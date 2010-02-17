فواتير الهاتف المنزلى

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

فاتورة التليفون الارضي

مصريات – كتبت ندى المصري: قبل ان تنسى موعد سداد فاتورة تليفونك المنزلى، وقبل ان يتراكم المبلغ، ويتسبب ذلك بقطع الخدمة.

يمكنك الآن، الاستعلام وبكل سهولة عن فاتورة الهاتف الارضي، وذلك بالضغط على الرابط المبين اخر الخبر، ومن ثم تقوم بكتابة رقم الهاتف بعد تحديد المنطقة الجغرافية او المحافظة وهي محافظة القاهرة، محافظة الاسكندرية، محافظة الجيزة، محافظة الدقهلية، محافظة الشرقية، المنوفية، البحيرة، القليوبية، دمياط، الفيوم، كفر الشيخ، الغربية، بني سويف، المنيا، الاقصر، قنا، مطروح، شمال سيناء و العريش، جنوب سيناء، اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ، السويس، بورسعيد، البحر الاحمر، الوادي الجديد.

ويوفر لك موقع فاتورتي للمصرية للاتصالات خاصية الاستعلام الفوري عن جميع الخدمات التي تشترك بها سواء الانترنت او فاتورة التليفون الارضي وغيرها، وسيمكنك عرض وطباعة اخر 4 فواتير.

للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي اضغط هنا:

فاتورة التليفون

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عرض فاتورة التليفون الارضي ومواعيد السداد بدون تأخير

17/02/2010 83 تعليق عبقرينو , , , , , , , ,
83 comments
  1. Ahmed abdo 26/09/2017 19:12 -

    اريد تليفون الاستاذ الاعلامي احمد موسى للضروره والاهميه القسوي

  2. معتز 27/11/2016 20:10 -

    اريد تليفون أ. عمرو السعيد خالد عبدالهادى حلوان

  3. ali ahmed 19/08/2016 00:05 -

    لو سمحتم انا ركبت اليوم التلفون بس لحد الان مافيش حرارة ابدا” ممكن اعرف السبب باسم على احمد عبد الجواد العجمي وشكرا” لكم

  4. عماد كامل يوسف 16/04/2015 20:12 -

    مشكورررررررررررررررررا اخي الكريم نشكركم علي معرفة فاتورة التليفون المنزلي

  5. فاطمة عباس 27/03/2015 15:27 -

    معرفة اخر فتورة التليفون الارضى 5264827

  6. احمد مروان 09/03/2015 16:17 -

    اريد رقم أحمد مروان احمد

  7. mohamed zaky 16/01/2015 21:09 -

    اريد رقم تليفون منصور عز الدين محمد امبابة 

  8. mohamed zaky 16/01/2015 21:07 -

    اريد تليفون عبد الهادي محمد سليم شبرا الخيمة 

  9. رشاد شوشة 28/12/2014 03:01 -

    رغم التطور الرهيب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الا أن الشركة المصرية للاتصالات مازالت عاجزة عن تقديم الخدمة بجودة عالية للعملاء فمثلا الاستفسار عن فاتورة التليفون مازال معوقا حتي وان كان الضغط شديد فمن الممكن توسيع دائرة الاستقبال والرد وهذا ليس بمعجزة في ظل التطور في الاجهزة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات

  10. علاء السيد رجب محمد 18/12/2014 15:03 -

    عاوز اعرف رقم تليفونى الارضى الجديدكان رقمى القديم 0473231992

  12. طلعت شهدى فرج عبدالله 31/10/2014 16:54 -

    اريد فاتورة تليفون منزلى باسم طلعت شهدى فرج عبدالله

  13. علي المسوري 26/09/2014 20:17 -

    ارجوا البيانات الفتية للتلفون الارضي الخاص بالسيد محمود عبد المعطى محمد رقم التلفون(2311793) مع خالص الشكر

  14. جمال يوسف 20/09/2014 10:07 -

    عاوز رقم محمود ابراهيم موسى  سنترال ديرب نجم شرقيه

  15. صافى 08/06/2014 01:33 -

    اريد معرفة تليفون حنان عز الدين ابراهيم

  17. علاء بسيوني 05/03/2014 17:49 -

    اريد معرفة رقم تليفون حلمي حمدالله الغباشي

  18. صلاح ابو ليلة 05/03/2014 17:47 -

    اريد معرفة فاتورة التليفون

  19. سيدأحمدعلى 31/05/2013 00:21 -

    اريدمعرفة فاتورة التليفون

  20. محمد حسين عليوه الشحري 13/03/2013 14:02 -

    معرفة فاتوره شهر اكتوبر

  21. محمد حسين عليوه الشحري 13/03/2013 14:02 -

    معرفة الفاتوره

  22. جابر مهدى الساكت 30/11/2012 15:55 -

    معرفة اخر فاتورة وتفاصيل المكالمات ورقم الهاتف

  23. فهدالسيدمحمود حسين 02/09/2012 19:25 -

    اريد معرفة تليفونه الارضي للضروره القصوي وشكرا

  24. حسام محمد فؤاد اسماعيل 03/07/2012 22:05 -

    عايز رقم التليفون الارضى

  26. امنة ادم ابو المجد عبد الجليل 26/06/2012 23:26 -

    عايزة اعرف فاتورة التليفون الارضى برقم 24605306

  27. محمد مرعى محمد احمد 03/06/2012 13:05 -

    رقم التليفون الارضى

  28. جهاد التومى 29/05/2012 18:12 -

    كل شىء بالاتفاق الا الفاتورة بالعذاب

  29. جهاد 29/05/2012 18:11 -

    عايزة اعرف فاتورة التليفون لشهر 5 علشان انا اتخنفت 

  30. احمد مصطفى محمد 14/05/2012 20:49 -

    مطلوب رقم التليفون والعنوان

  31. خالد محمد حميد 08/05/2012 15:07 -

    معرفة فاتورة التليفون الارضى

  33. ahmed abozuied hawas 03/05/2012 15:53 -

    بامانة موقع مممتاز انا لم اعانى من اى مشكلة على الاطلاق شكرا جزيلا للقائمين على ذلك الموقع شكرا

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