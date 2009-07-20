كلية الشرطة و التقدم اليها و الاوراق المطلوبة

كلية الشرطة

مصريات

لطلاب الثانوية العامة و الثانوية الازهرية و الحاصلين على شهادات جامعية من – التخصصات المطلوبة -الراغبين فى الإلتحاق بكلية الشرطة تقدم مصريات دليل التقدم الى كلية الشرطة في مصر و التقدم الى كلية الشرطة ليس عبر مكتب التنسيق ولكن من خلال الذهاب الى كلية الشرطة نفسها و سحب نموذج الاقرارات وملئة وكذلك ملئ طلب الالتحاق



الاوراق المطلوبة عند التقدم الى كلية الشرطة

(صورة من شهادة مؤهل الوالد ـ صورة من شهادة مؤهل الوالدة).

(صـورة مـن شهـادة الميلاد المميكنة للطالب ـ صورة من استمارة النجاح فى الثانوية).

عند تسجيل طلب الالتحاق يتاح للطالب اختيار يوم لإجراء اختبار القدرات من بين ثلاثة أيام.

إجراءات الإلتحاق و التقدم الى كلية الشرطة



لازم تتوافر في الطالب اللي حابب يتقدم الى كلية الشرطة شروط كلية الشرطة هي :

1. أن يكون الطالب مصرى الجنسية من أبويين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس ، ويعتبر الطالب مفصولا من كلية الشرطة اذا تغيرت جنسيته أثناء قيده بها .

2. أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية لعام التقدم أو عام واحد سابق على عام التقدم شريطة أن يكون الطالب مقيدا هذا العام فى إحدى الكليات أو المعاهد الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى عند التقدم للإلتحاق بالكلية ، مع تقديم شهادة تثبت القيد مع مراعاة النسبة لمجموع الدرجات وذلك وفقا للشروط التى يقررها مجلس إدارة أكاديمية مبارك للأمن .

3. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها فى جرائم منصوص عليه فى القوانين الخاصة ، أو فى عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

4. ألا يكون متزوجا ويعتبر الطالب مفصولا من الكلية إذا تزوج أثناء قيده بها .

5. ألا يزيد السن فى أول أكتوبر عن إثنين وعشرين سنة ميلادية .

6. أن يكون مستوفيا لمقاس طول القامة وعرض الصدر المقررين .

7. أن يقرر المجلس الطبى المتخصص استيفاء الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة .

8. إجتياز جميع الإختبارات المؤهلة للإلتحاق بـ كلية الشرطة .

9. يلتزم خريجو كلية الشرطة بخدمة الوزارة مدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ التخرج ، وإلالتزم برد ضعف نفقات الدراسة التى تكبدتها الوزارة ، وكل طالب بكلية الشرطة يترك الدراسة بغير عذر مقبول يلتزم بالتضامن مع ولى أمره بدفع جميع النفقات التى تحملتها الوزارة خلال فترة دراسته بالأكاديمية .

10. يجب على الطلبة اللائقين فى مراحل الإختبارات المختلفة لتقديم الطلبة ( القدرات – المقاس و القوام – الطبى – الرياضى ) التقدم الى لجنة قبول الطلبات في كلية الشرطة خلال 24 ساعة من تاريخ إعلان نتيجة كل إختبار وذلك لإستكمال باقى الإجراءات .

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