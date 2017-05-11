العاب العيد: لعبة مدفع رمضان فلاش

لعبة مدفع رمضان

مصريات – كتبت ندى مسعود: قبل ان تبدأ اللعب في العاب تسالي مصريات الرمضانية، قد يكون من المفيد ان تعلم ما هي قصة وتاريخ مدفع رمضان، وبعض المعلومات عنه وكيف اصبح تقليداً رمضانياً، فقد لا تعلم بانه قبل البدء باستخدام مدفع رمضان للاشارة الى توقيت ومواعيد الافطار والسحور والامساك، كان المسلمون يصومون من لحظة غروب الشمس وحتى لحظة الشروق، اما فكرة اختراع مدفع رمضان فقد تم اعتمادها بمحض الصدفة.

وحصلت هذه الصدفة في مصر بمدينة القاهرة، وتحديداً في عهد المماليك، خلال شهر رمضان المبارك للعام 865 هجرية، اثناء حكم السلطان المملوكي خشقند، حيث اراد تجربة مدفع جديد حصل عليه لتسليح الجيش، وصادف ان تم اطلاق المدفع واجراء التجربة، في وقت المغرب بموعد الافطار، فظن الناس بان السلطان قام باطلاق المدفع للابلاغ عن موعد الافطار، وخرجت جموع اهالي القاهرة الى قصر السلطان لشكره على هذا الابتكار الذي استحدثه، وعندما شاهد السلطان مدى سرور الاهالي، اصدر اوامره لاطلاق المدفع بشكل يومي ولثلاث مرات يومياً اي في وقت الافطار ووقت السحور ووقت الامساك، وذلك طيلة شهر رمضان المبارك،

ومنذ ذلك الحين انتشرت فكرة مدفع رمضان، حيث انتقلت اولاً من مصر الى بلاد الشام، ثم الى الخليج العربي، ومن ثم الى اسيا لتعم كافة العالم الاسلامي بما فيها اندونيسيا التي اعتمدته رسمياً في عام 1944 ميلادية.

هذه هي القصة الحقيقية لاختراع مدفع رمضان واصبح بامكانك الان ان تسلي صيامك مع لعبة مدفع رمضان ..

وهي لعبة من العاب فلاش الجديدة في قسم العاب العيد على موقع مصريات وتنفع لعبة مدفع رمضان للاطفال من سن 3 سنين وللكبار كمان لحد 99 سنة.

واكيد الكل بيحب صوت مدفع رمضان عشان كده اوعى تنسى نفسك بس لما تسمع صوته وتفطر عليه انت المسئول وقتها .. يلا ابدأ بالتلقيم والاطلاق.

العاب رمضانية جديدة – لعبة مدفع رمضان الفلاشية

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لعبة مدفع رمضان للاطفال والكبار سلي صيامك واوعى تفطر

11/05/2017 39 تعليق العاب العيد, رمضان 2017 , , , , , , , , , , ,
39 comments
  5. hozaifa 15/06/2015 15:28 -

    كل عام وانتم بخير بشهر رمضان المبارك

  7. راندا رجب 31/01/2015 15:41 -

    مرحب شهر الصوم راندا رجب الفيوم

  8. راندا رجب 31/01/2015 15:40 -

    بصراحة انا مش عرفة اشغلة ازى ؟ ممكن يقولى بتشتغل ازى

  9. عبداللة قلب الاسد 21/09/2014 22:51 -

    كل عام وانتم بخير ومصر بخير

  10. Emanahmed 15/09/2014 16:53 -

    لعبة جميلة بس الذى اخترع مفكرش اننا ممكن نسيب الفطار

  12. متحف الشرطة القومى 16/07/2014 00:23 -

    مدفع رمضان يعرض بساحة متحف الشرطة القومى بقلعة صلاح الدين الايوبى,القاهره.
    لمزيد من المعلومات يمكن زيارة صفحته على الفيس بوك

  17. محمود عبدالله 29/06/2014 14:42 -

    شكرا علي هذة اللعبة الجميله وكل عام وانتم بخير

  18. محمود عبدالله 29/06/2014 14:38 -

    شكرا علي هذة اللعبة حقا انها لعبة رائعة

  19. نورهان احمد صديق 29/06/2014 00:16 -

    كل سنة وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير

  20. سعيد 09/07/2013 10:00 -

    كل عام وانتم بخير بشهر رمضان المبارك

  21. محمد 16/08/2012 19:20 -

    انا يوسف ايمن كل سنة وانت طيب لعبة جميلة

  22. ayman 12/08/2012 20:45 -

    لعبة جميلة مشكورين على هذه اللعبة الرمضانية

  23. مهند 12/07/2012 11:47 -

    شكرا علي اللعبة دي وكل عام وانتم بخير انا اول مرة اشوف لعبة زي ده

     

  24. ميدو 29/01/2012 21:24 -

    ايه يا عم الرساله الكبيره ديه 
    دي لعب اطفال
    (ياعم الثورجي)
    _يا اخوانا انا بتكلم علي عم محمد الثورجي)

  25. حوده البرنس 07/10/2011 10:53 -

    شكررا علي اللعبه يا جماعه تعالو نتعرف ببعض ممكن اتعرف انا جديد هنا

  26. محمود 07/10/2011 10:52 -

    شكرا علي اللعبه الممتعه دي اشكر كل واحد حب اللعبه و احب لعبه مد فع رمضان وشكرا الرساله دي من (محمود) (وشكرا)

  29. محمد جابر صافى 17/07/2011 10:53 -

    يارب يكون وش موقعكم حل علينى

  30. الكليو باترا 14/07/2011 18:24 -

    حلو اوى الكلام اللى كتبه محمد

  33. سلمى 31/03/2011 20:03 -

    كل سنه وانتوا طيبين بس اللعبه عاديه اوى مش جامده ولا حاجه 

  34. محمد عصام 04/02/2011 12:13 -

    لعبة حلوة كتييييييييييييييييييييييييير

  38. سوزان محمد 07/08/2010 19:03 -

    لعبة جميلة ببساطتها وكل رمضان وانتم بخير

  39. اسامه محمد ناصر 04/08/2010 14:48 -

    شكراً على اللعبة الجميلة

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