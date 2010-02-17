فاتورة التليفون الارضي

مصريات – كتبت ندى المصري: قبل ان تنسى موعد سداد فاتورة تليفونك المنزلى، وقبل ان يتراكم المبلغ، ويتسبب ذلك بقطع الخدمة.

يمكنك الآن، الاستعلام وبكل سهولة عن فاتورة الهاتف الارضي، وذلك بالضغط على الرابط المبين اخر الخبر، ومن ثم تقوم بكتابة رقم الهاتف بعد تحديد المنطقة الجغرافية او المحافظة وهي محافظة القاهرة، محافظة الاسكندرية، محافظة الجيزة، محافظة الدقهلية، محافظة الشرقية، المنوفية، البحيرة، القليوبية، دمياط، الفيوم، كفر الشيخ، الغربية، بني سويف، المنيا، الاقصر، قنا، مطروح، شمال سيناء و العريش، جنوب سيناء، اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ، السويس، بورسعيد، البحر الاحمر، الوادي الجديد.

ويوفر لك موقع فاتورتي للمصرية للاتصالات خاصية الاستعلام الفوري عن جميع الخدمات التي تشترك بها سواء الانترنت او فاتورة التليفون الارضي وغيرها، وسيمكنك عرض وطباعة اخر 4 فواتير.

للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي اضغط هنا:

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عرض فاتورة التليفون الارضي ومواعيد السداد بدون تأخير