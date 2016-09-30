صور راس السنة الهجرية

مصريات – بمناسبة موعد حلول العام الهجري الجديد 1438 ولمن يحتفل بقدوم عيد راس السنة الهجرية، واذا كنت تبحث عن بطاقات وكروت تهنئة للمعايدة على الاحباء والاصدقاء او صور وكفرات وتواقيع جميلة سواء كانت صور معبرة عن السنة الهجرية 1438 لارسالها للاصدقاء، او صور العام الهجري الجديد لوضعها على صفحتك على الفيس بوك.

كما يمكن استخدامها مثل صور خلفيات للوندوز ( صور خلفيات سطح المكتب) ، وكذلك صور لتضمينها في مواضيعك بالمنتديات والمدونات الشخصية وصفحات التويتر، لهذا وفرنا مجموعة جديدة من اجمل صور راس السنة الهجرية وكذلك كروت التهنئة بالعام الهجري الجديد الموافق لعامي 2016-2017 ميلادي.

كما ستجدون ايضاً على موقع مصريات في قسم بطاقات معايدة المزيد من بطاقات تهنئة فلاشية و صور كروت تهاني متحركة فلاشية وثابتة صممت خصيصاً للاحتفال بهذه المناسبة المباركة، وهي للاهداء كنوع من بطاقات العام الهجري الجديد 1438 وكروت معايدة راس السنة الهجرية مضحكة وهناك منها بعض بطاقات معايدة اسلامية للتهنئة.

لاتنسوا ان تهنوا معارفكم ومحبيكم على الموبايل في موعد راس السنة الهجرية 2016 حيث هناك مجموعات مسجات ورسائل معايدة جميلة للجوال متوفرة على الروابط في الاسفل وفي قسم رسائل عيد راس السنة 2017.

صور كروت معايدة بمناسبة رأس السنة الهجرية

بطاقات فلاش متحركة تهنئة راس السنة الهجرية

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صور بطاقات تهنئة عيد راس السنة الهجرية الجديدة 2017/1438