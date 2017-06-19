متى يوافق تاريخ اول ايام عيد الفطر 2017 مصر والدول العربية

تاريخ عيد الفطر 2017

مصريات – كتبت نيرة عثمان: رغم صعوبة الاجابة بدقة على سؤال متى يوافق تاريخ موعد حلول عيد الفطر فلكيا، في كل عام وليس عام 2017 فقط، نظراً لاعتماد التقويم القمري الهجري القائم على استطلاع هلال اول يوم من ايام شهر شوال، إلا انه اصبح شبه مؤكداً توقع الهيئات الفلكية في مصر و السعودية ان شهر رمضان سوف يكمل 30 يوما هذا العام حيث يتوقع رؤية هلال شوال ليلة الثلاثين من رمضان مما يعني بان موعد عيد الفطر 2017 – 1438 فلكيا يوافق يوم الاحد الموافق لتاريخ 25 – يونيو / حزيران – 2017 ميلادي.

وسوف تقوم دار الافتاء المصرية برؤية هلال شوال ابتداءً من يوم السبت 24 يونيو /حزيران 2017 وذلك استعدادا وللتأكيد مرة اخرى ومن ثم الاعلان عن موعد عيد الفطر 2017 الموافق لعام 1438 هجرية.



هذا و يوافق يوم الاحد بتاريخ 25 يونيو / حزيران 2017 موعد اول ايام العيد الفطر 1438 في غالبية الدول العربية ايضاً نذكر منها: السعودية ، الكويت، الامارات ، العراق، قطر، سوريا, ليبيا ، السودان ، البحرين، عمان، اليمن، لبنان، الجزائر، المغرب ، تونس ، الاردن، فلسطين المحتلة.

كما تم اعلان عن ثلاثة ايام عطلة عيد الفطر 2017 في غالبية هذه الدول.

اما في مصر فستكون اجازة عيد الفطر 2017 اعتباراً من يوم الجمعة اي قبل تاريخ يوم العيد وحتى يوم الثلاثاء ثالث ايام العيد.

بطاقة فلاشية تهنئة بمناسبة قدوم موعد عيد الفطر المبارك



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