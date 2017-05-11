لعبة مدفع رمضان

مصريات – كتبت ندى مسعود: قبل ان تبدأ اللعب في العاب تسالي مصريات الرمضانية، قد يكون من المفيد ان تعلم ما هي قصة وتاريخ مدفع رمضان، وبعض المعلومات عنه وكيف اصبح تقليداً رمضانياً، فقد لا تعلم بانه قبل البدء باستخدام مدفع رمضان للاشارة الى توقيت ومواعيد الافطار والسحور والامساك، كان المسلمون يصومون من لحظة غروب الشمس وحتى لحظة الشروق، اما فكرة اختراع مدفع رمضان فقد تم اعتمادها بمحض الصدفة.

وحصلت هذه الصدفة في مصر بمدينة القاهرة، وتحديداً في عهد المماليك، خلال شهر رمضان المبارك للعام 865 هجرية، اثناء حكم السلطان المملوكي خشقند، حيث اراد تجربة مدفع جديد حصل عليه لتسليح الجيش، وصادف ان تم اطلاق المدفع واجراء التجربة، في وقت المغرب بموعد الافطار، فظن الناس بان السلطان قام باطلاق المدفع للابلاغ عن موعد الافطار، وخرجت جموع اهالي القاهرة الى قصر السلطان لشكره على هذا الابتكار الذي استحدثه، وعندما شاهد السلطان مدى سرور الاهالي، اصدر اوامره لاطلاق المدفع بشكل يومي ولثلاث مرات يومياً اي في وقت الافطار ووقت السحور ووقت الامساك، وذلك طيلة شهر رمضان المبارك،

ومنذ ذلك الحين انتشرت فكرة مدفع رمضان، حيث انتقلت اولاً من مصر الى بلاد الشام، ثم الى الخليج العربي، ومن ثم الى اسيا لتعم كافة العالم الاسلامي بما فيها اندونيسيا التي اعتمدته رسمياً في عام 1944 ميلادية.

هذه هي القصة الحقيقية لاختراع مدفع رمضان واصبح بامكانك الان ان تسلي صيامك مع لعبة مدفع رمضان ..

وهي لعبة من العاب فلاش الجديدة في قسم العاب العيد على موقع مصريات وتنفع لعبة مدفع رمضان للاطفال من سن 3 سنين وللكبار كمان لحد 99 سنة.

واكيد الكل بيحب صوت مدفع رمضان عشان كده اوعى تنسى نفسك بس لما تسمع صوته وتفطر عليه انت المسئول وقتها .. يلا ابدأ بالتلقيم والاطلاق.

العاب رمضانية جديدة – لعبة مدفع رمضان الفلاشية

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

لعبة مدفع رمضان للاطفال والكبار سلي صيامك واوعى تفطر