مديرية التربية والتعليم بالاقصر

مصريات – الاقصر – كتبت عبير جودة: في اطار سعي مديرية التربية والتعليم في محافظة الاقصر لمساعدة الطلاب، وتحسين خدماتها بشكل دائم، قامت بتطوير الموقع الالكتروني الخاص بالمديرية، للتسهيل على الطلاب في المدارس الابتدائية والاعدادية و الثانوية، وايضا طلاب التعليم الفني الدبلومات الفنية الاطلاع على اخر اخبارها والانشطة التي تدعمها المديرية.

من بين الخدمات التي يمكن الاستفادة منها على موقع مديرية التربية والتعليم محافظة الاقصر:

كما تقدم مديرية التربية والتعليم بالاقصر خدمة التعرف على ارقام الجلوس التي يمكن للطلبة الراسبين ومن يحق لهم اداء امتحانات الدور الثاني الكشف عنها الان من خلال الرابط الموضح ادناه.

وكذلك جداول الامتحانات سواء الخاصة بالمرحلة الابتدائية او الاعدادية و الثانوية.

ويستطيع الطلاب من خلال متابعة الموقع الالكتروني لمديرية التعليم بالاقصر، التعرف على الانشطة الاجتماعية و الرياضية و المسرحية التي تدعمها وتهتم بها، ومعرفة مواعيد دورات تعليم الرسم وغيره من الانشطة على الرابط الاتي: http://luxor.moe.gov.eg/ar/EServices/

ويمكن معرفة نتائج الامتحانات الخاصة بالشهادات، وخاصة نتيجة الشهادة الابتدائية للصف السادس الابتدائى، ونتائج الشهادة الاعدادية للصف الثالث الاعدادى التي تتوافر الان، وذلك بادخال رقم جلوس الطالب من خلال الرابط التالي: http://luxor.moe.gov.eg/ExamResultSearch.aspx

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

موقع مديرية وزارة التربية والتعليم بالاقصر نتائج الطلاب 2017