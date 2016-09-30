صور بطاقات تهنئة عيد راس السنة الهجرية الجديدة 2017/1438

صور راس السنة الهجرية
مصريات – بمناسبة موعد حلول العام الهجري الجديد 1438 ولمن يحتفل بقدوم عيد راس السنة الهجرية، واذا كنت تبحث عن بطاقات وكروت تهنئة للمعايدة على الاحباء والاصدقاء او صور وكفرات وتواقيع جميلة سواء كانت صور معبرة عن السنة الهجرية 1438 لارسالها للاصدقاء، او صور العام الهجري الجديد لوضعها على صفحتك على الفيس بوك.
كما يمكن استخدامها مثل صور خلفيات للوندوز ( صور خلفيات سطح المكتب) ، وكذلك صور لتضمينها في مواضيعك بالمنتديات والمدونات الشخصية وصفحات التويتر، لهذا وفرنا مجموعة جديدة من اجمل صور راس السنة الهجرية وكذلك كروت التهنئة بالعام الهجري الجديد الموافق لعامي 2016-2017 ميلادي.
كما ستجدون ايضاً على موقع مصريات في قسم بطاقات معايدة المزيد من بطاقات تهنئة فلاشية و صور كروت تهاني متحركة فلاشية وثابتة صممت خصيصاً للاحتفال بهذه المناسبة المباركة، وهي للاهداء كنوع من بطاقات العام الهجري الجديد 1438 وكروت معايدة راس السنة الهجرية مضحكة وهناك منها بعض بطاقات معايدة اسلامية للتهنئة.
لاتنسوا ان تهنوا معارفكم ومحبيكم على الموبايل في موعد راس السنة الهجرية 2016 حيث هناك مجموعات مسجات ورسائل معايدة جميلة للجوال متوفرة على الروابط في الاسفل وفي قسم رسائل عيد راس السنة 2017.
كل سنة..وكل وقت.. والعالم كله بخير وسعادة وأمل وتفاؤل…وسلااااام…
أتمنى لكل المسلمين عام الخير والبركات والاتفاق بين كل العرب
اتمنة لكم خير و كل عام وانتم بالف الالف خير من الجزائر شكرا
عاشت الايادي ياربي نشالله سنة خير وتحقيق الاماني للجميع
عام خير اتمنى ان يعم الخير في البلدان العربيه والاسلامه
منتهى الجمال والروعة تسلم الايادى وكل عام وانتم والامه الاسلامية بخير
انا بعرف اعملهم على اى اسم انتو عايزينو اللى عايز يطلب وهما حلو ين اوى
حلوين جدا
الله والله صفحة جميلة
كل عام و انتم بخير و الامة الاسلامية بالف خير
كل عام و انتم بخير و العشق ين بخير
بطاقات جميله
كل عام و انت بخير يا بابا نويل
كل عام وانتم بالف خير
كل عام وانتم بخير يارب سنة خير وكل شخص يتمنى حاجه يعطيها ربي له وانشالله يدوم الامن والاستقرار على الامه الاسلاميه ويارب تكون سنة خير على الشعب السوري
يارب اجعلها سنة جميلة علينا كلا وعلى كل الامة الاسلامية وعلى مصر واجعلها سنة سعيدة يارب
كل عام و عنتر 04 حبيييييييييييييبي لوحدي … قولو اميييييييييييييين
روووووووووعة
جامدة وكل عام وانتمك بخي
كل عام والامه الاسلاميه بخير وسعاده
بطقات جميلللللللللة جداااا
كل عام وأنتم الى الرحمن أقرب : كل عام وإيمانك بالمنان أعظم : كل عام ووجهك بالطاعات أنور : كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات تنطق : كل عام وهمتك
ahela bitakat jamila
kol 3am wntoma b1000 khir wl309ba l 100 3am
bitakat jamila kol 3am wa anta jawji lhabib bi alf khayr llah yihfazak lia yarab
kol 3am walmouslimoun bi alf khayr lla yansor ikhwanouna lmouslimin kaffa
يارب يزيد المحبة وكل عام وانتم بخير
انها بطاقات رئعة
كل عام وانتم بخير
كل سنة والامة الاسلامية كلها بخير
عام هجرى سعيد على الامة الاسلامية
عام هجرى سعيد
كل عام وانتم بخير
عاشت الايادي
بطاقات جميلة