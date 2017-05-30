ليالي رمضان كريم في مصر القاهرة مع اجمل الصور

ليالي رمضان - مصريات

صور ليالي رمضان

مصريات – كتبت سمر نجيب: بصراحة الواحد مش بيحس باي بهجة لرمضان دلوقتي وكل ما بنكبر العالم بتختصر رمضان في تلات حاجات اكل ومسلسلات وفرجة على التليفزيون، ورمضان من ساعة ما الواحد كبر يخلو من اي احساس بانه شهر مميز وتقيل على قلب الواحد بسبب انه شهر الاكل والعزومات والمجاملات الاجتماعية والمظاهر اللي تضطرك الظروف احيانا تعملها اللي عمال على بطال لانك هاتبقى شخص قليل الذوق لو مروحتش اي عزومة او قعدت مع ضيوفك في البيت غالبا حتى لو مش نازلين لك من زور بس ده الواجب والمفروض كمان لا ننكر انه رمضان بمرور السنين بيؤكد فعلا انه شهر مسلسلات.

المهم قررت ان يكون اول ايام شهر رمضان بره البيت، وعشان نحس باجواء رمضان كريم على المظبوط، قلنا سيبك من كل المحلات والمطاعم اللي موجودة في شوارع تجارية مشهورة، هي كده كده موجودة طول السنة من اول المعادي وميدان التحرير وكورنيش النيل ووسط البلد او حتى مصر الجديدة والكوربة او عباس العقاد ومكرم عبيد والمولات الشهيرة في القاهرة.

وانطلقنا لحي شعبي مشهور، اول تفكير هيكون في حي الحسين، المهم وصلنا على ادان المغرب بالظبط، وكانت صدمة المصريين شبه منعدمين في الحسين واعدادهم قليلة جدا، قعدنا على مطعم بدون ذكر اسماء بس لكن نصيحة لوجه الله خد معاك حبوب عسر هضم لو نويت تاكل هناك او قضيها فول وطعمية من عند جاد هو على الناحية التانية من الشارع ناحية الغورية وطبعا قاسمين الطريق اللي ممكن تعدي منه بسور طويل يعني لازم تمشي كتير لو نازل ناحية المسجد عشان توصله، الحاجة الوحيدة اللي عاملة شوية حياة هناك هما السياح الاجانب ويمكن عددهم قليل نسبيا خصوصا اننا في شهر الصيف المفروض تنتعش السياحة في مصر في الوقت ده بس برضه اعدادهم قليلة ونادر لو شفت بنت وولد ماشيين مع بعض او مجموعة من البنات او الشباب قاعدين.

الحسين في رمضان والاحياء القديمة اللي حواليها بصراحة مفيهاش اي مظهر من مظاهر الاحتفال برمضان غير شوية زينات متعلقة وفوانيس قليلة وانت متجه الى المسجد هتلاقي مجموعة من القهاوي والمطاعم حلوة ممكن تجربها منها المالكي وابومازن او قهوة الشيخ شعبان وحتى صيدلية العزبي موجودة.

اما مسجد الحسين نفسه فهو شبه فاضي من جوا ومن الخارج لاحظت بس انه كل العالم لما بتيجي تريح بتقعد عالارصفة حواليه.

نكمل الموضوع بالصور:

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ليالي رمضان في القاهرة مع الصوراول مظهر للحياة وللمصريين في رمضان المكان ده هتلاقيه على شمال المدخل الرئيسي لمسجد سيدنا الحسين والحركة والروح بدأت شوية بعد ما وقت الفطار انتهى بدأت وقتها تشوف بشر رغم قلة عددهم

صور رمضان في مصر

صورة مجموعة واقفة في الشارع بلا هدف امام مسجد الحسين

صور رمضان في مصرطبعا مصر بلدنا بلد الامن والامان تقدر تحس بكده من الامن المنتشر في كل حتة بس كويس اكيد

صور رمضان في مصرليالي الحسين في رمضان تقريبا عدد المصلين جوه قليل جدا بالنسبة لحجم المسجد سواء في صلاة المغرب او التراويح

صور رمضان في مصرهنا مجموعة بترتاح جوا المسجد شوية والغالبية بيقروا قرآن في المصحف وفي اللي قاعد بيدعي وفيه اكيد اللي بيصلوا

صور رمضان في مصرحي على الصلاة حي على الصلاة هنا بيصلوا المغرب بس بعض الفطار

صور رمضان في مصر

مدد يا ام هاشم يا سيدنا الحسين .. هنا جوا مسجد السيد الحسين عند المقام كان في ناس كتير بتقف بتدعي عنده

صور رمضان في مصر

بركاتك يا سيدنا الحسين لسه عند مقام الحسين

صور رمضان في مصردعواتكم مستجابة باذن الله في الايام المفترجة اللي عايشينها في رمضان

صور رمضان في مصرصور رمضان في مصرصور رمضان في مصر

ده على جنب مسجد الحسين في بياعين فارشين بضاعتهم

صور رمضان في مصردي نوافذ بيوت القاهرة القديمة في حارة الدرب الاصفر ورا مسجد الحسين

صور رمضان في مصردي انوار معلقة رغم انها زي قلتها مش منورة المكان اوي بس احتفالا بشهر رمضان ورغم كده ما تحسش انه في حياة الشارع ده متفرع من شارع المعز لدين الله الفاطمي ورا مسجد الحسين وده بتروح منه لبيت السحيمي الاثري

صور رمضان في مصر

مجموعة من الولاد بيلعبوا في حارة قديمة كمان لكن لعبهم العادي مفيش فرق انه في رمضان او غيره ولا في طفل ولا ولد ولا بنت شايلين فانوس

صور رمضان في مصرخلينا في المفيد : كل فول زين وادعي لسيدنا الحسين

بس عربية الفول بتنش كمان مفيش زباين في رمضان يبدو وخصوصا على الفطار ممكن في السحور طبعا مستحيل حد ييجي في باله يفطر فول الا لو مضطر خصوصا لو قاعد على لحم بطنه من الصبح

صور رمضان في مصرصور فوج سياحي بيتفرج على بازرات خان الخليلي في ليالي رمضان

صور رمضان في مصرمفيش اي حركة شراء في رمضان الناس بتتفرج ومحدش بيشتري او يمكن كله ضايع في الاكل وغير ان موسم المدارس قرب

صور رمضان في مصراتنين سياح بيتفرجوا برضه على المعروضات في خان الخليلي بس فرخة محدش شخشخ جيبه واشترى

صور رمضان في مصرده طريق مليان بازارات في خان الخليلي والزينة اللي فوق دي متعلقة بمناسبة رمضان كل سنة وانتوا طيبين

صور رمضان في مصربدل الرقص اكتر حاجة معروضة في شوارع خان الخليلي في رمضان وفي غير رمضان

صور رمضان في مصررمضان ده اسم المحل هو كان مقفول بس واضح ان ده اسما العيلة مش مسميه خصيصا احتفالا بشهر رمضان

صور رمضان في مصربازار برضه لبيع اكسسورات للبنات وشنط ومرايات وبدل رقص بس من غير زباين كان وقت صلاة التراويح في رمضان يمكن الناس بتصلي والله اعلم

صور رمضان في مصرواضح مجموعة من المصريين بياكلوا صوما مقبولا وافطارا شهيا ورمضان كريم

صور رمضان في مصرودول سياح اجانب بياكلوا على فطاطري الحسين بالهنا والشفا وويلكم تو ايجبت – تشجيعا للسياحة – بس بصراحة مفيش اي اكلات رمضانية على المطاعم هناك ولا حلويات رمضانية كله زي العادة

صور رمضان في مصرليالي رمضان في الحسين

صور رمضان في مصرواضحة الصورة مش محتاجة تعليق الحرم الحسيني مسمط وكوارع والذي منه

صور رمضان في مصرهنا المالكي فاتح كوفي شوب ايس كريم – رز باللبن – عصاير وهكذا وبرضه مفيش حد مغير المنيو في رمضان

صور رمضان في مصركوفي شوب ابو مازن في خان الخليلي في رمضان يمكن هو امتداد او فرع من ابو مازن السوري الموجود في شارع مصطفى النحاس او يمكن ملوش علاقة

صور رمضان في مصرقهوة ليالي الحسين وعلى يمينها قهوة الشيخ شعبان اللي تأسست سنة 1919 ايام ثورة 19 وسعد زغلول وكده تقريبا هي اقدم قهوة في المكان ده

صور رمضان في مصردي قهوة الفيشاوي في رمضان ريحة الشيشة معبياها بصراحة ومعظم اللي بيدخنوا هناك او كلهم شباب وبنات مصر اما الاجانب فمقضيينها مشاريب

صور رمضان في مصربرضه على قهوة الفيشاوي فوق في الصور فانوس كبير شوية متعلق ده المظهر الوحيد من مظاهر الاحتفال بليالي رمضان في الحسين

صور رمضان في مصربياعة الفل على قهوة الفيشاوي هنا كانت بتنادي على واحد من معارفها بصوت جهوري ولالالالا يا تيتو

صور رمضان في مصرهنا العاملين بتوع قهوة الفيشاوي بيهزرومع بعض وكلم هناك لابسين قمصان لبني في ابيض مكتوب عليها قهوة الفيشاوي

صور رمضان في مصربدأنا نحس بالضجر والملل فقررنا نمشي بس اقترحت نروح على العتبة يمكن نشوف حياة من هنا هتبدأ الصدمة

صور رمضان في مصرهنا قهوة شعبية في الطريق من الحسين الى العتبة ودول مجموعة من المصريين من صعيد مصر بيشربوا الشاي والوحيدين اللي شوفتهم فايقين ورايقين في رمضان وبيضحكوا مع بعض

صور رمضان في مصرواضح ان الشوراع شبه فاضية تمام وفين في القاهرة صح كان يوم الحد يعني المحلات بتكون كلها مقفولة بس مش لدرجة ان الناس تختفي من شوارع القاهرة في رمضان

صور رمضان في مصرتاكسي يتيم مر في الشارع بس واضائه كمان

صور رمضان في مصرحتى الحارات الشعبية السكنية خلت من اي مظاهر للحياة او للبشر في رمضان

صور رمضان في مصرزي فيلم ليلة القبض على فاطمة ممكن تحس في شوارع القاهرة برمضان وتسميها ليلة وفاة القاهرة مش طبيعي كانك رجعت 80 سنة لورا ايام ماكان سكان مصر 2 مليون مش دلوقتي سكان القاهرة 20 مليون ومفيش جنس مخلوق

صور رمضان في مصربياعة فارشة شوية مناديل وبضاعة على الرصيف بنتها هي اللي نايمة على اليمين واكيد معندهاش اي احساس بالفرحة ولا محتفلة بقدوم شهر رمضان

صور رمضان في مصرالشارع ضلمة جدا على فكرة وعواميد النور اللي هناك كلها ملهاش لازمة وبرضه مفيش اي شكل للاحتفال بشهر رمضان ولا فوانيس ولا زينة ولا مين يحزنون

صور رمضان في مصرواضح ان ده الاتجاه الى ميدان العتبة وباب الشعرية في القاهرة

صور رمضان في مصررجب العطار اول حاجة منور تقابلها في ميدان العتبة واضح الفوانيس والزينة متعلقة لرمضان

صور رمضان في مصرده المحل الوحيد تقريبا كمان اللي كان فاتح في اليوم ده وواضح قدام بنات كتير بس لانه تبع مستحضرات تجميل وكده بس كله بالجملة هو موجود يمكن في شارع اسمه شارع بورسعيد بعد حمام التلات في ميدان العتبة

صور رمضان في مصرياريت بجد حد ينور الشوارع دي واضاءة كويسة شوية لانه مستحيل يكون الشارع معتمد بس على اضاءة المحلات ولما تقفل يتحول لمدينة اشباح مش عشان رمضان يعني بس لان حرام القاهرة وفي عز الصيف ويكون مفيهاش حياة بالشكل ده

صور رمضان في مصرواضح الشارع فاضي والتعليق مش لانه في رمضان بس لانه في عز الصيف برضه

صور رمضان في مصرليالي القاهرة الحزينة في رمضان

صور رمضان في مصراحد منافذ بيع العيش في رمضان بدون طوابير بدون زحام بدون اي حاجة

صور رمضان في مصر

انتظروا المزيد من الصور عن ليالي رمضان في القاهرة من جميع محافظات مصر

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ليالي رمضان كريم في مصر القاهرة مع اجمل الصور

30/05/2017 10 تعليق رمضان 2017 , , , , , , , , , , , , , , , ,
10 comments
  1. براهيم تمورت 28/06/2015 13:46 -

    انا رجعلك يامصر كان نفسي اصوم رمضان بمصر بس للاسف  لكن حزورك بعد رمضان انشا الله

  2. rafik 27/05/2012 13:43 -

    الصور التي لاحظتها الان صور رائعة اتمنى ان ازورها

  3. عاشق مصر 05/09/2011 00:14 -

    مصر تفضل مصر بناسها وتفضل اجمل بلد عربي مهما حصل

  4. مصر دي احلى بلد بالعالم وشعبها طيب جدا وبيحب الخير 02/08/2011 21:14 -

    احلى بلد بالعالم لانك بتحسها حضناك بجد هي وشعبها الطيب الي دمو خفيف جدا

  5. تامر الفقى 10/08/2010 22:49 -

    بالفعل ال منزلش مصر ميعرفش يتكلم عنها لان مصر صحيح ام الدنيا عن بقيت الدول العربيه بالكامل لان انا سفرت خارج مصر ولا شفت شهر رمضان ولا عرفت طعمه والله فى دبى

  6. الفلسطينى 23/07/2010 20:05 -

    كولك زواء فى الصور الجميله تسلمى

  7. محمدالليبي 18/05/2010 23:16 -

    والله مصر ام الدنيا بجد الله علي شعبها الطيب وناسها الي دمهم شربات الي ما رحش مصر مش لازم يتكلم عليها وعلي ناسها اخوكم الليبي

  8. ابراهيم الدبوبي - الاردن 30/03/2010 02:58 -

    صور حلوه جدا”… يسلموا إيديك

  9. اردني غيور 30/03/2010 02:56 -

    صور رائعه جدا”… خاصه صور المسجد

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