مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي مباشر لاول مرة بتقنية بث HD

مباراة الاهلي والترجي مباشر

مباراة الاهلي والترجي مباشر

مباراة الاهلي والترجي التونسي مباشر

كتبت – سارة معروف:
يشهد ستاد برج العرب في مدينة الاسكندرية 4 نوفمبر في الساعة السابعة من مساء اليوم وهو موعد مباراة الاهلي والترجي التونسي صاحب الأرض والجمهور ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا 2012.
وللمرة الاولى في تاريخ الكرة المصرية ستقوم القناة الثانية مع قناة النيل للرياضة بعمل بث مباشر لوقائع مباراة الاهلي والترجي باستخدام تقنية بث مباشر فائق الجودة او ما يعرف بـ HD حيث ستقوم وحدة البث المباشر بنقل مبارة الدور النهائى ببطولة دورى ابطال افريقيا بين فريقى الاهلى المصري والترجي التونسي بواسطة 12 كاميرا موزعة على انحاء الملعب وبزوايا مختلفة.

اما مخرج مباراة الاهلي والترجي مباشر على الهواء فهو خالد عبد المعاطي، وتسبق المباراة في حوالي الساعة السادسة مشاهدة برنامج الاستوديو التحليلي الذي سيتحدث عن تاريخ الفريقين في دوري ابطال افريقيا، ويستضيف الاستوديو عددا من نجوم الكرة نذكر منهم الكابتن اسامة عرابي والكابتن ماهر همام وخالد جاد الله وغيرهم.

من جهته صرح مدرب الاهلي حسام البدري لوكالة رويترز بانه غير مهتم بالتصريحات التي تخرج من هنا وهناك حول نتيجة مباراة الاهلي والترجي القادمة اليوم، وقال انها نوع من الحرب النفسية ليس اكثر.

مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر

مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر

وقال بان مباراة الذهاب مهمة لكي يتم اللعب في مباراة الاياب على اساس الفوز باللقب بثقة اكبر.

وعلق على عودة الجماهير للحضور قائلاً بان هذه العودة بعد غياب طويل ستكون بمثابة وقود ودافع للاعبين لتحقيق فوز.

اما عن فريق الترجي التونسي فقال بانه ليس غامضاً بالنسبة له وقال بانني ادرك خطورته ولكني اثق تمام الثقة في قدرة لاعبي فريقي.

وتابع المدرب حسام البدري بانه يسعى الى استرداد لقب بطل دوري الابطال الذي غاب عن الاهلي لمدة ثلاث مواسم ومنذ العام 2009.

كما اكد البدري بان جميع لاعبي الاهلي على استعدادية بدنية وفنية عالية بمن فيهم محمد أبو تريكة.
ويحمل الفريقان الليلة شعاراً واحداً وهو لا بديل عن الفوز في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بالذهاب للمنافسة على اللقب في مباراة العودة.

ويدخل  لاعبي حسام البدري اليوم مباراة الاهلي والترجي ومعه دعوات الملايين من جماهير الكرة المصرية عامة والاهلي خاصة لتحقيق نتيجة إيجابية وإعادة الانتصارات الى الكرة المصرية مرة أخرى التي شهدت عدة انكسارات في الفترة الأخيرة.

وعلى الرغم من أن الاهلي يلعب على أرضه الا ان فوزة ليس مضموناً بشكل تام، ولكن تبقى فرصته أفضل من الترجي بالفوز.

ويحاول حسام البدري اليوم على  الفوز في مباراة الاهلي والترجي وقطعاً المهمة ليست بهذه السهولة ولكنها صعبة وشاقة للغاية لأن المنافس وهو الترجي فريق قوي ومنظم ويعرف كيف يحقق الانتصارات بجانب أنه أي الترجي يريد الفوز بهدف او اكثر اليوم ليدخل مباراة الاياب على ارضه بقوة.

يوتيوب مدرب الترجي التونسي حول مباراة اليوم وخطورة لاعبي الاهلي

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مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي مباشر لاول مرة بتقنية بث HD

03/11/2012 121 تعليق سكوت حنصور , , , , , , , , , , ,
121 comments
  1. Ahmed SaeD 23/09/2017 13:51 -

    حسام البدري من وجهة نظري لعب بتشكيل العودة في ماتش الذهاب مهم جدلا تنزل بأوراقك الرابحة أولا في مباراةالزهاب لأنك لو استحوذت علي للمباراة فنياا ونفسيا أولا. كانت ستكون لك الغلبة اكيد لكن قدر اللة وما شاء فعل…ان شاء اللة هنكسب﻿

  2. Ahmed SaeD 23/09/2017 13:51 -

    لأهلى بطل أفريقيا بأذن الله﻿

  3. Ahmed SaeD 23/09/2017 13:47 -

    مفاجآة الأهلي النارية وصفقة من العيار الثقيل وتم حسمها ورعب الترجي

  4. اسامة السمليهى 23/08/2015 06:13 -

     على فكرا الاهلى  بيلعب حلو والزمالك حلوا بس الزمالك بتيجى فى الاخر وتخصر#25

  6. عبودى المصرى 25/07/2015 17:53 -

    ان شاء الله الاهلى ها يكسب 3/

  7. يارب الاهلى يكسب 20/06/2014 14:13 -

    يااااااااااااااااااااااااااااااااارب اقف مع الاهلى

  9. محمد محمود حسن عبد الرازق 17/01/2014 22:17 -

    الاهلي ان شاء الله هو الكسبان

  10. د\ احمد انشاء الله 03/09/2013 19:44 -

    بأذن الله الاهلى فائز

  11. amyn ashrf 08/06/2013 13:24 -

    ما ترود عليا يلي كاتب الاهلي هيخسر ولا خايف

  12. amyn ashrf 08/06/2013 13:23 -

    صح يا ممدوح دي الناس الي بتفهم مش يقولك هيخسر

  13. amyn ashrf 08/06/2013 13:22 -

    الاهلي هيكسب ان شاء الله اسكت يلي بتقول الاهلي هيخسر 2/0 للترجي انت

  14. ود الاسطي 13/02/2013 20:40 -

    انشاء الله الاهلي غالب بازن الله

  15. عبدالله محمد 05/02/2013 17:29 -

    يارب الاهلى يخسر انا زمالكاوى اساسن الاهلى ده حراميه

  17. اعز الاصدقلء 30/11/2012 13:49 -

    زملكاااااااااااااااااااااااااااوي اصيل

  18. اعز الاصدقلء 30/11/2012 13:47 -

    الا هلي هيخسر هخليها دمار شامل في الاستاد

  21. أحمد سعيد 20/11/2012 20:08 -

    انا دائما أحب و اشجع الاهلى ولن اتزحزح مهما كان

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