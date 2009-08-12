شيخ البلد وعملية ختان



مصريات:

اصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بحبس “شيخ بلد” بنجع حمادي قام باجراء عملية ختان لبنت عمرها 11 عاماً.. وجهت النيابة للمتهم تهمة احداث جرح عمدي بالمجني عليها عن طريق اجراء عملية ختان.

تلقت النيابة اخطاراً من مستشفى نجع حمادي العام بحضور الطفلة مصابة بنزيف اثر عملية ختان وتم اجراء الاسعافات الطبية لها واقرت والدتها انها استعانت بشيخ البلد “69 عاماً” لاجراء عملية الختان مقابل 105 جنيهات.

واقر المتهم باجراء العملية بمسكن والد الطفلة واستعان بمشرط جراحي.

اوضح النائب العام ان النيابة العامة مهتمة بتطبيق قانون تجريم ختان البنت باعتباره احدي صور الممارسات الضارة بصحة الطفل واشار الى ان عمليات الختان مازالت تجري لبعض البنات في الأماكن الريفية وفي أوساط الأسر التي لا تتمتع بالثقافة الصحية رغم تجريم القانون لذلك.

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شيخ البلد وعملية ختان بــ 105 جنيهات