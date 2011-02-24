شقق وزارة الاسكان والتعمير

تم تحديد مواعيد الحجز وتقديم الاوراق الخاصة بالتقديم على شقق وزارة الاسكان والتعمير والتي سوف يتم تنفيذها خلال الخمس سنوات القادمة..

شقق وزارة الاسكان

شقق وزارة الاسكان 2017

وبدأ قبول استمارات حجز شقق وزارة الاسكان والتعمير  اعتبارا من 21 فبراير وينتهي موعد شقق وزارة الاسكان في 30 يونيو القادم سواء بما يخص محافظة القاهرة او باقي المحافظات المصرية.

وبعد نهاية التاريخ المعلن لن تقبل اي طلبات خاصة بـ شقق وزارة الاسكان.

ويجب ارسال استمارات شقق وزارة الاسكان على صندوق بريد رقم 11516.

والاوراق المطلوبة لـ شقق وزارة الاسكان والتعمير هي ورقة بيضاء تشمل بعض البيانات الاساسية وهي /  الاسم – السن – المهنة – المدينة المراد الحجز بها – العنوان – ارقام التليفونات – و صورة من بطاقة الرقم القومي.

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حجز شقق وزارة الاسكان والتعمير محافظة القاهرة ومصر 2017

24/02/2011 2776 تعليق اخبار مصر اليوم , , , , , ,
2776 comments
  1. ايمن محمد محمد 06/07/2017 02:19 -

    ياريت المساعدة لى فى الحصول على شقه فى البحيرة وياريت تكون ايتاى او شبراخيت

  2. ايمن محمد محمد 06/07/2017 02:16 -

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا ايمن محمد من البحيرة واريد ان احصل على شقه تاوينى انا واولادى

  3. محمود جمعه شحاته 12/06/2017 14:40 -

    ارجو من السيد الفاضل وزير الاسكان ان يراعى كل مشاكل الشباب لان الحياه دلوقتى بقيت اصعب من اى شئ وربنا يرحمنا اما بعد انا طالب سيادتك انى تعطنى شقه على سبيل انى محتاجه وارجو من سيادتك ان تراعى ظروفى وانا فى غايه الاحتياج لها

  4. احمد معوض 22/05/2017 15:55 -

    هل يمكن ارسال الطلب من هنا .

  5. محمد عويضة 05/05/2017 20:18 -

    أرجو المساعدة في إيجاد شقه في العبور لمحدودى الدخل

  6. ahmed abedo 22/04/2017 03:06 -

    ياسيادة وزير الاسكان ماتخصص شخص عندك فى الوزارة يرد على شكاوى المواطنين المذكورة بعاليه حتى تكون هناك مصداقية عند الناس تجاه الحكومة لأن ماينفعش تتجاهلوا شكاوى المواطنين وشكرا

  7. إيمان طه كامل أحمد 16/03/2017 12:14 -

    أنا مطلقه وحاصله على دبلوم تجاره وعمرى 50عاما
    وليس لى دخل سوى معاش والدى 500جنيه واعمل فى خدمة المنازل لكى اعيش وأريد شقه اعيش فيها حياه كريمه لانه انا كبرت وبقيت مريضه لاستطيع العمل لكى اسد احتياجاتى من مأكل ومشرب وعلاج وسكن وليس لى عائل
    أغيثونى وأعطونى شقه أعيش فيها حياه كريمه
    حزاكم الله كل خير

  8. محمود على محمد 04/03/2017 06:49 -

    عايز شقه استقر فيها انا وولادي التماس لوزير الإسكان

  9. تسابيح الرحمن 27/02/2017 14:14 -

    ارجو من سيادتكم منحى وحدة سكنية حيث اننى فى اشد الحاجة لوحدة سكنية – لاننى اعيش مع اخوتى البنبن الثلاثة وابى وامى – واحتاج ان اكون مستقلة عنهم وانا عل اتم استعداد لدفع وسداد القيمة من راتبى الخاص ارجو النظر الى طلبى ولكم جزيل الشكر

  10. محمد الخولى 14/02/2017 21:15 -

    السيد الدكتوروزير الاسكان تحية طيبة وبعد
    التمس من سيادتكم النظر لى بعين العطف ومذيد من الاهتمام بذوى الاحتيجات الخاصة
    حيث اننى رجل من المعاقين حركيا ومتزوج ولدى بنت وولد فى سن الدراسة واسكن بالايجار
    وانا عامل خدمات معونة بالتعلىم والايجار 500 جنيها وارجو من سيدتكم توفير مسكن لى انا واولادى
    ولكم جزيل الشكر

  11. محمد السيد موسى 31/01/2017 15:05 -

    السيدالدكتور وزيرالأسكان أتقدم لك بخالص الشكر
    والتقدير /انا مواطن بسيط كل أحلامه شقه بأى من المدن الجديدة المطروحة فى محافظة دمياط ودخلى الشهر لا يزيد عن 700 جبيه واملى الوحيد انى يكون لى شقه انا واسرتى ممكن يتحقق حلمى

  12. فاطنه 07/01/2017 03:17 -

    لماذا لايوجد للمغتربين شقق ولهم الحق أن باخذوا شقق لشباب طالما هو مواطن مصري وحق الدوله أن توفر له بالعلم يدفع زياده عن أي مواطن بقلم داخل مصر ولكن له الحق

  13. أحمد مصطفى حسين محمد 02/01/2017 03:13 -

    السيد وزير الإسكان والتعمير انا كنت مقدم فى شقق محدودى الدخل تبع محافظة القاهره وسحبت الفلوس علشان ماطلعتش فى القرعه ممكن أقدم تبع الجيزه ياريت لو فى شقق مطروحه انا متزوج وعندى طفلين واعرف ناس مش متزوجه وخدت شقه وانا أولى

  14. eslam 29/12/2016 18:10 -

    السلام عليكم يارب حد يرد ويتصل انا لا يوجد سكان واريد سكان محترم وانا بشتغل زي الناس ولا حكومة ولاى قطاع خاص بس الحمد لله دخلي كويس اعمل اية بس يارب حد يهتم ويرد عشان اعرف ان الدنيا لسة بخير

  15. عبدالله أحمد محمد حسانين 15/12/2016 19:44 -

    التمس من وزير الإسكان اعطاءي شقه لظروفي الماديه الصعبه حيث اني تقدمت لوزارة الإسكان وجاءتي شقه بعد الاستعلام عني في مدينه بدر من قبل الوزارة ولكن للاسف الشديد بنك الأهلي استبدعني لأني اخزت قرض بقيمه 4000 الالف جنيه مصري وقمت بسداده وتقدمت بها إلى البنك الأهلي ولم ينظر إلى طلبي وقمت بسحب المبلغ الزي تقدمت به إلى وزاره الاسكان وهو مبلغ 5000 جنيه مصري أرجو منكم أهل الخير بتبليغ راسالتي الي مسؤلين وزاره الاسكان
    رساله مواطن مصري مكتوم
    ولكم مني جزيل الشكر

  16. shahy saied 16/11/2016 08:38 -

    انا مطلقه ومعايا ولدين ثانوى واعدادى ولااملك مسكن للحضانة هل لى الحق فى طلب وحده سكنيه فى اسكان الشباب واهم شروطها وثمنها كاش ام تقسيط برجاء الرد سريعالانى لااعمل بل املك معاش والدى المتوفى برجاء سرعة الرد

  17. سيد ثابت 10/11/2016 16:01 -

    معالى وزير الاسكان
    هل مزال مطروح شقق للاسكان
    وهل مزال الروط لاتنطبق على كبار السن الذين لم يحصلوا على شقهولايقدرون على حجز شقق
    هل هناك حلا لكبار السن وهو محدود الدخل ومتى سيتم طرحها
    واذا كان مزال متاح طرح شقق هل ستسمحون لكبار السن بالحجز
    لان كبار السن ايضا ليس لهم حظ او نصيب فى ذلك رغم انهم يعانون من انهم غير مسموح لهم وهذا منتهى الظلم لكبار السن مع كامل الاحترام لسيادتكم
    رجائا الرد
    وشكرا لسيادتكم

  18. مى عبد الناصر 25/10/2016 23:05 -

    اللتمس من وزير الاسكان منحى شقة باسرع وقت حيث تقدمت عشرات المرات قبل ذلك ولم احصل على شقه مع العلم ان كل الشروط المطلوبه تتوافر لدى
    انا متزوجة وعندى طلفين سكنة بالايجار واريد االاستقرار

  19. محمد المنسى مصطفى الغمرى 18/09/2016 16:45 -

    التمس من وزير الاسكان منحى شقة باسرع وقت ممكن حيث تقدمت من 2011 الى 2016 ولم احصل على شقة وانا راجل اسرتى مكونة من 4 افراد وانا اسرتى مهددة بالانقسام بسبب الايجار وانا اعمل سائق توكتوك واسكان فى الشهر 500 وقابل للزيادة وانا على قد حالى والعيشة ديقة اوى برجا عمل الزملى لنقز اسراتى من الانقسام الاسم محمد الامنسى مصطفى الغمرى محافظة الغربية مركز المحلة الكبرى برجاء الاهتمام بى وبحالتى ولكم جزيل الشكر

  20. عبدالحميد احمد هاشم حسين 19/08/2016 22:00 -

    السلام عليكم ورحمة الله//السيد الوزير تحية طيبة وبعد حضرتك انا كنت ساكن فى اسوان وكنت مقدم فى اسكان مبارك 2008 وحتى الان لم احصل على شقة ودفعت مبلغ 5000 الف جنية من 2008 وانا ساكن فى اكتوبر بطبيعة الشغل طيب انا لم اقدم فى اكتوبر على اى شقة ولم احصل على شقة اسوان فماذا افعل وهل استطيع ان احصل على شقة فى اكتوبر مقابل اللى لم احصل عليها من اسوان حتى الان ارجو الافادة وشكرأ

  21. سيد عبد الفتاح السيد مرسى 11/08/2016 12:00 -

    لسيد وزير الاسكان وزير الاسكان المهندس مصطفى مدبولى
    السيد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع اسكان الاجتماعى بوزاره الاسكان والتعمير المهندس صلاح حسن
    ارجومن سيادتكم بحث حالتى والنظر اليه لقد تقدمة اكثر من مره فى اعلانات الشقق والارضى عن طريق القرعة وعن طريق البريد رقم 11516 ولم يرد الين اى شئى ارجو من سيادتكم الحصول على شقق لان عدد اسرتى 6 افرد ارجوكم فان موظف قطاع عام ارجوكم حل مشكلتى حت ولاو استثمارى عن طريق سيادتكم حسب دخلى من مرتبى ولسيادتكم جزيل الشكر تليفون 01063408251

  22. علاء الدين جلال محمد 09/03/2016 07:14 -

    رقمى القومى 26812260102934 وبالاتصال بالخط الساخن تم ابلاغى بالقبول وموظف خدمة المواطنين قال انتى مرفوض لان معاشك 875 واهب للبنك لسحب نقودك وبعد سحب النقود اكد لى احد الموظفين اننى مقبول وفائز فى القرعه ماذا افعل وهل للفساد من نهايه 

  23. علاء الدين جلال محمد 09/03/2016 07:08 -

    تم قبولى فى قرعة شقق محدودى الدخل وفى مكتب خدمة المواطنين قال لى اننى مرفوض برغم اننى اتصلت بالخط الساخن واكد لى بالقبول وتم ابلاغ الموضف بذلك قل اذهب لهم ينهولك الاجرائات وقال ان سبب الرفض ان معاشى 875

  24. عبد الفتاح عوض سليمان 29/01/2016 02:32 -

    السيد وزير الاسكان وزير الاسكان المهندس مصطفى مدبولى
    السيد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع اسكان الاجتماعى بوزاره الاسكان والتعمير المهندس صلاح حسن
    مقدمه لسيادتكم عبد الفتاح عوض سليمان عكاشه المقيم مساكن الزوبعه حوش عيس بحيره واعمل امام وخطيب باداره اوقاوف حوش عيسى اول 
                                                                   الموضوع
    حيث اننى تقدمت لحجز وحده سكنيه بمشروع حوش عيس بجوار المحكمه الجديده وبعد استيفاء الاوراق المطلوبه ودفع مقدم ثمن الوحده وهو 35 الف جنيه تم تخصيصى الوحده رقم 17 بالعماره رقم 5 الدور الرابع وتم عمل توكيل لبنك الاسكان والتعمير فرع دمنهور وكذلك توقيع العقد على هذه الوحده
    نداء انسانى نظر لظروفى الصحيه 
    ارجو التكرم بالموافقه على استبدال الوحده سلبقه الذكر ولو فى عماره اخرى
    واستبدال الدورالرابع الى الدور الاول حيث توجد عمارتان 9و10 قيد التسكين ونظرا لظروف عملى الذى يحتاج الى تكرار الصعود الى المنزل والعوده للعمل ومراعاه لكثره تردد الناس للاستفسار عن الامور الشرعيه فمنهم مريض ومسن ولايقدر ان يصعد الى الادوار العليا جعله الله فى ميزان حسناتكم
    ولسيادتكم جزيل الشكر 
    مقدمه لسيادتكم 
    عبد الفتاح عوض سليمان عكاشه
    امام وخطيب باداره اوقاوف حوش عيس اول 
    رقم قومى 27110231801491
    موبيل 01012877585—–01141600469

  25. ماهر عبد الرازق عطية 28/01/2016 12:41 -

    السيدالدكتور وزيرالأسكان أتقدم لك بخالص الشكر
    والتقدير /انا مواطن بسيط كل أحلامه شقه بأى من المدن الجديدة المطروحة فى محافظة دمياط حيث اننى موظف فى الحكومة وراتبى1050 جنيه ومتزوج ولديا طفله عمرها عامين وأعيش الان منذ تزوجت فى شقه إيجار 600جنيه بخلاف المياه والكهرباء وليس عندى سكن بديل أرجو من سياتكم النظر إلى بعين الرحمة حيث تكاليف المعيشه صعبة جداا ولم اعد اتحمل صعوبتها أكثر من ذلك.ولسيادتكم جزيل الشكر /رقم تلفونى 01018153740

  26. مصطفى حامد 23/01/2016 23:57 -

    اللتمس من وزير الاسكان منحى شقة باسرع وقت حيث تقدمت عشرات المرات قبل ذلك ولم احصل على شقه مع العلم ان كل الشروط المطلوبه تتوافر لدى ولا ادرى سبب لعدم حصولى على وحدة سكنيه وسنى قارب على الاربعين ولم اتزوج حتى الان بسبب الشقه وانا من محدودى الدخل ولا استطيع شراء شقة حتى الان وتقدمت بطلب بتاريخ 2009 اللتمس فيه من وزير الاسكان الحصول على شقة ووعدنى انه يوفر لى شقه فى المشاريع القادمه ولكن دون جدوى وقد تقدمت فى المشروع الاخير بتاريخ 12 / 8 /2015 وارجو من سيادتكم تنفيذ وعدكم لى بمنحى شقه وحل مشكلتى

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