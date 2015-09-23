تكبيرات العيد بصوت محمد منير

اكيد اكتر حاجة بتميز عيد الاضحى و عيد الفطر كمان هي التكبيرات اللي بتكون قبل كل صلاة.

وده فيديو تكبيرات العيد للفنان محمد منير اللي كانت ضمن الالبوم الديني اللي تضمن مجموعة من الاغاني الدينية من بينها مدد يا رسول الله.

تكبير العيد

محمد منير تكبيرات العيد فيديو يوتيوب

تكبيرات العيد بصوت محمد منير كلماتها : الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله .. الله اكبر ولله الحمد .. الله اكبر كبيرا .. واحمدلله كثيرا و سبحان الله بكرة واصيلا .. وحده صدق وعده .. ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب..  وحده .. لا اله الا الله .. ولا تنسى تهنئة الجميع بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك 2017 وستجد في هذا القسم عدد كبير من رسائل عيد الاضحى للموبايل اضافة الى تكبيرات العيد mp3 للتحميل مباشرة.

وكل سنة والجميع بخير ..

شاهد يوتيوب فيديو محمد منير و تكبيرات العيد بمناسبة عيد الاضحى المبارك في مصر

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يوتيوب تكبيرات العيد الاضحى المبارك 2017 بصوت محمد منير

23/09/2015 8 تعليق فيديو اليوتيوب , , , , , , , , , , , , , , ,
8 comments
  3. احمد ابراهيم 09/06/2017 04:11 -

    انا بحب العيد عشان بيجيب البهجة

  4. ahmed 12/09/2014 16:58 -

    بسم اللة الرحمن الرحيم اول حاجة لزم تعرفوها سنة 2014 عيد الاضحى الذى ياتى بعد المدارس اول اسبوعين من الامدارس احتفالات وانشطة ارجو منكم الصلاة فى جامع النصر فى دربالة عند النادى الاهلى صلوا فى الجامع هذا والجامع تحت التشطيب لتغير الوجهة فتنتهى عند يوم الواقفة او قبل الواقفة عرفة 2014 

  7. انا بحب العيد كتييييييييييييييييييير 23/08/2010 10:35 -

    انا بحب بل عيد ليلت العيد وصبح الساعه 5

  8. سمية الجزائرية 28/11/2009 20:41 -

    مرة تغني و مرة تصلي فهمني من اي ناحية انت ؟؟؟

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