يوتيوب تكبيرات العيد الاضحى المبارك 2017 بصوت محمد منير

تكبيرات العيد بصوت محمد منير
اكيد اكتر حاجة بتميز عيد الاضحى و عيد الفطر كمان هي التكبيرات اللي بتكون قبل كل صلاة.
وده فيديو تكبيرات العيد للفنان محمد منير اللي كانت ضمن الالبوم الديني اللي تضمن مجموعة من الاغاني الدينية من بينها مدد يا رسول الله.
تكبيرات العيد بصوت محمد منير كلماتها : الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله .. الله اكبر ولله الحمد .. الله اكبر كبيرا .. واحمدلله كثيرا و سبحان الله بكرة واصيلا .. وحده صدق وعده .. ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب.. وحده .. لا اله الا الله .. ولا تنسى تهنئة الجميع بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك 2017 وستجد في هذا القسم عدد كبير من رسائل عيد الاضحى للموبايل اضافة الى تكبيرات العيد mp3 للتحميل مباشرة.
وكل سنة والجميع بخير ..
شاهد يوتيوب فيديو محمد منير و تكبيرات العيد بمناسبة عيد الاضحى المبارك في مصر
اخبار ومواضيع ذات صلة:
Advertisement
رائع
تحميل تكبيرات عيد الفطر
انا بحب العيد عشان بيجيب البهجة
بسم اللة الرحمن الرحيم اول حاجة لزم تعرفوها سنة 2014 عيد الاضحى الذى ياتى بعد المدارس اول اسبوعين من الامدارس احتفالات وانشطة ارجو منكم الصلاة فى جامع النصر فى دربالة عند النادى الاهلى صلوا فى الجامع هذا والجامع تحت التشطيب لتغير الوجهة فتنتهى عند يوم الواقفة او قبل الواقفة عرفة 2014
خرف عيدالاضحى
كل عام وانتم بخير
انا بحب بل عيد ليلت العيد وصبح الساعه 5
مرة تغني و مرة تصلي فهمني من اي ناحية انت ؟؟؟