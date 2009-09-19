الاشتراك في برنامج اكاديمية الزعيم لاكتشاف المواهب الفنية

الاشتراك في برنامج اكاديمية الزعيم لاكتشاف المواهب
في مفاجأة غير متوقعة وافق النجم الكبير عادل امام على تقديم برنامج تليفزيوني لاحدى القنوات الفضائية الخاصة وتم بالفعل منذ أيام توقيع العقد بالشروط التي وضعها عادل وبأسماء النجوم الذين اختارهم وبالميزانية والأجر الذي طلبه عادل ولاقي ترحاب القناة رغم انه اكبر اجر يحلم به نجم على مستوي مصر والوطن العربي ووضعت له ميزانية تعدت المائة مليون جنيه.
وبرنامج يحمل اسم “اكاديمية الزعيم” وهو عبارة عن مسابقة كبري للموهوبين في التمثيل في ثماني دول عربية منها الامارات و الكويت و الاردن ولبنان و السعودية ومصر وسوف تحدد شروط القبول وفقا للقواعد والشروط التي يضعها عادل بنفسه على أن تتم تصفية في كل بلد على حدة ومن لجنة يرأسها عادل امام شخصيا وبعضوية النجوم يسرا و نيللي وعزت أبوعوف و جمال سليمان و أيمن زيدان و يوسف معاطي.
بعد ذلك يتم اختيار شاب وفتاة من كل بلد ليصل عدد المتسابقين 16 شابا وفتاة سوف يتم وضعهم في احد المنتجعات الكبري أو الفنادق ليتم تدريبهم وتجهيزهم على مدار اربعة شهور تجري في نهاية كل شهر تصفية يخرج منها اثنان في حفل كبير حتى تتم التصفية على شاب وفتاة يوقع معهما الزعيم ليكونا نجمي كل افلامه القادمة وسوف تتولي دور مديرة الأكاديمية المخرجة ايناس الدغيدي على أن يقوم بالتدريس لهم كبار نجوم التمثيل وأساتذة من معهد التمثيل في مصر والوطن العربي وسوف تكون هناك زيارات مستمرة من كبار النجوم لهم مثل محمد هنيدي و احمد السقا و احمد حلمي وسوف يبث البرنامج لمدة اربعة وعشرين ساعة يومياً بحيث يشاهد الجمهور كل كبيرة وصغيرة تدور داخل الأكاديمية وكل الدروس التي تقدم للمواهب الجديدة.
حدد عادل امام 6 أكتوبر المقبل لاعلان تفاصيل البرنامج في مؤتمر صحفي بمدينة الانتاج الاعلامي.
اانا محمد من الاسماعيلية حابب اكون ممثل رائع مع الاستاذ عادل امام داليا الشرف طبعا
انا من العراق نفسي اكون ممثل عربي وبل اخص يعني اعشق الاكشن المصري ياريت وياريت امثل مع الفنان القدير عادل امام وانا اكتب السناريو بتاع الفلم الي راح نعملو
السلام عليكم
الاسم : عبدالغفار مدحت
السن : 15 سنة
الموهبة : التمثيل والغناء
انا نفسى امثل والله العظيم بمثل اكشن اخر حاجه عندى16سنه اريد الرد فورا
انا بتمنى فرصه اقدر اعبر وواعيش ادوار تؤثر ف المجتمع انا 38 مش هقول عن نفسى كتير ممكن من خلال التجربه اكتشف الاكثر تحياتى
انا عبدالله من مصر و نفسي اشترك
انا يوسف منصور رشوان احمد وعندي موهبه وبحب اتمثيل يريت تقبلوني بسرعه انا من سوهاج مركز بندارالكرمانيه (انا في النتظاركم
انا بحب الزعيم اوي نفسي امثيل ماعاه حتا لو مشهد واحد
انا ابراهيم عندى 16 سنه من محافظة كفر الشيخ مركز دسوق قرية البياض بحب التمثيل جدا وموهوب فى الصف الاول الثانوى ازهر
وائل ابراهيم واحب التمثيل
وائل ابراهيم احب يل واتمني الاشتراك
بسم اللةالرحمن الرحيم انااسمي رضاعندي18سنةبحب وبعشق وبموت وحياتي كلهافي حاجةاسمهامن واناصغيرالتمثيل ودةحلم حياتي ونفسي حديكتشفني وطبعا يعني دةشرف ليا ان الاستاذعادل امام يقدمني للتمثيل ونفسي امثل مع النجم عادل امام اللي بحبة من صغري
نفسى امثل انا اسمى طارق عبدالهادى 16سنة من محافظة سوهاج مدينة جرجا
اتمني ان احظي بالاشتراك في اكاديمية. الزعيم عادل امام هذا حلم يمكن ربنا يحققه
انا ايمان وبحب التمثيل جدا ونفسي اشارك الزعيم حبيب الملايين في التمثيل حتي لو مشهد واحد
عيز ابقى ممثل كوميدى
انا مجاهد من محافظه الدقهليه
حلم حياتي ابقي ممثل وعندي الموهبه
وبعمل فيديوهات كوميه ومسرحيات ف الكليه
بتاعتي اداب دمياط السن 19سنه اريد المساعده
السلام عليكم انا دينا امام من مصر وبحب التمثيل جد اجد ا وبحب الزعيم جدا وانا عندى 13 سنه من محافظه سوهاج محجبه وعندى موهبة التمثيل زى ما بيقولولى الناس وان شاء الله اشترك فى الاكاديميه
انا كما ذكرت سابقا اسمي علاء المفتش اعمل في مجال التمثيل في الاردن وكل ما اتمناه الوصل الى الوسط الفني بمصر وعملت مع المركز العربي للإنتاج الفني في الاردن وابحث عن اي طريقه استطيع الوصول فيها الى مصر
انا اسمى طارق عندى 18سنه انا موهوب بلتمثيل بس مستنى فرصتى ياريت تساعدنى وشكرا
انا احب الغناء اغني عبد الحليم وانا شاب عمر 22 سنة وانا من لبنان من صيدا وهذا رقم تلفون 70516447 وانا عند موهبة
الاسم اسلام كمال فكرى شحات من ام الدنيا مصر محافظه الفيوم انا بحب كل افلام الفنان الكبير عادل امام وانا عندي موهبة فى التمثيل وبحب اكون من احد الممثلين عمرى 15 سنه واتمناه الرد فى اقرب وقت وشكرا
انا عايزه امثل ده حلمي انا عندي 20 من مصر
انا نفسى امثل جدا عند 15 سنه اريد المساعده وكمان انا عندى قصة اسمه الاحداث وبتحكى عن اطفال الاحداث قربت اخلصها
انا سالم محمد صلاح من اسرة شبة متوسطة وعندى 16 سنة وعندى هواية التمثيل زى الكمدى والاكشن والله العظيم وهو دى ملى الوحيد
انا نفسي أمثل و ابقي ممثل مشهور
انا اسمي نادرالسن 11ونص نفسي امثل مع الفنان عادل امام