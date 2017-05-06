شاهد بماذا يطالب طلاب الشهادة الثانوية العامة في موقع تويتر

امتحانات الثانوية العامة على تويتر

مصريات – كتبت يسرا سليم: مع بداية موسم امتحانات اخر العام 2017 في مصر اطلق مستخدمي موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم هاشتاج: #ادعي_لطلبه_الثانويه_العامه – ولاقت هذه الدعوة تجاوباً كبيراً بحيث تحول الهاشتاج الى “ترند” واحتل المرتبة الثانية في غضون ساعات قليلة، ويبدو ان الطلاب يبدون قلقاً مبكراً هذا العام، خاصة ان امتحانات الثانوية العامة 2017 تأتي في ظل اجواء معقدة ومربكة للطلاب وهي شهر رمضان المبارك، و درجات الحرارة المرتفعة.

لم يخلو هاشتاج #ادعي_لطلبه_الثانويه_العامه من التعليقات الساخرة والمضحكة التي شملت دعوات بتسريب امتحانات الثانوية العامة.

ووجه البعض نصائح لطلاب الثانوية العامة بضرورة الاهتمام بالتغذية السليمة في فترة الامتحانات، والتركيز على الاغذية الصحية، كالفواكه والخضراوات، قدر الامكان، رغم صعوبة تحقيق هذه النصيحة للبعض في ظل ارتفاع اسعار جميع السلع الغذائية.

ومن ناحية اخرى، انهت جميع المدارس الحكومية والخاصة التابعة وزارة التربية والتعليم المصرية تدريس المنهج، وبدأت المراجعات النهائية بجميع المواد الدراسية، وتهيئة اللجان لاستقبال الطلاب في الامتحانات.

واشتكى عدد كبير من الطلاب، واولياء امورهم، من ارتفاع اسعار الدروس الخصوصية في نهاية العام الدراسي، ومبالغة المعلمين في اسعار المراجعات النهائية.

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