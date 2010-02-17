عرض فاتورة التليفون الارضي ومواعيد السداد بدون تأخير

فاتورة التليفون الارضي
مصريات – كتبت ندى المصري: قبل ان تنسى موعد سداد فاتورة تليفونك المنزلى، وقبل ان يتراكم المبلغ، ويتسبب ذلك بقطع الخدمة.
يمكنك الآن، الاستعلام وبكل سهولة عن فاتورة الهاتف الارضي، وذلك بالضغط على الرابط المبين اخر الخبر، ومن ثم تقوم بكتابة رقم الهاتف بعد تحديد المنطقة الجغرافية او المحافظة وهي محافظة القاهرة، محافظة الاسكندرية، محافظة الجيزة، محافظة الدقهلية، محافظة الشرقية، المنوفية، البحيرة، القليوبية، دمياط، الفيوم، كفر الشيخ، الغربية، بني سويف، المنيا، الاقصر، قنا، مطروح، شمال سيناء و العريش، جنوب سيناء، اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ، السويس، بورسعيد، البحر الاحمر، الوادي الجديد.
ويوفر لك موقع فاتورتي للمصرية للاتصالات خاصية الاستعلام الفوري عن جميع الخدمات التي تشترك بها سواء الانترنت او فاتورة التليفون الارضي وغيرها، وسيمكنك عرض وطباعة اخر 4 فواتير.
للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي اضغط هنا:
اريد تليفون الاستاذ الاعلامي احمد موسى للضروره والاهميه القسوي
اريد تليفون أ. عمرو السعيد خالد عبدالهادى حلوان
لو سمحتم انا ركبت اليوم التلفون بس لحد الان مافيش حرارة ابدا” ممكن اعرف السبب باسم على احمد عبد الجواد العجمي وشكرا” لكم
مشكورررررررررررررررررا اخي الكريم نشكركم علي معرفة فاتورة التليفون المنزلي
معرفة اخر فتورة التليفون الارضى 5264827
اريد رقم أحمد مروان احمد
اريد رقم تليفون منصور عز الدين محمد امبابة
اريد تليفون عبد الهادي محمد سليم شبرا الخيمة
رغم التطور الرهيب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الا أن الشركة المصرية للاتصالات مازالت عاجزة عن تقديم الخدمة بجودة عالية للعملاء فمثلا الاستفسار عن فاتورة التليفون مازال معوقا حتي وان كان الضغط شديد فمن الممكن توسيع دائرة الاستقبال والرد وهذا ليس بمعجزة في ظل التطور في الاجهزة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات
عاوز اعرف رقم تليفونى الارضى الجديدكان رقمى القديم 0473231992
فاتورة التليفون
اريد فاتورة تليفون منزلى باسم طلعت شهدى فرج عبدالله
ارجوا البيانات الفتية للتلفون الارضي الخاص بالسيد محمود عبد المعطى محمد رقم التلفون(2311793) مع خالص الشكر
عاوز رقم محمود ابراهيم موسى سنترال ديرب نجم شرقيه
اريد معرفة تليفون حنان عز الدين ابراهيم
يمكن ادفع السبت 31 مايو
اريد معرفة رقم تليفون حلمي حمدالله الغباشي
اريد معرفة فاتورة التليفون
اريدمعرفة فاتورة التليفون
معرفة فاتوره شهر اكتوبر
معرفة الفاتوره
معرفة اخر فاتورة وتفاصيل المكالمات ورقم الهاتف
اريد معرفة تليفونه الارضي للضروره القصوي وشكرا
عايز رقم التليفون الارضى
الاستعلام
عايزة اعرف فاتورة التليفون الارضى برقم 24605306
رقم التليفون الارضى
كل شىء بالاتفاق الا الفاتورة بالعذاب
عايزة اعرف فاتورة التليفون لشهر 5 علشان انا اتخنفت
مطلوب رقم التليفون والعنوان
معرفة فاتورة التليفون الارضى
thanks very much
بامانة موقع مممتاز انا لم اعانى من اى مشكلة على الاطلاق شكرا جزيلا للقائمين على ذلك الموقع شكرا