حجز شقق وزارة الاسكان والتعمير محافظة القاهرة ومصر 2017

شقق وزارة الاسكان والتعمير

تم تحديد مواعيد الحجز وتقديم الاوراق الخاصة بالتقديم على شقق وزارة الاسكان والتعمير والتي سوف يتم تنفيذها خلال الخمس سنوات القادمة..

وبدأ قبول استمارات حجز شقق وزارة الاسكان والتعمير اعتبارا من 21 فبراير وينتهي موعد شقق وزارة الاسكان في 30 يونيو القادم سواء بما يخص محافظة القاهرة او باقي المحافظات المصرية.

وبعد نهاية التاريخ المعلن لن تقبل اي طلبات خاصة بـ شقق وزارة الاسكان.

ويجب ارسال استمارات شقق وزارة الاسكان على صندوق بريد رقم 11516.

والاوراق المطلوبة لـ شقق وزارة الاسكان والتعمير هي ورقة بيضاء تشمل بعض البيانات الاساسية وهي / الاسم – السن – المهنة – المدينة المراد الحجز بها – العنوان – ارقام التليفونات – و صورة من بطاقة الرقم القومي.

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