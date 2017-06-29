قناديل البحر في الساحل الشمالي فوائد واضرار وطريقة العلاج

قناديل الساحل الشمالي

مصريات – كتبت خاب امل كثير من المصطافين هذا العام الذين حاولوا استغلال اجازة عيد الفطر للقيام برحلة الى شواطئ البحر في مصر وخاصة الساحل الشمالي، وفوجئوا بانتشار كبير لـ قناديل البحر jellyfish ، واصابة البعض بلساعتها والتي تسبب في بعض الاحيان بالحروق والالتهابات وقد تسبب حساسية لبعض الاشخاص.

وتسببت قناديل الساحل الشمالي في انهاء الاجازة وعدم الاستمتاع بالبحر خوفا منها.

وهناك مجموعة من النصائح في حالة التعرض لـلسعات قناديل الساحل الشمالي او اي قناديل في سواحل مصر:

اولها الخروج من الشاطئ فورا، وعدم لمس المنطقة المصابة ،وغسل المنطقة التي تعرضت للسعة بمياه البحر وتجنب وضع مياة باردة او ثلج او كحول مكان الاصابة ، ويتم وضع خل او ليمون على مكان اللسعة او الزبادي او الصودا كوكالا او غيرها لمعادلة التأثير القلوي للسعة قناديل البحر، عدم غسل مكان اللسعة بالمياه العذبة ويمكن دهن مكان اللسعة بمضادات الالتهاب مثل بنتوفيت ، او مرهم الحروق mebo ، ويجب زيارة الطبيب في حالة استمرار الالم او الاصابة بحساسية.

اما اعراض لسعات قناديل البحر فهي / الطفح الجلدي البسيط بعد التعرض للسعة مباشرة ، الشعور بحرقة في الجلد مع التهابه وتورمه، واحيانا يحدث تقلص في العضلات ويمكن ان تتسبب قناديل البحر في الاصابة بحروق من الدرجة الاولى و الثانية والتعرض لهبوط في الدورة الدموية.

وقد اصدرت وزارة البيئة المصرية بيانا حول انتشار قناديل الساحل الشمالي واشارت الى انها تتابع الان هذه الظاهرة وبأن البحث عن اسباب ظهورها وانتشارها ليس في مصر فقط ولكن ايضا في سواحل لبنان و اسرائيل و قبرص ، واشارت الى ان التغييرات المناخية التي تحدث في العالم احد العوامل المتسببة في ظهور القناديل وايضا تلوث المياه وبدء موسم التكاثر لهذه الكائنات البحرية.

وتضمن بيان وزارة البيئة المصرية تشجيعا للمواطنين على اصطياد قناديل البحر في الساحل الشمالي و الاسكندرية و مطروح وغيرها من المحافظات التي ظهرت فيها مثل بورسعيد ، دمياط والعريش.

حيث تحدث البيان عن فوائد اكل قناديل البحر وبأنها من الوجبات المشهورة في دول شرق اسيا ولها عدة فوائد، كما يتم استخراج امصال من قناديل البحر واستخدامها في صناعة ادوية و منظفات و مستحضرات التجميل واشاروا ايضا الى فوائد قناديل البحر في علاج مرضى النقرس و ترطيب الجلد و ايضا علاج ضغط الدم.

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