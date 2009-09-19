الاشتراك في برنامج اكاديمية الزعيم لاكتشاف المواهب

في مفاجأة غير متوقعة وافق النجم الكبير عادل امام على تقديم برنامج تليفزيوني لاحدى القنوات الفضائية الخاصة وتم بالفعل منذ أيام توقيع العقد بالشروط التي وضعها عادل وبأسماء النجوم الذين اختارهم وبالميزانية والأجر الذي طلبه عادل ولاقي ترحاب القناة رغم انه اكبر اجر يحلم به نجم على مستوي مصر والوطن العربي ووضعت له ميزانية تعدت المائة مليون جنيه.

وبرنامج يحمل اسم “اكاديمية الزعيم” وهو عبارة عن مسابقة كبري للموهوبين في التمثيل في ثماني دول عربية منها الامارات و الكويت و الاردن ولبنان و السعودية ومصر وسوف تحدد شروط القبول وفقا للقواعد والشروط التي يضعها عادل بنفسه على أن تتم تصفية في كل بلد على حدة ومن لجنة يرأسها عادل امام شخصيا وبعضوية النجوم يسرا و نيللي وعزت أبوعوف و جمال سليمان و أيمن زيدان و يوسف معاطي.

بعد ذلك يتم اختيار شاب وفتاة من كل بلد ليصل عدد المتسابقين 16 شابا وفتاة سوف يتم وضعهم في احد المنتجعات الكبري أو الفنادق ليتم تدريبهم وتجهيزهم على مدار اربعة شهور تجري في نهاية كل شهر تصفية يخرج منها اثنان في حفل كبير حتى تتم التصفية على شاب وفتاة يوقع معهما الزعيم ليكونا نجمي كل افلامه القادمة وسوف تتولي دور مديرة الأكاديمية المخرجة ايناس الدغيدي على أن يقوم بالتدريس لهم كبار نجوم التمثيل وأساتذة من معهد التمثيل في مصر والوطن العربي وسوف تكون هناك زيارات مستمرة من كبار النجوم لهم مثل محمد هنيدي و احمد السقا و احمد حلمي وسوف يبث البرنامج لمدة اربعة وعشرين ساعة يومياً بحيث يشاهد الجمهور كل كبيرة وصغيرة تدور داخل الأكاديمية وكل الدروس التي تقدم للمواهب الجديدة.

حدد عادل امام 6 أكتوبر المقبل لاعلان تفاصيل البرنامج في مؤتمر صحفي بمدينة الانتاج الاعلامي.

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الاشتراك في برنامج اكاديمية الزعيم لاكتشاف المواهب الفنية