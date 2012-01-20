فاتورة التليفون المصرية للاتصالات 2017

مصريات – كتبت ندى المصري: اولاً وقبل معرفة فواتير هاتفك المستحقة الدفع خلال هذا العام 2017 استطلع العروض الجديدة والتسهيلات التي تقدمها من وقت لآخر الشركة المصرية للاتصالات للتسديد، خاصة بحالة التأخر والغرامة المترتبة على ذلك.



ثانياً لاحظ بان سداد فاتورة التليفون الارضي بالمواعيد المحددة، مبكراً وبدون تأخر، اضافة لانه سيجنبك متاعب الانقطاع ، فانه قد يكون سبباً لأن تكسب احدى الجوائز التي تقدمها المصرية للاتصالات، وتدخل بالرقم في سحب الجوائز، كما حدث في الاعوام السابقة، حيث كانت الجوائز المالية تتراوح بين 10 الاف جنيه الى 100 الف جنيه، وهذه العروض الخاصة قد تتكرر، جرب فربما يحالفك الحظ وتكون من الفائزين.



هذا ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون 2017 بالرقم وسيظهر لك بالاسم، وذلك من خلال الرابط ادناه حيث يمكن ادخال الرقم فقط بالضغط على هذا اللينك: فاتورة التليفون

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فاتورة التليفون المصرية للاتصالات 2018/2017 بالرقم والاسم