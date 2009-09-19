برنامج اكاديمية الزعيم

الاشتراك في برنامج اكاديمية الزعيم لاكتشاف المواهب

في مفاجأة غير متوقعة وافق النجم الكبير عادل امام على تقديم برنامج تليفزيوني لاحدى القنوات الفضائية الخاصة وتم بالفعل منذ أيام توقيع العقد بالشروط التي وضعها عادل وبأسماء النجوم الذين اختارهم وبالميزانية والأجر الذي طلبه عادل ولاقي ترحاب القناة رغم انه اكبر اجر يحلم به نجم على مستوي مصر والوطن العربي ووضعت له ميزانية تعدت المائة مليون جنيه.

وبرنامج يحمل اسم “اكاديمية الزعيم” وهو عبارة عن مسابقة كبري للموهوبين في التمثيل في ثماني دول عربية منها الامارات و الكويت و الاردن ولبنان و السعودية  ومصر وسوف تحدد شروط القبول وفقا للقواعد والشروط التي يضعها عادل بنفسه على أن تتم تصفية في كل بلد على حدة ومن لجنة يرأسها عادل امام شخصيا وبعضوية النجوم يسرا و نيللي وعزت أبوعوف و جمال سليمان و أيمن زيدان و يوسف معاطي.

بعد ذلك يتم اختيار شاب وفتاة من كل بلد ليصل عدد المتسابقين 16 شابا وفتاة سوف يتم وضعهم في احد المنتجعات الكبري أو الفنادق ليتم تدريبهم وتجهيزهم على مدار اربعة شهور تجري في نهاية كل شهر تصفية يخرج منها اثنان في حفل كبير حتى تتم التصفية على شاب وفتاة يوقع معهما الزعيم ليكونا نجمي كل افلامه القادمة وسوف تتولي دور مديرة الأكاديمية المخرجة ايناس الدغيدي على أن يقوم بالتدريس لهم كبار نجوم التمثيل وأساتذة من معهد التمثيل في مصر والوطن العربي وسوف تكون هناك زيارات مستمرة من كبار النجوم لهم مثل محمد هنيدي و احمد السقا و احمد حلمي وسوف يبث البرنامج لمدة اربعة وعشرين ساعة يومياً بحيث يشاهد الجمهور كل كبيرة وصغيرة تدور داخل الأكاديمية وكل الدروس التي تقدم للمواهب الجديدة.

حدد عادل امام 6 أكتوبر المقبل لاعلان تفاصيل البرنامج في مؤتمر صحفي بمدينة الانتاج الاعلامي.

كيفية الاشتراك في اكاديمية الزعيم

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الاشتراك في برنامج اكاديمية الزعيم لاكتشاف المواهب الفنية

19/09/2009 277 تعليق اكاديمية الزعيم , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
277 comments
  1. محمدمحمود 15/08/2017 12:08 -

    اانا محمد من الاسماعيلية حابب اكون ممثل رائع مع الاستاذ عادل امام داليا الشرف طبعا

  2. سعد حاجم 12/07/2017 00:26 -

    انا من العراق نفسي اكون ممثل عربي وبل اخص يعني اعشق الاكشن المصري ياريت وياريت امثل مع الفنان القدير عادل امام وانا اكتب السناريو بتاع الفلم الي راح نعملو

  3. عبدالغفار مدحت 27/06/2017 14:00 -

    السلام عليكم
    الاسم : عبدالغفار مدحت
    السن : 15 سنة
    الموهبة : التمثيل والغناء

  4. عبد الرحمن كرم 09/06/2017 15:49 -

    انا نفسى امثل والله العظيم بمثل اكشن اخر حاجه عندى16سنه اريد الرد فورا

  5. مشيرخ الشاذلى 15/04/2017 15:37 -

    انا بتمنى فرصه اقدر اعبر وواعيش ادوار تؤثر ف المجتمع انا 38 مش هقول عن نفسى كتير ممكن من خلال التجربه اكتشف الاكثر تحياتى

  6. عبدالله احمد 15/01/2017 19:09 -

    انا عبدالله من مصر و نفسي اشترك

  7. يوسف منصور رشوان احمد 10/01/2017 01:22 -

    انا يوسف منصور رشوان احمد وعندي موهبه وبحب اتمثيل يريت تقبلوني بسرعه انا من سوهاج مركز بندارالكرمانيه (انا في النتظاركم

  8. محمد محمود 27/12/2016 19:37 -

    انا بحب الزعيم اوي نفسي امثيل ماعاه حتا لو مشهد واحد

  9. ابراهيم يسرى محمد كمال عركز 20/11/2016 20:00 -

    انا ابراهيم عندى 16 سنه من محافظة كفر الشيخ مركز دسوق قرية البياض بحب التمثيل جدا وموهوب فى الصف الاول الثانوى ازهر

  10. وائل ابراهيم 15/11/2016 02:39 -

    وائل ابراهيم واحب التمثيل

  11. وائل ابراهيم 15/11/2016 02:38 -

    وائل ابراهيم احب يل واتمني الاشتراك

  12. رضاعرفات 11/11/2016 22:06 -

    بسم اللةالرحمن الرحيم انااسمي رضاعندي18سنةبحب وبعشق وبموت وحياتي كلهافي حاجةاسمهامن واناصغيرالتمثيل ودةحلم حياتي ونفسي حديكتشفني وطبعا يعني دةشرف ليا ان الاستاذعادل امام يقدمني للتمثيل ونفسي امثل مع النجم عادل امام اللي بحبة من صغري

  13. طارق عبد الهادى 14/08/2016 12:47 -

    نفسى امثل انا اسمى طارق عبدالهادى 16سنة من محافظة سوهاج مدينة جرجا

  14. Rania ismaiL 26/07/2016 21:14 -

    اتمني ان احظي بالاشتراك في اكاديمية. الزعيم عادل امام هذا حلم يمكن ربنا يحققه

  15. ايمان 13/07/2016 19:08 -

    انا ايمان وبحب التمثيل جدا ونفسي اشارك الزعيم حبيب الملايين في التمثيل حتي لو مشهد واحد

  17. مجاهدجمال 02/07/2016 09:06 -

    انا مجاهد من محافظه الدقهليه
    حلم حياتي ابقي ممثل وعندي الموهبه
    وبعمل فيديوهات كوميه ومسرحيات ف الكليه
    بتاعتي اداب دمياط السن 19سنه اريد المساعده

  18. Dina Emam 28/06/2016 01:09 -

    السلام عليكم انا دينا امام من مصر وبحب التمثيل جد اجد ا وبحب الزعيم جدا وانا عندى 13 سنه من محافظه سوهاج محجبه وعندى موهبة التمثيل زى ما بيقولولى الناس وان شاء الله اشترك فى الاكاديميه

  19. علاء المفتش 28/04/2016 15:55 -

    انا كما ذكرت سابقا اسمي علاء المفتش اعمل في مجال التمثيل في الاردن وكل ما اتمناه الوصل الى الوسط الفني بمصر وعملت مع المركز العربي للإنتاج الفني في الاردن وابحث عن اي طريقه استطيع الوصول فيها الى مصر

  20. طارق 05/11/2015 02:09 -

    انا اسمى طارق عندى 18سنه انا موهوب بلتمثيل بس مستنى فرصتى ياريت تساعدنى وشكرا

  21. خالد اللهيب 23/10/2015 19:40 -

    انا احب الغناء اغني عبد الحليم وانا شاب عمر 22 سنة وانا من لبنان من صيدا وهذا رقم تلفون 70516447 وانا عند موهبة

  22. اسلام سامي محمد عوض الله 22/09/2015 01:30 -

    الاسم اسلام كمال فكرى شحات من ام الدنيا مصر محافظه الفيوم انا بحب كل افلام الفنان الكبير عادل امام وانا عندي موهبة فى التمثيل وبحب اكون من احد الممثلين عمرى 15 سنه واتمناه الرد فى اقرب وقت وشكرا  

  23. أيه الشرقاوي 24/08/2015 20:28 -

    انا عايزه امثل ده حلمي انا عندي 20 من مصر 

  24. على 29/07/2015 02:57 -

    انا نفسى امثل جدا عند 15 سنه اريد المساعده وكمان انا عندى قصة اسمه الاحداث وبتحكى عن اطفال الاحداث قربت اخلصها 

  25. سالم محمد صلاح 21/07/2015 20:59 -

    انا سالم محمد صلاح من اسرة شبة متوسطة وعندى 16 سنة وعندى هواية التمثيل زى الكمدى والاكشن والله العظيم وهو دى ملى الوحيد

  26. محمد مصطفى 12/07/2015 21:42 -

    انا نفسي  أمثل  و  ابقي ممثل  مشهور

  27. نادر 06/07/2015 07:22 -

    انا اسمي نادرالسن 11ونص نفسي امثل مع الفنان عادل امام

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