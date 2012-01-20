فاتورة التليفون الارضي المصرية للاتصالات

فاتورة التليفون الشركة المصرية للاتصالات 2017-2018

فاتورة التليفون المصرية للاتصالات 2017

مصريات – كتبت ندى المصري: اولاً وقبل معرفة فواتير هاتفك المستحقة الدفع خلال هذا العام 2017 استطلع العروض الجديدة والتسهيلات التي تقدمها من وقت لآخر الشركة المصرية للاتصالات للتسديد، خاصة بحالة التأخر والغرامة المترتبة على ذلك.

ثانياً لاحظ بان سداد فاتورة التليفون الارضي بالمواعيد المحددة، مبكراً وبدون تأخر، اضافة لانه سيجنبك متاعب الانقطاع ، فانه قد يكون سبباً لأن تكسب احدى الجوائز التي تقدمها المصرية للاتصالات، وتدخل بالرقم في سحب الجوائز، كما حدث في الاعوام السابقة، حيث كانت الجوائز المالية تتراوح بين 10 الاف جنيه الى 100 الف جنيه، وهذه العروض الخاصة قد تتكرر، جرب فربما يحالفك الحظ وتكون من الفائزين.

هذا ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون 2017 بالرقم وسيظهر لك بالاسم، وذلك من خلال الرابط ادناه حيث يمكن ادخال الرقم فقط بالضغط على هذا اللينك: فاتورة التليفون

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فاتورة التليفون المصرية للاتصالات 2018/2017 بالرقم والاسم

20/01/2012 177 تعليق عبقرينو , , , , , , , , , , ,
177 comments
  2. باسم 18/05/2017 05:12 -

    اريد معرفة صاحب هذا الرقم
    0227745126

  4. معرفة رقم تلفون الدكتورة لمياء الموخ والاعصاب بطنطا 07/05/2017 21:54 -

    معرفة عيادة الدكتورة لمياء لموخ والعصباب بطنطا

  5. محمد محمد حسن 22/04/2017 21:06 -

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    عايز اعرف اسم صاحب رقم هذا التليفون بالكامل وعنوانه
    الاسم الاول / فاروق
    رقم التليفون / 37757201
    مع خالص تحياتي

  6. asraar 28/03/2017 20:39 -

    اريد رقم تليفون هذا الاسم عثمان محمد ابو بكر عثمان

  8. سيد عبد المنعم 16/01/2017 14:49 -

    مطلوب العنوان ورقم التليفون الارضى للسيد عبد الفتاح طه السيد سليمان رئيس الاداره المركزيه لشئون الملكيه والتصرف بهيئة التنميه الزراعيه بالدقى

  9. محمد سنوسى احمد 01/01/2017 00:12 -

    عازيز فاتورة الارض كام

  10. مطلوب رقم ارضى يا سر محمود اسماعيل محمد 15/12/2016 18:57 -

    مطلوب رقم ارضى يا سر محمود اسماعيل محمد

  11. وليد نور الدين اسماعيل 16/11/2016 17:43 -

    اريد معرفه رقم التليفون الارضى والعنوان للسيده / علا عبد الحى عرفه ابو المعاطى عرفه

  13. يوسف حسن 25/10/2016 03:58 -

    اريد معرفه رقم تلفون ..نسيم ابراهيم سالم عبد الجواد
    محافظه الاسكندريه ..ميامي

  14. s 13/10/2016 03:24 -

    عايزه اعرف رقم تليفون الأرضى
    بإسم يوسف عزيز حنا اسكندريه العصافره وشكرا

  15. محمد عبد المنعم علي اسماعيل 17/08/2016 19:46 -

    معرفه فاتوره اغسطس 2016

  16. محمد السعيد محمد بسيونى 13/07/2016 01:35 -

    انا استعلمت عن فاتورة شهر يوليو 2016 من موقع المصرية للاتصالات وجد ان الفاتورة بمبلغ 13 جنية فذهبت الى السنترال الخاص بنا فوجئت بان الفاتورة بمبلغ 58 جنية فقلت لهم ان الفاتورة 13 جنية وانا احضرتها من على موقع الشركة فقالو لى ما تصدقش كلام النت اين الحل

  17. عماديوحنا 27/11/2015 00:44 -

    عاوز اعرف فاتوره التليفون 0865400306

  18. هدى محمد مصطفى 11/06/2015 23:06 -

    عايزه اعرف الفواتير القديمه 

  19. جمال محمد لطفى محمد غريب 31/03/2015 18:09 -

    مطلوب رقم هذا الاسم للا هميه وشكرا

  22. جمعه رجب جمعه 02/03/2015 01:49 -

    اريد رقم تليفونه المنزلى

  23. mohamed zaky 25/01/2015 15:30 -

    اريد رقم تليفون  منصور عز الدين محمد……امبابة القاهرة 

  24. عبدالله عباس حسبو 09/12/2014 03:19 -

    ما هو  الرقم الجديد  بعد التعديل وشكرآ

  25. هشام مسعد الششتاوى 07/09/2014 23:20 -

    رقم التليفون الارضى

  26. ameer hatim 15/08/2014 11:37 -

    اريد معرفة رقم تليفون اﻻرضى للسيد : محمود الخولى / خطاب محافظة الدقهلية

  27. أحمد كمال شلبى 12/07/2014 10:54 -

    الفاتورة والرقم الارضى

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