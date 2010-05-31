المدارس العسكرية في مصر

مصريات – كتبت ندى المصري: قررت قيادة القوات المسلحة فتح الباب امام الطلاب للتقدم الى المدارس الرياضية العسكرية وذلك للعام الدراسي الجديد.

المدارس العسكرية في مصر

القبول في المدارس العسكرية المصرية

واماكن المدارس العسكرية التي تقبل دفعات جديدة تقع في محافظات الاسماعيلية ، القاهرة ، الاسكندرية ، السويس ، المنيا ، اسيوط.

اما شروط قبول طلبة المدارس العسكرية المصرية فهي:

على الطالب ان يمر وينجح في جميع الاختبارات العلمية وبالتقييم العام، الذي يشبه كشف الهيئة بالكلية الحربية، وايضا يفضل الموهوبين رياضيا في هذه المدارس، والحاصلين من قبل على بطولات على المستوى المحلي والدولي.

سوف يكون نظام الاقامة بالمدارس العسكرية بمحافظات مصر المختلفة هو نظام اليوم الواحد والمرحلة الابتدائية فقط يكون البيات فيها داخل منزل ولي الامر لكن الاعدادية والثانوية يكون داخل المدرسة.

  • كما تضم المدارس العسكرية الرياضية رياضات الجمباز والسباحة والغطس وألعاب القوي ورفع الأثقال والمصارعة والجودو والتايكوندو والملاكمة والخماسي الحديث والثلاثي “الترايثلون” والدراجات وسلاح الشيش والقوس والسهم بمختلف المراحل الدراسية.

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

فتح باب التقدم الى المدارس العسكرية في مصر

31/05/2010 1490 تعليق الكلية الحربية , , , , , , , , ,
1490 comments
  1. عادل ابوطالب 11/08/2017 22:40 -

    لو سمحتم عايز أعرف آخر ميعاد للتقديم بالنسبه لأبني هو معه الشهاده الأبتدائيه
    ارجو الرد سريعا حتى أبدأ بالتقدم

  2. سميرة محمد عبد الحميد يونس 12/07/2017 01:00 -

    من فضلكم عاوزة اعرف مدارس السكرتاريه العسكريه الثانويه بنات بالاسكندريه كل تفاصيل التقديم والمجموع والشروط واماكن التقديم وشكرا

  3. يوسف محمد 10/07/2017 14:36 -

    عيز عنوان مدارس العسكرية بالقاهرة وبتاخد من كام

  4. عمرو محمد عبد الكريم 26/06/2017 23:22 -

    انا حاصل علي الحزام البني ٢ واتمني اني التحق بالمدرسة

  5. ربيع محمد 13/06/2017 02:00 -

    اين مقر المدرسه الرياضيه العسكريه في القاهره

  6. عمار سيد 11/06/2017 20:43 -

    انا عندي12سنة6شهور اقدم فين وشروط دخولها

  7. رضا حمتو عبد الفتاح محمد 05/06/2017 15:58 -

    اما وزميلي محمد عبد النبى بي نحلم نخش المدرسة العسكرية وسعدونه ونبى احنا دخلين لسة سنة اولا سنوي لومش مسدانة اعملو علينه تحريت

  8. KEROLOS SAMY 05/06/2017 02:15 -

    من فضلكم عايزين عناوين المدارس العسكرية بالاسكندرية الاعدادية للتقديم والمواعيد

  9. Yossef 04/06/2017 14:45 -

    من فضلكم اريد عناوين افضل المدارس العسكريه في القاهرة
    وما هي شروط التقديم والقبول

  10. مصطفى محمد ضياء 30/05/2017 20:42 -

    أنا من القاهرة فين اماكن المدارس وشروط التقديم

  11. ايمان محمود شعراوى 29/05/2017 21:34 -

    من فضلكم عنوان التقديم فى القاهرة و الجيزة

  12. هشام عصام محمد 29/05/2017 02:35 -

    بعد اذن حضراتكوا عاوز اعرف عنوان المدرسه الثانويه الجويه فين بالظبط في القاهرة!!!

  13. mariem 21/05/2017 19:11 -

    ماهى المدارس المتاحه فى القاهره .للتعليم الثانوى العسكرى بنات لخريجى الاعداديه 2017 ومواعيد واماكن التقديم والشروط

  14. Taha yaha yaha ama 16/05/2017 02:26 -

    عايزة اعرف عنوان المدرسه لو سمحتو رجا الرد ابنى داخل خمسه ابتدايي

  15. Doaa said 05/05/2017 18:49 -

    ابنى فى الصف الثالث الاعدادي وعاوزة اعرف شروط الالتحاق بالمدارس العسكرية اية والتقديم امتى

  16. محمد ناصر احمد السيد 02/05/2017 21:21 -

    انا عندي ١٦سنة من محافظة الفيوم وعايز اقدم فى المدرسة واي مكان اروح اقدم

  17. عشق الياسمين 03/01/2017 22:49 -

    ابني في سنه سته نفسي ادخلو مدرسه عسكريه من أول اعدادي ممكن تقلولي اعمل ايه وايه الاوراق المطلوب بليز الرد

  20. محمد احمد 23/08/2016 12:34 -

    انا ابني عنده 16 سنه ينفع اقديمله في المدرسه العسكريه بالمنصوره

  21. محمد قناوى 18/08/2016 23:30 -

    اناعندى 14سنةو5شهور ينفع أقدم فين المكان والمحافظة انا من بنى سويف ماهى الشروط

  22. الصاوى للاعلان 31/07/2016 17:05 -

    اسف ابنى عنده 16 سنه و7 شهور

  23. الصاوى للاعلان 31/07/2016 16:37 -

    ابنى فى تانيه اعدادى تجريبى لغات عنده 17 سنه ونصف ينفع يحول للمدرسه العسكريه بسموحه احنا من محافظة الاسكندريه

  24. محمدرجب رجب هيبه 29/07/2016 21:53 -

    بتقبل من كام مجموع واقرب مكان اقدم فيه

  25. جوجو 20/07/2016 16:58 -

    انا من محافظة كفر الشيخ وكنت فى الشهاده الاعداديه ومجموعى 289,5 واريد ان اعرف الشروط للبنات واود التقديم واريد ان اعرف الاوراق اللازمه

  26. فريد محمود فريد 10/07/2016 14:39 -

    ابنى جايب مجموع 271 فى الاعدادية وعايز يدخل مدرسة ثانوى عسكرى ممكن نعرف الاوراق المطلوبة ومواعيد الالتحاق بالمدرسة فى الاسكندرية

  27. خلود محمد ابراهيم 23/06/2016 17:31 -

    اريد ان اعرف اماكن مدارس السكرتارية العسكري الثانوي في القاهرة وميعاد التقديم. والشروط

  28. محمدمسعود 18/06/2016 15:01 -

    انا من المنوفيه وعايز أقدم بعد الاعداديه فى الثانويه الحربيه العسكريه أقرب مكان فين والطلبات ايه وباب التقديم فتح والكراسه أجبها منين ارجو الرد فى أقرب وقت ممكن والله الموفق

  29. معتز عماد مصطفى الشافعى 15/06/2016 23:13 -

    لو سمحتو انا عايز اقدم تمريض عسكرى وانا جايب 193 ومش عارف ايه الشروط واين اقدم

  30. amena khalil 13/06/2016 10:40 -

    لو سمحتم عايزه أعرف آخر ميعاد للتقديم بالنسبه لأبني هو معه الشهاده الأبتدائيه
    رجاء الرد سريعا حتى أبدأ بالتقدم

  31. لولو 09/06/2016 14:19 -

    اريد ادخل اولادي اعدادي اقدم فين ارجو الرد لانهم باباهم متوفي وارجو مساعدتي في تربيتهم ارجوك

  32. Rahma Nabil 02/06/2016 22:24 -

    انا من محافظه القليوبيه واريد الالتحاق بالثانوى العسكرى واريد منكم ان اعرف كيفيه الالتحاق ةاماكن المدارس واسمائهم والتنسيق اريد الر بسرعه

  33. عبد الرحمن على محمد 09/05/2016 22:02 -

    نفسي التحق بالمدرسه الاعداديه العسكريه لانني العب العاب قوه واتمتع بجسم رياضي

  34. علي ازم 25/04/2016 23:43 -

    انا في الصف الثاني الاعدادي هل يمكن
    التحويل الي المدرسة العسكرية في مصر

  36. سميرة احمد محمود 20/02/2016 11:27 -

    انا اخر سنه ليا ف الاعداديه وعاوزه ادخل مدرسة عسكريه ثانويه غير التمريض ممكن اعرف عنوانها وشروط دخولها

  37. شادي محمود عشري 18/02/2016 17:15 -

    انا اتمنا ان اكون في صفوف الجيش المصري و احب ان اعرف اقرب مكان لي في مدارس الثاونوي العسكري با الجيزه.

  38. شادي محمود عشري 18/02/2016 17:12 -

    انا اتمنا ان اكون في صفوف الجيش المصري

  39. عادل احمد 12/02/2016 23:22 -

    ابني في مدرسه ابن مسعود الثانوية بالمقطم أولي صنوي وعاوز ادخله المدرسه العسكريه فهل يمكن الان

  40. shimaa bakry 12/01/2016 20:06 -

    هل يمكن للبنات ان يقدموا في الثانويه العسكريه وما هى شروط التقديم بالنسبه للبنات وما هى افرب مدرسه لى اسوان

أضف تعليقاً