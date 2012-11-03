مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي مباشر لاول مرة بتقنية بث HD

مباراة الاهلي والترجي التونسي مباشر

كتبت – سارة معروف:

يشهد ستاد برج العرب في مدينة الاسكندرية 4 نوفمبر في الساعة السابعة من مساء اليوم وهو موعد مباراة الاهلي والترجي التونسي صاحب الأرض والجمهور ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا 2012.

وللمرة الاولى في تاريخ الكرة المصرية ستقوم القناة الثانية مع قناة النيل للرياضة بعمل بث مباشر لوقائع مباراة الاهلي والترجي باستخدام تقنية بث مباشر فائق الجودة او ما يعرف بـ HD حيث ستقوم وحدة البث المباشر بنقل مبارة الدور النهائى ببطولة دورى ابطال افريقيا بين فريقى الاهلى المصري والترجي التونسي بواسطة 12 كاميرا موزعة على انحاء الملعب وبزوايا مختلفة.

اما مخرج مباراة الاهلي والترجي مباشر على الهواء فهو خالد عبد المعاطي، وتسبق المباراة في حوالي الساعة السادسة مشاهدة برنامج الاستوديو التحليلي الذي سيتحدث عن تاريخ الفريقين في دوري ابطال افريقيا، ويستضيف الاستوديو عددا من نجوم الكرة نذكر منهم الكابتن اسامة عرابي والكابتن ماهر همام وخالد جاد الله وغيرهم.

من جهته صرح مدرب الاهلي حسام البدري لوكالة رويترز بانه غير مهتم بالتصريحات التي تخرج من هنا وهناك حول نتيجة مباراة الاهلي والترجي القادمة اليوم، وقال انها نوع من الحرب النفسية ليس اكثر.

وقال بان مباراة الذهاب مهمة لكي يتم اللعب في مباراة الاياب على اساس الفوز باللقب بثقة اكبر.

وعلق على عودة الجماهير للحضور قائلاً بان هذه العودة بعد غياب طويل ستكون بمثابة وقود ودافع للاعبين لتحقيق فوز.

اما عن فريق الترجي التونسي فقال بانه ليس غامضاً بالنسبة له وقال بانني ادرك خطورته ولكني اثق تمام الثقة في قدرة لاعبي فريقي.

وتابع المدرب حسام البدري بانه يسعى الى استرداد لقب بطل دوري الابطال الذي غاب عن الاهلي لمدة ثلاث مواسم ومنذ العام 2009.

كما اكد البدري بان جميع لاعبي الاهلي على استعدادية بدنية وفنية عالية بمن فيهم محمد أبو تريكة.

ويحمل الفريقان الليلة شعاراً واحداً وهو لا بديل عن الفوز في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بالذهاب للمنافسة على اللقب في مباراة العودة.

ويدخل لاعبي حسام البدري اليوم مباراة الاهلي والترجي ومعه دعوات الملايين من جماهير الكرة المصرية عامة والاهلي خاصة لتحقيق نتيجة إيجابية وإعادة الانتصارات الى الكرة المصرية مرة أخرى التي شهدت عدة انكسارات في الفترة الأخيرة.

وعلى الرغم من أن الاهلي يلعب على أرضه الا ان فوزة ليس مضموناً بشكل تام، ولكن تبقى فرصته أفضل من الترجي بالفوز.

ويحاول حسام البدري اليوم على الفوز في مباراة الاهلي والترجي وقطعاً المهمة ليست بهذه السهولة ولكنها صعبة وشاقة للغاية لأن المنافس وهو الترجي فريق قوي ومنظم ويعرف كيف يحقق الانتصارات بجانب أنه أي الترجي يريد الفوز بهدف او اكثر اليوم ليدخل مباراة الاياب على ارضه بقوة.

يوتيوب مدرب الترجي التونسي حول مباراة اليوم وخطورة لاعبي الاهلي

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