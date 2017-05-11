لعبة مدفع رمضان للاطفال والكبار سلي صيامك واوعى تفطر

لعبة مدفع رمضان
مصريات – كتبت ندى مسعود: قبل ان تبدأ اللعب في العاب تسالي مصريات الرمضانية، قد يكون من المفيد ان تعلم ما هي قصة وتاريخ مدفع رمضان، وبعض المعلومات عنه وكيف اصبح تقليداً رمضانياً، فقد لا تعلم بانه قبل البدء باستخدام مدفع رمضان للاشارة الى توقيت ومواعيد الافطار والسحور والامساك، كان المسلمون يصومون من لحظة غروب الشمس وحتى لحظة الشروق، اما فكرة اختراع مدفع رمضان فقد تم اعتمادها بمحض الصدفة.
وحصلت هذه الصدفة في مصر بمدينة القاهرة، وتحديداً في عهد المماليك، خلال شهر رمضان المبارك للعام 865 هجرية، اثناء حكم السلطان المملوكي خشقند، حيث اراد تجربة مدفع جديد حصل عليه لتسليح الجيش، وصادف ان تم اطلاق المدفع واجراء التجربة، في وقت المغرب بموعد الافطار، فظن الناس بان السلطان قام باطلاق المدفع للابلاغ عن موعد الافطار، وخرجت جموع اهالي القاهرة الى قصر السلطان لشكره على هذا الابتكار الذي استحدثه، وعندما شاهد السلطان مدى سرور الاهالي، اصدر اوامره لاطلاق المدفع بشكل يومي ولثلاث مرات يومياً اي في وقت الافطار ووقت السحور ووقت الامساك، وذلك طيلة شهر رمضان المبارك،
ومنذ ذلك الحين انتشرت فكرة مدفع رمضان، حيث انتقلت اولاً من مصر الى بلاد الشام، ثم الى الخليج العربي، ومن ثم الى اسيا لتعم كافة العالم الاسلامي بما فيها اندونيسيا التي اعتمدته رسمياً في عام 1944 ميلادية.
هذه هي القصة الحقيقية لاختراع مدفع رمضان واصبح بامكانك الان ان تسلي صيامك مع لعبة مدفع رمضان ..
وهي لعبة من العاب فلاش الجديدة في قسم العاب العيد على موقع مصريات وتنفع لعبة مدفع رمضان للاطفال من سن 3 سنين وللكبار كمان لحد 99 سنة.
واكيد الكل بيحب صوت مدفع رمضان عشان كده اوعى تنسى نفسك بس لما تسمع صوته وتفطر عليه انت المسئول وقتها .. يلا ابدأ بالتلقيم والاطلاق.
رمضان كريم
رمضان كريم
رمضان كريم
ilove you
كل عام وانتم بخير بشهر رمضان المبارك
كل عام وانتم بخير
مرحب شهر الصوم راندا رجب الفيوم
بصراحة انا مش عرفة اشغلة ازى ؟ ممكن يقولى بتشتغل ازى
كل عام وانتم بخير ومصر بخير
لعبة جميلة بس الذى اخترع مفكرش اننا ممكن نسيب الفطار
حلو اوى
مدفع رمضان يعرض بساحة متحف الشرطة القومى بقلعة صلاح الدين الايوبى,القاهره.
لمزيد من المعلومات يمكن زيارة صفحته على الفيس بوك
اما اللعبة دى حلوة اوووى
لعبه جامده اخر حاجة
لعبة جنان
انا بحبكم
شكرا علي هذة اللعبة الجميله وكل عام وانتم بخير
شكرا علي هذة اللعبة حقا انها لعبة رائعة
كل سنة وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير
كل عام وانتم بخير بشهر رمضان المبارك
انا يوسف ايمن كل سنة وانت طيب لعبة جميلة
لعبة جميلة مشكورين على هذه اللعبة الرمضانية
شكرا علي اللعبة دي وكل عام وانتم بخير انا اول مرة اشوف لعبة زي ده
ايه يا عم الرساله الكبيره ديه
دي لعب اطفال
(ياعم الثورجي)
_يا اخوانا انا بتكلم علي عم محمد الثورجي)
شكررا علي اللعبه يا جماعه تعالو نتعرف ببعض ممكن اتعرف انا جديد هنا
شكرا علي اللعبه الممتعه دي اشكر كل واحد حب اللعبه و احب لعبه مد فع رمضان وشكرا الرساله دي من (محمود) (وشكرا)
لعبة ملهاش حل
لعبة روعة
يارب يكون وش موقعكم حل علينى
حلو اوى الكلام اللى كتبه محمد
لعبة جميلة قووووووووووووووى
انا بحب رمضان
كل سنه وانتوا طيبين بس اللعبه عاديه اوى مش جامده ولا حاجه
لعبة حلوة كتييييييييييييييييييييييييير
it’s really a very useful site i like it
لعبة جامدة تعالو ***
كل عام و أنتم بخير
لعبة جميلة ببساطتها وكل رمضان وانتم بخير
شكراً على اللعبة الجميلة