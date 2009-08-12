شيخ البلد وعملية ختان بــ 105 جنيهات

شيخ البلد وعملية ختان
مصريات:
اصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بحبس “شيخ بلد” بنجع حمادي قام باجراء عملية ختان لبنت عمرها 11 عاماً.. وجهت النيابة للمتهم تهمة احداث جرح عمدي بالمجني عليها عن طريق اجراء عملية ختان.
تلقت النيابة اخطاراً من مستشفى نجع حمادي العام بحضور الطفلة مصابة بنزيف اثر عملية ختان وتم اجراء الاسعافات الطبية لها واقرت والدتها انها استعانت بشيخ البلد “69 عاماً” لاجراء عملية الختان مقابل 105 جنيهات.
واقر المتهم باجراء العملية بمسكن والد الطفلة واستعان بمشرط جراحي.
اوضح النائب العام ان النيابة العامة مهتمة بتطبيق قانون تجريم ختان البنت باعتباره احدي صور الممارسات الضارة بصحة الطفل واشار الى ان عمليات الختان مازالت تجري لبعض البنات في الأماكن الريفية وفي أوساط الأسر التي لا تتمتع بالثقافة الصحية رغم تجريم القانون لذلك.
بنات انا عندى 14 سنه و لسه متطاهرتش و اعرفه انى هاعملها هعملها لاننى من عيله بتطاهر البنات و خايفه قوى من اليوم ده ياريت لو فى بنت اتطاهرت تحكى عن تجربتها و ال حصل يوم الطهور
يا ام المطاهر رشي الملح سبع مرات
انا نفسي اطاهر ويغنوا لى التعلب فات
وعلقه تفوت ولا حد يموت هاتوا الشربات
وماما تزرغد لى و تنورى سبع شمعات
و تمسكنى الدايه عقبالكم صبيان وبنات
و ازعل واعيط و اطاهر زى القمرات
وجرانا يجوا يسالوا ماما من عندك سمعنا عياط
تقول رانيا اطاهرت بركولها واهو عدى و فات
و علشان اطاهرت بتعيط و لا حدش مات
ادخلوا باركولها و شوفها واشربوا شربات
شربات طهور الاموره المتطاهره ست البنات
و علشان طاهروها بتعيط ولاحدش مات
انا بعد ابا اتختن بقوة
طيب ليش يختنون البنت إيش العبرة من ذلك أبغى اعرف السبب هل الختان يخلي شهوة البنت تقل ولا يكون لها إحساس .. طيب الرجل يختتن وما زالت شهوتة كما هي لم تزل ولم تقل مع الختان بالعكس ختان البنت يسبب عدم رغبة الزوج بمعاشرة زوجتة لانها بدون شهوة أو رغبه للجماع مثل الجماد لا جاذبية بين الزوجين ولا شبع رغبه سواءًمن الزوج أو الزوجة …
متلهفه لهاللحظه اكثررررر من مما اتخيل يارب يارب يارب ارزقني باللي اتختن على ايدينه عاااجل غير اجل يارب استجب لدعوتي والمطر يطيح الحين يااااارب