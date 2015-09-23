تكبيرات العيد بصوت محمد منير



اكيد اكتر حاجة بتميز عيد الاضحى و عيد الفطر كمان هي التكبيرات اللي بتكون قبل كل صلاة.

وده فيديو تكبيرات العيد للفنان محمد منير اللي كانت ضمن الالبوم الديني اللي تضمن مجموعة من الاغاني الدينية من بينها مدد يا رسول الله.

تكبيرات العيد بصوت محمد منير كلماتها : الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله .. الله اكبر ولله الحمد .. الله اكبر كبيرا .. واحمدلله كثيرا و سبحان الله بكرة واصيلا .. وحده صدق وعده .. ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب.. وحده .. لا اله الا الله .. ولا تنسى تهنئة الجميع بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك 2017 وستجد في هذا القسم عدد كبير من رسائل عيد الاضحى للموبايل اضافة الى تكبيرات العيد mp3 للتحميل مباشرة.

وكل سنة والجميع بخير ..

شاهد يوتيوب فيديو محمد منير و تكبيرات العيد بمناسبة عيد الاضحى المبارك في مصر

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يوتيوب تكبيرات العيد الاضحى المبارك 2017 بصوت محمد منير