدن الجديدة المطروحة فى محافظة دمياط حيث اننى موظف فى الحكومة وراتبى1050 جنيه ومتزوج ولديا طفله عمرها عامين وأعيش الان منذ تزوجت فى شقه إيجار 600جنيه بخلاف المياه والكهرباء وليس عندى سكن بديل أرجو من سياتكم النظر إلى بعين الرحمة حيث تكاليف المعيشه صعبة جداا ولم اعد اتحمل صعوبتها أكثر من ذلك.ولسيادتكم جزيل الشكر /رقم تلفونى 01018153740
اللتمس من وزير الاسكان منحى شقة باسرع وقت حيث تقدمت عشرات المرات قبل ذلك ولم احصل على شقه مع العلم ان كل الشروط المطلوبه تتوافر لدى ولا ادرى سبب لعدم حصولى على وحدة سكنيه وسنى قارب على الاربعين ولم اتزوج حتى الان بسبب الشقه وانا من محدودى الدخل ولا استطيع شراء شقة حتى الان وتقدمت بطلب بتاريخ 2009 اللتمس فيه من وزير الاسكان الحصول على شقة ووعدنى انه يوفر لى شقه فى المشاريع القادمه ولكن دون جدوى وقد تقدمت فى المشروع الاخير بتاريخ 12 / 8 /2015 وارجو من سيادتكم تنفيذ وعدكم لى بمنحى شقه وحل مشكلتى