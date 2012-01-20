فاتورة التليفون المصرية للاتصالات 2018/2017 بالرقم والاسم

فاتورة التليفون المصرية للاتصالات 2017
مصريات – كتبت ندى المصري: اولاً وقبل معرفة فواتير هاتفك المستحقة الدفع خلال هذا العام 2017 استطلع العروض الجديدة والتسهيلات التي تقدمها من وقت لآخر الشركة المصرية للاتصالات للتسديد، خاصة بحالة التأخر والغرامة المترتبة على ذلك.
ثانياً لاحظ بان سداد فاتورة التليفون الارضي بالمواعيد المحددة، مبكراً وبدون تأخر، اضافة لانه سيجنبك متاعب الانقطاع ، فانه قد يكون سبباً لأن تكسب احدى الجوائز التي تقدمها المصرية للاتصالات، وتدخل بالرقم في سحب الجوائز، كما حدث في الاعوام السابقة، حيث كانت الجوائز المالية تتراوح بين 10 الاف جنيه الى 100 الف جنيه، وهذه العروض الخاصة قد تتكرر، جرب فربما يحالفك الحظ وتكون من الفائزين.
هذا ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون 2017 بالرقم وسيظهر لك بالاسم، وذلك من خلال الرابط ادناه حيث يمكن ادخال الرقم فقط بالضغط على هذا اللينك: فاتورة التليفون
اسم صاحب هذا الرقم رباعي
اريد معرفة صاحب هذا الرقم
0227745126
اريد رقم تليفون
معرفة عيادة الدكتورة لمياء لموخ والعصباب بطنطا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عايز اعرف اسم صاحب رقم هذا التليفون بالكامل وعنوانه
الاسم الاول / فاروق
رقم التليفون / 37757201
مع خالص تحياتي
اريد رقم تليفون هذا الاسم عثمان محمد ابو بكر عثمان
فاتورة تليفون
مطلوب العنوان ورقم التليفون الارضى للسيد عبد الفتاح طه السيد سليمان رئيس الاداره المركزيه لشئون الملكيه والتصرف بهيئة التنميه الزراعيه بالدقى
عازيز فاتورة الارض كام
مطلوب رقم ارضى يا سر محمود اسماعيل محمد
اريد معرفه رقم التليفون الارضى والعنوان للسيده / علا عبد الحى عرفه ابو المعاطى عرفه
الزقازيق
اريد معرفه رقم تلفون ..نسيم ابراهيم سالم عبد الجواد
محافظه الاسكندريه ..ميامي
عايزه اعرف رقم تليفون الأرضى
بإسم يوسف عزيز حنا اسكندريه العصافره وشكرا
معرفه فاتوره اغسطس 2016
انا استعلمت عن فاتورة شهر يوليو 2016 من موقع المصرية للاتصالات وجد ان الفاتورة بمبلغ 13 جنية فذهبت الى السنترال الخاص بنا فوجئت بان الفاتورة بمبلغ 58 جنية فقلت لهم ان الفاتورة 13 جنية وانا احضرتها من على موقع الشركة فقالو لى ما تصدقش كلام النت اين الحل
عاوز اعرف فاتوره التليفون 0865400306
عايزه اعرف الفواتير القديمه
مطلوب رقم هذا الاسم للا هميه وشكرا
معرفة الفاتورة
معرفة رقم التليفون
اريد رقم تليفونه المنزلى
اريد رقم تليفون منصور عز الدين محمد……امبابة القاهرة
ما هو الرقم الجديد بعد التعديل وشكرآ
رقم التليفون الارضى
اريد معرفة رقم تليفون اﻻرضى للسيد : محمود الخولى / خطاب محافظة الدقهلية
الفاتورة والرقم الارضى