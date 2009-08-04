كلية الشرطة لا مجال للواسطة او الفلوس بها

مصريات
الدرجة النهائية التي ينافس عليها أكثر من ثلاثون ألف طالب لكلية الشرطة هي الف درجة في تنسيق 2009 وقد أكد اللواء دكتور عماد حسين عبدالله مدير كلية الشرطة أنه لا مجال للوساطة أو الفلوس للألتحاق بالكلية سواء لطلبة الثانوية العامة او الثانوية الازهرية المتقدمين فهناك شروط وضوابط للألتحاق بالكلية لا يمكن التنازل عنها مؤكد أنه للأسف هناك من يستطيعون أقناع المتقدمين للألتحاق بالكلية بأنه يمتلك من النفوذ والواسطه ما يمكنه من ألحاق نجله بكلية الشرطة ونحن لذلك بالمرصاد
وقد أستطاعنا كشف العديد من هذه الحالات العام الماضي وصلت الى عشر قضايا رشوة تراوحت بين خمسون ومائة ألف واعلنا عنها جميعا فنحن لدينا أجهزة لتتبع ذلك حيث عندما نستشعر بوجود أى نوع من ذلك الوساطة والرشوة نقوم بالتنسيق فورا مع الوزارة والجهات المعنية بها لضبط هذه الحالات وبالفعل كما قلت ضبطنا الكثير منها وأنا أنصح الطلاب بأن يثقوا في أنفسهم ومن لا يجد في نفسه مقومات ضابط الشرطة لا يتقدم للألتحاق.
واكد أنه لا ثقل لأي واسطة ولكن الثقل في ثقة الطالب في نفسه وأجتيازه للشروط والضوابط الموضوعية التي وضعتها وأعلنت عنها الكلية فهناك أبناء لواءت الداخلية لم يتم قبولهم خلال السنوات السابقة وهذا يؤكد أنه لا مجال للوساطة طالما أن هناك قواعد موضوعية للقبول.
وقال أن القبول يتم وفقا لدرجات أعتبارية توضع للطالب الدرجة النهائية فيها هي ألف درجة حيث يتم وضع 300درجة للمستوي العلمي و400درجة للمستوي الرياضي و100درجة للسن حيث تكون الأولوية للأصغر سنا و200 درجة لأختبار كشف الهيئة وهي تكون درجات أعتبارية للمفاضلة بين الطالب والأخر .
نفسي ادخل شرطه ومش معاي وسطه ليه يا مصر كدا بتضيعي احلامنا
ياريت ما كنت مصري
بتضيعوا احلامنا واهدافنا انا حلم حياتي ادخل شرطه لكن مش معاي وسطه
والبلد الوحيده اللي فيها وسطه هي مصر طيب ليه حرام عليكم ياريتني ما كنت مصري
انا نفسى ادخل كليه شرطه بس ماما وبابا مش راضين معرفش ليه بيجيبو حجج بس انا بقول يارب يارب يارب معايا اخش الكليه بق وافرح
نفسى ابقى ضابط شرطه عشان اقضى على المخدرات و الاتجار فيها وباذن الله ربنا يحقق لى حلمى يارب
يا جماعة فية حاجات فى الكلية فى الكشف الطبى ما بتمنعش من الدخول شكل دوالى الساقيندى ما لعاش علاقة بالموضوع خالص
ما فيش حاجة اسمها ما فيش واسطة دا علشان الخفير يتعين لازم يكون معاه واسطة والحكاية دى حصلت امامى
كداب اللى يقولك ما فيهاش واسطه
ان عاوز اعرف اخر موعد لسحب ملف كلية الشر طة لو سمحتوا
حضرتك انا خريجة كلية الحقوق جامعة اسيوط عام2013 وانا من سوهاج وطولى 159 ووزنى60 كيلو ايه هى اللمواصفات المطلوبة لالتحاق بالكلية الشرطة وهل ينفع البنات تقدم فيها وكمان فى اى محافظة والاوراق المطلوبة والفلوس كام عشان انا سمعت اناه 200الف جنية
يا اصدقا انا اسمى عمرو ينفع اقدم فى كلية الشرطه انا فى سنه اولى كليه شريعه اسلاميه ممكن الرد بسرعه وايه الوارق المطلوبه
انا املى فى الحياة القبول فى كلية الشرطه ومتاكدا انى ربنا معاى مش وسطه معاى واذا كان على الوسطه بقست كتيره دلوقتى (وعلى راى القائل الفلوس تصنع المعجزات)
يحق لأي بنت الالتحاق بكلية الشرطة لكن حسب القواعد المنهجية واتباعها
اسراء ينفع تدخلي كلية شرطة ايوة وفيه كلية شرطة للبنات.
بص ياباشا انا متأكد من الكلام ده ان مازالت الوساطة والكوسة شغالة والا مكانش هيبئا ده حال ضباط الشرطة والداخلية بالاخص ،فأرجوكم لو فعلا محتاجين ضباط شرطة بجد تخدم مصر قبل اي حاجة اقبلوا ابن الفقير اللي دايما مظلوم وانا متأكد ان فيه ناس كتير فقرا يستاهلوا المنصب ده وطهروا الكلية من الانجاس اتباع الرشاوي وانتوا هتحصلوا على اكفأ ضباط على مستوى عالي جدا لايخافون الا الله ومنتصرين بكم وبالله ماداموا على حق ، وانا من الناس اللي هتلتحق بالاختبارات السنة الجاية اتمنى من الله اني مااشوفش المنظر ده ….انتهى