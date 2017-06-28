ماسك لتبييض الوجه

مصريات – اخبار الموضة والجمال تكتبها نرمين انور: للعناية بالبشرة يمكنك من اليوم الاستعانة بالنسكافيه او القهوة بدلا من السكرب الجاهز لتقشير وتنظيف البشرة و ازالة طبقات الجلد الميت من الوجه و تفتيح و تبييض البشرة و الحصول على نضارة الوجه.

لاعداد وصفة تبييض الوجه فأنت بحاجة الى:

-معلقة كبيرة من القهوة المطحونة او النسكافيه

– معلقة كبيرة من عسل النحل

– ربع كوب من الحليب.

– معلقة من الكاكاو الخام.

– معلقة من زيت جوز الهند.

تخلط مكونات الوصفة ببعضها و يغسل الوجه بالماء الساخن لفتح المسام ويتم فرد الماسك على الوجه و الرقبة ويفضل تركه لمدة لا تقل عن 20 دقيقة مع التدليك لعمل مساج للبشرة ثم يغسل بماء فاتر و لتحقيق اكبر قدر من الاستفادة من الماسك،، يفضل تكرار يوميا للحصول على افضل النتائج.

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ماسك النسكافيه او القهوة لتبييض الوجه وتفتيح البشرة