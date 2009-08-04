مصريات

الدرجة النهائية التي ينافس عليها أكثر من ثلاثون ألف طالب لكلية الشرطة هي الف درجة في تنسيق 2009 وقد أكد اللواء دكتور عماد حسين عبدالله مدير كلية الشرطة أنه لا مجال للوساطة أو الفلوس للألتحاق بالكلية سواء لطلبة الثانوية العامة او الثانوية الازهرية المتقدمين فهناك شروط وضوابط للألتحاق بالكلية لا يمكن التنازل عنها مؤكد أنه للأسف هناك من يستطيعون أقناع المتقدمين للألتحاق بالكلية بأنه يمتلك من النفوذ والواسطه ما يمكنه من ألحاق نجله بكلية الشرطة ونحن لذلك بالمرصاد

وقد أستطاعنا كشف العديد من هذه الحالات العام الماضي وصلت الى عشر قضايا رشوة تراوحت بين خمسون ومائة ألف واعلنا عنها جميعا فنحن لدينا أجهزة لتتبع ذلك حيث عندما نستشعر بوجود أى نوع من ذلك الوساطة والرشوة نقوم بالتنسيق فورا مع الوزارة والجهات المعنية بها لضبط هذه الحالات وبالفعل كما قلت ضبطنا الكثير منها وأنا أنصح الطلاب بأن يثقوا في أنفسهم ومن لا يجد في نفسه مقومات ضابط الشرطة لا يتقدم للألتحاق.

واكد أنه لا ثقل لأي واسطة ولكن الثقل في ثقة الطالب في نفسه وأجتيازه للشروط والضوابط الموضوعية التي وضعتها وأعلنت عنها الكلية فهناك أبناء لواءت الداخلية لم يتم قبولهم خلال السنوات السابقة وهذا يؤكد أنه لا مجال للوساطة طالما أن هناك قواعد موضوعية للقبول.

وقال أن القبول يتم وفقا لدرجات أعتبارية توضع للطالب الدرجة النهائية فيها هي ألف درجة حيث يتم وضع 300درجة للمستوي العلمي و400درجة للمستوي الرياضي و100درجة للسن حيث تكون الأولوية للأصغر سنا و200 درجة لأختبار كشف الهيئة وهي تكون درجات أعتبارية للمفاضلة بين الطالب والأخر .

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كلية الشرطة لا مجال للواسطة او الفلوس بها