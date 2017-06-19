لعبة تلبيس ملابس عروسة عيد الفطر المبارك 2017 العاب العيد

لعبة تلبيس ملابس عيد الفطر

مصريات – لكل اللي ملحقش يجيب ملابس العيد من بنات او الولاد، وكل اللي مقاضيها معايدة و تهاني على الانترنت، او بيدور على حاجة جديدة يسلي يومه يقدر يجرب دلوقتي احدث العاب العيد للبنات.

اجدد العاب فلاش مصرية و عربية و اجمد لعبة تلبيس ملابس عيد الفطر المبارك 2018/2017 جديدة وبدون اي تعقيدات انتظروا واستنوا فقط ثواني و تحميل لعبة تلبيس ملابس عيد الفطر وابدأوا في لعبة تلبيس العروسة وعمل نيو لوك ليها وتغييرها جذريا.

طريقة لعبة تلبيس ملابس عيد الفطر هي انك بامكانك تختار الاكسسوارات الخاصة بشعر العروسة، والاحذية وكمان مجموعة فساتين جديدة، و ستايلات اخرى من ملابس العروسة في العيد الصغير، وتنفع كمان تشيلها للعيد الاضحى الكبير ده غير انه بدل العيدية ممكن تختار هدية للعروسة في لعبة عيد الفطر في تلبيس ملابس العيد الجديدة سواء حصان غزال او عروسة وكمان كرة.

وفي امكانية كمان لتغيير لون عينين العروسة بدون عدسات وخلافه، وبعد انتهاءك من اعداد النيو لوك الخاصة بيك، اعمل مشاهدة، وبامكانك كمان تطبع الشكل النهائي اللي اخترته.

وكل عام وانتم بخير نسيبكم مع لعبة تلبيس ملابس عيد الفطر المبارك.

ا لعاب بنات بمناسبة عيد الفطر المبارك: لعبة تلبيس العروسة جديدة

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